Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

85' Удар от ворот произведет Фулхэм

82' Сенеси Маркос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Кэрни Том совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Г О О О О Л - Соланке Доминик первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

79' Хорошую попытку сделал Кристи Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

73' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Борнмут

66' Удар от ворот произведет Борнмут

65' Удар от ворот произведет Борнмут

65' Винисиус Карлос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Рид Харрисон получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Рид Харрисон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Перейра Андреас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Биллинг Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

56' Диоп Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Ротуэлл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Г О О О О Л - Тавернер Маркус из команды Борнмут левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

50' Тавернер Маркус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Хорошую попытку сделал Биллинг Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Кристи Райан из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.