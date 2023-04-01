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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 28034 Главный судья: Ласык Петр
Легия
3:1
Конец матча
Ракув
0'
2' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
12' Желтая карточка
Капустка Бартош
1:0
15' Гол
Пекхарт Томаш
2:0
30' Гол
Августиняк Рафал
2:1
32' Гол
Новак Бартош
3:1
63' Гол
Вшолек Павел
64' Желтая карточка
Вшолек Павел
90' Желтая карточка
Карлитос Карлос
90'+6
30
Хладун
Доминик
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
67
Капустка
Бартош
25
Младенович
Филип
7
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
1
Ковачевич
Владан
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
9
Мусёлик
Себастьян
27
Новак
Бартош
Легия
3-5-2
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Легия
Ракув

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
4:0
К
1:0
Э
1:1
Э
2:3
С
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
1.25

Среднее время на гол

49
72

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.9
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
81

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 8 (5) 0.31
Младенович Филип 6 0.23
Вшолек Павел 6 (1) 0.23
Пекхарт Томаш 4 0.15
Мучи Эрнест 3 0.12
Навроцкий Майк 3 0.12
Капустка Бартош 2 0.08
Августиняк Рафал 2 0.08
Росолек Мацей 2 0.08
Карлитос Карлос 1 0.04
Йоханссон Маттиас 1 0.04
Роуз Линдси 1 0.04
Рибейру Юри 1 0.04
Пих Роберт 0 0
Слиш Бартош 0 0
Баку Макана 0 0
Igor Strzalek 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 9 0.35
Иви Лопес 8 (3) 0.31
Гутковский Владислав 7 (1) 0.27
Пясецки Фабиан 5 0.19
Кочергин Владислав 5 0.19
Сварнас Стратос 3 0.12
Вдовяк Матеуш 3 0.12
Салес Жеан Карлос 3 0.12
Кун Патрик 2 0.08
Сореску Деян 2 0.08
Тудор Фран 1 0.04
Петрашек Томаш 1 0.04
Цебуля Марчин 1 (1) 0.04
Рундич Милан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Длугош Виктор 0 0
Лидерман Бен 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 9 1
Жозуэ Филипе 8 1
Младенович Филип 8 0
Капустка Бартош 6 0
Слиш Бартош 4 1
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Вшолек Павел 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Росолек Мацей 3 0
Пекхарт Томаш 2 0
Рибейру Юри 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Баку Макана 2 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Хладун Доминик 1 0
Харатин Игорь 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 7 1
Арсенич Зоран 7 0
Папаниколау Яннис 5 0
Вдовяк Матеуш 4 0
Раковитан Богдан 4 0
Петрашек Томаш 2 1
Кун Патрик 3 0
Новак Бартош 3 0
Иви Лопес 3 0
Сварнас Стратос 3 0
Берггрен Густав 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Гутковский Владислав 2 0
Ковачевич Владан 2 0
Лидерман Бен 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Сореску Деян 1 0
Длугош Виктор 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Ракув
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

6
2
Легия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Ракув
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

15
32
Легия
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Ракув
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
19% (5)
50% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

21
34

Голы по времени матча

Забито

24
18
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
1
4%
2
11%
1-15
6
25%
3
17%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
21%
5
28%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
8
33%
3
17%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
4
27%
1
8%
76-90

Забито

16
32
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
0
0%
6
19%
1-15
3
19%
1
3%
16-30
5
31%
5
16%
31-45
2
13%
8
25%
46-60
5
31%
4
13%
61-75
1
6%
8
25%
76-90

Пропущено

14
9
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
7
50%
2
22%
76-90

Забито

40
50
18 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 17
4 Не забивали 5
1
3%
8
16%
1-15
9
23%
4
8%
16-30
8
20%
8
16%
31-45
7
18%
13
26%
46-60
6
15%
6
12%
61-75
9
23%
11
22%
76-90

Пропущено

29
21
8 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
4
19%
16-30
2
7%
5
24%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
5
17%
4
19%
61-75
11
38%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1
Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2 Мезёкёвешд - Легия 0:0 Легия - Сабаил 2:2 Легия - Рух Хожув 2:1 Легия - Мотор Люблин 4:0 Легия - Тыхы 3:1 Шлёнск - Легия 0:0 Лехия Гданьск - Легия 2:2
Ракув
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2
Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3 Ракув - Стяуа 4:1 Ракув - Карабах 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Андерлехт - Ракув 1:1 ПСВ - Ракув 4:2 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Ракув - Висла Плоцк 7:1

Результаты матчей

Легия
Ракув

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
4:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
5 раз 38%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
1
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
0
4 раза 15%
4
4 раза 15%
3
3 раза 12%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Легия
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
8
5
3
10
2.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
22
4
14
12
1.5
14
12
4
22
2.5
8
18
1
25
3.5
5
21
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 26 19 4 3 52 - 19 61
2.
Легия
 26 16 7 3 42 - 27 55
3.
Лех
 25 12 7 6 34 - 23 43
4.
Погонь Щецин
 25 11 7 7 37 - 35 40
5.
Варта Познань
 26 10 8 8 30 - 23 38
6.
Видзев Лодзь
 25 10 7 8 31 - 28 37
7.
Краковия
 25 9 7 9 28 - 24 34
8.
Пяст
 26 9 6 11 28 - 27 33
9.
Висла Плоцк
 25 9 5 11 34 - 34 32
10.
Радомьяк Радом
 25 9 5 11 26 - 29 32
11.
Заглембе Любин
 26 8 7 11 24 - 36 31
12.
Шлёнск
 26 7 10 9 25 - 34 31
13.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
14.
Корона Кельце
 26 8 6 12 28 - 37 30
15.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
16.
Гурник Забже
 26 7 7 12 32 - 39 28
17.
Лехия Гданьск
 26 7 5 14 25 - 42 26
18.
Медзь
 26 4 7 15 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 12 7 2 3 17 - 9 23
4.
Краковия
 12 6 3 3 15 - 7 21
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
7.
Лех
 12 6 1 5 16 - 12 19
8.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
9.
Видзев Лодзь
 13 5 3 5 18 - 17 18
10.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 7 3 3 18 - 12 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 13 7 2 4 15 - 9 23
5.
Погонь Щецин
 13 6 3 4 20 - 19 21
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 13 - 11 19
8.
Радомьяк Радом
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Пяст
 13 5 3 5 14 - 13 18
10.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
14.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Шлёнск Ольсен Патрик 10
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Весь список
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      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Легия 3:1 Ракув онлайн

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