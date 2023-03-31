Тур: 25.
История личных встреч
ФК Кубань
Шинник
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
0.86
Среднее время на гол
120
105
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.43
0.5
Среднее время на гол
210
180
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.55
0.73
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
165
123
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдоков Нури
|9 (2)
|0.38
|Чуканов Андреа
|2
|0.08
|Архипов Артём
|2
|0.08
|Мосейчук Илья
|2
|0.08
|Рыбин Алексей
|1
|0.04
|Таказов Сослан
|1
|0.04
|Щёткин Алексей
|1
|0.04
|Лаук Максим
|1
|0.04
|Махатадзе Георгий
|1
|0.04
|Горовых Даниил
|1
|0.04
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.04
|Родин Даниил
|1
|0.04
|Сидоров Максим
|1 (1)
|0.04
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|8 (1)
|0.33
|Самойлов Дмитрий
|4 (1)
|0.17
|Кулишев Артём
|3
|0.13
|Гонгапшев Альбек
|3
|0.13
|Соколов Игорь
|3
|0.13
|Низамутдинов Эльдар
|2
|0.08
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.08
|Осипов Евгений
|1
|0.04
|Зинков Вячеслав
|1
|0.04
|Батютин Андрей
|1
|0.04
Карточки
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|6
|1
|Хомуха Иван
|7
|0
|Родин Даниил
|6
|0
|Сидоров Максим
|3
|1
|Таказов Сослан
|4
|0
|Архипов Артём
|4
|0
|Мосейчук Илья
|4
|0
|Позняк Александр
|2
|1
|Махатадзе Георгий
|3
|0
|Абдоков Нури
|3
|0
|Байрыев Азат
|2
|0
|Ткачук Денис
|2
|0
|Чуканов Андреа
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Гудков Ян
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Югалдин Дмитрий
|1
|0
|Солоп Аркадий
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|5
|2
|Осипов Евгений
|6
|0
|Батютин Андрей
|5
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|3
|1
|Савинов Андрей
|3
|1
|Самойлов Дмитрий
|4
|0
|Емельянов Роман
|4
|0
|Зинков Вячеслав
|4
|0
|Леонтьев Игорь
|4
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Покидышев Николай
|3
|0
|Филиппов Михаил
|2
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Вамбольт Денис
|1
|0
|Гонгапшев Альбек
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кубань
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Шинник
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
6
ФК Кубань
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Шинник
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
2
Волевые поражения
6
17
ФК Кубань
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Шинник
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
13% (3)
33% (8)
54% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
18
5
Волевые поражения
8
23
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
6
43%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Пропущено
10
19
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
10%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
4
40%
4
21%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
30%
4
24%
76-90
Пропущено
18
8
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
2
11%
2
25%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
5
28%
1
13%
61-75
7
39%
2
25%
76-90
Забито
24
28
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
4
17%
2
7%
1-15
3
13%
6
21%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
8
33%
4
14%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
6
25%
5
18%
76-90
Пропущено
28
27
9 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
2
7%
4
15%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
4
14%
6
22%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
6
21%
4
15%
61-75
11
39%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кубань
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2
ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0 Акрон - ФК Кубань 0:0
Шинник
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1
Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 2:1 Крылья Советов - Шинник 1:2 Шинник - Крумовград 1:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Шинник 1:0 Шинник - Акрон 1:0 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 Шинник - Арсенал Тула 2:1
Результаты матчей
ФК Кубань
Шинник
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 29%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
ФК Кубань
Шинник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
112
48
58
210
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
111
29
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
195
519
717
321
321
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|14
|9
|1
|45 - 22
|51
|2.
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 23
|45
|3.
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 24
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|39 - 26
|41
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|32 - 30
|36
|6.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 26
|35
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 23
|35
|8.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|38 - 28
|34
|9.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|27 - 24
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|17 - 18
|33
|11.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|26 - 29
|31
|12.
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|24 - 26
|30
|13.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|20 - 24
|29
|14.
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|23 - 39
|24
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 28
|24
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 34
|21
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|17 - 31
|20
|18.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|16 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 25
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Шинник
|Грузнов Илья
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогнозы на матч ФК Кубань - Шинник
Исход игры
ФК Кубань
50% (31)
Ничья
29% (18)
Шинник
21% (13)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (18)
Меньше
68.42% (39)
Обе команды забьют
Да
56.14% (32)
Нет
43.86% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.6% (14)
2:1 ФК Кубань
22.6% (14)
1:0 ФК Кубань
16.1% (10)
0:1 Шинник
16.1% (10)
2:0 ФК Кубань
4.8% (3)
2:2 Ничья
3.2% (2)
1:2 Шинник
3.2% (2)
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