  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Борнмут
0:1
Первый тайм: 45'
Фулхэм
0'
0:1
16' Гол
Перейра Андреас

Ход матча

16'
0:1
Перейра Андреас
(Рид Харрисон)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 130
Борнмут 38.5% (50)
X 39.2% (51)
Фулхэм 22.3% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Фулхэм
9.00
4.30
2.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
3
Стивенс
Джек
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
11
Уттара
Данго
14
Ротуэлл
Джо
8
Хефферсон
Лерма
32
Энтони
Джейдон
29
Биллинг
Филип
9
Соланке
Доминик
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
11
Манор
Соломон
30
Винисиус
Карлос
Борнмут
4-4-1-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Борнмут
Фулхэм

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
Ч
1:1
Ч
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
Ч
1:5
Ч
2:0
ТМС
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.8
2.75

Среднее время на гол

112
32

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

0.89
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
57

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 6 0.21
Мур Киффер 4 0.14
Соланке Доминик 3 0.11
Тавернер Маркус 3 0.11
Хефферсон Лерма 3 0.11
Энтони Джейдон 3 0.11
Сенеси Маркос 2 0.07
Кристи Райан 1 0.04
Уттара Данго 0 0
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Ротуэлл Джо 0 0
Земура Джордан 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 11 (3) 0.39
Рид Бобби 4 0.14
Манор Соломон 4 0.14
Перейра Андреас 3 (1) 0.11
Виллиан Боргес 3 0.11
Пальинья Жоау 3 0.11
Рид Харрисон 2 0.07
Винисиус Карлос 2 0.07
Рим Тим 1 0.04
Адарабиойо Олуватосин 1 0.04
Диоп Исса 1 0.04
Джеймс Дэниэл 1 0.04
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Робинсон Энтони 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 8 0
Мефам Крис 7 0
Биллинг Филип 5 0
Нето Мурара 4 0
Хефферсон Лерма 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Стивенс Джек 2 0
Кук Льюис 2 0
Стэйси Джек 2 0
Келли Ллойд 2 0
Энтони Джейдон 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0
Уттара Данго 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 10 0
Рид Бобби 7 0
Перейра Андреас 7 0
Митрович Александар 6 0
Тете Кенни 6 0
Робинсон Энтони 6 0
Рид Харрисон 5 0
Виллиан Боргес 2 0
Рим Тим 2 0
Лено Бернд 2 0
Адарабиойо Олуватосин 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кэрни Том 1 0
Кюрзава Левен 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лукич Саша 1 0

Результаты матчей

Борнмут
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Фулхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
6
Борнмут
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Фулхэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

31
10

Волевые поражения

7
16
Борнмут
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Фулхэм
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

32
14

Волевые поражения

13
22

Голы по времени матча

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
1
7%
1
6%
1-15
6
43%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
2
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
17
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
5
33%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
2
13%
7
41%
76-90

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
3
21%
1
6%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
36%
2
11%
46-60
2
14%
5
28%
61-75
2
14%
4
22%
76-90

Пропущено

36
23
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
11%
3
13%
1-15
6
17%
4
17%
16-30
8
22%
6
26%
31-45
3
8%
5
22%
46-60
6
17%
2
9%
61-75
9
25%
3
13%
76-90

Забито

28
35
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 11
11 Не забивали 6
4
14%
2
6%
1-15
8
29%
7
20%
16-30
0
0%
4
11%
31-45
7
25%
6
17%
46-60
5
18%
7
20%
61-75
4
14%
9
26%
76-90

Пропущено

51
40
28 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
9
18%
5
13%
1-15
8
16%
7
18%
16-30
11
22%
7
18%
31-45
5
10%
6
15%
46-60
7
14%
5
13%
61-75
11
22%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4
Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0
Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1

Результаты матчей

Борнмут
Фулхэм

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
9:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
8
6
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
4
9
2
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
21
6
8
19
1.5
12
15
3
24
2.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 29 23 3 3 67 - 26 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Брайтон
 2:2 Заявка 26 12 7 7 48 - 33 43
7.
Брентфорд
 2:2 Заявка 28 10 13 5 45 - 36 43
8.
Ливерпуль
 Заявка 27 12 6 9 48 - 33 42
9.
Фулхэм
 1:0 Заявка 28 12 6 10 39 - 37 42
10.
Челси
 Заявка 27 10 8 9 29 - 28 38
11.
Астон Вилла
 Заявка 27 11 5 11 35 - 39 38
12.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 28 7 8 13 23 - 49 29
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 29 6 10 13 22 - 38 28
14.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 29 7 6 16 22 - 42 27
15.
Лестер
 0:0 Заявка 28 7 5 16 38 - 47 26
16.
Лидс
 0:1 Заявка 28 6 8 14 35 - 45 26
17.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
18.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
19.
Борнмут
 0:1 Заявка 28 6 6 16 25 - 55 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 15 12 2 1 39 - 17 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 2:2 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 2:2 Заявка 14 7 3 4 24 - 13 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 15 6 5 4 19 - 17 23
11.
Челси
 Заявка 13 6 4 3 16 - 10 22
12.
Фулхэм
 1:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 15 4 6 5 12 - 18 18
15.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
16.
Лидс
 0:1 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
17.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
18.
Борнмут
 0:1 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
19.
Лестер
 0:0 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Фулхэм
 1:0 Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
6.
Брайтон
 2:2 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
7.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Брентфорд
 2:2 Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
11.
Лестер
 0:0 Заявка 15 4 2 9 22 - 30 14
12.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 15 2 4 9 10 - 23 10
16.
Лидс
 0:1 Заявка 15 2 3 10 17 - 27 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 0:1 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 8
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Фулхэм играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Борнмут: 36%, Фулхэм: 64%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Стивенс Джек из команды Борнмут опасно и грубо сыграл. Робинсон Энтони пострадал.
  • 47'
    Робинсон Энтони из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Пальинья Жоау
  • 45'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Борнмут: 35%, Фулхэм: 65%.
  • 45'
    Смит Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 44'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 44'
    Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 43'
    Рим Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Фулхэм.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.68. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.68 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 130
    Борнмут 38.5% (50)
    X 39.2% (51)
    Фулхэм 22.3% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Фулхэм
    9.00
    4.30
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Борнмут 0:1 Фулхэм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 0:1 Фулхэм

    Исход игры
    Борнмут
    38.5% (50)
    Ничья
    39.2% (51)
    Фулхэм
    22.3% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.51% (36)
    Меньше
    70.49% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    66.39% (81)
    Нет
    33.61% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (45)
    1:0 Борнмут
    19.2% (25)
    1:2 Фулхэм
    12.3% (16)
    2:1 Борнмут
    11.5% (15)
    0:1 Фулхэм
    6.9% (9)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    2:0 Борнмут
    2.3% (3)
    0:2 Фулхэм
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Борнмут
    Фулхэм
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     