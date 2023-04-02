Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

89' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Майембо Фернан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Гастьен Йоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Эль-Идрисси Мунем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Судье надоело, что Леруа Бенжамен тянет время и он наказал его горчичником

83' Удар от ворот произведет Аяччо

82' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

76' Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Кутадьер Матьё из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Сейду Алиду - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

69' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Аяччо

68' Чам Мухаммед не смог попасть в створ ударом издали

68' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Киэ Грежон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Чам Мухаммед бьет со штрафного в створ, но Бенжамин Лерой держит все под контролем

63' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Альфонс Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Спадануда Кевин из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Г О О О О О Л - Киэ Грежон из команды Клермон забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бенжамин Лерой прыгнул не в ту сторону.

60' Клеман Видаль получил желтую карточку от судьи

59' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Рефери не любит споров - именно за это Сумано Мусса сейчас получил желтую

58' Удар от ворот произведет Аяччо

58' Рашани Эльбасан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Эль-Идрисси Мунем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Клермон

56' Баррето Микаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

55' Матч возобновлен

55' Эль-Идрисси Мунем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Cheick Oumar Konate выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Майембо Фернан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Аллевина Джим из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Майембо Фернан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля