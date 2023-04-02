  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 25.
КАМАЗ
1:0
Второй тайм: 90+'
Алания
0'
31' Желтая карточка
Качмазов Сослан
31' Желтая карточка
Машуков Ислам
33' Желтая карточка
Багаев Алан
34' Желтая карточка
Аюкин Руслан
49' Желтая карточка
Бутаев Аллон
1:0
62' Гол
Рейхмен Богдан
66' Вторая желтая карточка
Машуков Ислам
76' Желтая карточка
Шамкин Даниил
80' Желтая карточка
Толстопятов Николай
83' Желтая карточка
Гиоргобиани Николай

Ход матча

31'
 
Качмазов Сослан
31'
 
Машуков Ислам
33'
 
Багаев Алан
34'
Аюкин Руслан
 
49'
 
Бутаев Аллон
62'
Рейхмен Богдан
1:0
66'
 
Машуков Ислам
71'
 
Чочиев Алан
Галоян Артур
72'
 
Гиоргобиани Николай
Хабалов Алан
73'
 
Цараев Алан
Дзахов Давид
74'
Бабаев Владлен
Гаглоев Александр
 
74'
Шамкин Даниил
Серченков Сергей
 
76'
 
Петров Максим
Тарба Заур
76'
Шамкин Даниил
 
80'
Толстопятов Николай
 
81'
Абрамов Артём
Мохаммад Амир
 
83'
 
Гиоргобиани Николай
90'
Кириллов Юрий
Рейхмен Богдан
 
Прогнозы 132
КАМАЗ 20.5% (27)
X 53% (70)
Алания 26.5% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
КАМАЗ
Ничья
Алания
3.15
3.22
56.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
КАМАЗ
Алания

История личных встреч

КАМАЗ
Алания

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
К
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Среднее время на гол

75
56

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.6

Среднее время на гол

40
150

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 5 0.2
Пальцев Валентин 4 0.16
Гаглоев Александр 4 (4) 0.16
Бабаев Владлен 3 0.12
Мохаммад Амир 2 0.08
Бадртдинов Ильнур 2 0.08
Денисов Александр 1 0.04
Полюткин Антон 1 0.04
Сикоев Асланбек 1 0.04
Серченков Сергей 1 0.04
Кирсанов Никита 1 0.04
Рейхмен Богдан 1 0.04
Таликин Дамир 1 0.04
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 7 0.28
Машуков Ислам 6 (1) 0.24
Гиоргобиани Николай 5 0.2
Багаев Алан 4 0.16
Цараев Алан 2 0.08
Петров Максим Вячеславович 2 0.08
Хабалов Алан 2 (1) 0.08
Засеев Азамат 1 0.04
Качмазов Сослан 1 0.04
Ташаев Александр 1 0.04
Корян Аршак 1 0.04
Татаев Алексей 1 0.04
Гурциев Батраз 1 0.04
Хосонов Хетаг 1 0.04
Хугаев Алан 1 0.04
Мазурин Андрей 1 0.04
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.04
Кочиев Хетаг 1 0.04

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 8 1
Абрамов Артём 6 1
Мохаммад Амир 6 1
Гаглоев Александр 7 0
Аюкин Руслан 7 0
Шамкин Даниил 7 0
Толстопятов Николай 7 0
Свежов Виктор 3 0
Кириллов Юрий 3 0
Полюткин Антон 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Таликин Дамир 3 0
Маляров Никита 1 1
Мамин Алексей 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Денисов Александр 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Герасимов Алексей 1 0
Серченков Сергей 1 0
Гираев Карим 1 0
Рейхмен Богдан 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 6 0
Кочиев Хетаг 6 0
Хосонов Хетаг 5 0
Гиоргобиани Николай 5 0
Машуков Ислам 3 1
Бутаев Аллон 4 0
Качмазов Сослан 3 0
Галоян Артур 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Дзахов Давид 1 0
Ташаев Александр 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Алания
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
4
КАМАЗ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Алания
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

7
20
КАМАЗ
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Алания
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

11
24

Голы по времени матча

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
9
50%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
44%
1
10%
76-90

Забито

10
22
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
10%
6
27%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
1
10%
4
18%
46-60
3
30%
5
23%
61-75
3
30%
3
14%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
6
40%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Забито

26
40
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
3
12%
6
15%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
5
19%
6
15%
31-45
3
12%
6
15%
46-60
6
23%
6
15%
61-75
6
23%
12
30%
76-90

Пропущено

25
25
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
5
20%
2
8%
1-15
4
16%
8
32%
16-30
1
4%
5
20%
31-45
4
16%
2
8%
46-60
3
12%
5
20%
61-75
8
32%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0
КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0
Алания
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0
СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2

Результаты матчей

КАМАЗ
Алания

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
7
1.5
5
8
2
10
2.5
4
9
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
19
5
8
16
1.5
11
13
2
22
2.5
7
17
1
23
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 25 14 10 1 45 - 22 52
2.
Рубин
 Заявка 25 12 10 3 39 - 24 46
3.
Енисей
 Заявка 25 11 10 4 33 - 24 43
4.
Алания
 0:1 Заявка 25 11 8 6 39 - 27 41
5.
Волгарь
 Заявка 25 10 8 7 29 - 23 38
6.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 25 10 6 9 32 - 31 36
7.
КАМАЗ
 1:0 Заявка 25 9 9 7 28 - 24 36
8.
Шинник
 Заявка 24 10 5 9 29 - 26 35
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 9 7 9 38 - 31 34
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 8 10 7 17 - 18 34
11.
Акрон
 Заявка 25 7 12 6 27 - 27 33
12.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 25 8 8 9 21 - 24 32
13.
Родина Москва
 Заявка 25 8 7 10 27 - 32 31
14.
Велес Москва
 Заявка 25 7 4 14 24 - 40 25
15.
ФК Кубань
 Заявка 24 6 6 12 24 - 28 24
16.
Уфа
 Заявка 25 6 6 13 25 - 34 24
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 25 4 8 13 17 - 34 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 25 4 6 15 16 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 12 8 4 0 21 - 11 28
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 1:0 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 0:1 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
9.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
10.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 8 - 7 17
13.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 0:1 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
10.
КАМАЗ
 1:0 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
ФК Кубань Абдоков Нури 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • После матча
  • На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток! "КАМАЗ" одерживает первую победу в этом календарном году, приближаясь к зоне стыковых матчей.
  • 90'
    Багаев завершает атаку "Алании" ударом головой в ближний угол - Мамин в прыжке ловит мяч.
  • Опасный момент
    90'
    Гиоргобиани со штрафного пробивает поверх "стенки" в ближний угол, мяч попадает в перекладину и отскакивает рядом с линией ворот!
  • Фол, нарушение
    90'
    Багаев зарабатывает штрафной на радиусе штрафной площади челнинцев, не смог Толстопятов без фола остановить соперника.
  • Жёлтая и сразу красная
    90'
    Вот это поворот! Свежов не торопился уходить с поля и получил вторую желтую карточку! Бадртдинов на поле не появился!
  • Замена
    90'
    Ильнур Бадртдинов и Юрий Кириллов выходят на поле вместо Богдана Рейхмена и Виктора Свежова.
  • Дополнительное время
    90'
    Игорь Низовцев добавляет к основному времени матча 5 минут.
  • Желтая карточка
    90'
    Свежов получает желтую карточку за фол на чужой половине поля и несогласие со свистком арбитра.
  • Опасный момент
    89'
    И всё-таки есть момент у "Алании"! Багаев пришел в чужую штрафную и зацепился за мяч после заброса Хосонова, однако капитан гостей с острого угла пробил в Мамина!
  • 87'
    Ничего толкового в атаке у "Алании" не получается, многовато ошибок в простых ситуациях допускают владикавказские футболисты.
  • Угловой
    85'
    Герасимов после навеса Таликина с углового головой направил мяч в створ, но особых проблем у Солдатенко не возникло.
  • Желтая карточка
    84'
    Еще одна желтая карточка, Гиоргобиани сорвал забег Свежова по флангу.
  • 83'
    Штрафной на правом фланге зарабатывает "Алания", однако с подачей Гиоргобиани справляется надежная сегодня оборона "КАМАЗа".
  • Замена
    82'
    Вместо Амира Мохаммада на поле появляется Артём Абрамов, хромая, покидает газон защитник "КАМАЗа".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 81'
      Уже 9 желтых карточек у нас плюс удаление (а еще удаление тренера), не стесняется опытный Игорь Низовцев пресекать грубость "горчичниками".
    • Желтая карточка
      80'
      Толстопятов получает желтую карточку за фол в центре поля против Петрова.
    • 79'
      Многовато пауз у нас в последние минуты, снова футбола практически нет. Но не стоит сомневаться, что "Алания" даже в меньшинстве будет лезть вперед.
    • Замена
      77'
      Максим Петров и Хусаин Норчаев появляются на поле вместо Заура Тарбы и Батраза Гурциева.
    • Желтая карточка
      76'
      Шамкин валится на газон в чужой штрафной после единоборства с Цараевым, карточка Даниилу за симуляцию.
    • Замена
      75'
      Владлен Бабаев и Даниил Шамкин появляются на поле вместо Александра Гаглоева и Сергея Серченкова.
    • 74'
      Попытку дальнего удара предпринял кто-то из владикавказцев, однако мяч прошел над перекладиной.
    • 73'
      С подачей Цараева с левого фланга справляется Аюкин, а Гаглоев красиво бисиклетой выбивает мяч из своей штрафной.
    • Замена
      72'
      Алан Чочиев, Давид Цараев и Николай Гиоргобиани появляются на поле вместо Артура Галояна, Давида Дзахова и Алана Хабалова.
    • Желтая карточка
      71'
      Хабалов получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял соперник.
    • 70'
      Галоян находит на левом фланге Хабалова, подача которого в штрафную прерывается защитниками "КАМАЗа".
    • 68'
      Снова атака челнинцев переходит с правого фланга на левый, Гаглоев опять грузит мяч в штрафную, но защитники "Алании" отбиваются.
    • 67'
      Несложно было предположить после происходившего в первом тайме, что кто-нибудь сегодня будет удалён. И это еще явно не вечер.
    • Жёлтая и сразу красная
      66'
      "Алания" остается в меньшинстве! Машуков рукой завершает атаку "Алании" и получает вторую желтую карточку!
    • 64'
      Больше 400 минут "КАМАЗ" в этом году не забивал, но в сотом матче Гаглоева за челнинский клуб серия просто обязана была прерваться.
    • Описание гола
      63'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! БОГДАН РЕЙХМЕН!
      Гаглоев на левом краю штрафной накручивает защитника и простреливает во вратарскую, у Серченкова не получается удар, но дальше на траектории оказался Рейхмен, с четырех метров расстрелявший цель!
    • 62'
      Хосонов попытался метров с 40 запустить мяч за шиворот Мамину, однако взял чуть выше створа ворот.
    • 61'
      Новую подачу Гаглоева удается смягчить игроку "Алании", а Бутаев спокойно выбивает его из штрафной площади.
    • 60'
      В очередной раз через фланг Гаглоева атакует "КАМАЗ", лидер хозяев сильно простреливает на дальнюю штангу, но Серченков не успевает к мячу.
    • 59'
      Заброс из глубины поля в направлении Машукова опасным не становится, Мамин читает эпизод и оказывается на мяче первым.
    • 57'
      Пытается "Алания" вернуться на чужую половину поля, пока у ворот Мамина после перерыва вообще ничего не возникает.
    • 55'
      Гаглоев прорывается по левому флангу, однако далеко прокидывает мяч себе на ход и упускает его за пределы поля.
    • Угловой
      53'
      Еще один угловой в исполнении "КАМАЗа" к опасному моменту не привел, легко "Алания" справляется с угрозой.
    • Угловой
      52'
      После подачи Гаглоева с углового и верхового единоборства мяч отскочил к Мохаммаду, который пробил неточно. Впрочем, касание защитника зафиксировано, потому еще один корнер.
    • 51'
      Гаглоев со своего левого фланга исполняет острую подачу на дальнюю штангу, однако партнеры к мячу не успевают.
    • 50'
      Бутаев получает карточку в третьем матче подряд, всего же для Аллона она становится четвертой в сезоне, игру против "Велеса" защитник "Алании" пропустит.
    • Желтая карточка
      49'
      Бутаев получает желтую карточку за грубый фол в центре поля против Таликина.
    • 48'
      Галоян получил мяч на левом фланге и попытался пройти в лицевую, однако защитник выиграл единоборство у одного из лидера "Алании".
    • 47'
      В перерыве замен у нас не произошло, хотя некоторые футболисты, висящие на карточках, рискуют встречу не доиграть.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Позиционная атака "КАМАЗа" завершается неточным ударом Аюкина, работы у Солдатенко по-прежнему почти нет, как и у Мамина.
    • 45'
      Галоян после передачи Хосонова пробивал с линии штрафной низом, однако на пути мяча некстати возник Машуков.
    • 45'
      3:7 по ударам сегодня в пользу "Алании", поострее соперника сегодня выглядит команда Олега Василенко, а "КАМАЗ" продолжает безголевую серию.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавляет Игорь Низовцев к основному времени первого тайма.
    • Опасный момент
      44'
      Машуков входит в штрафную с правого края и простреливает к 11-метровой отметке, а Гурциев с убойной позиции стреляет над перекладиной!
    • 43'
      Гаглоев со штрафного исполняет подачу на дальнюю штангу, гле борьба на втором этаже остается за владикавказцами.
    • Фол, нарушение
      42'
      Багаев сбивает Гаглоева у боковой линии, такими темпами команды встречу в полных составах не закончат.
    • 41'
      Совсем нет у нас футбола в последние минут 10 со всеми этими фолами и остановками, видимо, первый тайм так и завершится.
    • Травма, повреждение
      39'
      Герасимов в центре поля грубовато атакует Машукова, желтой карточки Алексей избежал, а форварду "Алании" нужна помощь врачей.
    • 38'
      В девяти последних матчах "Алании" не удавалось выиграть первый тайм, сегодня есть преимущество у гостей, но времени до перерыва остается мало.
    • Травма, повреждение
      37'
      Удар Галояна со штрафного приходится в "стенку", а именно в лицо Мохаммаду, врачи "КАМАЗа" на поле.
    • Красная карточка
      36'
      Между тем, со скамейки "КАМАЗа" удален Владимир Клонцак, недоволен был де-юре главный тренер хозяев решением судьи.
    • Желтая карточка
      35'
      Четвертая карточка за короткий отрезок, Аюкин попал по лицу Машукову около своей штрафной. Отличная точка для Галояна, до ворот порядка 20 метров.
    • Желтая карточка
      34'
      Еще одна желтая карточка от Низовцева, в этот раз Багаев грубо играет против одного из соперников на своей половине поля.
    • 33'
      Мохаммад поддержал атаку хозяев по правому флангу, получил мяч от Серченкова, но навесил крайне неудачно.
    • Желтая карточка
      32'
      А следом Качмазов получает предупреждение за фол на своем фланге.
    • Желтая карточка
      31'
      Машуков получает желтую карточку за симуляцию в чужой штрафной площади.
    • 30'
      Теперь Галоян самостоятельно выбирается на ударную позицию перед штрафной, однако пробивает Артур мимо левого угла.
    • 29'
      Тарба из глубины поля исполнил передачу в линию атаки в направлении Гурциева, которого легко на выходе опережает Мамин.
    • Травма, повреждение
      28'
      Машуков получает повреждение в единоборстве с Герасимовым, врачи "Алании" теперь на газоне. 
    • 26'
      Гаглоев катит мяч в штрафную, Пальцев покатил дальше на Серченкова, удар которого с разворота получился слишком слабым - Солдатенко забрал снаряд.
    • 25'
      Неплохую контратаку пытались организовать хозяева поля, однако Багаев на фланге довольно спокойно остановил Серченкова.
    • Угловой
      24'
      После подачи с углового Гурциев получил мяч на левом краю штрафной и мощно пробил после отскока от газона, но в створ не попал.
    • Опасный момент
      23'
      Машуков после диагонали от Тарбы простреливал слёта, Аюкин выставил ногу и едва не отправил мяч в собственные ворота!
    • 22'
      Первый удар в створ сегодня наносит Хабалов, сместившийся с правого фланга в центр, но у Мамина проблем не возникло.
    • 21'
      Настырно лезут в прессинг футболисты "Алании", в итоге один из защитников отыгрывается от Дзахова, мяч уходит за лицевую линию.
    • 20'
      Рейхмену оказывали помощь врачи хозяйского клуба, в итоге воспитанник "Краснодара" готов продолжать игру.
    • Травма, повреждение
      19'
      Останавливает встречу Игорь Низовцев, помощь врачей требуется одному из футболистов "КАМАЗа".
    • 18'
      Хабалов с правого угла штрафной попытался исполнить подачу в направлении Машукова, однако Свежов снова страхует эту зону.
    • 17'
      Солдатенко за пределами штрафной сыграл не очень ловко, выбив мяч за боковую, но быстрый аут Гаглоеву разыграть не позволили - не с того места.
    • 16'
      Челнинцы выбрались в атаку и некоторое время провели на чужой половине поля, однако в итоге передача в штрафную привела к удару от ворот.
    • 15'
      Треть первого тайма отыграли команды, пока у "КАМАЗа" один момент с углового, у "Алании" один крайне неточный удар.
    • 14'
      После навеса Хосонова защитники "КАМАЗа" не сразу смогли разрядить обстановку, но всё же Машуков напрячь оборону соперника не успел.
    • 12'
      Гурциев получает возможность для удара метров с 23, однако мяч прямо перед ногой неудачно отскочил от газона, и удар получился крайне неточным.
    • 11'
      Таким образом, "Алания" сегодня в случае успех вернется на третье место и будет отставать от "Рубина" всего на 2 очка. Правда, победить в Набережных Челнах мало кому удается, всего 2 поражения дома у "КАМАЗа".
    • 10'
      Интересно, что все три лидера уже сыграли свои матчи, и все сыграли вничью - "Балтика" не смогла пробить "Динамо", "Рубин" и "Велес" забили по голу, а "Енисей" вообще едва не проиграл "Краснодару-2".
    • 9'
      Гурциев не смог на фланге обыграть Свежова, вернул себе владение и упал у боковой линии, но свисток судьи молчит, аут в пользу хозяев.
    • 8'
      На первых минутах почаще команда Олега Василенко гостит на чужой половине поля, но пока безо всяких угроз с игры.
    • 7'
      Сам же Гурциев со штрафного навесил в гущу игроков, однако ничего серьезного создать на "стандарте" гостям не удается.
    • Фол, нарушение
      6'
      Гурциев зарабатывает штрафной на правом фланге после фола Гаглоева, помощи врачей игроку "Алании" не потребовалось.
    • 5'
      Матч первого круга получился достаточно результативным - "Алания" вела в начале второго тайма 3:0, "КАМАЗ" сократил отставание до минимума, но гол Машукова подвел черту - 4:2.
    • 4'
      "Алания" весной уже успела сменить тренера, Олег Василенко начал с нулевой ничьей в домашнем матче с "Рубином", а до этого "барсы" набрали два очка в трех турах.
    • Угловой
      3'
      Активно начинают хозяева встречи, Гаглоев исполняет подачу с углового на набегающего Герасимова, который после отскока от газона направляет мяч выше ворот.
    • 2'
      Отметим, что "КАМАЗ" остается единственной командой Первой лиги, которая весной еще не забивала, в четырех мартовских турах у челнинцев было две домашние нулевые ничьи и два выездных поражения.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 25-го тура Первой лиги "КАМАЗ" принимает "Аланию". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 132
    КАМАЗ 20.5% (27)
    X 53% (70)
    Алания 26.5% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    КАМАЗ
    Ничья
    Алания
    3.15
    3.22
    56.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч КАМАЗ 1:0 Алания онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч КАМАЗ 1:0 Алания

    Исход игры
    КАМАЗ
    20.5% (27)
    Ничья
    53% (70)
    Алания
    26.5% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.79% (30)
    Меньше
    75.21% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (88)
    Нет
    27.27% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.9% (58)
    0:1 Алания
    12.1% (16)
    1:2 Алания
    11.4% (15)
    1:0 КАМАЗ
    7.6% (10)
    2:1 КАМАЗ
    7.6% (10)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    0:0 Ничья
    3.8% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    КАМАЗ
    Алания
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     