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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 25.
ФК Кубань
 
Позже
Шинник
Прогнозы 132
ФК Кубань 39.4% (52)
X 39.4% (52)
Шинник 21.2% (28)
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ФК Кубань
Ничья
Шинник
2.60
3.30
2.95
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ФК Кубань
Шинник

История личных встреч

ФК Кубань
Шинник

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:2
К
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
КФ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.86

Среднее время на гол

120
105

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.43
0.5

Среднее время на гол

210
180

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.55
0.73

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

165
123

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 9 (2) 0.38
Чуканов Андреа 2 0.08
Архипов Артём 2 0.08
Мосейчук Илья 2 0.08
Рыбин Алексей 1 0.04
Таказов Сослан 1 0.04
Щёткин Алексей 1 0.04
Лаук Максим 1 0.04
Махатадзе Георгий 1 0.04
Горовых Даниил 1 0.04
Цаллагов Дзамболат 1 0.04
Родин Даниил 1 0.04
Сидоров Максим 1 (1) 0.04
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 8 (1) 0.33
Самойлов Дмитрий 4 (1) 0.17
Кулишев Артём 3 0.13
Гонгапшев Альбек 3 0.13
Соколов Игорь 3 0.13
Низамутдинов Эльдар 2 0.08
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.08
Осипов Евгений 1 0.04
Зинков Вячеслав 1 0.04
Батютин Андрей 1 0.04

Карточки

ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 6 1
Хомуха Иван 7 0
Родин Даниил 6 0
Сидоров Максим 3 1
Таказов Сослан 4 0
Архипов Артём 4 0
Мосейчук Илья 4 0
Позняк Александр 2 1
Махатадзе Георгий 3 0
Абдоков Нури 3 0
Байрыев Азат 2 0
Ткачук Денис 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Лаук Максим 1 0
Югалдин Дмитрий 1 0
Солоп Аркадий 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 5 2
Осипов Евгений 6 0
Батютин Андрей 5 0
Семёнов Андрей Игоревич 3 1
Савинов Андрей 3 1
Самойлов Дмитрий 4 0
Емельянов Роман 4 0
Зинков Вячеслав 4 0
Леонтьев Игорь 4 0
Кулишев Артём 3 0
Покидышев Николай 3 0
Филиппов Михаил 2 0
Стешин Евгений 2 0
Вамбольт Денис 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Соколов Игорь 1 0

Результаты матчей

ФК Кубань
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Шинник
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
6
ФК Кубань
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Шинник
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

6
17
ФК Кубань
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Шинник
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
13% (3)
33% (8)
54% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

18
5

Волевые поражения

8
23

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
6
43%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
21%
1
9%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
10%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
4
40%
4
21%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
30%
4
24%
76-90

Пропущено

18
8
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
2
11%
2
25%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
5
28%
1
13%
61-75
7
39%
2
25%
76-90

Забито

24
28
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
4
17%
2
7%
1-15
3
13%
6
21%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
8
33%
4
14%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
6
25%
5
18%
76-90

Пропущено

28
27
9 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
2
7%
4
15%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
4
14%
6
22%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
6
21%
4
15%
61-75
11
39%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кубань
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2
ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0 Акрон - ФК Кубань 0:0
Шинник
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1
Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 2:1 Крылья Советов - Шинник 1:2 Шинник - Крумовград 1:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Шинник 1:0 Шинник - Акрон 1:0 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 Шинник - Арсенал Тула 2:1

Результаты матчей

ФК Кубань
Шинник

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 29%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

ФК Кубань
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
5
8
2
10
2.5
2
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
3
1
11
1.5
2
9
1
11
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
19
5
5
19
1.5
7
17
3
21
2.5
3
21
2
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 25 14 10 1 45 - 22 52
2.
Рубин
 Заявка 25 12 10 3 39 - 24 46
3.
Енисей
 Заявка 25 11 10 4 33 - 24 43
4.
Алания
 0:1 Заявка 25 11 8 6 39 - 27 41
5.
Волгарь
 Заявка 25 10 8 7 29 - 23 38
6.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 25 10 6 9 32 - 31 36
7.
КАМАЗ
 1:0 Заявка 25 9 9 7 28 - 24 36
8.
Шинник
 Заявка 24 10 5 9 29 - 26 35
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 9 7 9 38 - 31 34
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 8 10 7 17 - 18 34
11.
Акрон
 Заявка 25 7 12 6 27 - 27 33
12.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 25 8 8 9 21 - 24 32
13.
Родина Москва
 Заявка 25 8 7 10 27 - 32 31
14.
Велес Москва
 Заявка 25 7 4 14 24 - 40 25
15.
ФК Кубань
 Заявка 24 6 6 12 24 - 28 24
16.
Уфа
 Заявка 25 6 6 13 25 - 34 24
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 25 4 8 13 17 - 34 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 25 4 6 15 16 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 12 8 4 0 21 - 11 28
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 1:0 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 0:1 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
9.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
10.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 8 - 7 17
13.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 0:1 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
10.
КАМАЗ
 1:0 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
ФК Кубань Абдоков Нури 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • До матча
  • – Команды в современной истории дважды играли между собой +1=0-1 при разнице мячей 0:1.  
    – В первом круге «Шинник» победил 2:1.  
    – «Шинник» одержал победы в двух крайних турах.  
    – «Кубань», как и «Шинник» не проигрывает в трёх последних турах. 
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через несколько минут старт поединка между "Кубанью" и "Шинником". Для Вас на месте комментатора буду работать я, Константин Лицин.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ФК Кубань - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 минуты.



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Прогнозы 132
ФК Кубань 39.4% (52)
X 39.4% (52)
Шинник 21.2% (28)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Кубань
Ничья
Шинник
2.60
3.30
2.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ФК Кубань - Шинник

Исход игры
ФК Кубань
39.4% (52)
Ничья
39.4% (52)
Шинник
21.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
31.67% (38)
Меньше
68.33% (82)
Обе команды забьют
Да
70% (84)
Нет
30% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (46)
2:1 ФК Кубань
17.4% (23)
1:0 ФК Кубань
12.9% (17)
1:2 Шинник
9.8% (13)
0:1 Шинник
9.1% (12)
2:0 ФК Кубань
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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