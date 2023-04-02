Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Yoann Cathline выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

48' Команда Лилль играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Бамба Джонатан пробует нанести удар издали, но Вито Манноне держит все под контролем

47' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Абергель Лоран получил желтую карточку от судьи

45' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Alexsandro Ribeiro пострадал.

43' Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Гомес Анхель пробует нанести удар издали, но Вито Манноне держит все под контролем

42' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

40' Макенго Жан-Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе

38' Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

38' Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.

38' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Уна Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ох, нехорошо это выглядит. Уна Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Хорошую попытку сделал Кабелла Реми . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Уна Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом

26' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Веа Тимоти пробует нанести удар издали, но Вито Манноне держит все под контролем

24' Веа Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Лорьян

22' Удар от ворот произведет Лорьян

22' Уна Адам не смог попасть в створ ударом издали

21' Удар от ворот произведет Лорьян

19' Уна Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Yoann Cathline из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Веа Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе

15' Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.

14' Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Кабелла Реми забивает с левой ноги!

13' Уна Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Лорьян

9' Гудмундссон Габриэль из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Андре Бенжамин выиграл воздушное противоборство у Yoann Cathline.

7' Удар от ворот произведет Лорьян

7' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Игрок из команды Лилль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

4' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Лорьян начинает с центра поля