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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 25.
Нефтехимик
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 64
Нефтехимик 12.5% (8)
X 37.5% (24)
Арсенал Тула 50% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Арсенал Тула
3.60
3.30
2.17
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нефтехимик
Арсенал Тула

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 5 (1) 0.21
Дворецков Филипп 3 0.13
Лайкин Максим 3 0.13
Галиулин Вагиз 2 0.08
Котов Павел 2 0.08
Базелюк Константин 1 0.04
Шоркин Максим 1 0.04
Денисов Роман 1 0.04
Ширяев Максим 1 0.04
Котик Артём 1 0.04
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 8 0.33
Панченко Кирилл 8 (2) 0.33
Ткачёв Сергей 5 0.21
Алиев Камран 3 0.13
Григалава Гиа 1 0.04
Померко Алексей 1 0.04
Григорян Арутюн 1 0.04
Яковлев Михаил 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Манелов Ираклий 1 0.04
Козлов Иван 1 0.04
Кайнов Максим 1 0.04

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубаев Давид 7 0
Калугин Никита 4 1
Бердников Алексей 4 1
Москвичёв Владимир 5 0
Галиулин Вагиз 4 0
Школик Игорь 4 0
Лайкин Максим 4 0
Дворецков Филипп 2 1
Котик Артём 2 1
Денисов Роман 3 0
Обухов Игорь 2 0
Терехов Антон 2 0
Ширяев Максим 2 0
Янушковский Роман 2 0
Барсов Максим 1 0
Ситдиков Марат 1 0
Базелюк Константин 1 0
Котов Павел 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 4 1
Панченко Кирилл 3 1
Григалава Гиа 4 0
Луценко Евгений 4 0
Померко Алексей 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Суханов Артём Романович 3 0
Григорян Арутюн 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Ставпец Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Козлов Иван 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Кайнов Максим 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Арсенал Тула
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
3
Нефтехимик
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Арсенал Тула
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

8
19
Нефтехимик
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Арсенал Тула
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

13
22

Голы по времени матча

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
3
30%
4
36%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
20%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
5
50%
1
11%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
5
24%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Пропущено

13
21
9 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
15%
1
5%
1-15
6
46%
6
29%
16-30
1
8%
6
29%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
15%
2
10%
76-90

Забито

21
32
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
1
5%
4
13%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
4
19%
4
13%
46-60
5
24%
7
22%
61-75
6
29%
8
25%
76-90

Пропущено

23
30
13 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
4
17%
3
10%
1-15
6
26%
8
27%
16-30
3
13%
6
20%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
1
4%
6
20%
61-75
7
30%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Кызыл-Жар 2:0 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Рубин - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 Нефтехимик - Енисей 1:1 Родина Москва - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Нефтехимик 2:2 СтавропольАгроСоюз - Нефтехимик 0:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0
Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0

Результаты матчей

Нефтехимик
Арсенал Тула

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
17
7
6
18
1.5
11
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 24 14 9 1 45 - 22 51
2.
Рубин
 Заявка 24 12 9 3 38 - 23 45
3.
Енисей
 Заявка 24 11 9 4 33 - 24 42
4.
Алания
 Заявка 24 11 8 5 39 - 26 41
5.
Арсенал Тула
 Заявка 24 10 6 8 32 - 30 36
6.
Шинник
 Заявка 24 10 5 9 29 - 26 35
7.
Волгарь
 Заявка 24 9 8 7 26 - 23 35
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 24 9 7 8 38 - 28 34
9.
КАМАЗ
 Заявка 24 8 9 7 27 - 24 33
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 24 8 9 7 17 - 18 33
11.
Родина Москва
 Заявка 24 8 7 9 26 - 29 31
12.
Акрон
 Заявка 24 6 12 6 24 - 26 30
13.
Нефтехимик
 Заявка 24 7 8 9 20 - 24 29
14.
Велес Москва
 Заявка 24 7 3 14 23 - 39 24
15.
ФК Кубань
 Заявка 24 6 6 12 24 - 28 24
16.
Уфа
 Заявка 24 5 6 13 22 - 34 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 24 4 8 12 17 - 31 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 24 4 5 15 16 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 12 8 4 0 21 - 11 28
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
6.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
8.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
9.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
14.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
11.
КАМАЗ
 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
ФК Кубань Абдоков Нури 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Шинник Грузнов Илья 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 дня 5 часов 8 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 34.4% пользователей.
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    • Прогнозы 64
    Нефтехимик 12.5% (8)
    X 37.5% (24)
    Арсенал Тула 50% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Арсенал Тула
    3.60
    3.30
    2.17
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    Где смотреть матч Нефтехимик - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Арсенал Тула

    Исход игры
    Нефтехимик
    12.5% (8)
    Ничья
    37.5% (24)
    Арсенал Тула
    50% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (23)
    Меньше
    60.34% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (45)
    Нет
    22.41% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (22)
    1:2 Арсенал Тула
    25% (16)
    0:1 Арсенал Тула
    12.5% (8)
    2:1 Нефтехимик
    6.3% (4)
    1:0 Нефтехимик
    6.3% (4)
    2:3 Арсенал Тула
    3.1% (2)
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