Тур: 25.
0'
31' Желтая карточкаКачмазов Сослан
31' Желтая карточкаМашуков Ислам
33' Желтая карточкаБагаев Алан
34' Желтая карточкаАюкин Руслан
49' Желтая карточкаБутаев Аллон
1:0
62' ГолРейхмен Богдан
66' Вторая желтая карточкаМашуков Ислам
76' Желтая карточкаШамкин Даниил
80' Желтая карточкаТолстопятов Николай
83' Желтая карточкаГиоргобиани Николай
Ход матча
31'
31'
33'
34'
49'
62'
1:0
66'
76'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клонцак Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
-
17 Дзахов ДавидПолузащитник
-
93 Тарба ЗаурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
История личных встреч
КАМАЗ
Алания
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Среднее время на гол
75
56
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.6
Среднее время на гол
40
150
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|5
|0.2
|Пальцев Валентин
|4
|0.16
|Гаглоев Александр
|4 (4)
|0.16
|Бабаев Владлен
|3
|0.12
|Мохаммад Амир
|2
|0.08
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0.08
|Денисов Александр
|1
|0.04
|Полюткин Антон
|1
|0.04
|Сикоев Асланбек
|1
|0.04
|Серченков Сергей
|1
|0.04
|Кирсанов Никита
|1
|0.04
|Рейхмен Богдан
|1
|0.04
|Таликин Дамир
|1
|0.04
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|7
|0.28
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.24
|Гиоргобиани Николай
|5
|0.2
|Багаев Алан
|4
|0.16
|Цараев Алан
|2
|0.08
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.08
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.08
|Засеев Азамат
|1
|0.04
|Качмазов Сослан
|1
|0.04
|Ташаев Александр
|1
|0.04
|Корян Аршак
|1
|0.04
|Татаев Алексей
|1
|0.04
|Гурциев Батраз
|1
|0.04
|Хосонов Хетаг
|1
|0.04
|Хугаев Алан
|1
|0.04
|Мазурин Андрей
|1
|0.04
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.04
|Кочиев Хетаг
|1
|0.04
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальцев Валентин
|8
|1
|Абрамов Артём
|6
|1
|Мохаммад Амир
|6
|1
|Гаглоев Александр
|7
|0
|Аюкин Руслан
|7
|0
|Шамкин Даниил
|7
|0
|Толстопятов Николай
|7
|0
|Свежов Виктор
|3
|0
|Кириллов Юрий
|3
|0
|Полюткин Антон
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Таликин Дамир
|3
|0
|Маляров Никита
|1
|1
|Мамин Алексей
|2
|0
|Тарасенко Захар
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Сикоев Асланбек
|1
|0
|Бабаев Владлен
|1
|0
|Герасимов Алексей
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Рейхмен Богдан
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|6
|0
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|Хосонов Хетаг
|5
|0
|Гиоргобиани Николай
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Бутаев Аллон
|4
|0
|Качмазов Сослан
|3
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Татаев Алексей
|1
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Алания
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
4
КАМАЗ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Алания
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
7
20
КАМАЗ
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Алания
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
11
24
Голы по времени матча
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
9
50%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
44%
1
10%
76-90
Забито
10
22
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
10%
6
27%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
1
10%
4
18%
46-60
3
30%
5
23%
61-75
3
30%
3
14%
76-90
Пропущено
16
15
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
6
40%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Забито
26
40
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
3
12%
6
15%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
5
19%
6
15%
31-45
3
12%
6
15%
46-60
6
23%
6
15%
61-75
6
23%
12
30%
76-90
Пропущено
25
25
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
5
20%
2
8%
1-15
4
16%
8
32%
16-30
1
4%
5
20%
31-45
4
16%
2
8%
46-60
3
12%
5
20%
61-75
8
32%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0
КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0
Алания
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0
СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2
Результаты матчей
КАМАЗ
Алания
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
57
58
210
49
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
39
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
195
816
1113
222
717
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|14
|10
|1
|45 - 22
|52
|2.
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|39 - 24
|46
|3.
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|33 - 24
|43
|4.
|0:1 Заявка
|25
|11
|8
|6
|39 - 27
|41
|5.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|6.
|0:1 Заявка
|25
|10
|6
|9
|32 - 31
|36
|7.
|1:0 Заявка
|25
|9
|9
|7
|28 - 24
|36
|8.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 26
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 31
|34
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|17 - 18
|34
|11.
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|27 - 27
|33
|12.
|1:0 Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 24
|32
|13.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 32
|31
|14.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|24 - 40
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 28
|24
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 34
|24
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|17 - 34
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|16 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 11
|28
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|5.
|1:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|6.
|0:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|9.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|8 - 7
|17
|13.
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|14.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 11
|24
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|8.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|9.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|10.
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч КАМАЗ 1:0 Алания
Исход игры
КАМАЗ
20.5% (27)
Ничья
53% (70)
Алания
26.5% (35)
Тотал 2.5
Больше
24.79% (30)
Меньше
75.21% (91)
Обе команды забьют
Да
72.73% (88)
Нет
27.27% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.9% (58)
0:1 Алания
12.1% (16)
1:2 Алания
11.4% (15)
1:0 КАМАЗ
7.6% (10)
2:1 КАМАЗ
7.6% (10)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:0 Ничья
3.8% (5)
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