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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 25.
Уфа
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 70
Уфа 52.9% (37)
X 35.7% (25)
СКА-Хабаровск 11.4% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
СКА-Хабаровск
2.71
3.25
2.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Уфа
СКА-Хабаровск

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ТМК
1:3
К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 3 0.13
Евсеев Алексей 3 0.13
Касинтура Эгаш 3 0.13
Плиев Константин 2 0.08
Минаев Роман 2 0.08
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.08
Камилов Владислав 1 0.04
Голубев Артём 1 0.04
Молтенинов Илья 1 0.04
Конюхов Вадим 1 0.04
Ортис Дилан 1 0.04
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Илья 7 (6) 0.29
Алейников Василий 4 0.17
Стародуб Дмитрий 3 0.13
Мусалов Магомед 3 0.13
Гащенков Михаил 3 0.13
Жамалетдинов Тимур 3 0.13
Алиев Саид 3 0.13
Яо Жан Шарль I 3 0.13
Фомин Денис 2 0.08
Мирошниченко Никита 2 0.08
Рукас Томас 1 0.04
Натхо Амир 1 0.04
Турсунов Игорь 1 0.04
Левицкий Денис 1 0.04
Александр Иванков 1 0.04

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Фищенко Руслан 7 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Карп Кэтэлин 4 1
Голубев Артём 4 0
Ортис Дилан 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Темников Иван 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Сухов Александр 2 0
Плиев Заурбек 2 0
Жамалетдинов Тимур 2 0
Емельянов Данила 2 0
Минаев Роман 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Масалов Александр 2 0
Чернов Алексей 1 0
Мухин Александр 1 0
Кукушкин Иван 1 0
Ушахин Лев 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 5 1
Фомин Денис 5 0
Рукас Томас 3 1
Алейников Василий 4 0
Мусалов Магомед 4 0
Гащенков Михаил 4 0
Сугробов Владимир 4 0
Бавин Юрий 3 0
Яо Жан Шарль I 3 0
Стародуб Дмитрий 1 1
Симонян Артём 1 1
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Гелоян Ишхан 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Мирошниченко Никита 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Натхо Амир 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Алиев Саид 1 0
Адили Мевлан 1 0
Климов Кирилл 1 0
Имамов Ислам 1 0

Результаты матчей

Уфа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
7
Уфа
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
СКА-Хабаровск
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

7
22
Уфа
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
СКА-Хабаровск
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

9
29

Голы по времени матча

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 16
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
11%
5
33%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
4
22%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
7
41%
5
28%
76-90

Забито

11
23
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
2
18%
5
22%
46-60
1
9%
8
35%
61-75
4
36%
5
22%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
1
10%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
6
32%
4
40%
76-90

Забито

20
38
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 8
10 Не забивали 7
2
10%
2
5%
1-15
3
15%
5
13%
16-30
4
20%
4
11%
31-45
5
25%
7
18%
46-60
1
5%
10
26%
61-75
5
25%
10
26%
76-90

Пропущено

36
28
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 17
2
6%
5
18%
1-15
4
11%
4
14%
16-30
9
25%
3
11%
31-45
2
6%
3
11%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
13
36%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1
Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Уфа - Динамо Брянск 1:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Енисей - Уфа 3:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2

Результаты матчей

Уфа
СКА-Хабаровск

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
7 раз 29%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Уфа
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
7
5
1
10
2.5
4
8
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
4
2
11
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
17
7
5
19
1.5
11
13
1
23
2.5
6
18
1
23
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 24 14 9 1 45 - 22 51
2.
Рубин
 Заявка 24 12 9 3 38 - 23 45
3.
Енисей
 Заявка 24 11 9 4 33 - 24 42
4.
Алания
 Заявка 24 11 8 5 39 - 26 41
5.
Арсенал Тула
 Заявка 24 10 6 8 32 - 30 36
6.
Шинник
 Заявка 24 10 5 9 29 - 26 35
7.
Волгарь
 Заявка 24 9 8 7 26 - 23 35
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 24 9 7 8 38 - 28 34
9.
КАМАЗ
 Заявка 24 8 9 7 27 - 24 33
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 24 8 9 7 17 - 18 33
11.
Родина Москва
 Заявка 24 8 7 9 26 - 29 31
12.
Акрон
 Заявка 24 6 12 6 24 - 26 30
13.
Нефтехимик
 Заявка 24 7 8 9 20 - 24 29
14.
Велес Москва
 Заявка 24 7 3 14 23 - 39 24
15.
ФК Кубань
 Заявка 24 6 6 12 24 - 28 24
16.
Уфа
 Заявка 24 5 6 13 22 - 34 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 24 4 8 12 17 - 31 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 24 4 5 15 16 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 12 8 4 0 21 - 11 28
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
6.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
8.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
9.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
14.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
11.
КАМАЗ
 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
ФК Кубань Абдоков Нури 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Шинник Грузнов Илья 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 1 день 23 часа 8 минут.



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  • 52 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 70
    Уфа 52.9% (37)
    X 35.7% (25)
    СКА-Хабаровск 11.4% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    2.71
    3.25
    2.70
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    Прогнозы на матч Уфа - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Уфа
    53.5% (38)
    Ничья
    35.2% (25)
    СКА-Хабаровск
    11.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.53% (16)
    Меньше
    76.47% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    55.88% (38)
    Нет
    44.12% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (22)
    1:0 Уфа
    23.9% (17)
    2:1 Уфа
    16.9% (12)
    2:0 Уфа
    11.3% (8)
    1:2 СКА-Хабаровск
    5.6% (4)
    0:1 СКА-Хабаровск
    4.2% (3)
    0:0 Ничья
    2.8% (2)
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    Уфа
    СКА-Хабаровск
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