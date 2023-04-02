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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Магдебург
1:0
Первый тайм: 45'
Ганза
0'
27' Желтая карточка
Ферхук Йон
1:0
29' Гол
Конде Амара

Ход матча

27'
 
Ферхук Йон
29'
Конде Амара
(Jason Ceka)
1:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Ганза
2.29
5.00
3.70
Все Коэффициенты
1
Райманн
Доминик
5
Лоуренс
Джеймс
15
Daniel
Heber
25
Гнака
Силас
7
Бокхорн
Эберт
19
Leon
Bell
6
Daniel
Elfadli
29
Конде
Амара
11
Эль-Ханкури
Мохамед
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
5
Ван
Дронгелен
Рик
19
Прёгер
Кай
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
13
Шумахер
Кевин
15
Фролинг
Нильс
18
Ферхук
Йон
Магдебург
3-4-1-2
Ганза
4-4-2

История личных встреч

Магдебург
Ганза

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:1
Б3
0:2
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
0:1
Б3
1:0
Б3
2:0
Б3
1:1
Б3
1:1
Б3
4:1
Б3
1:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.55
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
99

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 8 0.31
Атик Бариш 5 0.19
Ито Тацуя 3 0.12
Пиччини Кристиано 3 (1) 0.12
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.08
Daniel Elfadli 2 0.08
Jason Ceka 1 0.04
Конде Амара 1 0.04
Connor Krempicki 1 0.04
Кастаньос Люк 1 0.04
Бокхорн Эберт 1 0.04
Рикманн Юлиан 1 0.04
Шулер Лука 1 0.04
Andreas Mueller 1 0.04
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Daniel Heber 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 7 0.27
Лукас Фрёде 4 0.15
Шумахер Кевин 2 0.08
Ингельссон Сванте 1 0.04
Ферхук Йон 1 0.04
Хинтерзеер Лукас 1 0.04
Dennis Dressel 1 0.04
Мэлоун Райан 1 (1) 0.04
Россбах Дамиан 1 0.04
Фролинг Нильс 1 0.04
Дулевич Харис 0 0
Рейн Симон 0 0
Ли Дон-Ген 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 7 0
Leon Bell 6 0
Лоуренс Джеймс 2 2
Конде Амара 4 0
Эль-Ханкури Мохамед 4 0
Jason Ceka 4 0
Бокхорн Эберт 3 0
Daniel Heber 3 0
Квартенг Мориц-Брони 3 0
Andreas Mueller 3 0
Daniel Elfadli 3 0
Пиччини Кристиано 1 1
Биттрофф Александер 2 0
Connor Krempicki 2 0
Райманн Доминик 2 0
Гнака Силас 2 0
Зехельманн Тим 2 0
Шулер Лука 2 0
Кастаньос Люк 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Kai Bruenker 1 0
Рикманн Юлиан 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 9 0
Ферхук Йон 7 1
Россбах Дамиан 6 1
Мэлоун Райан 7 0
Лукас Фрёде 6 0
Шумахер Кевин 6 0
Dennis Dressel 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Анану Фредерик 3 0
Прёгер Кай 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Майсснер Томас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Шерфф Лукас 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Ли Дон-Ген 1 0

Результаты матчей

Магдебург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Ганза
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

2
8

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
5
Магдебург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Ганза
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
18

Волевые поражения

17
8
Магдебург
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Ганза
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)

Сухие победы

6
12

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
19

Волевые поражения

23
13

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
6
35%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Забито

22
10
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
4
18%
1
10%
1-15
2
9%
3
30%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
4
18%
1
10%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
4
18%
3
30%
76-90

Пропущено

28
21
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
14%
2
10%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
4
14%
4
19%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
10
36%
1
5%
61-75
5
18%
7
33%
76-90

Забито

33
20
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 12
4
12%
2
10%
1-15
2
6%
4
20%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
6
18%
4
20%
46-60
7
21%
2
10%
61-75
7
21%
6
30%
76-90

Пропущено

43
38
17 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 21
6
14%
4
11%
1-15
4
9%
10
26%
16-30
7
16%
5
13%
31-45
6
14%
5
13%
46-60
11
26%
4
11%
61-75
9
21%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2
Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Магдебург 2:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Зандхаузен - Магдебург 1:0
Ганза
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0
Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Ганза - Зандхаузен 0:1 Ян - Ганза 0:3 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ганза - Падерборн 0:3

Результаты матчей

Магдебург
Ганза

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:1
7 раз 28%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
8
2
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
4
7
6
1.5
2
10
4
9
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
13
12
9
16
1.5
6
19
4
21
2.5
2
23
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 26 16 7 3 41 - 21 55
2.
Хайденхайм
 26 14 9 3 53 - 30 51
3.
Гамбург
 26 15 5 6 48 - 32 50
4.
Санкт-Паули
 26 12 8 6 40 - 28 44
5.
Падерборн
 1:0 26 13 4 9 48 - 30 43
6.
Фортуна
 26 13 4 9 45 - 34 43
7.
Кайзерслаутерн
 26 10 10 6 41 - 36 40
8.
Карлсруэ
 26 10 5 11 42 - 41 35
9.
Ганновер 96
 26 9 7 10 36 - 34 34
10.
Хольштайн Киль
 1:2 26 8 10 8 42 - 42 34
11.
Магдебург
 1:0 26 9 4 13 32 - 45 31
12.
Гройтер Фюрт
 0:1 26 7 9 10 33 - 38 30
13.
Нюрнберг
 26 8 5 13 22 - 38 29
14.
Арминия
 2:1 26 8 4 14 38 - 42 28
15.
Айнтрахт Бр
 26 6 8 12 31 - 44 26
16.
Ян
 26 7 5 14 25 - 41 26
17.
Ганза
 0:1 26 7 4 15 21 - 38 25
18.
Зандхаузен
 26 5 6 15 27 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
4.
Падерборн
 1:0 13 9 0 4 33 - 14 27
5.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
6.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
7.
Гройтер Фюрт
 0:1 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
10.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
11.
Нюрнберг
 13 6 1 6 12 - 13 19
12.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 18 - 17 18
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Арминия
 2:1 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Хольштайн Киль
 1:2 13 4 4 5 21 - 19 16
16.
Магдебург
 1:0 13 4 3 6 11 - 16 15
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 0:1 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хайденхайм
 13 4 6 3 16 - 15 18
5.
Хольштайн Киль
 1:2 13 4 6 3 21 - 23 18
6.
Падерборн
 1:0 13 4 4 5 15 - 16 16
7.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
8.
Магдебург
 1:0 13 5 1 7 21 - 29 16
9.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Ганза
 0:1 13 4 3 6 11 - 17 15
11.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
12.
Ганновер 96
 13 3 4 6 15 - 17 13
13.
Арминия
 2:1 13 3 3 7 16 - 21 12
14.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
15.
Ян
 13 3 0 10 13 - 23 9
16.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
17.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
18.
Гройтер Фюрт
 0:1 13 1 3 9 13 - 24 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 20 (5)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Ганза Ингельссон Сванте 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Jason Ceka сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Конде Амара бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Ферхук Йон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Ганза
2.29
5.00
3.70
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