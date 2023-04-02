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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Падерборн
1:0
Первый тайм: 44'
Гройтер Фюрт
0'
1:0
13' Гол
Шалленберг Рон

Ход матча

13'
Шалленберг Рон
(Хамфрейс Башир)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Гройтер Фюрт
2.21
4.50
3.55
Все Коэффициенты
21
Хут
Янник
33
Marcel
Hoffmeier
15
Tobias
Mueller
3
Хамфрейс
Башир
10
Юстван
Юлиан
23
Обермайр
Рафаэль
27
Kai
Klefisch
8
Шалленберг
Рон
30
Муслия
Флоран
18
Србени
Деннис
11
Sirlord
Conteh
25
Шаффран
Леон
5
Хаддади
Уссама
4
Михальски
Дамян
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
13
Кристиансен
Макс
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
10
Хргота
Бранимир
Падерборн
3-4-1-2
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Падерборн
Гройтер Фюрт

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

18 матчей

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
2:4
Б2
1:1
Б2
6:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
5:1
К
4:0
Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
0:4
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.7

Среднее время на гол

55
128

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

2.4
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

37
19

Голов в среднем за матч

2.06
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

43
85

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайпертц Роберт 11 0.42
Пирингер Марвин 8 0.31
Платте Феликс 6 0.23
Муслия Флоран 4 (4) 0.15
Юстван Юлиан 3 0.12
Sirlord Conteh 3 0.12
Шалленберг Рон 3 0.12
Хеуэр Яннис 3 0.12
Србени Деннис 2 0.08
Обермайр Рафаэль 1 0.04
Рор Максимилиан 1 0.04
Marcel Hoffmeier 1 0.04
Клаас Себастьян 0 0
Карльс Йонас 0 0
Хамфрейс Башир 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 8 (2) 0.31
Ахе Рагнар 6 0.23
Михальски Дамян 4 0.15
Грин Джулиан 3 0.12
Зиб Арминдо 3 0.12
Аста Симон 1 0.04
Рашль Тобиас 1 0.04
Тильман Тимоти 1 0.04
Пюлюлю Афимико 1 0.04
Петков Лукас 1 0.04
Абиама Диксон 1 0.04
Кристиансен Макс 0 0
Йон Марко 0 0
Юнг Гидеон 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 5 1
Шалленберг Рон 5 0
Муслия Флоран 5 0
Marcel Hoffmeier 4 0
Рор Максимилиан 4 0
Хут Янник 2 1
Sirlord Conteh 2 1
Tobias Mueller 3 0
Хюнемайер Уве 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Карльс Йонас 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Хамфрейс Башир 1 0
Niclas Nadj 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аста Симон 5 1
Юнг Гидеон 3 2
Гризбек Себастьян 6 0
Кристиансен Макс 5 0
Хргота Бранимир 4 0
Хаддади Уссама 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Ахе Рагнар 3 0
Михальски Дамян 3 0
Абиама Диксон 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Йон Марко 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Тильман Тимоти 0 1
Дуджак Джереми 1 0
Линде Андреас 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Петков Лукас 1 0
Фобассам Оливер 1 0

Результаты матчей

Падерборн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Гройтер Фюрт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

3
11
Падерборн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Гройтер Фюрт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

12
17
Падерборн
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
32% (8)
16% (4)
Гройтер Фюрт
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
40% (10)
52% (13)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

15
28

Голы по времени матча

Забито

30
12
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
5
17%
1
8%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
2
7%
5
42%
31-45
7
23%
1
8%
46-60
7
23%
2
17%
61-75
6
20%
2
17%
76-90

Пропущено

16
24
13 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
4
25%
4
17%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
6
38%
4
17%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
1
6%
6
25%
61-75
0
0%
4
17%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
7
39%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
33%
2
11%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
6
38%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
5
31%
4
25%
76-90

Забито

45
30
16 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
6
13%
3
10%
1-15
6
13%
4
13%
16-30
4
9%
6
20%
31-45
9
20%
8
27%
46-60
9
20%
5
17%
61-75
11
24%
4
13%
76-90

Пропущено

32
40
20 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 21
7
22%
5
13%
1-15
4
13%
4
10%
16-30
9
28%
4
10%
31-45
4
13%
10
25%
46-60
3
9%
9
23%
61-75
5
16%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1 Падерборн - Оснабрюк 1:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Падерборн - Арминия 0:2 Хайденхайм - Падерборн 3:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2

Результаты матчей

Падерборн
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
5 раз 42%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 28%
2:2
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
16 раз 64%
2
7 раз 28%
0
1 раз 4%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
6
7
6
6
2.5
1
12
4
8
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
1
3
10
1.5
2
10
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
24
1
10
15
1.5
8
17
8
17
2.5
1
24
5
20
3.5
2
23
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 26 16 7 3 41 - 21 55
2.
Хайденхайм
 26 14 9 3 53 - 30 51
3.
Гамбург
 26 15 5 6 48 - 32 50
4.
Санкт-Паули
 26 12 8 6 40 - 28 44
5.
Падерборн
 1:0 26 13 4 9 48 - 30 43
6.
Фортуна
 26 13 4 9 45 - 34 43
7.
Кайзерслаутерн
 26 10 10 6 41 - 36 40
8.
Карлсруэ
 26 10 5 11 42 - 41 35
9.
Ганновер 96
 26 9 7 10 36 - 34 34
10.
Хольштайн Киль
 1:2 26 8 10 8 42 - 42 34
11.
Магдебург
 1:0 26 9 4 13 32 - 45 31
12.
Гройтер Фюрт
 0:1 26 7 9 10 33 - 38 30
13.
Нюрнберг
 26 8 5 13 22 - 38 29
14.
Арминия
 2:1 26 8 4 14 38 - 42 28
15.
Айнтрахт Бр
 26 6 8 12 31 - 44 26
16.
Ян
 26 7 5 14 25 - 41 26
17.
Ганза
 0:1 26 7 4 15 21 - 38 25
18.
Зандхаузен
 26 5 6 15 27 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
4.
Падерборн
 1:0 13 9 0 4 33 - 14 27
5.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
6.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
7.
Гройтер Фюрт
 0:1 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
10.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
11.
Нюрнберг
 13 6 1 6 12 - 13 19
12.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 18 - 17 18
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Арминия
 2:1 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Хольштайн Киль
 1:2 13 4 4 5 21 - 19 16
16.
Магдебург
 1:0 13 4 3 6 11 - 16 15
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 0:1 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хайденхайм
 13 4 6 3 16 - 15 18
5.
Хольштайн Киль
 1:2 13 4 6 3 21 - 23 18
6.
Падерборн
 1:0 13 4 4 5 15 - 16 16
7.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
8.
Магдебург
 1:0 13 5 1 7 21 - 29 16
9.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Ганза
 0:1 13 4 3 6 11 - 17 15
11.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
12.
Ганновер 96
 13 3 4 6 15 - 17 13
13.
Арминия
 2:1 13 3 3 7 16 - 21 12
14.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
15.
Ян
 13 3 0 10 13 - 23 9
16.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
17.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
18.
Гройтер Фюрт
 0:1 13 1 3 9 13 - 24 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 20 (5)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Ганза Ингельссон Сванте 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Зиб Арминдо бьет в цель!
  • 13'
    Bashir Humphreys сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Шалленберг Рон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Падерборн
Ничья
Гройтер Фюрт
2.21
4.50
3.55
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