Голубев выбежал из ворот, увлёкся эпизодом с выходом на мяч и уже не в пределах штрафной площади проиграл единоборство, последовал заброс на пустые ворота, но попытка забросить получилось слабоватой.

Активное движение сейчас можно заметить на скамейке запасных. Возможно замены сыграют ключевую роль в этом матче.

Ткачёв наносил удар по воротам с очень острого угла, мяч полетел в ближний угол, Голубев справился, отбив мяч за лицевую линию ворот.

Луценко открывался на дальней штанге ворот после передачи с правого фланга, игрок на высокой скорости едва не замкнул мяч в сетку ворот, но оказался немного позже к мячу.

Замена в составе команды "Нефтехимик". Артём Котик покидает поле, а вместо него выходит Максим Барсов.

Замена в составе команды "Нефтехимик". Максим Лайкин покидает поле, а вместо него выходит Джамилов Султан.

Хороший отрезок провели игроки команды гостей. Голубев снова разрушил все планы сопернику совершив удачную игру на выходе из ворот! Манелов пробил по воротам, оторвавшись от защитника, но голкипер сыграл надёжно!

57' Много борьбы и столкновений проходит в нашей игре, однако главный судья лояльно относиться к подобным моментом, предпочитая продолжить игру без остановок.

56' "Арсенал" зарабатывает неплохие стандарты, но и их реализовать удачно не получается. Тем временем хозяева всей командой обороняются у своих ворот. Не рано ли "Нефтехимик" задумал эту идею?

54' Панченко выполнил мягкую подачу со штрафного стандарта, мяч отправился на дальнюю штангу, но мяч остался у игрока защиты.

53' Максим Лайкин нарушает правила у своей штрафной площади. Главный судья зафиксировал фол за удар по ногам соперника.

51' Значительные проблемы у гостей с завершающим ударом в этом матче. По-прежнему у них не получается найти свой момент при этом они полностью контролируют мячом на чужой половине поля.

50' В том же ключе проходит второй тайм, что было в первом. Гости постоянно строят позиционные атаки, но всё это получается без конкретных действий у ворот соперника.

49' Хозяева бодро начали второй тайм. Игроки провели перспективную атаку, которая завершилась ударом из-за пределов штрафной. Базелюк пытался забить издали, но мяч совсем немного пролетел мимо цели.