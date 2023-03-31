Тур: 25.
Позже
История личных встреч
Енисей
Краснодар-2
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.2
Среднее время на гол
135
75
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6
|0.25
|Глушков Никита Андреевич
|6
|0.25
|Окладников Андрей
|3
|0.13
|Саная Анзор
|3 (2)
|0.13
|Масловский Александр
|2
|0.08
|Молтенинов Илья
|2
|0.08
|Столбов Кирилл
|2
|0.08
|Кичин Валерий
|2 (1)
|0.08
|Иванов Егор
|1
|0.04
|Феррейра Херман
|1
|0.04
|Умаев Идрис
|1
|0.04
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.04
|Самойлов Денис
|1
|0.04
|Апушников Егор
|1
|0.04
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпов Данил
|5 (1)
|0.21
|Ознобихин Олег
|2
|0.08
|Самко Владислав
|2
|0.08
|Апеков Руслан
|2 (1)
|0.08
|Мацукатов Алекс
|1
|0.04
|Халназаров Рустам
|1
|0.04
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.04
|Кокоев Давид
|1
|0.04
|Гайворонский Данила
|1
|0.04
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланин Олег
|6
|0
|Кичин Валерий
|6
|0
|Масловский Александр
|4
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|4
|1
|Иванов Егор
|4
|0
|Раздорских Никита
|2
|1
|Саная Анзор
|3
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Хозин Владимир
|2
|0
|Воронин Евгений
|2
|0
|Рукас Андрюс
|2
|0
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Стежко Виталий
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Ивакин Ярослав
|1
|0
|Арустамян Артур
|1
|0
|Самойлов Денис
|1
|0
|Столбов Кирилл
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|8
|0
|Сухорученко Михаил
|5
|1
|Карпов Данил
|5
|0
|Апеков Руслан
|4
|0
|Кокоев Давид
|4
|0
|Гайворонский Данила
|4
|0
|Халназаров Рустам
|2
|1
|Иванов Дмитрий III
|2
|1
|Якимов Вячеслав
|3
|0
|Кратков Дмитрий
|3
|0
|Пузанов Станислав
|3
|0
|Пивоваров Дмитрий
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Самко Владислав
|2
|0
|Плотников Никита
|2
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|2
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Исаенко Олег
|1
|0
|Губжоков Ислам-Бек
|1
|0
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Логачёв Богдан
|1
|0
|Штепа Михаил
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Полях Данил
|1
|0
|Жилкин Григорий
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
|Кучугура Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Краснодар-2
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
1
6
Енисей
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Краснодар-2
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
19
Волевые поражения
12
3
Енисей
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (8)
63% (15)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
Краснодар-2
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
20
Волевые поражения
13
9
Голы по времени матча
Забито
19
11
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
16%
1
9%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
1
5%
2
18%
76-90
Пропущено
9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
11%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
33%
1
5%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
2
22%
6
30%
76-90
Забито
14
5
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
60%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Пропущено
15
21
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
20%
4
19%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
33%
3
14%
61-75
3
20%
6
29%
76-90
Забито
33
16
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 12
5
15%
1
6%
1-15
5
15%
5
31%
16-30
7
21%
1
6%
31-45
5
15%
3
19%
46-60
7
21%
3
19%
61-75
4
12%
3
19%
76-90
Пропущено
24
41
11 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 18
4
17%
7
17%
1-15
2
8%
5
12%
16-30
5
21%
5
12%
31-45
2
8%
7
17%
46-60
6
25%
5
12%
61-75
5
21%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1
Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0 Енисей - Алания 2:0 Рубин - Енисей 0:0 Енисей - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 Нефтехимик - Енисей 1:1
Краснодар-2
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0
Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Алания 0:3 Рубин - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 Краснодар-2 - Нефтехимик 0:0 Уфа - Краснодар-2 2:1
Результаты матчей
Енисей
Краснодар-2
Точный счет
2:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 46%
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
3
2 раза 8%
0
12 раз 50%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Енисей
Краснодар-2
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
48
83
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
58
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
1212
1311
420
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|14
|9
|1
|45 - 22
|51
|2.
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 23
|45
|3.
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 24
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|39 - 26
|41
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|32 - 30
|36
|6.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 26
|35
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 23
|35
|8.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|38 - 28
|34
|9.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|27 - 24
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|17 - 18
|33
|11.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|26 - 29
|31
|12.
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|24 - 26
|30
|13.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|20 - 24
|29
|14.
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|23 - 39
|24
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 28
|24
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 34
|21
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|17 - 31
|20
|18.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|16 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 25
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Шинник
|Грузнов Илья
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогнозы на матч Енисей - Краснодар-2
Исход игры
Енисей
94.1% (64)
Ничья
2.9% (2)
Краснодар-2
2.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.81% (21)
Меньше
67.19% (43)
Обе команды забьют
Да
29.69% (19)
Нет
70.31% (45)
Популярный счёт
2:0 Енисей
36.8% (25)
1:0 Енисей
22.1% (15)
2:1 Енисей
20.6% (14)
3:0 Енисей
5.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (2)
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