Тур: 29. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
0:1
4' ГолМоффи Теремас
1:1
15' ГолНьяне Ибраима
74' Желтая карточкаНдайишимийе Юссуф
90' Желтая карточкаАбделли Химад
90'+5
Ход матча
4'
0:1
15'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Валери
Ян
33
Менди
Антуан
26
Бар
Мельвен
16
Ремзи
Аарон
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
-
29 Камара УсманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Амрауи АюбЗащитник
- Защитник
-
15 Брайан ДжоЗащитник
- Защитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Анже
Ницца
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Среднее время на гол
72
102
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Среднее время на гол
65
72
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.31
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
68
84
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софиан
|4 (2)
|0.14
|Бенталеб Набиль
|3 (1)
|0.1
|Эну Адриен
|3
|0.1
|Салама Амин
|3
|0.1
|Сима Абдалла
|3
|0.1
|Блажич Миха
|2
|0.07
|Дьони Лои
|2
|0.07
|Ньяне Ибраима
|1
|0.03
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|8
|0.28
|Делор Анди
|6 (3)
|0.21
|Пепе Николя
|6 (3)
|0.21
|Моффи Теремас
|4
|0.14
|Баркли Росс
|3
|0.1
|Браими Билаль
|3
|0.1
|Тюрам Кефрен
|2
|0.07
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Данте Бонфим
|1
|0.03
|Ремзи Аарон
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Вити Маттиа
|1
|0.03
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|Буанани Бадредин
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Росарио Пабло
|0
|0
|Будауи Хишем
|0
|0
|Менди Антуан
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|7
|1
|Капель Пьеррик
|7
|0
|Унтонджи Седрик
|5
|0
|Бенталеб Набиль
|3
|1
|Блажич Миха
|4
|0
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Думбия Сулейман
|2
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Камара Усман
|2
|0
|Абделли Химад
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Эну Адриен
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Валери Ян
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Четти Ильес
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Салама Амин
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Росарио Пабло
|5
|0
|Бар Мельвен
|5
|0
|Данте Бонфим
|4
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Будауи Хишем
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Ремзи Аарон
|2
|0
|Брайан Джо
|2
|0
|Пепе Николя
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|Дигар Дидье
|1
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
Результаты матчей
Анже
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Ницца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
14
8
Анже
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Ницца
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
31
5
Волевые поражения
4
18
Анже
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Ницца
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
55% (16)
21% (6)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
32
8
Волевые поражения
18
26
Голы по времени матча
Забито
16
20
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
5
31%
3
15%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
5
31%
2
10%
76-90
Пропущено
30
14
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
17%
3
21%
1-15
3
10%
5
36%
16-30
7
23%
1
7%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
6
20%
4
29%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
24 Не забивали 20
1
13%
3
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
2
25%
5
28%
76-90
Пропущено
32
12
18 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
7
22%
1
8%
1-15
3
9%
1
8%
16-30
8
25%
4
33%
31-45
5
16%
2
17%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
3
9%
3
25%
76-90
Забито
24
38
10 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 14
13 Не забивали 7
6
25%
6
16%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
3
13%
9
24%
31-45
2
8%
5
13%
46-60
5
21%
6
16%
61-75
7
29%
29%
7
18%
76-90
Пропущено
62
26
33 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 11
24 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 20
12
19%
4
15%
1-15
6
10%
6
23%
16-30
15
24%
5
19%
31-45
11
18%
3
12%
46-60
9
15%
1
4%
61-75
9
15%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3
Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1 Роял Юнион - Анже 3:2
Ницца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1
Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2 Ницца - Стандард 4:1
Результаты матчей
Анже
Ницца
Точный счет
1:2
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
5 раз 17%
1
14 раз 48%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Анже
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
95
312
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
132
212
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
227
524
821
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|68 - 28
|66
|2.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|3.
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|48 - 21
|60
|4.
|1:2 Заявка
|29
|16
|6
|7
|58 - 39
|54
|5.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|54 - 37
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|47 - 30
|50
|7.
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|39 - 28
|46
|8.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|38 - 26
|45
|9.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 41
|37
|13.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|30 - 40
|30
|15.
|2:1 Заявка
|29
|6
|11
|12
|36 - 47
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 47
|27
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|24 - 51
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|38 - 62
|21
|19.
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|21 - 52
|21
|20.
|Заявка
|29
|2
|5
|22
|22 - 64
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|34 - 17
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|1:2 Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|2:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|1:2 Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|13.
|2:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|14.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 28
|13
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Лилль
|Андре Бенжамин
|9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Анже 1:1 Ницца
Исход игры
Анже
11% (14)
Ничья
13.4% (17)
Ницца
75.6% (96)
Тотал 2.5
Больше
40% (48)
Меньше
60% (72)
Обе команды забьют
Да
49.17% (59)
Нет
50.83% (61)
Популярный счёт
0:1 Ницца
28.3% (36)
1:2 Ницца
24.4% (31)
0:2 Ницца
12.6% (16)
1:1 Ничья
11.8% (15)
2:1 Анже
6.3% (8)
1:0 Анже
3.9% (5)
0:3 Ницца
3.1% (4)
1:3 Ницца
2.4% (3)
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