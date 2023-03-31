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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 25.
Рубин
 
Позже
Велес Москва
Прогнозы 68
Рубин 92.6% (63)
X 7.4% (5)
Велес Москва 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Велес Москва
1.42
4.40
8.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Рубин
Велес Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 9 (1) 0.38
Фамейе Джоэль 7 (1) 0.29
Кабутов Дмитрий 5 0.21
Иванов Олег 2 0.08
Дзагоев Алан 2 0.08
Зотов Александр 2 0.08
Мусаев Леон 2 0.08
Тесленко Егор 2 0.08
Горбунов Игорь 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Бакаев Солтмурад 1 0.04
Безруков Руслан 1 0.04
Нижегородов Константин 1 0.04
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 6 (1) 0.25
Саркисян Геворк 5 0.21
Макеев Евгений 2 0.08
Бацуев Аюб 2 0.08
Дибиргаджиев Джамал 2 0.08
Кабахидзе Владимир 2 0.08
Кертанов Константин 1 0.04
Песиков Евгений 1 0.04
Баранов Павел 1 0.04
Прищепа Дмитрий 1 0.04

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 5 1
Кабутов Дмитрий 6 0
Мартынович Александр 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Фамейе Джоэль 4 0
Апшацев Марат 4 0
Иванов Олег 2 1
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Грицаенко Алексей 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Зотов Александр 1 0
Попов Артём 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Митков Димитар 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабахидзе Владимир 6 0
Бадоев Хетаг 6 0
Бокоев Марат 2 2
Макеев Евгений 4 0
Кертанов Константин 4 0
Дорохов Егор 4 0
Логуа Ираклий 3 0
Панюков Андрей 1 1
Прищепа Дмитрий 1 1
Смирнов Олег 2 0
Михайленко Дмитрий 2 0
Бацуев Аюб 2 0
Саркисян Геворк 2 0
Баранов Павел 2 0
Стаменкович Филип 2 0
Почивалин Валерий 1 0
Кузнецов Алексей 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Ежков Данила 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Нтумба Муамба Артём 1 0
Мотовичёв Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Рубин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Велес Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

7
6
Рубин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Велес Москва
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

13
13
Рубин
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Велес Москва
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

20
19

Голы по времени матча

Забито

23
8
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
1
13%
16-30
6
26%
1
13%
31-45
5
22%
2
25%
46-60
4
17%
1
13%
61-75
4
17%
3
38%
76-90

Пропущено

12
24
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 10
1
8%
5
21%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
25%
2
8%
31-45
3
25%
5
21%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
33%
5
21%
76-90

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
19%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
4
40%
2
13%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
5
33%
76-90

Забито

39
23
16 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
6 Не забивали 10
4
10%
1
4%
1-15
3
8%
5
22%
16-30
9
23%
2
9%
31-45
8
21%
5
22%
46-60
6
15%
5
22%
61-75
9
23%
5
22%
76-90

Пропущено

22
39
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 17
14 Не пропускали 19
1
5%
7
18%
1-15
4
18%
6
15%
16-30
4
18%
5
13%
31-45
5
23%
8
21%
46-60
3
14%
3
8%
61-75
5
23%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2
Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0 Рубин - Краснодар-2 5:2
Велес Москва
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1
Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Акрон - Велес Москва 3:0 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Волгарь 1:3 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 Алания - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Рубин 1:2

Результаты матчей

Рубин
Велес Москва

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 42%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
0
4 раза 33%
1
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:2
6 раз 25%
0:0
5 раз 21%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 42%
0
6 раз 25%
1
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рубин
Велес Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
5
1.5
4
9
4
8
2.5
2
11
1
11
3.5
1
12
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
6
7
5
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
14
10
14
10
1.5
6
18
4
20
2.5
2
22
1
23
3.5
1
23
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 24 14 9 1 45 - 22 51
2.
Рубин
 Заявка 24 12 9 3 38 - 23 45
3.
Енисей
 Заявка 24 11 9 4 33 - 24 42
4.
Алания
 Заявка 24 11 8 5 39 - 26 41
5.
Арсенал Тула
 Заявка 24 10 6 8 32 - 30 36
6.
Шинник
 Заявка 24 10 5 9 29 - 26 35
7.
Волгарь
 Заявка 24 9 8 7 26 - 23 35
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 24 9 7 8 38 - 28 34
9.
КАМАЗ
 Заявка 24 8 9 7 27 - 24 33
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 24 8 9 7 17 - 18 33
11.
Родина Москва
 Заявка 24 8 7 9 26 - 29 31
12.
Акрон
 Заявка 24 6 12 6 24 - 26 30
13.
Нефтехимик
 Заявка 24 7 8 9 20 - 24 29
14.
Велес Москва
 Заявка 24 7 3 14 23 - 39 24
15.
ФК Кубань
 Заявка 24 6 6 12 24 - 28 24
16.
Уфа
 Заявка 24 5 6 13 22 - 34 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 24 4 8 12 17 - 31 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 24 4 5 15 16 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 12 8 4 0 21 - 11 28
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
6.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
8.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
9.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
14.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
11.
КАМАЗ
 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
ФК Кубань Абдоков Нури 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Шинник Грузнов Илья 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 дня 2 часа 39 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 30.9% пользователей.
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    • Прогнозы 68
    Рубин 92.6% (63)
    X 7.4% (5)
    Велес Москва 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Велес Москва
    1.42
    4.40
    8.40
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    Где смотреть матч Рубин - Велес Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Рубин - Велес Москва

    Исход игры
    Рубин
    92.6% (63)
    Ничья
    7.4% (5)
    Велес Москва
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.69% (19)
    Меньше
    70.31% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    31.25% (20)
    Нет
    68.75% (44)
    Популярный счёт
    2:0 Рубин
    30.9% (21)
    1:0 Рубин
    27.9% (19)
    2:1 Рубин
    22.1% (15)
    1:1 Ничья
    5.9% (4)
    3:0 Рубин
    2.9% (2)
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