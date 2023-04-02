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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Лилль
3:1
Конец матча
Лорьян
0'
1:0
13' Гол
Кабелла Реми
45' Желтая карточка
Абергель Лоран
46' Желтая карточка
Гомес Анхель
51' Желтая карточка
Веа Тимоти
54' Желтая карточка
Меите Бамо
1:1
77' Гол
Коне Ибраима
79' Вторая желтая карточка
Абергель Лоран
85' Желтая карточка
Андре Бенжамин
2:1
89' Гол
Жегрова Эдон
3:1
90' Гол
Жегрова Эдон
90'+5

Ход матча

13'
Кабелла Реми
(Гомес Анхель)
1:0
30'
Байо Мохамед
Уна Адам
 
45'
 
Абергель Лоран
46'
Гомес Анхель
 
51'
Веа Тимоти
 
54'
 
Меите Бамо
67'
 
Аушиш Адиль
Понсо Жульен
74'
 
Диарра Стефан
Февр Ромен
74'
 
Коне Ибраима
Катлайн Йоанн
75'
Диаките Бафоде
Кабелла Реми
 
77'
1:1
Коне Ибраима
79'
 
Абергель Лоран
82'
Жегрова Эдон
Веа Тимоти
 
84'
 
Йонгва Дарлин
Бамба Дьенг
85'
Андре Бенжамин
 
89'
Жегрова Эдон
(Гомес Анхель)
2:1
90'
Жегрова Эдон
(Байо Мохамед)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Лилль 86.8% (112)
X 10.9% (14)
Лорьян 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
20
Гомес
Анхель
11
Уна
Адам
10
Кабелла
Реми
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
1
Манноне
Вито
37
Ле
Бри
Тео
18
Меите
Бамо
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
19
Абергель
Лоран
14
Февр
Ромен
21
Понсо
Жульен
17
Макенго
Жан-Виктор
22
Катлайн
Йоанн
11
Бамба
Дьенг
Лилль
4-2-3-1
Лорьян
4-1-4-1

История личных встреч

Лилль
Лорьян

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

25 матчей

48%
16%
36%
12 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

44%
16%
40%
11 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
5:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
6:3
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2.33
1.23

Среднее время на гол

38
73

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.31
0.75

Среднее время на гол

68
120

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 19 (6) 0.66
Кабелла Реми 5 0.17
Бамба Джонатан 5 0.17
Байо Мохамед 4 0.14
Жегрова Эдон 3 0.1
Рибейро Александро 3 0.1
Гомес Анхель 2 (1) 0.07
Исмаили Гонсалвес 2 0.07
Джало Тьягу 2 0.07
Диаките Бафоде 2 0.07
Гомеш Андре 1 0.03
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 12 (1) 0.41
Уттара Данго 6 0.21
Ле Фе Энцо 4 0.14
Коне Ибраима 4 (1) 0.14
Ле Бри Тео 2 0.07
Диарра Стефан 2 0.07
Бамба Дьенг 2 (1) 0.07
Понсо Жульен 1 0.03
Тальби Монтассар 1 0.03
Февр Ромен 1 0.03
Катлайн Йоанн 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Лорьенте Арман 1 0.03
Меите Бамо 1 0.03
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 9 0
Джало Тьягу 7 0
Фонте Жозе 5 0
Гомеш Андре 5 0
Бамба Джонатан 5 0
Гомес Анхель 5 0
Диаките Бафоде 5 0
Дэвид Джонатан 4 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Мартен Жонас 2 0
Веа Тимоти 2 0
Рибейро Александро 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 4 1
Инносент Бонке 4 0
Калюлю Гедеон 4 0
Уттара Данго 2 1
Ле Фе Энцо 3 0
Меите Бамо 3 0
Силва Игор 1 1
Коне Ибраима 2 0
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0

Результаты матчей

Лилль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Лорьян
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

7
13
Лилль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Лорьян
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

19
18
Лилль
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (15)
31% (9)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Лорьян
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

26
31

Голы по времени матча

Забито

32
20
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
5
16%
4
20%
1-15
6
19%
3
15%
16-30
6
19%
5
25%
31-45
5
16%
4
20%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
5
16%
4
20%
76-90

Пропущено

21
26
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
1 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
1
5%
2
8%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
19%
3
12%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
4
19%
6
23%
61-75
5
24%
7
27%
76-90

Забито

25
20
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
8%
4
20%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
10
40%
3
15%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
15%
4
25%
1-15
4
31%
2
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
15%
5
31%
61-75
4
31%
4
25%
76-90

Забито

57
40
25 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 14
4 Не забивали 7
7
12%
8
20%
1-15
8
14%
6
15%
16-30
10
18%
9
23%
31-45
8
14%
8
20%
46-60
9
16%
2
5%
61-75
15
26%
7
18%
76-90

Пропущено

34
42
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 23
3
9%
6
14%
1-15
7
21%
5
12%
16-30
5
15%
3
7%
31-45
4
12%
6
14%
46-60
6
18%
11
26%
61-75
9
26%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1
ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0 Остенде - Лилль 2:2
Лорьян
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1
Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1 Страсбург - Лорьян 1:1

Результаты матчей

Лилль
Лорьян

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
3
7 раз 24%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Лилль
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
4
8
7
1.5
8
6
5
10
2.5
3
11
3
12
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
7
7
1.5
7
8
5
9
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
23
6
15
14
1.5
15
14
10
19
2.5
4
25
3
26
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
3.
Ланс
 Заявка 29 17 9 3 48 - 21 60
4.
Монако
 1:2 Заявка 29 16 6 7 58 - 39 54
5.
Лилль
 Заявка 29 15 7 7 54 - 37 52
6.
Ренн
 Заявка 29 15 5 9 47 - 30 50
7.
Реймс
 Заявка 29 11 13 5 39 - 28 46
8.
Ницца
 Заявка 29 11 12 6 38 - 26 45
9.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Клермон
 Заявка 29 10 7 12 29 - 41 37
13.
Тулуза
 Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
14.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
15.
Страсбург
 2:1 Заявка 29 6 11 12 36 - 47 29
16.
Брест
 Заявка 29 6 9 14 33 - 47 27
17.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 29 6 3 20 21 - 52 21
20.
Анже
 Заявка 29 2 5 22 22 - 64 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 1:2 Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
14.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 2:1 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 3 11 15 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 1:2 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
8.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
9.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
10.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Страсбург
 2:1 Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
14.
Тулуза
 Заявка 14 4 1 9 19 - 28 13
15.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Лилль Андре Бенжамин 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Жегрова Эдон наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
  • 91'
    Лилль начинает контратаку
  • 91'
    Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Лилль: 60%, Лорьян: 40%.
  • 90'
    Команда Лилль забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 89'
    Гомес Анхель сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Жегрова Эдон забивает с левой ноги!
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    • 89'
      Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Alexsandro Ribeiro выиграл воздушное противоборство у Коне Ибраима.
    • Фол, нарушение
      88'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Коне Ибраима.
    • 88'
      Ле Бри Тео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 88'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Лорьян начинает контратаку
    • 88'
      Ле Бри Тео из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 87'
      Лилль контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      87'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Диарра Стефан.
    • 86'
      Тальби Монтассар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • Желтая карточка
      85'
      Андре Бенжамин из команды Лилль предупрежден после нескольких фолов.
    • Фол, нарушение
      85'
      Андре Бенжамин из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Коне Ибраима.
    • 85'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Лилль: 59%, Лорьян: 41%.
    • 85'
      Ле Бри Тео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Гудмундссон Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      84'
      Андре Бенжамин наказан за толчок Ахмаду Бамба Дьенг
    • 84'
      Тактическая замена. Ахмаду Бамба Дьенг уходит с поля и его заменяет Йонгва Дарлин
    • 83'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      83'
      Alexsandro Ribeiro наказан за толчок Ахмаду Бамба Дьенг
    • 82'
      Ле Бри Тео из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 82'
      Тактическая замена. Веа Тимоти уходит с поля и его заменяет Жегрова Эдон
    • 81'
      Оооо... вот это был удар! Бамба Джонатан должен был забить с этой позиции.
    • 81'
      Бамба Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 81'
      Гудмундссон Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 81'
      Байо Мохамед из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 81'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 80'
      Гомес Анхель из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 80'
      Гомес Анхель пробил со штрафного прямо в стенку
    • 80'
      Контроль мяча: Лилль: 59%, Лорьян: 41%.
    • 79'
      УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Абергель Лоран получает вторую желтую карточку
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Абергель Лоран из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
    • 79'
      Лилль начинает контратаку
    • 79'
      Веа Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Команда Лорьян сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      77'
      Г О О О О Л - Коне Ибраима первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 77'
      Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 77'
      Лорьян начинает контратаку
    • 77'
      Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      76'
      Судья сигнализирует, что Диаките Бафоде из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ахмаду Бамба Дьенг
    • 76'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 75'
      Веа Тимоти выиграл воздушное противоборство у Ле Гофф Венсан.
    • 75'
      Контроль мяча: Лилль: 59%, Лорьян: 41%.
    • 75'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Матч возобновлен
    • 75'
      Тактическая замена. Кабелла Реми уходит с поля и его заменяет Диаките Бафоде
    • 74'
      Тактическая замена. Yoann Cathline уходит с поля и его заменяет Коне Ибраима
    • 74'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 74'
      Тактическая замена. Февр Ромен уходит с поля и его заменяет Диарра Стефан
    • 73'
      Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 72'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 72'
      Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Аушиш Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Байо Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Тальби Монтассар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Лилль контролирует мяч.
    • 70'
      Контроль мяча: Лилль: 60%, Лорьян: 40%.
    • 69'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Лорьян начинает контратаку
    • 69'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      69'
      Макенго Жан-Виктор задерживает мяч рукой
    • 69'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 67'
      Тактическая замена. Понсо Жульен уходит с поля и его заменяет Аушиш Адиль
    • 67'
      Yoann Cathline из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 67'
      Yoann Cathline выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом
    • 66'
      Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 66'
      Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе
    • 65'
      Лилль контролирует мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Лилль: 59%, Лорьян: 41%.
    • 65'
      Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе
    • 65'
      Байо Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Матч возобновлен
    • 64'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      64'
      Судья сигнализирует, что Абергель Лоран из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
    • 63'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Макенго Жан-Виктор из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      63'
      Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Меите Бамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Меите Бамо из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      62'
      Кабелла Реми из команды Лилль подал угловой справа.
    • 62'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Лилль контролирует мяч.
    • Офсайд
      61'
      Ахмаду Бамба Дьенг из команды Лорьян в офсайде
    • 61'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 60'
      Ле Гофф Венсан из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Лилль начинает контратаку
    • 60'
      Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Yoann Cathline ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Лорьян: 43%.
    • 59'
      Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Меите Бамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      59'
      Судья сигнализирует, что Yoann Cathline из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
    • 58'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Андре Бенжамин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Лорьян начинает контратаку
    • 58'
      Макенго Жан-Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 57'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Гудмундссон Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 56'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 56'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Лорьян: 42%.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 55'
      Ле Бри Тео из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Меите Бамо ошибается в защите.
    • Фол, нарушение
      54'
      Веа Тимоти задерживает мяч рукой
    • 54'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 53'
      Веа Тимоти из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 53'
      Лилль контролирует мяч.
    • 52'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      52'
      Веа Тимоти получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      51'
      Веа Тимоти из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Yoann Cathline.
    • 51'
      Тальби Монтассар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Лилль: 56%, Лорьян: 44%.
    • 50'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Бамба Джонатан из команды Лилль наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 49'
      Веа Тимоти из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 49'
      Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Меите Бамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 48'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 47'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Февр Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • Желтая карточка
      46'
      Гомес Анхель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ахмаду Бамба Дьенг
    • 46'
      Лорьян начинает контратаку
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Лорьян: 43%.
    • 47'
      Бамба Джонатан пробует нанести удар издали, но Вито Манноне держит все под контролем
    • 47'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      46'
      Абергель Лоран наказан за толчок Кабелла Реми
    • 46'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • Желтая карточка
      46'
      Абергель Лоран получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 45'
      Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Лорьян: 42%.
    • 45'
      Манноне Вито из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      43'
      Ахмаду Бамба Дьенг из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Alexsandro Ribeiro пострадал.
    • 43'
      Меите Бамо из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Меите Бамо из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      43'
      Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Гомес Анхель пробует нанести удар издали, но Вито Манноне держит все под контролем
    • 42'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 40'
      Контроль мяча: Лилль: 56%, Лорьян: 44%.
    • 40'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Макенго Жан-Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Лилль контролирует мяч.
    • 39'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 38'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 37'
      Лорьян контролирует мяч.
    • Офсайд
      37'
      Байо Мохамед из команды Лилль в офсайде
    • 37'
      Абергель Лоран выиграл воздушное противоборство у Бамба Джонатан.
    • 37'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 36'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Ле Бри Тео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Лилль контролирует мяч.
    • 35'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Лорьян: 42%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Ле Бри Тео.
    • 35'
      Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Лилль контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      33'
      Макенго Жан-Виктор наказан за толчок Бамба Джонатан
    • 33'
      Гудмундссон Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Тальби Монтассар выиграл воздушное противоборство у Байо Мохамед.
    • 32'
      Лилль контролирует мяч.
    • 31'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Уна Адам получил травму и заменен. Байо Мохамед выходит на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Лилль: 56%, Лорьян: 44%.
    • Травма, повреждение
      30'
      Ох, нехорошо это выглядит. Уна Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Веа Тимоти ослабляет давление, выбив мяч.
    • Травма, повреждение
      29'
      Ох, нехорошо это выглядит. Уна Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 29'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Кабелла Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Уна Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Лилль начинает контратаку
    • 28'
      Веа Тимоти ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом
    • 26'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Лорьян начинает контратаку
    • 25'
      Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Лилль: 60%, Лорьян: 40%.
    • 25'
      Андре Бенжамин выиграл воздушное противоборство у Макенго Жан-Виктор.
    • 25'
      Веа Тимоти пробует нанести удар издали, но Вито Манноне держит все под контролем
    • 24'
      Веа Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 22'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 22'
      Уна Адам не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Абергель Лоран из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • Угловой
      20'
      Кабелла Реми из команды Лилль подал угловой справа.
    • 20'
      Контроль мяча: Лилль: 55%, Лорьян: 45%.
    • 20'
      Меите Бамо успешно блокирует удар.
    • 20'
      Дэвид Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Лилль начинает контратаку
    • 19'
      Уна Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      19'
      Кабелла Реми наказан за толчок Тальби Монтассар
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Yoann Cathline
    • 18'
      Yoann Cathline из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 17'
      Веа Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 17'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Alexsandro Ribeiro из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 64%, Лорьян: 36%.
    • 15'
      Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Лилль начинает контратаку
    • 15'
      Бамба Джонатан из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      15'
      Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 14'
      Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 13'
      Гомес Анхель сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Кабелла Реми забивает с левой ноги!
    • 13'
      Уна Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Абергель Лоран успешно блокирует удар.
    • 12'
      Уна Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Лилль начинает контратаку
    • 11'
      Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 11'
      Макенго Жан-Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Лилль контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Лорьян: 42%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ахмаду Бамба Дьенг
    • 10'
      Макенго Жан-Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 9'
      Кабелла Реми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 9'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Лилль контролирует мяч.
    • 8'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Андре Бенжамин выиграл воздушное противоборство у Yoann Cathline.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 7'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Меите Бамо успешно блокирует удар.
    • 7'
      Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Абергель Лоран из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Тальби Монтассар успешно блокирует удар.
    • 6'
      Уна Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Игрок из команды Лилль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 5'
      Лилль контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 62%, Лорьян: 38%.
    • 5'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 5'
      Гудмундссон Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      4'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль в офсайде
    • 4'
      Понсо Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 4'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 3'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 3'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 3'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 2'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Уна Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Гудмундссон Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Лорьян начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Лилль 86.8% (112)
    X 10.9% (14)
    Лорьян 2.3% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Лилль 3:1 Лорьян онлайн

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