На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!

Ильнур Бадртдинов и Юрий Кириллов выходят на поле вместо Богдана Рейхмена и Виктора Свежова.

Вот это поворот! Свежов не торопился уходить с поля и получил вторую желтую карточку! Бадртдинов на поле не появился!

Багаев зарабатывает штрафной на радиусе штрафной площади челнинцев, не смог Толстопятов без фола остановить соперника.

Гиоргобиани со штрафного пробивает поверх "стенки" в ближний угол, мяч попадает в перекладину и отскакивает рядом с линией ворот!

Багаев завершает атаку "Алании" ударом головой в ближний угол - Мамин в прыжке ловит мяч.

Звучит финальный свисток! "КАМАЗ" одерживает первую победу в этом календарном году, приближаясь к зоне стыковых матчей.

Штрафной на правом фланге зарабатывает "Алания", однако с подачей Гиоргобиани справляется надежная сегодня оборона "КАМАЗа".

Еще одна желтая карточка, Гиоргобиани сорвал забег Свежова по флангу.

Герасимов после навеса Таликина с углового головой направил мяч в створ, но особых проблем у Солдатенко не возникло.

Ничего толкового в атаке у "Алании" не получается, многовато ошибок в простых ситуациях допускают владикавказские футболисты.

И всё-таки есть момент у "Алании"! Багаев пришел в чужую штрафную и зацепился за мяч после заброса Хосонова, однако капитан гостей с острого угла пробил в Мамина!

Свежов получает желтую карточку за фол на чужой половине поля и несогласие со свистком арбитра.

Игорь Низовцев добавляет к основному времени матча 5 минут.

Алан Чочиев, Давид Цараев и Николай Гиоргобиани появляются на поле вместо Артура Галояна, Давида Дзахова и Алана Хабалова.

С подачей Цараева с левого фланга справляется Аюкин, а Гаглоев красиво бисиклетой выбивает мяч из своей штрафной.

Попытку дальнего удара предпринял кто-то из владикавказцев, однако мяч прошел над перекладиной.

Владлен Бабаев и Даниил Шамкин появляются на поле вместо Александра Гаглоева и Сергея Серченкова.

Шамкин валится на газон в чужой штрафной после единоборства с Цараевым, карточка Даниилу за симуляцию.

Максим Петров и Хусаин Норчаев появляются на поле вместо Заура Тарбы и Батраза Гурциева.

Многовато пауз у нас в последние минуты, снова футбола практически нет. Но не стоит сомневаться, что "Алания" даже в меньшинстве будет лезть вперед.

Толстопятов получает желтую карточку за фол в центре поля против Петрова.

Уже 9 желтых карточек у нас плюс удаление (а еще удаление тренера), не стесняется опытный Игорь Низовцев пресекать грубость "горчичниками".

В перерыве замен у нас не произошло, хотя некоторые футболисты, висящие на карточках, рискуют встречу не доиграть.

Галоян получил мяч на левом фланге и попытался пройти в лицевую, однако защитник выиграл единоборство у одного из лидера "Алании".

Бутаев получает желтую карточку за грубый фол в центре поля против Таликина.

Бутаев получает карточку в третьем матче подряд, всего же для Аллона она становится четвертой в сезоне, игру против "Велеса" защитник "Алании" пропустит.

Гаглоев со своего левого фланга исполняет острую подачу на дальнюю штангу, однако партнеры к мячу не успевают.

После подачи Гаглоева с углового и верхового единоборства мяч отскочил к Мохаммаду, который пробил неточно. Впрочем, касание защитника зафиксировано, потому еще один корнер.

Еще один угловой в исполнении "КАМАЗа" к опасному моменту не привел, легко "Алания" справляется с угрозой.

Гаглоев прорывается по левому флангу, однако далеко прокидывает мяч себе на ход и упускает его за пределы поля.

Пытается "Алания" вернуться на чужую половину поля, пока у ворот Мамина после перерыва вообще ничего не возникает.

Заброс из глубины поля в направлении Машукова опасным не становится, Мамин читает эпизод и оказывается на мяче первым.

В очередной раз через фланг Гаглоева атакует "КАМАЗ", лидер хозяев сильно простреливает на дальнюю штангу, но Серченков не успевает к мячу.

Новую подачу Гаглоева удается смягчить игроку "Алании", а Бутаев спокойно выбивает его из штрафной площади.

Хосонов попытался метров с 40 запустить мяч за шиворот Мамину, однако взял чуть выше створа ворот.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! БОГДАН РЕЙХМЕН! Гаглоев на левом краю штрафной накручивает защитника и простреливает во вратарскую, у Серченкова не получается удар, но дальше на траектории оказался Рейхмен, с четырех метров расстрелявший цель!

Больше 400 минут "КАМАЗ" в этом году не забивал, но в сотом матче Гаглоева за челнинский клуб серия просто обязана была прерваться.

"Алания" остается в меньшинстве! Машуков рукой завершает атаку "Алании" и получает вторую желтую карточку!

Несложно было предположить после происходившего в первом тайме, что кто-нибудь сегодня будет удалён. И это еще явно не вечер.

Снова атака челнинцев переходит с правого фланга на левый, Гаглоев опять грузит мяч в штрафную, но защитники "Алании" отбиваются.

Галоян находит на левом фланге Хабалова, подача которого в штрафную прерывается защитниками "КАМАЗа".

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Позиционная атака "КАМАЗа" завершается неточным ударом Аюкина, работы у Солдатенко по-прежнему почти нет, как и у Мамина.

45' Галоян после передачи Хосонова пробивал с линии штрафной низом, однако на пути мяча некстати возник Машуков.

45' 3:7 по ударам сегодня в пользу "Алании", поострее соперника сегодня выглядит команда Олега Василенко, а "КАМАЗ" продолжает безголевую серию.

45' 4 минуты добавляет Игорь Низовцев к основному времени первого тайма.

44' Машуков входит в штрафную с правого края и простреливает к 11-метровой отметке, а Гурциев с убойной позиции стреляет над перекладиной!

43' Гаглоев со штрафного исполняет подачу на дальнюю штангу, гле борьба на втором этаже остается за владикавказцами.

42' Багаев сбивает Гаглоева у боковой линии, такими темпами команды встречу в полных составах не закончат.

41' Совсем нет у нас футбола в последние минут 10 со всеми этими фолами и остановками, видимо, первый тайм так и завершится.

39' Герасимов в центре поля грубовато атакует Машукова, желтой карточки Алексей избежал, а форварду "Алании" нужна помощь врачей.

38' В девяти последних матчах "Алании" не удавалось выиграть первый тайм, сегодня есть преимущество у гостей, но времени до перерыва остается мало.

37' Удар Галояна со штрафного приходится в "стенку", а именно в лицо Мохаммаду, врачи "КАМАЗа" на поле.

36' Между тем, со скамейки "КАМАЗа" удален Владимир Клонцак, недоволен был де-юре главный тренер хозяев решением судьи.

35' Четвертая карточка за короткий отрезок, Аюкин попал по лицу Машукову около своей штрафной. Отличная точка для Галояна, до ворот порядка 20 метров.

34' Еще одна желтая карточка от Низовцева, в этот раз Багаев грубо играет против одного из соперников на своей половине поля.

33' Мохаммад поддержал атаку хозяев по правому флангу, получил мяч от Серченкова, но навесил крайне неудачно.

32' А следом Качмазов получает предупреждение за фол на своем фланге.

31' Машуков получает желтую карточку за симуляцию в чужой штрафной площади.

30' Теперь Галоян самостоятельно выбирается на ударную позицию перед штрафной, однако пробивает Артур мимо левого угла.

29' Тарба из глубины поля исполнил передачу в линию атаки в направлении Гурциева, которого легко на выходе опережает Мамин.

28' Машуков получает повреждение в единоборстве с Герасимовым, врачи "Алании" теперь на газоне.

26' Гаглоев катит мяч в штрафную, Пальцев покатил дальше на Серченкова, удар которого с разворота получился слишком слабым - Солдатенко забрал снаряд.

25' Неплохую контратаку пытались организовать хозяева поля, однако Багаев на фланге довольно спокойно остановил Серченкова.

24' После подачи с углового Гурциев получил мяч на левом краю штрафной и мощно пробил после отскока от газона, но в створ не попал.

23' Машуков после диагонали от Тарбы простреливал слёта, Аюкин выставил ногу и едва не отправил мяч в собственные ворота!

22' Первый удар в створ сегодня наносит Хабалов, сместившийся с правого фланга в центр, но у Мамина проблем не возникло.

21' Настырно лезут в прессинг футболисты "Алании", в итоге один из защитников отыгрывается от Дзахова, мяч уходит за лицевую линию.

20' Рейхмену оказывали помощь врачи хозяйского клуба, в итоге воспитанник "Краснодара" готов продолжать игру.

19' Останавливает встречу Игорь Низовцев, помощь врачей требуется одному из футболистов "КАМАЗа".

18' Хабалов с правого угла штрафной попытался исполнить подачу в направлении Машукова, однако Свежов снова страхует эту зону.

17' Солдатенко за пределами штрафной сыграл не очень ловко, выбив мяч за боковую, но быстрый аут Гаглоеву разыграть не позволили - не с того места.

16' Челнинцы выбрались в атаку и некоторое время провели на чужой половине поля, однако в итоге передача в штрафную привела к удару от ворот.

15' Треть первого тайма отыграли команды, пока у "КАМАЗа" один момент с углового, у "Алании" один крайне неточный удар.

14' После навеса Хосонова защитники "КАМАЗа" не сразу смогли разрядить обстановку, но всё же Машуков напрячь оборону соперника не успел.

12' Гурциев получает возможность для удара метров с 23, однако мяч прямо перед ногой неудачно отскочил от газона, и удар получился крайне неточным.

11' Таким образом, "Алания" сегодня в случае успех вернется на третье место и будет отставать от "Рубина" всего на 2 очка. Правда, победить в Набережных Челнах мало кому удается, всего 2 поражения дома у "КАМАЗа".

10' Интересно, что все три лидера уже сыграли свои матчи, и все сыграли вничью - "Балтика" не смогла пробить "Динамо", "Рубин" и "Велес" забили по голу, а "Енисей" вообще едва не проиграл "Краснодару-2".

9' Гурциев не смог на фланге обыграть Свежова, вернул себе владение и упал у боковой линии, но свисток судьи молчит, аут в пользу хозяев.

8' На первых минутах почаще команда Олега Василенко гостит на чужой половине поля, но пока безо всяких угроз с игры.

7' Сам же Гурциев со штрафного навесил в гущу игроков, однако ничего серьезного создать на "стандарте" гостям не удается.

6' Гурциев зарабатывает штрафной на правом фланге после фола Гаглоева, помощи врачей игроку "Алании" не потребовалось.

5' Матч первого круга получился достаточно результативным - "Алания" вела в начале второго тайма 3:0, "КАМАЗ" сократил отставание до минимума, но гол Машукова подвел черту - 4:2.

4' "Алания" весной уже успела сменить тренера, Олег Василенко начал с нулевой ничьей в домашнем матче с "Рубином", а до этого "барсы" набрали два очка в трех турах.

3' Активно начинают хозяева встречи, Гаглоев исполняет подачу с углового на набегающего Герасимова, который после отскока от газона направляет мяч выше ворот.

2' Отметим, что "КАМАЗ" остается единственной командой Первой лиги, которая весной еще не забивала, в четырех мартовских турах у челнинцев было две домашние нулевые ничьи и два выездных поражения.