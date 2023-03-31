Тур: 25.
Позже
История личных встреч
Динамо Махачкала
Балтика
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Ражаб
|4
|0.17
|Дибиргаджиев Джамал
|3
|0.13
|Юсупов Залимхан
|3
|0.13
|Гасанов Шамиль
|1
|0.04
|Красильниченко Олег
|1
|0.04
|Кагермазов Сослан
|1
|0.04
|Агабалаев Чингиз
|1
|0.04
|Ибрагимов Камиль
|1
|0.04
|Шумахов Идар
|1
|0.04
|Гаджиев Абакар
|1
|0.04
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|12 (2)
|0.5
|Мусаев Тамерлан
|7
|0.29
|Лазарев Владислав
|6
|0.25
|Остойич Иван
|4
|0.17
|Клёнкин Данил
|2
|0.08
|Кузьмин Максим
|2
|0.08
|Барков Дмитрий
|2
|0.08
|Маляров Кирилл
|2
|0.08
|Казаев Ян
|2
|0.08
|Пряхин Сергей
|2
|0.08
|Осипов Александр
|1
|0.04
|Фольмер Кирилл
|1
|0.04
|Борисенко Григорий
|1
|0.04
|Радмановац Никола
|1
|0.04
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|8
|0
|Юсупов Залимхан
|7
|0
|Кагермазов Сослан
|6
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|4
|0
|Красильниченко Олег
|4
|0
|Атабаев Эрбол
|4
|0
|Халимбеков Рустам
|3
|0
|Хамкоев Хазбулат
|3
|0
|Гаджиев Абакар
|3
|0
|Гасанов Шамиль
|2
|0
|Вагидов Арсен
|2
|0
|Агабалаев Чингиз
|2
|0
|Абдурагимов Рамазан
|2
|0
|Ковачевич Владимир
|1
|0
|Мулахусейнович Нардин
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Лысенко Сослан
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0
|Боженов Кирилл
|1
|0
|Ибрагимов Камиль
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Исаев Шамиль
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|6
|1
|Лазарев Владислав
|5
|1
|Маляров Кирилл
|4
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Казаев Ян
|3
|0
|Осипов Александр
|3
|0
|Гузина Гедеон
|3
|0
|Радмановац Никола
|3
|0
|Дудиев Аслан
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Барков Дмитрий
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Балтика
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
7
Динамо Махачкала
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Балтика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
7
21
Динамо Махачкала
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
63% (15)
17% (4)
Балтика
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
9
28
Голы по времени матча
Забито
8
24
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
3
38%
3
13%
1-15
2
25%
3
13%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
13%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
25%
9
38%
76-90
Пропущено
7
11
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
57%
3
27%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Забито
9
21
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 12
2
22%
4
19%
1-15
1
11%
6
29%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
33%
3
14%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
1
9%
5
45%
76-90
Забито
17
45
10 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 17
10 Не забивали 2
5
29%
29%
7
16%
1-15
3
18%
9
20%
16-30
2
12%
7
16%
31-45
2
12%
4
9%
46-60
0
0%
6
13%
61-75
5
29%
29%
12
27%
76-90
Пропущено
18
22
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 15
0
0%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
7
39%
4
18%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
2
11%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0
Динамо Махачкала - Алай 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 0:0
Балтика
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2 Пересвет Домодедово - Балтика 0:0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Балтика
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
6 раз 25%
0:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
10 раз 42%
2
3 раза 13%
2
9 раз 38%
1
7 раз 29%
3
5 раз 21%
0
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
29
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
102
112
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
222
321
159
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|14
|9
|1
|45 - 22
|51
|2.
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 23
|45
|3.
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 24
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|39 - 26
|41
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|32 - 30
|36
|6.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 26
|35
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 23
|35
|8.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|38 - 28
|34
|9.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|27 - 24
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|17 - 18
|33
|11.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|26 - 29
|31
|12.
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|24 - 26
|30
|13.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|20 - 24
|29
|14.
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|23 - 39
|24
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 28
|24
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 34
|21
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|17 - 31
|20
|18.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|16 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 25
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Шинник
|Грузнов Илья
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Балтика
Исход игры
Динамо Махачкала
11.4% (8)
Ничья
32.9% (23)
Балтика
55.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
32.81% (21)
Меньше
67.19% (43)
Обе команды забьют
Да
64.06% (41)
Нет
35.94% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.6% (20)
1:2 Балтика
24.3% (17)
0:1 Балтика
24.3% (17)
2:1 Динамо Махачкала
5.7% (4)
1:0 Динамо Махачкала
2.9% (2)
0:0 Ничья
2.9% (2)
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