Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Анже

84' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

83' Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Анже

81' Удар от ворот произведет Ницца

81' Бенталеб Набиль из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

81' Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Youssouf Ndayishimiye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

76' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Пепе Николя из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Youssouf Ndayishimiye - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Youssouf Ndayishimiye наказан за толчок Абдалла Сима

74' Тактическая замена. Моффи Теремас уходит с поля и его заменяет Билал Браими

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Тактическая замена. Ньяне Ибраима уходит с поля и его заменяет Абдалла Сима

70' Удар от ворот произведет Анже

69' Менди Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Бенталеб Набиль бьет со штрафного в створ, но Каспер Шмейхель держит все под контролем

67' Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Ницца

66' Гулам Фаузи пробил со штрафного прямо в стенку

64' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Анже

61' Моффи Теремас не смог попасть в створ ударом издали

59' Удар от ворот произведет Анже

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Ремзи Аарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Пепе Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.

58' Пепе Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

53' Удар от ворот произведет Ницца

53' Гулам Фаузи из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Матч возобновится спорным мячом

50' Ох, нехорошо это выглядит. Ньяне Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Ньяне Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля