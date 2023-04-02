Тур: 25.
1:0
Второй тайм: 63'
0'
25' Желтая карточкаСитдиков Марат
1:0
27' ГолГалиулин Вагиз
41' Желтая карточкаСтавпец Александр
43' Желтая карточкаБердников Алексей
Ход матча
25'
27'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
62 Зорин БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Котик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Обухов ИгорьВратарь
-
77 Котов ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хубаев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сериков ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
-
19 Кулешин ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Хромов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
79 Изотов РоманНападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
История личных встреч
Нефтехимик
Арсенал Тула
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уридия Мераби
|5 (1)
|0.2
|Галиулин Вагиз
|3
|0.12
|Дворецков Филипп
|3
|0.12
|Лайкин Максим
|3
|0.12
|Котов Павел
|2
|0.08
|Базелюк Константин
|1
|0.04
|Шоркин Максим
|1
|0.04
|Денисов Роман
|1
|0.04
|Ширяев Максим
|1
|0.04
|Котик Артём
|1
|0.04
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|8
|0.32
|Панченко Кирилл
|8 (2)
|0.32
|Ткачёв Сергей
|5
|0.2
|Алиев Камран
|3
|0.12
|Григалава Гиа
|1
|0.04
|Померко Алексей
|1
|0.04
|Григорян Арутюн
|1
|0.04
|Яковлев Михаил
|1
|0.04
|Хабибов Ансор
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Козлов Иван
|1
|0.04
|Кайнов Максим
|1
|0.04
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубаев Давид
|7
|0
|Бердников Алексей
|5
|1
|Калугин Никита
|4
|1
|Москвичёв Владимир
|5
|0
|Галиулин Вагиз
|4
|0
|Школик Игорь
|4
|0
|Лайкин Максим
|4
|0
|Дворецков Филипп
|2
|1
|Котик Артём
|2
|1
|Денисов Роман
|3
|0
|Ситдиков Марат
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Терехов Антон
|2
|0
|Ширяев Максим
|2
|0
|Янушковский Роман
|2
|0
|Барсов Максим
|1
|0
|Базелюк Константин
|1
|0
|Котов Павел
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|4
|1
|Панченко Кирилл
|3
|1
|Григалава Гиа
|4
|0
|Луценко Евгений
|4
|0
|Померко Алексей
|3
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Суханов Артём Романович
|3
|0
|Ставпец Александр
|2
|0
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Левашов Михаил
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Шамов Егор
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Козлов Иван
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Кайнов Максим
|1
|0
Результаты матчей
Нефтехимик
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Арсенал Тула
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
3
Нефтехимик
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Арсенал Тула
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
8
19
Нефтехимик
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Арсенал Тула
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
12
11
Волевые поражения
13
22
Голы по времени матча
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
3
30%
4
36%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
20%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
5
50%
1
11%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
5
24%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
2
18%
5
24%
76-90
Пропущено
13
21
9 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
15%
1
5%
1-15
6
46%
6
29%
16-30
1
8%
6
29%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
15%
2
10%
76-90
Забито
21
32
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
1
5%
4
13%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
4
19%
4
13%
46-60
5
24%
7
22%
61-75
6
29%
8
25%
76-90
Пропущено
23
30
13 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
4
17%
3
10%
1-15
6
26%
8
27%
16-30
3
13%
6
20%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
1
4%
6
20%
61-75
7
30%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Кызыл-Жар 2:0 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Рубин - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 Нефтехимик - Енисей 1:1 Родина Москва - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Нефтехимик 2:2 СтавропольАгроСоюз - Нефтехимик 0:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0
Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0
Результаты матчей
Нефтехимик
Арсенал Тула
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Нефтехимик
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
39
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
39
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
177
618
1113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|14
|10
|1
|45 - 22
|52
|2.
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|39 - 24
|46
|3.
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|33 - 24
|43
|4.
|0:1 Заявка
|25
|11
|8
|6
|39 - 27
|41
|5.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|6.
|0:1 Заявка
|25
|10
|6
|9
|32 - 31
|36
|7.
|1:0 Заявка
|25
|9
|9
|7
|28 - 24
|36
|8.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 26
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 31
|34
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|17 - 18
|34
|11.
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|27 - 27
|33
|12.
|1:0 Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 24
|32
|13.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 32
|31
|14.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|24 - 40
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 28
|24
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 34
|24
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|17 - 34
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|16 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 11
|28
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|5.
|1:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|6.
|0:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|9.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|8 - 7
|17
|13.
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|14.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 11
|24
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|8.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|9.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|10.
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула
Исход игры
Нефтехимик
9% (12)
Ничья
41.8% (56)
Арсенал Тула
49.3% (66)
Тотал 2.5
Больше
34.43% (42)
Меньше
65.57% (80)
Обе команды забьют
Да
75.41% (92)
Нет
24.59% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (50)
1:2 Арсенал Тула
26.1% (35)
0:1 Арсенал Тула
11.2% (15)
1:0 Нефтехимик
6% (8)
2:1 Нефтехимик
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
0:2 Арсенал Тула
2.2% (3)
2:3 Арсенал Тула
1.5% (2)
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