Тур: 26. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 28034 Главный судья: Ласык Петр
0'
2' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
12' Желтая карточкаКапустка Бартош
1:0
15' ГолПекхарт Томаш
2:0
30' ГолАвгустиняк Рафал
2:1
32' ГолНовак Бартош
3:1
63' ГолВшолек Павел
64' Желтая карточкаВшолек Павел
90' Желтая карточкаКарлитос Карлос
90'+6
Ход матча
12'
15'
1:0
30'
32'
2:1
63'
3:1
64'
90'
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
27
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Легия
Ракув
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
1.25
Среднее время на гол
49
72
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.9
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
81
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|8 (5)
|0.31
|Младенович Филип
|6
|0.23
|Вшолек Павел
|6 (1)
|0.23
|Пекхарт Томаш
|4
|0.15
|Мучи Эрнест
|3
|0.12
|Навроцкий Майк
|3
|0.12
|Капустка Бартош
|2
|0.08
|Августиняк Рафал
|2
|0.08
|Росолек Мацей
|2
|0.08
|Карлитос Карлос
|1
|0.04
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.04
|Роуз Линдси
|1
|0.04
|Рибейру Юри
|1
|0.04
|Пих Роберт
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
|Igor Strzalek
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|9
|0.35
|Иви Лопес
|8 (3)
|0.31
|Гутковский Владислав
|7 (1)
|0.27
|Пясецки Фабиан
|5
|0.19
|Кочергин Владислав
|5
|0.19
|Сварнас Стратос
|3
|0.12
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.12
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.12
|Кун Патрик
|2
|0.08
|Сореску Деян
|2
|0.08
|Тудор Фран
|1
|0.04
|Петрашек Томаш
|1
|0.04
|Цебуля Марчин
|1 (1)
|0.04
|Рундич Милан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|9
|1
|Жозуэ Филипе
|8
|1
|Младенович Филип
|8
|0
|Капустка Бартош
|6
|0
|Слиш Бартош
|4
|1
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Рибейру Юри
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Арсенич Зоран
|7
|0
|Папаниколау Яннис
|5
|0
|Вдовяк Матеуш
|4
|0
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Петрашек Томаш
|2
|1
|Кун Патрик
|3
|0
|Новак Бартош
|3
|0
|Иви Лопес
|3
|0
|Сварнас Стратос
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Лидерман Бен
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Ракув
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
6
2
Легия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Ракув
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
15
32
Легия
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Ракув
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
19% (5)
50% (13)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
21
34
Голы по времени матча
Забито
24
18
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
1
4%
2
11%
1-15
6
25%
3
17%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
21%
5
28%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
8
33%
3
17%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
4
27%
1
8%
76-90
Забито
16
32
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
0
0%
6
19%
1-15
3
19%
1
3%
16-30
5
31%
5
16%
31-45
2
13%
8
25%
46-60
5
31%
4
13%
61-75
1
6%
8
25%
76-90
Пропущено
14
9
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
7
50%
2
22%
76-90
Забито
40
50
18 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 17
4 Не забивали 5
1
3%
8
16%
1-15
9
23%
4
8%
16-30
8
20%
8
16%
31-45
7
18%
13
26%
46-60
6
15%
6
12%
61-75
9
23%
11
22%
76-90
Пропущено
29
21
8 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
4
19%
16-30
2
7%
5
24%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
5
17%
4
19%
61-75
11
38%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1
Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2 Мезёкёвешд - Легия 0:0 Легия - Сабаил 2:2 Легия - Рух Хожув 2:1 Легия - Мотор Люблин 4:0 Легия - Тыхы 3:1 Шлёнск - Легия 0:0 Лехия Гданьск - Легия 2:2
Ракув
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2
Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3 Ракув - Стяуа 4:1 Ракув - Карабах 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Андерлехт - Ракув 1:1 ПСВ - Ракув 4:2 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Ракув - Висла Плоцк 7:1
Результаты матчей
Легия
Ракув
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
4:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
5 раз 38%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
1
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
0
4 раза 15%
4
4 раза 15%
3
3 раза 12%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Легия
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
310
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
49
67
112
211
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
224
1412
1412
422
818
125
521
125
125
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10