Тур: 25.
0:0
Первый тайм: 12'
0'
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уткульбаев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бокоев МаратЗащитник
- Полузащитник
-
15 Бадоев ХетагПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бацуев АюбПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Куликов Артём
История личных встреч
Рубин
Велес Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|9 (1)
|0.38
|Фамейе Джоэль
|7 (1)
|0.29
|Кабутов Дмитрий
|5
|0.21
|Иванов Олег
|2
|0.08
|Дзагоев Алан
|2
|0.08
|Зотов Александр
|2
|0.08
|Мусаев Леон
|2
|0.08
|Тесленко Егор
|2
|0.08
|Горбунов Игорь
|1
|0.04
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.04
|Безруков Руслан
|1
|0.04
|Нижегородов Константин
|1
|0.04
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Логуа Ираклий
|6 (1)
|0.25
|Саркисян Геворк
|5
|0.21
|Макеев Евгений
|2
|0.08
|Бацуев Аюб
|2
|0.08
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0.08
|Кабахидзе Владимир
|2
|0.08
|Кертанов Константин
|1
|0.04
|Песиков Евгений
|1
|0.04
|Баранов Павел
|1
|0.04
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.04
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горбунов Игорь
|5
|1
|Кабутов Дмитрий
|6
|0
|Мартынович Александр
|5
|0
|Лисакович Виталий
|5
|0
|Безруков Руслан
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|Апшацев Марат
|4
|0
|Иванов Олег
|2
|1
|Самошников Илья
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|Фаттахов Ленар
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Митков Димитар
|1
|0
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабахидзе Владимир
|6
|0
|Бадоев Хетаг
|6
|0
|Бокоев Марат
|2
|2
|Макеев Евгений
|4
|0
|Кертанов Константин
|4
|0
|Дорохов Егор
|4
|0
|Логуа Ираклий
|3
|0
|Панюков Андрей
|1
|1
|Прищепа Дмитрий
|1
|1
|Смирнов Олег
|2
|0
|Михайленко Дмитрий
|2
|0
|Бацуев Аюб
|2
|0
|Саркисян Геворк
|2
|0
|Баранов Павел
|2
|0
|Стаменкович Филип
|2
|0
|Почивалин Валерий
|1
|0
|Кузнецов Алексей
|1
|0
|Муталиев Аслан
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
|Ежков Данила
|1
|0
|Абдуллахи Квари
|1
|0
|Нтумба Муамба Артём
|1
|0
|Мотовичёв Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Велес Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
7
6
Рубин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Велес Москва
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
10
Волевые поражения
13
13
Рубин
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Велес Москва
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
20
19
Голы по времени матча
Забито
23
8
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
1
13%
16-30
6
26%
1
13%
31-45
5
22%
2
25%
46-60
4
17%
1
13%
61-75
4
17%
3
38%
76-90
Пропущено
12
24
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 10
1
8%
5
21%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
25%
2
8%
31-45
3
25%
5
21%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
33%
5
21%
76-90
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
19%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
4
40%
2
13%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
5
33%
76-90
Забито
39
23
16 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
6 Не забивали 10
4
10%
1
4%
1-15
3
8%
5
22%
16-30
9
23%
2
9%
31-45
8
21%
5
22%
46-60
6
15%
5
22%
61-75
9
23%
5
22%
76-90
Пропущено
22
39
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 17
14 Не пропускали 19
1
5%
7
18%
1-15
4
18%
6
15%
16-30
4
18%
5
13%
31-45
5
23%
8
21%
46-60
3
14%
3
8%
61-75
5
23%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2
Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0 Рубин - Краснодар-2 5:2
Велес Москва
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1
Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Акрон - Велес Москва 3:0 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Волгарь 1:3 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 Алания - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Рубин 1:2
Результаты матчей
Рубин
Велес Москва
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 42%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
0
4 раза 33%
1
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:2
6 раз 25%
0:0
5 раз 21%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 42%
0
6 раз 25%
1
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рубин
Велес Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
94
75
49
48
211
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
56
75
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
1410
1410
618
420
222
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|25
|14
|10
|1
|45 - 22
|52
|2.
|0:0 Заявка
|25
|12
|10
|3
|38 - 23
|46
|3.
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|33 - 24
|43
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|39 - 26
|41
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|32 - 30
|36
|6.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 26
|35
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 23
|35
|8.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 31
|34
|9.
|0:0 Заявка
|25
|8
|10
|7
|17 - 18
|34
|10.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|27 - 24
|33
|11.
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|27 - 27
|33
|12.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 32
|31
|13.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|20 - 24
|29
|14.
|0:0 Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 39
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 28
|24
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 34
|24
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|17 - 31
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|16 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|0:0 Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 11
|28
|4.
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|23 - 12
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|9.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|8 - 7
|17
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 11
|24
|2.
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|0:0 Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 25
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин 0:0 Велес Москва
Исход игры
Рубин
94.9% (130)
Ничья
5.1% (7)
Велес Москва
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.2% (39)
Меньше
68.8% (86)
Обе команды забьют
Да
30.4% (38)
Нет
69.6% (87)
Популярный счёт
2:0 Рубин
34.3% (47)
1:0 Рубин
24.8% (34)
2:1 Рубин
21.2% (29)
3:1 Рубин
3.6% (5)
3:0 Рубин
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (4)
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