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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 25.
Енисей
 
Позже
Краснодар-2
Прогнозы 68
Енисей 94.1% (64)
X 2.9% (2)
Краснодар-2 2.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Краснодар-2
1.49
4.50
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Енисей
Краснодар-2

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ТМС
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.2

Среднее время на гол

135
75

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 0.25
Глушков Никита Андреевич 6 0.25
Окладников Андрей 3 0.13
Саная Анзор 3 (2) 0.13
Масловский Александр 2 0.08
Молтенинов Илья 2 0.08
Столбов Кирилл 2 0.08
Кичин Валерий 2 (1) 0.08
Иванов Егор 1 0.04
Феррейра Херман 1 0.04
Умаев Идрис 1 0.04
Бардыбахин Вячеслав 1 0.04
Самойлов Денис 1 0.04
Апушников Егор 1 0.04
Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 5 (1) 0.21
Ознобихин Олег 2 0.08
Самко Владислав 2 0.08
Апеков Руслан 2 (1) 0.08
Мацукатов Алекс 1 0.04
Халназаров Рустам 1 0.04
Пивоваров Дмитрий 1 0.04
Кокоев Давид 1 0.04
Гайворонский Данила 1 0.04

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланин Олег 6 0
Кичин Валерий 6 0
Масловский Александр 4 1
Бардыбахин Вячеслав 4 1
Иванов Егор 4 0
Раздорских Никита 2 1
Саная Анзор 3 0
Феррейра Херман 3 0
Канаплин Александр 3 0
Хозин Владимир 2 0
Воронин Евгений 2 0
Рукас Андрюс 2 0
Глушков Никита Андреевич 2 0
Марков Николай 1 0
Стежко Виталий 1 0
Умаев Идрис 1 0
Ивакин Ярослав 1 0
Арустамян Артур 1 0
Самойлов Денис 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0
Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 8 0
Сухорученко Михаил 5 1
Карпов Данил 5 0
Апеков Руслан 4 0
Кокоев Давид 4 0
Гайворонский Данила 4 0
Халназаров Рустам 2 1
Иванов Дмитрий III 2 1
Якимов Вячеслав 3 0
Кратков Дмитрий 3 0
Пузанов Станислав 3 0
Пивоваров Дмитрий 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Самко Владислав 2 0
Плотников Никита 2 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 2 0
Кутовой Максим 1 0
Исаенко Олег 1 0
Губжоков Ислам-Бек 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Логачёв Богдан 1 0
Штепа Михаил 1 0
Попов Омар 1 0
Полях Данил 1 0
Жилкин Григорий 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Кучугура Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Енисей
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Краснодар-2
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

1
6
Енисей
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Краснодар-2
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
19

Волевые поражения

12
3
Енисей
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (8)
63% (15)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
Краснодар-2
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
20

Волевые поражения

13
9

Голы по времени матча

Забито

19
11
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
16%
1
9%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
1
5%
2
18%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
11%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
33%
1
5%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
2
22%
6
30%
76-90

Забито

14
5
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
60%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
20%
4
19%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
33%
3
14%
61-75
3
20%
6
29%
76-90

Забито

33
16
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 12
5
15%
1
6%
1-15
5
15%
5
31%
16-30
7
21%
1
6%
31-45
5
15%
3
19%
46-60
7
21%
3
19%
61-75
4
12%
3
19%
76-90

Пропущено

24
41
11 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 18
4
17%
7
17%
1-15
2
8%
5
12%
16-30
5
21%
5
12%
31-45
2
8%
7
17%
46-60
6
25%
5
12%
61-75
5
21%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1
Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0 Енисей - Алания 2:0 Рубин - Енисей 0:0 Енисей - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 Нефтехимик - Енисей 1:1
Краснодар-2
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0
Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Алания 0:3 Рубин - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 Краснодар-2 - Нефтехимик 0:0 Уфа - Краснодар-2 2:1

Результаты матчей

Енисей
Краснодар-2

Точный счет

2:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 46%
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
3
2 раза 8%
0
12 раз 50%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Енисей
Краснодар-2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
4
8
8
3
1.5
1
11
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
12
12
13
11
1.5
4
20
2
22
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 24 14 9 1 45 - 22 51
2.
Рубин
 Заявка 24 12 9 3 38 - 23 45
3.
Енисей
 Заявка 24 11 9 4 33 - 24 42
4.
Алания
 Заявка 24 11 8 5 39 - 26 41
5.
Арсенал Тула
 Заявка 24 10 6 8 32 - 30 36
6.
Шинник
 Заявка 24 10 5 9 29 - 26 35
7.
Волгарь
 Заявка 24 9 8 7 26 - 23 35
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 24 9 7 8 38 - 28 34
9.
КАМАЗ
 Заявка 24 8 9 7 27 - 24 33
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 24 8 9 7 17 - 18 33
11.
Родина Москва
 Заявка 24 8 7 9 26 - 29 31
12.
Акрон
 Заявка 24 6 12 6 24 - 26 30
13.
Нефтехимик
 Заявка 24 7 8 9 20 - 24 29
14.
Велес Москва
 Заявка 24 7 3 14 23 - 39 24
15.
ФК Кубань
 Заявка 24 6 6 12 24 - 28 24
16.
Уфа
 Заявка 24 5 6 13 22 - 34 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 24 4 8 12 17 - 31 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 24 4 5 15 16 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 12 8 4 0 21 - 11 28
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
6.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
8.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
9.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
14.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
11.
КАМАЗ
 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
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Рубин Лисакович Виталий 9
ФК Кубань Абдоков Нури 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Шинник Грузнов Илья 8
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Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Краснодар-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 дня 39 минут.



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  • 43 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 68
    Енисей 94.1% (64)
    X 2.9% (2)
    Краснодар-2 2.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Краснодар-2
    1.49
    4.50
    9.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Енисей - Краснодар-2 онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - Краснодар-2

    Исход игры
    Енисей
    94.1% (64)
    Ничья
    2.9% (2)
    Краснодар-2
    2.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.81% (21)
    Меньше
    67.19% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    29.69% (19)
    Нет
    70.31% (45)
    Популярный счёт
    2:0 Енисей
    36.8% (25)
    1:0 Енисей
    22.1% (15)
    2:1 Енисей
    20.6% (14)
    3:0 Енисей
    5.9% (4)
    1:1 Ничья
    2.9% (2)
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    Енисей
    Краснодар-2
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