Тур: 29. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Mathieu Vernice
0'
0:1
24' ГолЭль-Идрисси Мунем
54' Желтая карточкаCheick Oumar Konate
58' Желтая карточкаСумано Мусса
60' Желтая карточкаВидаль Клеман
1:1
60' ПенальтиКиэ Грежон
71' Желтая карточкаСейду Алиду
77' Красная карточкаЮссуф Мохамед
83' Желтая карточкаЛеруа Бенжамен
90' Желтая карточкаАльфонс Микаэль
90' Желтая карточкаКутадьер Матьё
2:1
90' ПенальтиКиэ Грежон
90'+6
Ход матча
24'
58'
60'
60'
1:1
71'
77'
83'
90'
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.77 «Аяччо» не проиграет
-
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
95
Киэ
Грежон
99
Коне
Юссуф
34
Сумано
Мусса
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
-
22 Маурер АйманПолузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
-
33 Stan Berkani
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Сумано МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ruan Levine
-
38 Ivane Chegra
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Клермон
Аяччо
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
21 матч
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.18
Среднее время на гол
64
76
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.55
0.7
Среднее время на гол
58
128
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.48
0.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
94
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киэ Грежон
|5 (2)
|0.17
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0.14
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.14
|Чам Мухаммед
|4 (1)
|0.14
|Рашани Эльбасан
|3
|0.1
|Гастьен Йоан
|2
|0.07
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|2
|0.07
|Бела Жереми
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Доссу Жодель
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белайли Юсеф
|6 (5)
|0.21
|Эль-Идрисси Мунем
|6
|0.21
|Амума Ромен
|2
|0.07
|Нури Рияд
|1
|0.03
|Баяла Сириль
|1
|0.03
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.03
|Авинель Седрик
|1
|0.03
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.03
|Сумано Мусса
|1
|0.03
|Баррето Микаэль
|0
|0
|Маршетти Венсан
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|7
|1
|Сейду Алиду
|7
|0
|Гастьен Йоан
|6
|0
|Ветеска Матеуш
|5
|0
|Маньен Йоанн
|5
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|1
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Ожье Флоран
|3
|0
|Андрич Комнен
|3
|0
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Киэ Грежон
|2
|0
|Аллевина Джим
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Pascal Gastien
|2
|0
|Cheick Oumar Konate
|2
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Омар II
|8
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|8
|0
|Диалло Исмаэль
|6
|1
|Юссуф Мохамед
|5
|1
|Амума Ромен
|3
|2
|Видаль Клеман
|4
|1
|Баяла Сириль
|3
|1
|Маршетти Венсан
|4
|0
|Мангани Тома
|3
|0
|Нури Рияд
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Авинель Седрик
|1
|1
|Белайли Юсеф
|2
|0
|Альфонс Микаэль
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Кутадьер Матьё
|1
|0
|Баррето Микаэль
|1
|0
|Леруа Бенжамен
|1
|0
|Муссити-Око Бевик
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Шаброль Флорьян
|1
|0
|Сумано Мусса
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Аяччо
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Сухие победы
2
8
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
7
Клермон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Аяччо
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
19
Волевые поражения
13
7
Клермон
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Аяччо
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
13
22
Волевые поражения
17
14
Голы по времени матча
Забито
13
11
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
2
15%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
4
31%
2
18%
76-90
Пропущено
26
31
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
5
19%
8
26%
1-15
4
15%
5
16%
16-30
5
19%
2
6%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
3
12%
5
16%
61-75
7
27%
7
23%
76-90
Забито
15
9
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
20 Не забивали 24
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
5
56%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
3
33%
61-75
5
33%
1
11%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
3
19%
6
27%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
6
38%
5
23%
61-75
1
6%
6
27%
76-90
Забито
28
20
6 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
3
11%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
11%
6
30%
31-45
8
29%
2
10%
46-60
5
18%
6
30%
61-75
9
32%
3
15%
76-90
Пропущено
42
53
21 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 24
22 Не пропускали 26
5
12%
11
21%
1-15
7
17%
11
21%
16-30
9
21%
3
6%
31-45
4
10%
5
9%
46-60
9
21%
10
19%
61-75
8
19%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1
Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Нант - Клермон 1:1
Аяччо
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1
Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3
Результаты матчей
Клермон
Аяччо
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
15 раз 52%
1
9 раз 31%
2
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Клермон
Аяччо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
59
411
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
96
311
312
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1415
722
524
227
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|68 - 28
|66
|2.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|3.
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|48 - 21
|60
|4.
|1:2 Заявка
|29
|16
|6
|7
|58 - 39
|54
|5.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|54 - 37
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|47 - 30
|50
|7.
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|39 - 28
|46
|8.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|38 - 26
|45
|9.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 41
|37
|13.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|30 - 40
|30
|15.
|2:1 Заявка
|29
|6
|11
|12
|36 - 47
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 47
|27
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|24 - 51
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|38 - 62
|21
|19.
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|21 - 52
|21
|20.
|Заявка
|29
|2
|5
|22
|22 - 64
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|34 - 17
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|1:2 Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|2:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|1:2 Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|13.
|2:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|14.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 28
|13
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Лилль
|Андре Бенжамин
|9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7