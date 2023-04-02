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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Хольштайн Киль
1:2
Первый тайм: 40'
Арминия
0'
0:1
11' Гол
Якель Фредерик
0:2
29' Гол
Хак Робин
1:2
32' Гол
Скрибски Стивен
34' Желтая карточка
Фрайсль Мартин

Ход матча

11'
0:1
Якель Фредерик
29'
0:2
Хак Робин
(Окугава Масая)
32'
Скрибски Стивен
(Холтби Льюис)
1:2
34'
 
Фрайсль Мартин

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Арминия
5.30
4.10
3.60
Все Коэффициенты
35
Химмельман
Робин
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
3
Коменда
Марко
16
Зандер
Филипп
4
Эррас
Патрик
8
Мюлинг
Александер
10
Холтби
Льюис
7
Скрибски
Стивен
11
Резе
Фабиан
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
4
Якель
Фредерик
3
Рамос
Гильерме
5
Ощипка
Бастиан
14
Консбрух
Джомейн
19
Притль
Мануэль
16
Ржатковски
Марк
11
Окугава
Масая
9
Клос
Фабиан
21
Хак
Робин
Хольштайн Киль
4-4-2
Арминия
4-3-3

История личных встреч

Хольштайн Киль
Арминия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
Б2
4:2
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б3
2:2
Б3
1:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Среднее время на гол

72
77

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 11 0.42
Резе Фабиан 7 (2) 0.27
Вридт Квази 3 0.12
Бартельс Фин 3 0.12
Беккер Тимо 2 0.08
Валь Хауке 2 0.08
Мюлинг Александер 2 (1) 0.08
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.08
Арп Янн-Фите 1 0.04
Фридьонссон Хольмберт 1 0.04
Корб Юлиан 1 0.04
Эррас Патрик 1 0.04
Порат Финн 1 0.04
Лоренц Симон 1 0.04
Коменда Марко 1 0.04
Зандер Филипп 0 0
Шульц Марвин 0 0
Холтби Льюис 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 9 (2) 0.35
Серра Янни 6 0.23
Окугава Масая 4 0.15
Клос Фабиан 4 0.15
Ласм Бриан 3 0.12
Консбрух Джомейн 2 0.08
Василиадис Себастиан 2 0.08
Ощипка Бастиан 1 0.04
Гебауэр Кристиан 1 0.04
Якель Фредерик 1 0.04
Притль Мануэль 1 0.04
Хюсинг Оливер 1 0.04
Андраде Андреас 1 0.04
Рамос Гильерме 1 0.04
Канурич Беньямин 1 0.04
Ржатковски Марк 0 0
Лепиница Иван 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валь Хауке 6 0
Шульц Марвин 5 0
Эррас Патрик 5 0
Порат Финн 5 0
Арп Янн-Фите 5 0
Киркесков Миккель 4 0
Зандер Филипп 4 0
Беккер Тимо 4 0
Корб Юлиан 2 0
Лоренц Симон 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Вридт Квази 1 0
Резе Фабиан 1 0
Коменда Марко 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Шрайбер Тим 1 0
Обуз Марвин 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лепиница Иван 8 0
Хак Робин 6 0
Василиадис Себастиан 5 0
Клюнтер Лукас 3 1
Ласм Бриан 3 1
Ощипка Бастиан 4 0
Ржатковски Марк 4 0
Рамос Гильерме 3 0
Консбрух Джомейн 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Клос Фабиан 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Окугава Масая 2 0
Фрайсль Мартин 2 0
Капино Стефанос 1 0
Притль Мануэль 1 0
Андраде Андреас 1 0
Белло Джордж 1 0
Канурич Беньямин 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Арминия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

10
9
Хольштайн Киль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Арминия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
14

Волевые поражения

15
18
Хольштайн Киль
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Арминия
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
15

Волевые поражения

25
27

Голы по времени матча

Забито

19
14
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
2
11%
4
29%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
5
26%
3
21%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
3
16%
3
21%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
0
0%
5
25%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
7
39%
1
5%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
6
33%
4
20%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
10%
2
9%
1-15
5
25%
3
14%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
4
20%
5
23%
61-75
3
15%
5
23%
76-90

Пропущено

24
21
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
4
17%
9
43%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
5
21%
3
14%
76-90

Забито

39
36
15 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
4
10%
6
17%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
5
13%
7
19%
31-45
9
23%
6
17%
46-60
9
23%
5
14%
61-75
6
15%
8
22%
76-90

Пропущено

42
41
20 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 23
4
10%
6
15%
1-15
5
12%
6
15%
16-30
11
26%
4
10%
31-45
4
10%
11
27%
46-60
7
17%
7
17%
61-75
11
26%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1
Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3
Арминия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3
Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1 Падерборн - Арминия 0:2 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Штутгарт - Арминия 6:0 Ганновер 96 - Арминия 2:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Арминия

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
2:3
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Арминия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
7
6
2
10
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
7
6
1.5
3
9
3
10
2.5
2
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
18
7
13
12
1.5
10
15
5
20
2.5
6
19
1
24
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 26 16 7 3 41 - 21 55
2.
Хайденхайм
 26 14 9 3 53 - 30 51
3.
Гамбург
 26 15 5 6 48 - 32 50
4.
Санкт-Паули
 26 12 8 6 40 - 28 44
5.
Падерборн
 1:0 26 13 4 9 48 - 30 43
6.
Фортуна
 26 13 4 9 45 - 34 43
7.
Кайзерслаутерн
 26 10 10 6 41 - 36 40
8.
Карлсруэ
 26 10 5 11 42 - 41 35
9.
Ганновер 96
 26 9 7 10 36 - 34 34
10.
Хольштайн Киль
 1:2 26 8 10 8 42 - 42 34
11.
Магдебург
 1:0 26 9 4 13 32 - 45 31
12.
Гройтер Фюрт
 0:1 26 7 9 10 33 - 38 30
13.
Нюрнберг
 26 8 5 13 22 - 38 29
14.
Арминия
 2:1 26 8 4 14 38 - 42 28
15.
Айнтрахт Бр
 26 6 8 12 31 - 44 26
16.
Ян
 26 7 5 14 25 - 41 26
17.
Ганза
 0:1 26 7 4 15 21 - 38 25
18.
Зандхаузен
 26 5 6 15 27 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
4.
Падерборн
 1:0 13 9 0 4 33 - 14 27
5.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
6.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
7.
Гройтер Фюрт
 0:1 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
10.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
11.
Нюрнберг
 13 6 1 6 12 - 13 19
12.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 18 - 17 18
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Арминия
 2:1 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Хольштайн Киль
 1:2 13 4 4 5 21 - 19 16
16.
Магдебург
 1:0 13 4 3 6 11 - 16 15
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 0:1 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хайденхайм
 13 4 6 3 16 - 15 18
5.
Хольштайн Киль
 1:2 13 4 6 3 21 - 23 18
6.
Падерборн
 1:0 13 4 4 5 15 - 16 16
7.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
8.
Магдебург
 1:0 13 5 1 7 21 - 29 16
9.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Ганза
 0:1 13 4 3 6 11 - 17 15
11.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
12.
Ганновер 96
 13 3 4 6 15 - 17 13
13.
Арминия
 2:1 13 3 3 7 16 - 21 12
14.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
15.
Ян
 13 3 0 10 13 - 23 9
16.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
17.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
18.
Гройтер Фюрт
 0:1 13 1 3 9 13 - 24 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 20 (5)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Ганза Ингельссон Сванте 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Арминия
5.30
4.10
3.60
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Где смотреть матч Хольштайн Киль 1:2 Арминия онлайн

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Арминия
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