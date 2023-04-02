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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Анже
1:1
Конец матча
Ницца
0'
0:1
4' Гол
Моффи Теремас
1:1
15' Гол
Ньяне Ибраима
74' Желтая карточка
Ндайишимийе Юссуф
90' Желтая карточка
Абделли Химад
90'+5

Ход матча

4'
0:1
Моффи Теремас
(Лаборд Гаэтан)
15'
Ньяне Ибраима
1:1
59'
Думбия Сулейман
Justin-Noel Kalumba
 
70'
Бамба Абдулайе
Гулам Фаузи
 
71'
Сима Абдалла
Ньяне Ибраима
 
73'
 
Ндайишимийе Юссуф
Ремзи Аарон
73'
 
Браими Билаль
Моффи Теремас
73'
 
Буанани Бадредин
Росарио Пабло
74'
 
Ндайишимийе Юссуф
76'
Бахойа Жан Маттео
Менди Батиста
 
77'
Шабанович Халид
Эль-Мелали Фарид
 
82'
 
Бека Бека Алексис
Менди Антуан
82'
 
Баркли Росс
Бар Мельвен
90'
Абделли Химад
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Анже 11% (14)
X 13.4% (17)
Ницца 75.6% (96)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бернардони
Поль
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
8
Гулам
Фаузи
28
Эль-Мелали
Фарид
33
Justin-Noel
Kalumba
15
Капель
Пьеррик
2
Менди
Батиста
6
Бенталеб
Набиль
10
Абделли
Химад
7
Ньяне
Ибраима
1
Шмейхель
Каспер
33
Менди
Антуан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
16
Ремзи
Аарон
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
9
Моффи
Теремас
24
Лаборд
Гаэтан
Анже
5-3-2
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Анже
Ницца

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Среднее время на гол

65
72

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.31
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

68
84

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софиан 4 (2) 0.14
Бенталеб Набиль 3 (1) 0.1
Эну Адриен 3 0.1
Салама Амин 3 0.1
Сима Абдалла 3 0.1
Блажич Миха 2 0.07
Дьони Лои 2 0.07
Ньяне Ибраима 1 0.03
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 8 0.28
Делор Анди 6 (3) 0.21
Пепе Николя 6 (3) 0.21
Моффи Теремас 4 0.14
Баркли Росс 3 0.1
Браими Билаль 3 0.1
Тюрам Кефрен 2 0.07
Диоп Софьян 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Ремзи Аарон 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Вити Маттиа 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Буанани Бадредин 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Росарио Пабло 0 0
Будауи Хишем 0 0
Менди Антуан 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 7 1
Капель Пьеррик 7 0
Унтонджи Седрик 5 0
Бенталеб Набиль 3 1
Блажич Миха 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Думбия Сулейман 2 1
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Тиуб Сада 2 0
Камара Усман 2 0
Абделли Химад 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Эну Адриен 1 0
Дьони Лои 1 0
Валери Ян 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Четти Ильес 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Салама Амин 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 5 0
Бар Мельвен 5 0
Данте Бонфим 4 0
Лотомба Жордан 4 0
Будауи Хишем 3 0
Лемина Марио 1 1
Ремзи Аарон 2 0
Брайан Джо 2 0
Пепе Николя 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Дигар Дидье 1 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0

Результаты матчей

Анже
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Ницца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

14
8
Анже
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Ницца
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

31
5

Волевые поражения

4
18
Анже
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Ницца
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
55% (16)
21% (6)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

32
8

Волевые поражения

18
26

Голы по времени матча

Забито

16
20
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
5
31%
3
15%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
5
31%
2
10%
76-90

Пропущено

30
14
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
17%
3
21%
1-15
3
10%
5
36%
16-30
7
23%
1
7%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
6
20%
4
29%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
24 Не забивали 20
1
13%
3
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
2
25%
5
28%
76-90

Пропущено

32
12
18 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
7
22%
1
8%
1-15
3
9%
1
8%
16-30
8
25%
4
33%
31-45
5
16%
2
17%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
3
9%
3
25%
76-90

Забито

24
38
10 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 14
13 Не забивали 7
6
25%
6
16%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
3
13%
9
24%
31-45
2
8%
5
13%
46-60
5
21%
6
16%
61-75
7
29%
29%
7
18%
76-90

Пропущено

62
26
33 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 11
24 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 20
12
19%
4
15%
1-15
6
10%
6
23%
16-30
15
24%
5
19%
31-45
11
18%
3
12%
46-60
9
15%
1
4%
61-75
9
15%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3
Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1 Роял Юнион - Анже 3:2
Ницца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1
Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2 Ницца - Стандард 4:1

Результаты матчей

Анже
Ницца

Точный счет

1:2
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
5 раз 17%
1
14 раз 48%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Анже
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
5
3
12
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
13
2
2
12
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
22
7
5
24
1.5
8
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
3.
Ланс
 Заявка 29 17 9 3 48 - 21 60
4.
Монако
 1:2 Заявка 29 16 6 7 58 - 39 54
5.
Лилль
 Заявка 29 15 7 7 54 - 37 52
6.
Ренн
 Заявка 29 15 5 9 47 - 30 50
7.
Реймс
 Заявка 29 11 13 5 39 - 28 46
8.
Ницца
 Заявка 29 11 12 6 38 - 26 45
9.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Клермон
 Заявка 29 10 7 12 29 - 41 37
13.
Тулуза
 Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
14.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
15.
Страсбург
 2:1 Заявка 29 6 11 12 36 - 47 29
16.
Брест
 Заявка 29 6 9 14 33 - 47 27
17.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 29 6 3 20 21 - 52 21
20.
Анже
 Заявка 29 2 5 22 22 - 64 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 1:2 Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
14.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 2:1 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 3 11 15 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 1:2 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
8.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
9.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
10.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Страсбург
 2:1 Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
14.
Тулуза
 Заявка 14 4 1 9 19 - 28 13
15.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Лилль Андре Бенжамин 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Анже: 36%, Ницца: 64%.
  • 94'
    Анже пытается что-то создать.
  • 93'
    Youssouf Ndayishimiye нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.
  • Желтая карточка
    93'
    Глупую желтую получил Абделли Химад за то, что отбил ногой мяч после свистка
  • Фол, нарушение
    93'
    Абделли Химад из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Тюрам Кефрен.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Шабанович Халид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 90'
      Анже пытается что-то создать.
    • 90'
      Билал Браими из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 89'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Анже пытается что-то создать.
    • 88'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 87'
      Данте Бонфим не смог попасть в створ ударом издали
    • Первый тайм
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Анже: 38%, Ницца: 62%.
    • 47'
      Менди Антуан из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 46'
      Justin-Noel Kalumba из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Анже: 38%, Ницца: 62%.
    • 44'
      Менди Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Анже пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 43'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      43'
      Менди Антуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Анже начинает контратаку
    • 41'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 40'
      Менди Батиста из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 40'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Анже: 37%, Ницца: 63%.
    • 39'
      Бар Мельвен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Ремзи Аарон из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Менди Батиста
    • 39'
      Менди Антуан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Ницца контролирует мяч.
    • 38'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Эль-Мелали Фарид из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Ницца начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Ремзи Аарон из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Justin-Noel Kalumba
    • 35'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 39%, Ницца: 61%.
    • Фол, нарушение
      34'
      Менди Антуан наказан за толчок Бенталеб Набиль
    • 34'
      Унтонджи Седрик выиграл воздушное противоборство у Моффи Теремас.
    • 34'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 34'
      Анже пытается что-то создать.
    • 33'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 32'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Менди Батиста из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 30'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Анже: 40%, Ницца: 60%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Моффи Теремас наказан за толчок Бернардони Поль
    • 30'
      Менди Антуан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 28'
      Ницца контролирует мяч.
    • 28'
      Бенталеб Набиль пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем
    • 28'
      Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      27'
      Ньяне Ибраима из команды Анже в офсайде
    • 27'
      Гулам Фаузи из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Валери Ян успешно блокирует удар.
    • 26'
      Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 25'
      Шмейхель Каспер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Анже: 42%, Ницца: 58%.
    • 25'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Ньяне Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Justin-Noel Kalumba нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Тюрам Кефрен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 21'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 36%, Ницца: 64%.
    • 20'
      Валери Ян из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 18'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Тодибо Жан-Клер ошибается в защите.
    • 16'
      Команда Анже сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Ньяне Ибраима забивает ударом с правой ноги!
    • 15'
      Гулам Фаузи из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 34%, Ницца: 66%.
    • 14'
      Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Лаборд Гаэтан выиграл воздушное противоборство у Эль-Мелали Фарид.
    • 14'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Анже начинает контратаку
    • 13'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 13'
      Менди Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Анже контролирует мяч.
    • 12'
      Гулам Фаузи из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Гулам Фаузи успешно блокирует удар.
    • 12'
      Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 11'
      Ремзи Аарон из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 11'
      Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 10'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Моффи Теремас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 10'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 48%, Ницца: 52%.
    • 9'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 9'
      Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Анже пытается что-то создать.
    • 8'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Менди Батиста из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Ремзи Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 7'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      6'
      Бенталеб Набиль задерживает мяч рукой
    • 6'
      Ремзи Аарон из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Гулам Фаузи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ницца будет все-таки засчитан.
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 62%, Ницца: 38%.
    • Описание гола
      5'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 5'
      Тюрам Кефрен сделал ключевой пас для гола!
    • 4'
      Лаборд Гаэтан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Моффи Теремас забивает с правой ноги!
    • 4'
      Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 4'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Ницца начинает контратаку
    • 3'
      Анже контролирует мяч.
    • 3'
      Анже пытается что-то создать.
    • 3'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Бенталеб Набиль пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем
    • 2'
      Justin-Noel Kalumba выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      2'
      Безумный фол. Абделли Химад грубо играет против соперника. Пострадал Росарио Пабло
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Анже 11% (14)
    X 13.4% (17)
    Ницца 75.6% (96)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Анже 1:1 Ницца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анже 1:1 Ницца

    Исход игры
    Анже
    11% (14)
    Ничья
    13.4% (17)
    Ницца
    75.6% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (48)
    Меньше
    60% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    49.17% (59)
    Нет
    50.83% (61)
    Популярный счёт
    0:1 Ницца
    28.3% (36)
    1:2 Ницца
    24.4% (31)
    0:2 Ницца
    12.6% (16)
    1:1 Ничья
    11.8% (15)
    2:1 Анже
    6.3% (8)
    1:0 Анже
    3.9% (5)
    0:3 Ницца
    3.1% (4)
    1:3 Ницца
    2.4% (3)
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