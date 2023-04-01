Тур: 26. Стадион: Suzuki Arena. Зрители: 8090 Главный судья: Patryk Gryckiewicz
1:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолДякону Роналдо
44' Желтая карточкаДрыгас Камил
45' Желтая карточкаМалярчик Петр
45' Желтая карточкаНарсинг Лусиано
45' Желтая карточкаНоно Давид
57' Желтая карточкаМиюшкович Неманья
67' Желтая карточкаDamian Tront
69' Желтая карточкаГодиньо Маркус
75' Желтая карточкаШикавка Евгений
86' Желтая карточкаДомингес Максим
90'+8
Ход матча
11'
1:0
44'
45'
45'
45'
67'
69'
75'
86'
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
20
Damian
Tront
14
Дрыгас
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
-
-
23 Adrian Danek
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Damian TrontЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
История личных встреч
Корона Кельце
Медзь
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
100%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.25
Среднее время на гол
0
72
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.25
0
Среднее время на гол
72
0
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.63
0.63
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
144
144
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|9 (3)
|0.35
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.15
|Шикавка Евгений
|3
|0.12
|Dawid Blanik
|2
|0.08
|Дякону Роналдо
|2
|0.08
|Малярчик Петр
|2
|0.08
|Костож Кацпер
|2
|0.08
|Milos Trojak
|1
|0.04
|Петров Кирилл
|1
|0.04
|Jacek Podgorski
|1 (1)
|0.04
|Кильб Яцек
|0
|0
|Ноно Давид
|0
|0
|Дея Адам
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|7 (3)
|0.27
|Нарсинг Лусиано
|5
|0.19
|Чука Виктор
|3
|0.12
|Миюшкович Неманья
|2
|0.08
|Обиета Колдо
|2
|0.08
|Кобачки Олаф
|1
|0.04
|Матушек Шимон
|1
|0.04
|Дрыгас Камил
|1
|0.04
|Масурас Яннис
|1
|0.04
|Слива Мацей
|1
|0.04
|Santiago Naveda
|1
|0.04
|Домингес Максим
|0
|0
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Саша
|5
|1
|Milos Trojak
|6
|0
|Петров Кирилл
|4
|1
|Jacek Podgorski
|5
|0
|Adrian Danek
|4
|0
|Шпаковски Марчин
|4
|0
|Ноно Давид
|3
|0
|Bartosz Spiaczka
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Шикавка Евгений
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Запытовски Марцель
|3
|0
|Форенц Конрад
|2
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Jakub Lukowski
|2
|0
|Годиньо Маркус
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Janusz Nojszewski
|1
|0
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрикес Анхело
|7
|1
|Домингес Максим
|8
|0
|Гюлен Левент
|8
|0
|Миюшкович Неманья
|6
|1
|Хулио Карлос
|6
|0
|Матыня Хуберт
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Обиета Колдо
|4
|0
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Дрыгас Камил
|3
|0
|Каролина Юрих
|3
|0
|Костка Михаэль
|3
|0
|Матушек Шимон
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Нивулис Анджей
|1
|0
|Абрамович Матеуш
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Damian Tront
|1
|0
|Dawid Drachal
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Медзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
8
Корона Кельце
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Медзь
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
9
Волевые поражения
6
11
Корона Кельце
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Медзь
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
21
9
Волевые поражения
10
19
Голы по времени матча
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
7%
2
18%
1-15
4
29%
1
9%
16-30
3
21%
4
36%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Пропущено
13
23
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
23%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
31%
3
13%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
2
15%
7
30%
76-90
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
8
53%
2
13%
76-90
Пропущено
23
17
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
4
17%
5
29%
29%
16-30
6
26%
3
18%
31-45
5
22%
3
18%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
4
17%
1
6%
76-90
Забито
29
26
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
2
7%
4
15%
1-15
5
17%
5
19%
16-30
5
17%
7
27%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
11
38%
3
12%
76-90
Пропущено
36
40
17 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
3
8%
5
13%
1-15
4
11%
8
20%
16-30
10
28%
6
15%
31-45
7
19%
6
15%
46-60
6
17%
7
18%
61-75
6
17%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1
Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 0:1 Корона Кельце - Ленчна 4:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Лех - Корона Кельце 3:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Гурник Ленчна - Корона Кельце 1:0
Медзь
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1
Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0
Результаты матчей
Корона Кельце
Медзь
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
Точный счет
3:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Медзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
310
58
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
179
719
719
125
125
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10