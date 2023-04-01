Тур: 29. Стадион: Виталити. Главный судья: Питер Банкс
0'
0:1
16' ГолПерейра Андреас
1:1
50' ГолТавернер Маркус
59' Желтая карточкаПерейра Андреас
60' Желтая карточкаХефферсон Лерма
67' Желтая карточкаТете Кенни
2:1
79' ГолСоланке Доминик
81' Желтая карточкаКэрни Том
90' Желтая карточкаРобинсон Энтони
90'+6
Ход матча
16'
0:1
50'
1:1
59'
60'
67'
79'
2:1
81'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
11
Уттара
Данго
14
Ротуэлл
Джо
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
14
Рид
Бобби
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Борнмут
Фулхэм
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.8
2.75
Среднее время на гол
112
32
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
0.89
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
57
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|6
|0.21
|Соланке Доминик
|4
|0.14
|Тавернер Маркус
|4
|0.14
|Мур Киффер
|4
|0.14
|Хефферсон Лерма
|3
|0.11
|Энтони Джейдон
|3
|0.11
|Сенеси Маркос
|2
|0.07
|Кристи Райан
|1
|0.04
|Уттара Данго
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|11 (3)
|0.39
|Рид Бобби
|4
|0.14
|Манор Соломон
|4
|0.14
|Перейра Андреас
|3 (1)
|0.11
|Виллиан Боргес
|3
|0.11
|Пальинья Жоау
|3
|0.11
|Рид Харрисон
|2
|0.07
|Винисиус Карлос
|2
|0.07
|Рим Тим
|1
|0.04
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.04
|Диоп Исса
|1
|0.04
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.04
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Робинсон Энтони
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|8
|0
|Мефам Крис
|7
|0
|Биллинг Филип
|5
|0
|Хефферсон Лерма
|5
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Кук Льюис
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|10
|0
|Перейра Андреас
|8
|0
|Рид Бобби
|7
|0
|Тете Кенни
|7
|0
|Робинсон Энтони
|7
|0
|Митрович Александар
|6
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Виллиан Боргес
|2
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Рим Тим
|2
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Кюрзава Левен
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Фулхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
6
7
Борнмут
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Фулхэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
31
10
Волевые поражения
7
16
Борнмут
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
Фулхэм
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
33
14
Волевые поражения
13
23
Голы по времени матча
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
6%
1
6%
1-15
6
38%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Пропущено
16
19
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
31%
2
11%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
2
13%
8
42%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
3
21%
1
6%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
36%
2
11%
46-60
2
14%
5
28%
61-75
2
14%
4
22%
76-90
Пропущено
36
23
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
11%
3
13%
1-15
6
17%
4
17%
16-30
8
22%
6
26%
31-45
3
8%
5
22%
46-60
6
17%
2
9%
61-75
9
25%
3
13%
76-90
Забито
30
36
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 6
4
13%
2
6%
1-15
8
27%
8
22%
16-30
0
0%
4
11%
31-45
8
27%
6
17%
46-60
5
17%
7
19%
61-75
5
17%
9
25%
76-90
Пропущено
52
42
29 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
9
17%
5
12%
1-15
9
17%
7
17%
16-30
11
21%
7
17%
31-45
5
10%
7
17%
46-60
7
13%
5
12%
61-75
11
21%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4
Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0
Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1
Результаты матчей
Борнмут
Фулхэм
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
9:0
1 раз 4%
2:1
7 раз 25%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 46%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
59
86
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
113
410
410
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1513
Больше Меньше
226
919
1216
325
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|49 - 34
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|46 - 37
|43
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|48 - 33
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|37 - 39
|41
|10.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 39
|39
|11.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|29 - 30
|38
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 42
|28
|14.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|23 - 50
|27
|15.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|27 - 55
|27
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|36 - 48
|26
|17.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|18.
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|39 - 49
|25
|19.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|16.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|17.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 2:1 Фулхэм
Исход игры
Борнмут
38.5% (50)
Ничья
39.2% (51)
Фулхэм
22.3% (29)
Тотал 2.5
Больше
29.51% (36)
Меньше
70.49% (86)
Обе команды забьют
Да
66.39% (81)
Нет
33.61% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (45)
1:0 Борнмут
19.2% (25)
1:2 Фулхэм
12.3% (16)
2:1 Борнмут
11.5% (15)
0:1 Фулхэм
6.9% (9)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Борнмут
2.3% (3)
0:2 Фулхэм
1.5% (2)
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