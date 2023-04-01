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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Лехия Гданьск
0:0
Конец матча
Шлёнск
0'
22' Желтая карточка
Малоча Марио
45' Желтая карточка
Ольсен Патрик
68' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
90'+5
12
Куцяк
Душан
3
Кастегрен
Хенрик
97
Абу-Ханна
Джоэл
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
4
Кристерс
Тоберс
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
7
Гаёс
Мацей
30
Фризенбихлер
Кевин
9
Зволински
Лукаш
12
Лещыньски
Рафал
2
Вердаска
Диогу
34
Поправа
Конрад
4
Бейгер
Лукаш
27
Кончковски
Мартин
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
19
Янасик
Патрик
11
Ястржембски
Деннис
10
Кинтана
Кайе
28
Жуховски
Михал
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Шлёнск
3-4-3

История личных встреч

Лехия Гданьск
Шлёнск

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

34 матча

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.4%
38.2%
29.4%
11 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:2
ЭГА
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:0
ЭГА
1:0
Э
3:0
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
OE
1:1
OE
1:1
ВД
2:0
ВД
3:1

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.73
0.89

Среднее время на гол

51
100

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.37
1.2

Среднее время на гол

65
75

Всего голов

52
35

Голов в среднем за матч

1.53
1.03

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30

Среднее время на гол

58
87

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 9 (2) 0.35
Пайшау Флавиу 7 (3) 0.27
Гаёс Мацей 3 0.12
Налепа Михал 2 0.08
Дурмуш Илкай 1 0.04
Кубицки Ярослав 1 0.04
Малоча Марио 1 0.04
Петшак Рафаль 0 0
Конрадо 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Bassekou Diabate 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 6 (1) 0.23
Замора Джон 6 (1) 0.23
Ольсен Патрик 3 (1) 0.12
Шварц Петр 2 0.08
Бейгер Лукаш 2 0.08
Гретарссон Даниэль 1 0.04
Самец-Талар Пётр 1 0.04
Лыщаш Адриан 1 0.04
Ястржембски Деннис 1 0.04
Гарсия Виктор III 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Науэль Матиас 0 0
Вердаска Диогу 0 0
Хиек Хавьер 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 7 0
Кубицки Ярослав 5 0
Штек Давид 5 0
Де Кампс Юри 4 0
Гаёс Мацей 4 0
Малоча Марио 2 1
Куцяк Душан 3 0
Зволински Лукаш 3 0
Конрадо 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Фризенбихлер Кевин 2 0
Дурмуш Илкай 2 0
Абу-Ханна Джоэл 2 0
Кастегрен Хенрик 2 0
Kacper Sezonienko 2 0
Терраццино Марко 1 0
Бухалик Михал 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Dominik Pila 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердаска Диогу 9 1
Ольсен Патрик 10 0
Гарсия Виктор III 3 1
Поправа Конрад 3 1
Экспозито Эрик 4 0
Замора Джон 4 0
Шварц Петр 3 0
Бейгер Лукаш 1 1
Кончковски Мартин 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Янасик Патрик 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Шромник Михал 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Mateusz Stawny 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Шлёнск
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
5
Лехия Гданьск
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Шлёнск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

22
9

Волевые поражения

8
14
Лехия Гданьск
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Шлёнск
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

14
19

Голы по времени матча

Забито

14
10
2 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
6
43%
2
20%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
1
7%
5
33%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Пропущено

25
19
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
12%
5
26%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
6
24%
1
5%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
7
28%
6
32%
76-90

Забито

28
25
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
2
7%
3
12%
1-15
3
11%
4
16%
16-30
2
7%
3
12%
31-45
5
18%
6
24%
46-60
6
21%
5
20%
61-75
10
36%
4
16%
76-90

Пропущено

39
34
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
5
13%
5
15%
1-15
7
18%
4
12%
16-30
9
23%
5
15%
31-45
6
15%
5
15%
46-60
4
10%
4
12%
61-75
8
21%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3
Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3
Шлёнск
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0
Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Шлёнск - Легия 0:0 Сандецья - Шлёнск 2:2 Медзь - Шлёнск 1:0 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Лех - Шлёнск 1:3

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Шлёнск

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Шлёнск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
5
8
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
2
11
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
16
10
5
21
1.5
7
19
3
23
2.5
1
25
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 26 19 4 3 52 - 19 61
2.
Легия
 26 16 7 3 42 - 27 55
3.
Лех
 25 12 7 6 34 - 23 43
4.
Погонь Щецин
 25 11 7 7 37 - 35 40
5.
Варта Познань
 26 10 8 8 30 - 23 38
6.
Видзев Лодзь
 25 10 7 8 31 - 28 37
7.
Краковия
 25 9 7 9 28 - 24 34
8.
Пяст
 26 9 6 11 28 - 27 33
9.
Висла Плоцк
 25 9 5 11 34 - 34 32
10.
Радомьяк Радом
 25 9 5 11 26 - 29 32
11.
Заглембе Любин
 26 8 7 11 24 - 36 31
12.
Шлёнск
 26 7 10 9 25 - 34 31
13.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
14.
Корона Кельце
 26 8 6 12 28 - 37 30
15.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
16.
Гурник Забже
 26 7 7 12 32 - 39 28
17.
Лехия Гданьск
 26 7 5 14 25 - 42 26
18.
Медзь
 26 4 7 15 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 12 7 2 3 17 - 9 23
4.
Краковия
 12 6 3 3 15 - 7 21
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
7.
Лех
 12 6 1 5 16 - 12 19
8.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
9.
Видзев Лодзь
 13 5 3 5 18 - 17 18
10.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 7 3 3 18 - 12 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 13 7 2 4 15 - 9 23
5.
Погонь Щецин
 13 6 3 4 20 - 19 21
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 13 - 11 19
8.
Радомьяк Радом
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Пяст
 13 5 3 5 14 - 13 18
10.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
14.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Шлёнск Ольсен Патрик 10
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Где смотреть матч Лехия Гданьск 0:0 Шлёнск онлайн

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