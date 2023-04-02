Грамотно подставился Фамейе на чужой половине поля и заработал для своей команды опасный стандарт.

Со штрафного подавал Попов на дальнюю штангу, где пытался пробить Грицаенко, но проиграл верховую дуэль Макееву.

Убегал в контратаку по флангу Бадоев и навесил в центр штрафной, но мяч от спины защитника полетел в аут.

С угла поля навесил Кертанов на ближнюю штангу. но здесь пробил головой Саркисян немного неточно. Будет удар от ворот.

Отличный пас Мартынович исполнял по флангу на ход Зотову, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

Теперь уже Диагональ исполнял Горбунов на ход Фамейе на правый фланг, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

Теперь уже Диагональ исполнял Горбунов на ход Фамейе на правый фланг, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

11' Продавил Самошников соперника по флангу и забросил на дальнюю штангу, но здесь удар Лисаковича вторым касанием оказался неточным.

10' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бокоев. Потребуется ему помощь медицинского штаба.

9' Мягко забросил Зотов в штрафную на ход Лисаковичу, но того опередил Макеев и вынес снаряд на угловой.

8' Убегал в контратаку по флангу Макеев, но получил по ногам от Тесленко. Штрафной удар исполнять будут игроки "Велеса".

7' С левого фланга навесил вновь Горбунов на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог добраться до мяча Лисакович.

6' Убегал по левой бровке Самошников и прострелил вдоль ворот, но первым на мяче оказался Почивалин и вынес его в аут.

5' В центре поля получил по ногам Кабахидзе в борьбе против Зотова. Штрафной удар исполнять будут москвичи.