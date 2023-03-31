Тур: 25.
Позже
История личных встреч
Уфа
СКА-Хабаровск
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темников Иван
|3
|0.13
|Евсеев Алексей
|3
|0.13
|Касинтура Эгаш
|3
|0.13
|Плиев Константин
|2
|0.08
|Минаев Роман
|2
|0.08
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.08
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Голубев Артём
|1
|0.04
|Молтенинов Илья
|1
|0.04
|Конюхов Вадим
|1
|0.04
|Ортис Дилан
|1
|0.04
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петров Илья
|7 (6)
|0.29
|Алейников Василий
|4
|0.17
|Стародуб Дмитрий
|3
|0.13
|Мусалов Магомед
|3
|0.13
|Гащенков Михаил
|3
|0.13
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.13
|Алиев Саид
|3
|0.13
|Яо Жан Шарль I
|3
|0.13
|Фомин Денис
|2
|0.08
|Мирошниченко Никита
|2
|0.08
|Рукас Томас
|1
|0.04
|Натхо Амир
|1
|0.04
|Турсунов Игорь
|1
|0.04
|Левицкий Денис
|1
|0.04
|Александр Иванков
|1
|0.04
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|6
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|7
|0
|Фищенко Руслан
|7
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|1
|Карп Кэтэлин
|4
|1
|Голубев Артём
|4
|0
|Ортис Дилан
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Темников Иван
|3
|0
|Евсеев Алексей
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Сухов Александр
|2
|0
|Плиев Заурбек
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|Емельянов Данила
|2
|0
|Минаев Роман
|2
|0
|Молтенинов Илья
|2
|0
|Конюхов Вадим
|2
|0
|Масалов Александр
|2
|0
|Чернов Алексей
|1
|0
|Мухин Александр
|1
|0
|Кукушкин Иван
|1
|0
|Ушахин Лев
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Илья
|5
|1
|Фомин Денис
|5
|0
|Рукас Томас
|3
|1
|Алейников Василий
|4
|0
|Мусалов Магомед
|4
|0
|Гащенков Михаил
|4
|0
|Сугробов Владимир
|4
|0
|Бавин Юрий
|3
|0
|Яо Жан Шарль I
|3
|0
|Стародуб Дмитрий
|1
|1
|Симонян Артём
|1
|1
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Александр Иванков
|1
|1
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Турсунов Игорь
|2
|0
|Мирошниченко Никита
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Натхо Амир
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Адили Мевлан
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
2
7
Уфа
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
СКА-Хабаровск
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
7
22
Уфа
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
СКА-Хабаровск
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
9
29
Голы по времени матча
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 16
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
11%
5
33%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
4
22%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
7
41%
5
28%
76-90
Забито
11
23
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
2
18%
5
22%
46-60
1
9%
8
35%
61-75
4
36%
5
22%
76-90
Пропущено
19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
1
10%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
6
32%
4
40%
76-90
Забито
20
38
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 8
10 Не забивали 7
2
10%
2
5%
1-15
3
15%
5
13%
16-30
4
20%
4
11%
31-45
5
25%
7
18%
46-60
1
5%
10
26%
61-75
5
25%
10
26%
76-90
Пропущено
36
28
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 17
2
6%
5
18%
1-15
4
11%
4
14%
16-30
9
25%
3
11%
31-45
2
6%
3
11%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
13
36%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1
Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Уфа - Динамо Брянск 1:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Енисей - Уфа 3:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2
Результаты матчей
Уфа
СКА-Хабаровск
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
7 раз 29%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Уфа
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
93
38
75
110
48
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
84
211
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
177
519
1113
123
618
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|14
|9
|1
|45 - 22
|51
|2.
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 23
|45
|3.
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 24
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|39 - 26
|41
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|32 - 30
|36
|6.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 26
|35
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 23
|35
|8.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|38 - 28
|34
|9.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|27 - 24
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|17 - 18
|33
|11.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|26 - 29
|31
|12.
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|24 - 26
|30
|13.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|20 - 24
|29
|14.
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|23 - 39
|24
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 28
|24
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 34
|21
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|17 - 31
|20
|18.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|16 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 25
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Шинник
|Грузнов Илья
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогнозы на матч Уфа - СКА-Хабаровск
Исход игры
Уфа
53.5% (38)
Ничья
35.2% (25)
СКА-Хабаровск
11.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
23.53% (16)
Меньше
76.47% (52)
Обе команды забьют
Да
55.88% (38)
Нет
44.12% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (22)
1:0 Уфа
23.9% (17)
2:1 Уфа
16.9% (12)
2:0 Уфа
11.3% (8)
1:2 СКА-Хабаровск
5.6% (4)
0:1 СКА-Хабаровск
4.2% (3)
0:0 Ничья
2.8% (2)
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