Тур: 26. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Франковски Бартож
0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаМалоча Марио
45' Желтая карточкаОльсен Патрик
68' Желтая карточкаКубицки Ярослав
90'+5
Ход матча
12
Куцяк
Душан
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
17
Шварц
Петр
10
Кинтана
Кайе
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Dominik Pila
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кинтана КайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
История личных встреч
Лехия Гданьск
Шлёнск
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
34 матча
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.4%
38.2%
29.4%
11 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.73
0.89
Среднее время на гол
51
100
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.37
1.2
Среднее время на гол
65
75
Всего голов
52
35
Голов в среднем за матч
1.53
1.03
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
Среднее время на гол
58
87
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|9 (2)
|0.35
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.27
|Гаёс Мацей
|3
|0.12
|Налепа Михал
|2
|0.08
|Дурмуш Илкай
|1
|0.04
|Кубицки Ярослав
|1
|0.04
|Малоча Марио
|1
|0.04
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|6 (1)
|0.23
|Замора Джон
|6 (1)
|0.23
|Ольсен Патрик
|3 (1)
|0.12
|Шварц Петр
|2
|0.08
|Бейгер Лукаш
|2
|0.08
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.04
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.04
|Лыщаш Адриан
|1
|0.04
|Ястржембски Деннис
|1
|0.04
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Науэль Матиас
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|7
|0
|Кубицки Ярослав
|5
|0
|Штек Давид
|5
|0
|Де Кампс Юри
|4
|0
|Гаёс Мацей
|4
|0
|Малоча Марио
|2
|1
|Куцяк Душан
|3
|0
|Зволински Лукаш
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|Дурмуш Илкай
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|Кастегрен Хенрик
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердаска Диогу
|9
|1
|Ольсен Патрик
|10
|0
|Гарсия Виктор III
|3
|1
|Поправа Конрад
|3
|1
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Замора Джон
|4
|0
|Шварц Петр
|3
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|1
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Янасик Патрик
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
|Mateusz Stawny
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Шлёнск
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
5
Лехия Гданьск
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Шлёнск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
22
9
Волевые поражения
8
14
Лехия Гданьск
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Шлёнск
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
14
19
Голы по времени матча
Забито
14
10
2 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
6
43%
2
20%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
1
7%
5
33%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Пропущено
25
19
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
12%
5
26%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
6
24%
1
5%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
7
28%
6
32%
76-90
Забито
28
25
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
2
7%
3
12%
1-15
3
11%
4
16%
16-30
2
7%
3
12%
31-45
5
18%
6
24%
46-60
6
21%
5
20%
61-75
10
36%
4
16%
76-90
Пропущено
39
34
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
5
13%
5
15%
1-15
7
18%
4
12%
16-30
9
23%
5
15%
31-45
6
15%
5
15%
46-60
4
10%
4
12%
61-75
8
21%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3
Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3
Шлёнск
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0
Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Шлёнск - Легия 0:0 Сандецья - Шлёнск 2:2 Медзь - Шлёнск 1:0 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Лех - Шлёнск 1:3
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Шлёнск
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Шлёнск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
310
58
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
211
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
1610
521
719
323
125
125
125
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10