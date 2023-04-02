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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Клермон
2:1
Конец матча
Аяччо
0'
0:1
24' Гол
Эль-Идрисси Мунем
54' Желтая карточка
Cheick Oumar Konate
58' Желтая карточка
Сумано Мусса
60' Желтая карточка
Видаль Клеман
1:1
60' Пенальти
Киэ Грежон
71' Желтая карточка
Сейду Алиду
77' Красная карточка
Юссуф Мохамед
83' Желтая карточка
Леруа Бенжамен
90' Желтая карточка
Альфонс Микаэль
90' Желтая карточка
Кутадьер Матьё
2:1
90' Пенальти
Киэ Грежон
90'+6

Ход матча

24'
0:1
Эль-Идрисси Мунем
54'
Cheick Oumar Konate
 
58'
Чам Мухаммед
Хауи Саиф-Эдин
 
58'
 
Сумано Мусса
60'
 
Видаль Клеман
60'
Киэ Грежон
1:1
64'
Кофрие Максимилиано
Cheick Oumar Konate
 
64'
 
Тузгар Йоанн
Сумано Мусса
65'
 
Юссуф Мохамед
Коне Юссуф
71'
Сейду Алиду
 
77'
 
Юссуф Мохамед
80'
Ожье Флоран
Сейду Алиду
 
81'
Маурер Айман
Рашани Эльбасан
 
81'
Маньен Йоанн
Гоналон Максим
 
81'
 
Авинель Седрик
Спадануда Кевин
82'
 
Мангани Тома
Нури Рияд
83'
 
Леруа Бенжамен
90'
 
Альфонс Микаэль
90'
 
Кутадьер Матьё
90'
 
Ruan Levine
Эль-Идрисси Мунем
90'
Киэ Грежон
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Клермон 71.8% (89)
X 22.6% (28)
Аяччо 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
15
Cheick
Oumar
Konate
4
Ветеска
Матеуш
36
Сейду
Алиду
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
10
Хауи
Саиф-Эдин
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
1
Леруа
Бенжамен
2
Альфонс
Микаэль
77
Майембо
Фернан
15
Видаль
Клеман
99
Коне
Юссуф
5
Нури
Рияд
4
Баррето
Микаэль
6
Кутадьер
Матьё
27
Спадануда
Кевин
7
Эль-Идрисси
Мунем
34
Сумано
Мусса
Клермон
4-2-3-1
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Клермон
Аяччо

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:3
Л2
0:2
Л2
0:2
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
3:1
Л2
2:1
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
3:0
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
5:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.18

Среднее время на гол

64
76

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.55
0.7

Среднее время на гол

58
128

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.48
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
94

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киэ Грежон 5 (2) 0.17
Хауи Саиф-Эдин 4 0.14
Андрич Комнен 4 (1) 0.14
Чам Мухаммед 4 (1) 0.14
Рашани Эльбасан 3 0.1
Гастьен Йоан 2 0.07
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 2 0.07
Бела Жереми 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 6 (5) 0.21
Эль-Идрисси Мунем 6 0.21
Амума Ромен 2 0.07
Нури Рияд 1 0.03
Баяла Сириль 1 0.03
Мангани Тома 1 (1) 0.03
Авинель Седрик 1 0.03
Муссити-Око Бевик 1 0.03
Сумано Мусса 1 0.03
Баррето Микаэль 0 0
Маршетти Венсан 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 7 1
Сейду Алиду 7 0
Гастьен Йоан 6 0
Ветеска Матеуш 5 0
Маньен Йоанн 5 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Гоналон Максим 3 0
Ожье Флоран 3 0
Андрич Комнен 3 0
Рашани Эльбасан 2 0
Киэ Грежон 2 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Cheick Oumar Konate 2 0
Зеффан Мехди 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Омар II 8 0
Эль-Идрисси Мунем 8 0
Диалло Исмаэль 6 1
Юссуф Мохамед 5 1
Амума Ромен 3 2
Видаль Клеман 4 1
Баяла Сириль 3 1
Маршетти Венсан 4 0
Мангани Тома 3 0
Нури Рияд 3 0
Коне Юссуф 3 0
Авинель Седрик 1 1
Белайли Юсеф 2 0
Альфонс Микаэль 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Кутадьер Матьё 1 0
Баррето Микаэль 1 0
Леруа Бенжамен 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0
Шаброль Флорьян 1 0
Сумано Мусса 1 0

Результаты матчей

Клермон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Аяччо
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)

Сухие победы

2
8

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
7
Клермон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Аяччо
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
19

Волевые поражения

13
7
Клермон
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Аяччо
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

13
22

Волевые поражения

17
14

Голы по времени матча

Забито

13
11
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
2
15%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Пропущено

26
31
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
5
19%
8
26%
1-15
4
15%
5
16%
16-30
5
19%
2
6%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
3
12%
5
16%
61-75
7
27%
7
23%
76-90

Забито

15
9
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
20 Не забивали 24
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
5
56%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
3
33%
61-75
5
33%
1
11%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
3
19%
6
27%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
6
38%
5
23%
61-75
1
6%
6
27%
76-90

Забито

28
20
6 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
3
11%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
11%
6
30%
31-45
8
29%
2
10%
46-60
5
18%
6
30%
61-75
9
32%
3
15%
76-90

Пропущено

42
53
21 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 24
22 Не пропускали 26
5
12%
11
21%
1-15
7
17%
11
21%
16-30
9
21%
3
6%
31-45
4
10%
5
9%
46-60
9
21%
10
19%
61-75
8
19%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1
Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Нант - Клермон 1:1
Аяччо
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1
Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3

Результаты матчей

Клермон
Аяччо

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
15 раз 52%
1
9 раз 31%
2
4 раза 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Клермон
Аяччо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
5
9
4
11
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
6
3
11
1.5
3
12
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
14
15
7
22
1.5
5
24
2
27
2.5
1
28
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
3.
Ланс
 Заявка 29 17 9 3 48 - 21 60
4.
Монако
 1:2 Заявка 29 16 6 7 58 - 39 54
5.
Лилль
 Заявка 29 15 7 7 54 - 37 52
6.
Ренн
 Заявка 29 15 5 9 47 - 30 50
7.
Реймс
 Заявка 29 11 13 5 39 - 28 46
8.
Ницца
 Заявка 29 11 12 6 38 - 26 45
9.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Клермон
 Заявка 29 10 7 12 29 - 41 37
13.
Тулуза
 Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
14.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
15.
Страсбург
 2:1 Заявка 29 6 11 12 36 - 47 29
16.
Брест
 Заявка 29 6 9 14 33 - 47 27
17.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 29 6 3 20 21 - 52 21
20.
Анже
 Заявка 29 2 5 22 22 - 64 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 1:2 Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
14.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 2:1 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 3 11 15 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 1:2 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
8.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
9.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
10.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Страсбург
 2:1 Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
14.
Тулуза
 Заявка 14 4 1 9 19 - 28 13
15.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Лилль Андре Бенжамин 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Клермон заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Клермон контролирует мяч.
  • 96'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Аяччо
  • 95'
    Клермон пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Клермон 71.8% (89)
    X 22.6% (28)
    Аяччо 5.6% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult