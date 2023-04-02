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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 25.
Нефтехимик
1:0
Второй тайм: 63'
Арсенал Тула
0'
25' Желтая карточка
Ситдиков Марат
1:0
27' Гол
Галиулин Вагиз
41' Желтая карточка
Ставпец Александр
43' Желтая карточка
Бердников Алексей

Ход матча

25'
Ситдиков Марат
 
27'
Галиулин Вагиз
1:0
41'
 
Ставпец Александр
43'
Бердников Алексей
 
Прогнозы 134
Нефтехимик 9% (12)
X 41.8% (56)
Арсенал Тула 49.3% (66)
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Нефтехимик
Ничья
Арсенал Тула
2.70
4.10
2.85
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Нефтехимик
Арсенал Тула

История личных встреч

Нефтехимик
Арсенал Тула

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 5 (1) 0.2
Галиулин Вагиз 3 0.12
Дворецков Филипп 3 0.12
Лайкин Максим 3 0.12
Котов Павел 2 0.08
Базелюк Константин 1 0.04
Шоркин Максим 1 0.04
Денисов Роман 1 0.04
Ширяев Максим 1 0.04
Котик Артём 1 0.04
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 8 0.32
Панченко Кирилл 8 (2) 0.32
Ткачёв Сергей 5 0.2
Алиев Камран 3 0.12
Григалава Гиа 1 0.04
Померко Алексей 1 0.04
Григорян Арутюн 1 0.04
Яковлев Михаил 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Манелов Ираклий 1 0.04
Козлов Иван 1 0.04
Кайнов Максим 1 0.04

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубаев Давид 7 0
Бердников Алексей 5 1
Калугин Никита 4 1
Москвичёв Владимир 5 0
Галиулин Вагиз 4 0
Школик Игорь 4 0
Лайкин Максим 4 0
Дворецков Филипп 2 1
Котик Артём 2 1
Денисов Роман 3 0
Ситдиков Марат 2 0
Обухов Игорь 2 0
Терехов Антон 2 0
Ширяев Максим 2 0
Янушковский Роман 2 0
Барсов Максим 1 0
Базелюк Константин 1 0
Котов Павел 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 4 1
Панченко Кирилл 3 1
Григалава Гиа 4 0
Луценко Евгений 4 0
Померко Алексей 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Суханов Артём Романович 3 0
Ставпец Александр 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Ткачёв Сергей 1 0
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Козлов Иван 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Кайнов Максим 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Арсенал Тула
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
3
Нефтехимик
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Арсенал Тула
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

8
19
Нефтехимик
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Арсенал Тула
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

13
22

Голы по времени матча

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
3
30%
4
36%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
20%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
5
50%
1
11%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
5
24%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Пропущено

13
21
9 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
15%
1
5%
1-15
6
46%
6
29%
16-30
1
8%
6
29%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
15%
2
10%
76-90

Забито

21
32
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
1
5%
4
13%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
4
19%
4
13%
46-60
5
24%
7
22%
61-75
6
29%
8
25%
76-90

Пропущено

23
30
13 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
4
17%
3
10%
1-15
6
26%
8
27%
16-30
3
13%
6
20%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
1
4%
6
20%
61-75
7
30%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Кызыл-Жар 2:0 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Рубин - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 Нефтехимик - Енисей 1:1 Родина Москва - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Нефтехимик 2:2 СтавропольАгроСоюз - Нефтехимик 0:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0
Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0

Результаты матчей

Нефтехимик
Арсенал Тула

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
17
7
6
18
1.5
11
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 25 14 10 1 45 - 22 52
2.
Рубин
 Заявка 25 12 10 3 39 - 24 46
3.
Енисей
 Заявка 25 11 10 4 33 - 24 43
4.
Алания
 0:1 Заявка 25 11 8 6 39 - 27 41
5.
Волгарь
 Заявка 25 10 8 7 29 - 23 38
6.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 25 10 6 9 32 - 31 36
7.
КАМАЗ
 1:0 Заявка 25 9 9 7 28 - 24 36
8.
Шинник
 Заявка 24 10 5 9 29 - 26 35
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 9 7 9 38 - 31 34
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 8 10 7 17 - 18 34
11.
Акрон
 Заявка 25 7 12 6 27 - 27 33
12.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 25 8 8 9 21 - 24 32
13.
Родина Москва
 Заявка 25 8 7 10 27 - 32 31
14.
Велес Москва
 Заявка 25 7 4 14 24 - 40 25
15.
ФК Кубань
 Заявка 24 6 6 12 24 - 28 24
16.
Уфа
 Заявка 25 6 6 13 25 - 34 24
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 25 4 8 13 17 - 34 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 25 4 6 15 16 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 12 8 4 0 21 - 11 28
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 1:0 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 0:1 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
9.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
10.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 8 - 7 17
13.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 0:1 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
10.
КАМАЗ
 1:0 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
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Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
ФК Кубань Абдоков Нури 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    68'
    Хороший отрезок провели игроки команды гостей. Голубев снова разрушил все планы сопернику совершив удачную игру на выходе из ворот! Манелов пробил по воротам, оторвавшись от защитника, но голкипер сыграл надёжно!
  • Замена
    66'
    Замена в составе команды "Нефтехимик". Максим Лайкин покидает поле, а вместо него выходит Джамилов Султан.
  • Замена
    65'
    Замена в составе команды "Нефтехимик". Артём Котик покидает поле, а вместо него выходит Максим Барсов.
  • 63'
    Луценко открывался на дальней штанге ворот после передачи с правого фланга, игрок на высокой скорости едва не замкнул мяч в сетку ворот, но оказался немного позже к мячу.
  • 62'
    Ткачёв наносил удар по воротам с очень острого угла, мяч полетел в ближний угол, Голубев справился, отбив мяч за лицевую линию ворот.
  • 60'
    Активное движение сейчас можно заметить на скамейке запасных. Возможно замены сыграют ключевую роль в этом матче.
  • 59'
    Голубев выбежал из ворот, увлёкся эпизодом с выходом на мяч и уже не в пределах штрафной площади проиграл единоборство, последовал заброс на пустые ворота, но попытка забросить получилось слабоватой.
  • Судья
    57'
    Много борьбы и столкновений проходит в нашей игре, однако главный судья лояльно относиться к подобным моментом, предпочитая продолжить игру без остановок.
  • 56'
    "Арсенал" зарабатывает неплохие стандарты, но и их реализовать удачно не получается. Тем временем хозяева всей командой обороняются у своих ворот. Не рано ли "Нефтехимик" задумал эту идею?
  • 54'
    Панченко выполнил мягкую подачу со штрафного стандарта, мяч отправился на дальнюю штангу, но мяч остался у игрока защиты.
  • Фол, нарушение
    53'
    Максим Лайкин нарушает правила у своей штрафной площади. Главный судья зафиксировал фол за удар по ногам соперника.
  • 51'
    Значительные проблемы у гостей с завершающим ударом в этом матче. По-прежнему у них не получается найти свой момент при этом они полностью контролируют мячом на чужой половине поля.
  • 50'
    В том же ключе проходит второй тайм, что было в первом. Гости постоянно строят позиционные атаки, но всё это получается без конкретных действий у ворот соперника.
  • 49'
    Хозяева бодро начали второй тайм. Игроки провели перспективную атаку, которая завершилась ударом из-за пределов штрафной. Базелюк пытался забить издали, но мяч совсем немного пролетел мимо цели.
  • 47'
    В перерыве команды не сделали замен и продолжили второй отрезок матча в прежних составах. Посмотрим как скоро получится гостям ответить на пропущенный мяч и получиться ли вообще.
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток об окончании первого тайма! "Нефтехимик" - "Арсенал Тула" 1:0.
    • 44'
      "Арсенал" продолжает давить на ворота соперника, команда уже всем составам на чужой половине поля, но по-прежнему им не получается найти момент для удара.
    • Желтая карточка
      43'
      Ещё одна жёлтая карточка в нашей игре. Бердников нарушил правила на своей половине поля. Игрок уронил соперника, тем самым не позволил развить перспективную атаку.
    • Желтая карточка
      42'
      Жёлтая карточка выписана для Александра Ставпца. Игрок толкал руками своего оппонента в момент борьбы за мяч и арбитр вынужден был наказать игрока из-за излишней активности в атакующей фазе.
    • Фол, нарушение
      40'
      Команды стали больше нарушать правила, тормозя темп игры. Всё это на руку команде хозяев, очень они хотят уйти победителям первого тайма.
    • Опасный момент
      39'
      Опасный момент! "Арсенал" нашёл отличную возможность для удара, Панченко с левой стороны у линии штрафной отправил мяч в дальний угол, Голубев выпрыгнув в левый угол, спас свою команду, совершив невероятный сейв! 
    • 37'
      По-прежнему без острых моментов в исполнении команд. "Арсенал" выжидает свой момент, но конструктива им пока не хватает.
    • 36'
      Максимально надёжно действуют игроки команды "Нефтехимик" у своих ворот. Сопернику приходится задействовать дальние в удары, но точности им не хватает.
    • 34'
      Ставец выполнил мягкую подачу с правого фланга поля, но защитник без сопротивлений выбил мяч от своих ворот разрядив обстановку.
    • 33'
      Хозяева играют вторым номером, полностью закрывшись в обороне. "Арсенал" пробует разные способы для конструктивных действий, но пока всё безрезультатно.
    • 31'
      "Арсенал" проводит длительную позиционную атаку у чужой штрафной. Игроки перекатывают мяч в ожидании открытой зоны, но соперник не позволяет раскрываться и не планирует давать шансы для движения к своим воротам.
    • 29'
      "Нефтехимик" развивает атаку по правому флангу поля, выполнив подачу в центральную часть штрафной, защитник заблокировал и разрядил обстановку у своих ворот.
    • 28'
      Хозяева открывают счёт в матче и сейчас игра должна по-настоящему раскрыться! Ждёт ответных действий от "Арсенала".
    • Описание гола
      26'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Галиулин!
      Базелюк выполнил точную передачу с левого фланга поля, мяч полетел в центральную зону, Галиулин выпрыгнул рыбкой и головой замкнул передачу в сетку ворот!
    • Желтая карточка
      25'
      Манелов обыграл соперника на фланге поля, затем ему предстояло на скорости пробросить мяч над Ситниковым, но сделать это не удалось, его срубили двумя ногами. Жёлтая карточка за срыв атаки.
    • Фол, нарушение
      23'
      Фол в атаке фиксирует арбитр. Ткачёв подтолкнул своего оппонента руками и нарушил правила в нападении. Голубев выполняет стандартное положение.
    • Судья
      22'
      Игрок хозяев падает в штрафной площади, 8-й номер столкнулся с защитником в момент борьбы за нейтральный мяч, арбитр разводит руки, давая понять игрокам, что никакого пенальти тут не будет!
    • 20'
      Очень минималистично играют команды, не предпочитая раскрывать игру, в ожидании ошибок от соперника. Пока скучным и унылым смотрится игра.
    • 19'
      Гости полностью завладели мячом, постоянно передвигая его по всем зонам поля. "Арсенал" пока не может настроить конструктив в атаке, но владения мячом полностью за ними.
    • 17'
      Луценко хорошо ушёл от защитника, отдав передачу на Ткачёва, тот сместившись в центр пробил из центральной зоны, но мяч попал в защитника.
    • 16'
      Матч проходит на арене "Нефтехимик", где сегодня сегодня отличная атмосфера! Болельщики обеспечивают максимальную поддержку своей команде и отлично заряжают своими эмоциями!
    • 14'
      Команды выжидают ошибок соперника, не форсируя событий. "Арсенал" чуть больше контролируют мяч, выполняя передачи в штрафную, но они оказываются без адреса.
    • 13'
      "Арсенал" попытался убежать в контратаку, но спокойно выйти из обороны им не позволили, гости теряют контроль над мячом на чужой половине поля.
    • 11'
      Голубев неудачно выбежал из своих ворот, проиграв борьбу за мяч после передачи из глубины поля, вратарь успел вернуться к эпизоду и выбил мяч за лицевую линию ворот.
    • 10'
      Пока без опасных моментов в нашей игре. Команды предпочитают довести свою атаку до верного, но оборона соперника в своей зоне всё контролирует.
    • Угловой
      8'
      Хозяева заработали право на подачу с углового стандарта. На правом фланге поля Галиулин разыграл мяч с партнёром, но создать опасность у ворот не получилось.
    • Офсайд
      7'
      Базелюк получил мяч в чужой штрафной площади, игрок оказался в максимально выгодной позиции для удара, но линейный арбитр поднял флажок.
    • 5'
      Первое стандартное положение выполнили игроки команды гостей. Пытался Ткачёв выполнил навес на Панченко, тот ударил выше ворот.
    • 4'
      Достаточно суетливый футбол в исполнении обеих команд в начале этого матча. Игроки допускают ошибки в передачах, без конструктивных действий у ворот соперника.
    • 2'
      Хозяева сегодня играют в тёмных цветах формы, а гостям выдан комплект жёлтой формы. На первых минутах команды выдерживают сдержанный темп, не форсируя событий.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток матча между командами "Нефтехимик" - "Арсенал Тула"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

      Совсем скоро начнётся матч между командами: "Нефтехимик" - "Арсенал Тула" в рамках чемпионата Первой лиги.


      Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Надеемся на яркую и интересную игру!
    • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 134
    Нефтехимик 9% (12)
    X 41.8% (56)
    Арсенал Тула 49.3% (66)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.70
    4.10
    2.85
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула

    Исход игры
    Нефтехимик
    9% (12)
    Ничья
    41.8% (56)
    Арсенал Тула
    49.3% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.43% (42)
    Меньше
    65.57% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    75.41% (92)
    Нет
    24.59% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (50)
    1:2 Арсенал Тула
    26.1% (35)
    0:1 Арсенал Тула
    11.2% (15)
    1:0 Нефтехимик
    6% (8)
    2:1 Нефтехимик
    3% (4)
    0:0 Ничья
    3% (4)
    0:2 Арсенал Тула
    2.2% (3)
    2:3 Арсенал Тула
    1.5% (2)
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    Арсенал Тула
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