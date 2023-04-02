Тур: 26. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 12476
2:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолЯкель Фредерик
0:2
29' ГолХак Робин
1:2
32' ГолСкрибски Стивен
34' Желтая карточкаФрайсль Мартин
50' Желтая карточкаЭррас Патрик
1:3
55' ГолОкугава Масая
2:3
67' ГолФридьонссон Хольмберт
70' Желтая карточкаРамос Гильерме
78' Желтая карточкаЛоренц Симон
89' Желтая карточкаФридьонссон Хольмберт
90'+7
Ход матча
11'
0:1
29'
0:2
32'
1:2
34'
50'
55'
1:3
67'
70'
78'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
475 Количество передач 281
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
21
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Резе ФабианНападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайнер ТимонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
-
25 Шульц МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
История личных встреч
Хольштайн Киль
Арминия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.17
Среднее время на гол
72
77
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.7
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
75
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|12
|0.46
|Резе Фабиан
|7 (2)
|0.27
|Вридт Квази
|3
|0.12
|Бартельс Фин
|3
|0.12
|Беккер Тимо
|2
|0.08
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.08
|Валь Хауке
|2
|0.08
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.08
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.08
|Арп Янн-Фите
|1
|0.04
|Корб Юлиан
|1
|0.04
|Эррас Патрик
|1
|0.04
|Порат Финн
|1
|0.04
|Лоренц Симон
|1
|0.04
|Коменда Марко
|1
|0.04
|Зандер Филипп
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Шульц Марвин
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|9 (2)
|0.35
|Серра Янни
|6
|0.23
|Окугава Масая
|5
|0.19
|Клос Фабиан
|4
|0.15
|Ласм Бриан
|3
|0.12
|Консбрух Джомейн
|2
|0.08
|Василиадис Себастиан
|2
|0.08
|Ощипка Бастиан
|1
|0.04
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.04
|Якель Фредерик
|1
|0.04
|Притль Мануэль
|1
|0.04
|Хюсинг Оливер
|1
|0.04
|Андраде Андреас
|1
|0.04
|Рамос Гильерме
|1
|0.04
|Канурич Беньямин
|1
|0.04
|Ржатковски Марк
|0
|0
|Клюнтер Лукас
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррас Патрик
|6
|0
|Валь Хауке
|6
|0
|Шульц Марвин
|5
|0
|Порат Финн
|5
|0
|Арп Янн-Фите
|5
|0
|Киркесков Миккель
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Беккер Тимо
|4
|0
|Лоренц Симон
|3
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Шрайбер Тим
|1
|0
|Обуз Марвин
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лепиница Иван
|8
|0
|Хак Робин
|6
|0
|Василиадис Себастиан
|5
|0
|Клюнтер Лукас
|3
|1
|Ласм Бриан
|3
|1
|Ощипка Бастиан
|4
|0
|Ржатковски Марк
|4
|0
|Рамос Гильерме
|4
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Консбрух Джомейн
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Клос Фабиан
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Окугава Масая
|2
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Притль Мануэль
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Канурич Беньямин
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Арминия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
12
9
Хольштайн Киль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Арминия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
14
Волевые поражения
15
18
Хольштайн Киль
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Арминия
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
17
Волевые поражения
27
27
Голы по времени матча
Забито
21
17
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
10%
5
29%
29%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
5
24%
4
24%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Пропущено
21
22
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
1
5%
5
23%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
7
33%
2
9%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
6
29%
4
18%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
10%
2
9%
1-15
5
25%
3
14%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
4
20%
5
23%
61-75
3
15%
5
23%
76-90
Пропущено
24
21
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
4
17%
9
43%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
5
21%
3
14%
76-90
Забито
41
39
16 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
4
10%
7
18%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
6
15%
7
18%
31-45
9
22%
7
18%
46-60
10
24%
5
13%
61-75
6
15%
8
21%
76-90
Пропущено
45
43
22 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
5
11%
6
14%
1-15
6
13%
6
14%
16-30
11
24%
5
12%
31-45
5
11%
11
26%
46-60
7
16%
8
19%
61-75
11
24%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1
Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3
Арминия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3
Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1 Падерборн - Арминия 0:2 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Штутгарт - Арминия 6:0 Ганновер 96 - Арминия 2:0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Арминия
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:3
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:3
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
1
9 раз 35%
3
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Арминия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
76
211
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
76
49
310
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
197
1412
1115
521
719
125
224
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9