Тур: 26. Стадион: Бентелер Арена.
1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
13'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
27
Kai
Klefisch
25
Шаффран
Леон
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бувинк ПеллеВратарь
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Шульц ЛассеВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
-
39 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
-
-
40 Ben Schlicke
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Падерборн
Гройтер Фюрт
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
18 матчей
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
0.7
Среднее время на гол
55
128
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
2.4
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
37
19
Голов в среднем за матч
2.06
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
43
85
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайпертц Роберт
|11
|0.42
|Пирингер Марвин
|8
|0.31
|Платте Феликс
|6
|0.23
|Муслия Флоран
|4 (4)
|0.15
|Юстван Юлиан
|3
|0.12
|Sirlord Conteh
|3
|0.12
|Шалленберг Рон
|3
|0.12
|Хеуэр Яннис
|3
|0.12
|Србени Деннис
|2
|0.08
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.04
|Рор Максимилиан
|1
|0.04
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.04
|Клаас Себастьян
|0
|0
|Карльс Йонас
|0
|0
|Хамфрейс Башир
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|8 (2)
|0.31
|Ахе Рагнар
|6
|0.23
|Михальски Дамян
|4
|0.15
|Грин Джулиан
|3
|0.12
|Зиб Арминдо
|3
|0.12
|Аста Симон
|1
|0.04
|Рашль Тобиас
|1
|0.04
|Тильман Тимоти
|1
|0.04
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.04
|Петков Лукас
|1
|0.04
|Абиама Диксон
|1
|0.04
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Йон Марко
|0
|0
|Юнг Гидеон
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|1
|Шалленберг Рон
|5
|0
|Муслия Флоран
|5
|0
|Marcel Hoffmeier
|4
|0
|Рор Максимилиан
|4
|0
|Хут Янник
|2
|1
|Sirlord Conteh
|2
|1
|Tobias Mueller
|3
|0
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Хамфрейс Башир
|1
|0
|Niclas Nadj
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аста Симон
|5
|1
|Юнг Гидеон
|3
|2
|Гризбек Себастьян
|6
|0
|Кристиансен Макс
|5
|0
|Хргота Бранимир
|4
|0
|Хаддади Уссама
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Михальски Дамян
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Йон Марко
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Тильман Тимоти
|0
|1
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Гройтер Фюрт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
3
11
Падерборн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Гройтер Фюрт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
12
17
Падерборн
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
32% (8)
16% (4)
Гройтер Фюрт
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
40% (10)
52% (13)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
15
28
Голы по времени матча
Забито
30
12
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
5
17%
1
8%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
2
7%
5
42%
31-45
7
23%
1
8%
46-60
7
23%
2
17%
61-75
6
20%
2
17%
76-90
Пропущено
16
24
13 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
4
25%
4
17%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
6
38%
4
17%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
1
6%
6
25%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
7
39%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
33%
2
11%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
6
38%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
5
31%
4
25%
76-90
Забито
45
30
16 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
6
13%
3
10%
1-15
6
13%
4
13%
16-30
4
9%
6
20%
31-45
9
20%
8
27%
46-60
9
20%
5
17%
61-75
11
24%
4
13%
76-90
Пропущено
32
40
20 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 21
7
22%
5
13%
1-15
4
13%
4
10%
16-30
9
28%
4
10%
31-45
4
13%
10
25%
46-60
3
9%
9
23%
61-75
5
16%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1 Падерборн - Оснабрюк 1:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Падерборн - Арминия 0:2 Хайденхайм - Падерборн 3:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2
Результаты матчей
Падерборн
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
5 раз 42%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 28%
2:2
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
16 раз 64%
2
7 раз 28%
0
1 раз 4%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
67
66
112
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
111
310
210
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
241
1015
817
817
124
520
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|7
|3
|41 - 21
|55
|2.
|26
|14
|9
|3
|53 - 30
|51
|3.
|26
|15
|5
|6
|48 - 32
|50
|4.
|26
|12
|8
|6
|40 - 28
|44
|5.
|1:0
|26
|13
|4
|9
|48 - 30
|43
|6.
|26
|13
|4
|9
|45 - 34
|43
|7.
|26
|10
|10
|6
|41 - 36
|40
|8.
|26
|10
|5
|11
|42 - 41
|35
|9.
|26
|9
|7
|10
|36 - 34
|34
|10.
|1:2
|26
|8
|10
|8
|42 - 42
|34
|11.
|1:0
|26
|9
|4
|13
|32 - 45
|31
|12.
|0:1
|26
|7
|9
|10
|33 - 38
|30
|13.
|26
|8
|5
|13
|22 - 38
|29
|14.
|2:1
|26
|8
|4
|14
|38 - 42
|28
|15.
|26
|6
|8
|12
|31 - 44
|26
|16.
|26
|7
|5
|14
|25 - 41
|26
|17.
|0:1
|26
|7
|4
|15
|21 - 38
|25
|18.
|26
|5
|6
|15
|27 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|37 - 15
|33
|2.
|13
|8
|5
|0
|22 - 8
|29
|3.
|13
|8
|5
|0
|20 - 7
|29
|4.
|1:0
|13
|9
|0
|4
|33 - 14
|27
|5.
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|6.
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|7.
|0:1
|13
|6
|6
|1
|20 - 14
|24
|8.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|13
|5
|6
|2
|23 - 20
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|11.
|13
|6
|1
|6
|12 - 13
|19
|12.
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|13.
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|14.
|2:1
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|15.
|1:2
|13
|4
|4
|5
|21 - 19
|16
|16.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|17.
|12
|3
|3
|6
|13 - 25
|12
|18.
|0:1
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|19 - 13
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|18 - 16
|19
|4.
|13
|4
|6
|3
|16 - 15
|18
|5.
|1:2
|13
|4
|6
|3
|21 - 23
|18
|6.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|7.
|13
|5
|1
|7
|17 - 20
|16
|8.
|1:0
|13
|5
|1
|7
|21 - 29
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|10.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|11 - 17
|15
|11.
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|15 - 17
|13
|13.
|2:1
|13
|3
|3
|7
|16 - 21
|12
|14.
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|15.
|13
|3
|0
|10
|13 - 23
|9
|16.
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|18.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|13 - 24
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|11 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 7