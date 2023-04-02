Тур: 26. Стадион: МДСС-Арена. Зрители: 26480
0'
27' Желтая карточкаФерхук Йон
1:0
29' ГолКонде Амара
53' Желтая карточкаШумахер Кевин
57' Вторая желтая карточкаФерхук Йон
2:0
60' ГолJason Ceka
62' Желтая карточкаЛукас Фрёде
3:0
70' ГолJason Ceka
90'+3
Ход матча
27'
29'
1:0
53'
57'
60'
62'
70'
3:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
658 Количество передач 184
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
15
Daniel
Heber
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
16
Мэлоун
Райан
19
Прёгер
Кай
34
Лукас
Фрёде
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
- Защитник
-
19 Leon BellЗащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Прёгер КайПолузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шерфф ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Магдебург
Ганза
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.55
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
99
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|8
|0.31
|Атик Бариш
|5
|0.19
|Jason Ceka
|3
|0.12
|Ито Тацуя
|3
|0.12
|Пиччини Кристиано
|3 (1)
|0.12
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.08
|Daniel Elfadli
|2
|0.08
|Конде Амара
|1
|0.04
|Connor Krempicki
|1
|0.04
|Кастаньос Люк
|1
|0.04
|Бокхорн Эберт
|1
|0.04
|Рикманн Юлиан
|1
|0.04
|Шулер Лука
|1
|0.04
|Andreas Mueller
|1
|0.04
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Daniel Heber
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|7
|0.27
|Лукас Фрёде
|4
|0.15
|Шумахер Кевин
|2
|0.08
|Ингельссон Сванте
|1
|0.04
|Ферхук Йон
|1
|0.04
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0.04
|Dennis Dressel
|1
|0.04
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.04
|Россбах Дамиан
|1
|0.04
|Фролинг Нильс
|1
|0.04
|Дулевич Харис
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|7
|0
|Leon Bell
|6
|0
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Конде Амара
|4
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|4
|0
|Jason Ceka
|4
|0
|Бокхорн Эберт
|3
|0
|Daniel Heber
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|3
|0
|Andreas Mueller
|3
|0
|Daniel Elfadli
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|1
|Биттрофф Александер
|2
|0
|Connor Krempicki
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Зехельманн Тим
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Kai Bruenker
|1
|0
|Рикманн Юлиан
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферхук Йон
|7
|2
|Ингельссон Сванте
|9
|0
|Россбах Дамиан
|6
|1
|Лукас Фрёде
|7
|0
|Мэлоун Райан
|7
|0
|Шумахер Кевин
|7
|0
|Dennis Dressel
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0
|Анану Фредерик
|3
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Майсснер Томас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Шерфф Лукас
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Ли Дон-Ген
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Ганза
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
5
Магдебург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Ганза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
18
Волевые поражения
17
8
Магдебург
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
19% (5)
31% (8)
Ганза
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Сухие победы
7
12
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
19
Волевые поражения
23
13
Голы по времени матча
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
7
35%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
4
27%
3
15%
76-90
Забито
22
10
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
4
18%
1
10%
1-15
2
9%
3
30%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
4
18%
1
10%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
4
18%
3
30%
76-90
Пропущено
28
21
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
14%
2
10%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
4
14%
4
19%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
10
36%
1
5%
61-75
5
18%
7
33%
76-90
Забито
36
20
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 13
4
11%
2
10%
1-15
3
8%
4
20%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
7
19%
4
20%
46-60
8
22%
2
10%
61-75
7
19%
6
30%
76-90
Пропущено
43
41
17 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 22
6
14%
4
10%
1-15
4
9%
11
27%
16-30
7
16%
5
12%
31-45
6
14%
6
15%
46-60
11
26%
5
12%
61-75
9
21%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2
Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Магдебург 2:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Зандхаузен - Магдебург 1:0
Ганза
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0
Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Ганза - Зандхаузен 0:1 Ян - Ганза 0:3 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ганза - Падерборн 0:3
Результаты матчей
Магдебург
Ганза
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:1
7 раз 27%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
58
310
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
76
211
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
1313
1016
620
521
224
125
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9