Тур: 29. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
1:0
13' ГолКабелла Реми
45' Желтая карточкаАбергель Лоран
46' Желтая карточкаГомес Анхель
51' Желтая карточкаВеа Тимоти
54' Желтая карточкаМеите Бамо
1:1
77' ГолКоне Ибраима
79' Вторая желтая карточкаАбергель Лоран
85' Желтая карточкаАндре Бенжамин
2:1
89' ГолЖегрова Эдон
3:1
90' ГолЖегрова Эдон
90'+5
Ход матча
13'
1:0
30'
45'
46'
51'
54'
77'
1:1
79'
85'
89'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
20
Гомес
Анхель
11
Уна
Адам
10
Кабелла
Реми
37
Ле
Бри
Тео
18
Меите
Бамо
14
Февр
Ромен
21
Понсо
Жульен
11
Бамба
Дьенг
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Веа ТимотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонНападающий
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
38 Simon Ramet
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Февр РоменПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Беллон ПолЗащитник
-
10 Аушиш АдильПолузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лилль
Лорьян
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
25 матчей
48%
16%
36%
12 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
44%
16%
40%
11 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2.33
1.23
Среднее время на гол
38
73
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.31
0.75
Среднее время на гол
68
120
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
1.8
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|19 (6)
|0.66
|Кабелла Реми
|5
|0.17
|Бамба Джонатан
|5
|0.17
|Байо Мохамед
|4
|0.14
|Жегрова Эдон
|3
|0.1
|Рибейро Александро
|3
|0.1
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.07
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.07
|Джало Тьягу
|2
|0.07
|Диаките Бафоде
|2
|0.07
|Гомеш Андре
|1
|0.03
|Андре Бенжамин
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Фонте Жозе
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|1
|0.03
|Виржинюс Алан
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|12 (1)
|0.41
|Уттара Данго
|6
|0.21
|Ле Фе Энцо
|4
|0.14
|Коне Ибраима
|4 (1)
|0.14
|Ле Бри Тео
|2
|0.07
|Диарра Стефан
|2
|0.07
|Бамба Дьенг
|2 (1)
|0.07
|Понсо Жульен
|1
|0.03
|Тальби Монтассар
|1
|0.03
|Февр Ромен
|1
|0.03
|Катлайн Йоанн
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Лорьенте Арман
|1
|0.03
|Меите Бамо
|1
|0.03
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|9
|0
|Джало Тьягу
|7
|0
|Фонте Жозе
|5
|0
|Гомеш Андре
|5
|0
|Бамба Джонатан
|5
|0
|Гомес Анхель
|5
|0
|Диаките Бафоде
|5
|0
|Дэвид Джонатан
|4
|0
|Балеба Карлос
|2
|1
|Кабелла Реми
|3
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Рибейро Александро
|2
|0
|Паулу Фонсека
|0
|1
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Виржинюс Алан
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|4
|1
|Инносент Бонке
|4
|0
|Калюлю Гедеон
|4
|0
|Уттара Данго
|2
|1
|Ле Фе Энцо
|3
|0
|Меите Бамо
|3
|0
|Силва Игор
|1
|1
|Коне Ибраима
|2
|0
|Манноне Вито
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Лорьян
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
7
13
Лилль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Лорьян
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
19
18
Лилль
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (15)
31% (9)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Лорьян
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
26
31
Голы по времени матча
Забито
32
20
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
5
16%
4
20%
1-15
6
19%
3
15%
16-30
6
19%
5
25%
31-45
5
16%
4
20%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
5
16%
4
20%
76-90
Пропущено
21
26
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
1 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
1
5%
2
8%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
19%
3
12%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
4
19%
6
23%
61-75
5
24%
7
27%
76-90
Забито
25
20
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
8%
4
20%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
10
40%
3
15%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
15%
4
25%
1-15
4
31%
2
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
15%
5
31%
61-75
4
31%
4
25%
76-90
Забито
57
40
25 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 14
4 Не забивали 7
7
12%
8
20%
1-15
8
14%
6
15%
16-30
10
18%
9
23%
31-45
8
14%
8
20%
46-60
9
16%
2
5%
61-75
15
26%
7
18%
76-90
Пропущено
34
42
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 23
3
9%
6
14%
1-15
7
21%
5
12%
16-30
5
15%
3
7%
31-45
4
12%
6
14%
46-60
6
18%
11
26%
61-75
9
26%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1
ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0 Остенде - Лилль 2:2
Лорьян
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1
Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1 Страсбург - Лорьян 1:1
Результаты матчей
Лилль
Лорьян
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
Точный счет
1:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
3
7 раз 24%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Лилль
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
104
87
86
510
311
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
132
77
78
59
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
236
1514
1514
1019
425
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|68 - 28
|66
|2.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|3.
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|48 - 21
|60
|4.
|1:2 Заявка
|29
|16
|6
|7
|58 - 39
|54
|5.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|54 - 37
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|47 - 30
|50
|7.
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|39 - 28
|46
|8.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|38 - 26
|45
|9.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 41
|37
|13.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|30 - 40
|30
|15.
|2:1 Заявка
|29
|6
|11
|12
|36 - 47
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 47
|27
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|24 - 51
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|38 - 62
|21
|19.
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|21 - 52
|21
|20.
|Заявка
|29
|2
|5
|22
|22 - 64
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|34 - 17
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|1:2 Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|2:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|1:2 Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|13.
|2:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|14.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 28
|13
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Лилль
|Андре Бенжамин
|9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7