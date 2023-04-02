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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Брест
3:1
Конец матча
Тулуза
0'
3' Желтая карточка
Лала Кенни
0:1
9' Гол
Даллинга Тийс
24' Желтая карточка
Деслер Миккел
29' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
29' Желтая карточка
Спирингс Стейн
1:1
32' Гол
Мунье Стив
59' Желтая карточка
Абухляль Закария
2:1
63' Гол
Ле Дуарон Жереми
75' Желтая карточка
Руо Антони
83' Вторая желтая карточка
Руо Антони
3:1
84' Гол
Камара Махди
90'+5

Ход матча

3'
Лала Кенни
 
9'
0:1
Даллинга Тийс
(Ван ден Бомен Бранко)
24'
 
Деслер Миккел
29'
Лис-Мелу Пьерр
 
29'
 
Спирингс Стейн
32'
Мунье Стив
(Дель Кастильо Ромен)
1:1
59'
 
Абухляль Закария
60'
 
Онаиву Адо
Абухляль Закария
63'
Ле Дуарон Жереми
(Онора Франк)
2:1
68'
 
Шаиби Фарес
Даллинга Тийс
68'
 
Генро Денис
Сьерро Венсан
71'
Камара Махди
Ле Дуарон Жереми
 
75'
 
Руо Антони
77'
 
Бирманчевич Велько
Ратао Рафаэл
77'
 
Said Hamulic
Спирингс Стейн
83'
 
Руо Антони
84'
Камара Махди
(Онора Франк)
3:1
86'
Фадига Ноа
Дель Кастильо Ромен
 
86'
Лемарешаль Феликс
Мунье Стив
 
90'
Маньетти Уго
Онора Франк
 
90'
Элис Альберт
Белькебла Арис
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Брест 19.4% (24)
X 51.6% (64)
Тулуза 29% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
20
Лис-Мелу
Пьерр
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
22
Ле
Дуарон
Жереми
10
Дель
Кастильо
Ромен
15
Мунье
Стив
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николайсен
Расмус
15
Суасо
Габриэль
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
6
Абухляль
Закария
13
Сьерро
Венсан
21
Ратао
Рафаэл
27
Даллинга
Тийс
Брест
4-1-4-1
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Тулуза

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

1
9

Голов в среднем за матч

0.25
1.5

Среднее время на гол

360
60

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.9
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
69

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 7 0.24
Дель Кастильо Ромен 5 (4) 0.17
Онора Франк 5 0.17
Мунье Стив 5 (1) 0.17
Лис-Мелу Пьерр 4 0.14
Слимани Ислам 1 0.03
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.03
Белькебла Арис 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Белайли Юсеф 0 0
Маньетти Уго 0 0
Уронен Йере 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 11 0.38
Абухляль Закария 6 0.21
Ван ден Бомен Бранко 5 (4) 0.17
Ратао Рафаэл 5 0.17
Шаиби Фарес 4 0.14
Деягере Брехт 4 0.14
Онаиву Адо 2 0.07
Руо Антони 2 0.07
Спирингс Стейн 2 0.07
Деслер Миккел 1 0.03
Хили Рис 1 0.03
Николайсен Расмус 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 8 1
Слимани Ислам 5 0
Шардонне Брендан 5 0
Бизот Марко 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Камара Махди 2 1
Белькебла Арис 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Лала Кенни 2 0
Эрей Кристоф 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Фадига Ноа 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Онора Франк 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николайсен Расмус 5 1
Деслер Миккел 4 1
Деягере Брехт 5 0
Ван ден Бомен Бранко 5 0
Руо Антони 3 1
Абухляль Закария 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Силла Иссиага 3 0
Спирингс Стейн 3 0
Ратао Рафаэл 2 0
Генро Денис 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Дюпе Максим 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Said Hamulic 1 0
Кебен Кевин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Филипп Монтанье 1 0

Результаты матчей

Брест
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Тулуза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
8
Брест
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Тулуза
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
11

Волевые поражения

11
24
Брест
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Тулуза
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
13

Волевые поражения

19
32

Голы по времени матча

Забито

18
19
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
2
11%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
4
22%
5
26%
46-60
3
17%
3
16%
61-75
4
22%
2
11%
76-90

Пропущено

22
28
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
18%
5
18%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
6
27%
3
11%
31-45
2
9%
8
29%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
3
14%
6
21%
76-90

Забито

16
26
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
3
19%
2
8%
1-15
3
19%
6
23%
16-30
2
13%
7
27%
31-45
2
13%
5
19%
46-60
5
31%
4
15%
61-75
1
6%
2
8%
76-90

Пропущено

24
22
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
4%
3
14%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
5
21%
5
23%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
6
25%
8
36%
76-90

Забито

34
45
15 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
5
15%
5
11%
1-15
5
15%
8
18%
16-30
5
15%
11
24%
31-45
6
18%
10
22%
46-60
8
24%
7
16%
61-75
5
15%
4
9%
76-90

Пропущено

46
50
22 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
5
11%
8
16%
1-15
7
15%
3
6%
16-30
10
22%
5
10%
31-45
7
15%
13
26%
46-60
8
17%
7
14%
61-75
9
20%
14
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1
Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3
Тулуза
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1
Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0 Марсель - Тулуза 6:1 Тулуза - Монпелье 1:2 Галатасарай - Тулуза 2:1

Результаты матчей

Брест
Тулуза

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брест
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
4
10
1.5
8
7
2
12
2.5
4
11
1
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
4
11
1.5
4
10
2
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
22
7
8
21
1.5
12
17
4
25
2.5
6
23
1
28
3.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
3.
Ланс
 Заявка 29 17 9 3 48 - 21 60
4.
Монако
 1:2 Заявка 29 16 6 7 58 - 39 54
5.
Лилль
 Заявка 29 15 7 7 54 - 37 52
6.
Ренн
 Заявка 29 15 5 9 47 - 30 50
7.
Реймс
 Заявка 29 11 13 5 39 - 28 46
8.
Ницца
 Заявка 29 11 12 6 38 - 26 45
9.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Клермон
 Заявка 29 10 7 12 29 - 41 37
13.
Тулуза
 Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
14.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
15.
Страсбург
 2:1 Заявка 29 6 11 12 36 - 47 29
16.
Брест
 Заявка 29 6 9 14 33 - 47 27
17.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 29 6 3 20 21 - 52 21
20.
Анже
 Заявка 29 2 5 22 22 - 64 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 1:2 Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
14.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 2:1 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 3 11 15 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 1:2 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
8.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
9.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
10.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Страсбург
 2:1 Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
14.
Тулуза
 Заявка 14 4 1 9 19 - 28 13
15.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Лилль Андре Бенжамин 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Брест заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Брест: 41%, Тулуза: 59%.
  • 95'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Офсайд
    94'
    Фадига Ноа из команды Брест в офсайде
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Маньетти Уго. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Элис Альберт нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • Первый тайм
    • 50'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Брест: 45%, Тулуза: 55%.
    • 49'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      49'
      Спирингс Стейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Anthony Rouault
    • Фол, нарушение
      48'
      Спирингс Стейн наказан за толчок Дель Кастильо Ромен
    • 47'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 46'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Николайсен Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      46'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза подал угловой справа.
    • 45'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Брест: 48%, Тулуза: 52%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Суасо Габриэль наказан за толчок Онора Франк
    • 44'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 44'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Онора Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Онора Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Брест пытается что-то создать.
    • Офсайд
      41'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза в офсайде
    • Фол, нарушение
      41'
      Мунье Стив из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Anthony Rouault.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 40'
      Контроль мяча: Брест: 49%, Тулуза: 51%.
    • 40'
      Тулуза контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Брест поставил подножку. Пострадал Ратао Рафаэл
    • 39'
      Лала Кенни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 38'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Брест пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 38'
      Дель Кастильо Ромен не смог попасть в створ ударом издали
    • 38'
      Брест начинает контратаку
    • 38'
      Мунье Стив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Тулуза контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      37'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Суасо Габриэль.
    • 36'
      Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Брест пытается что-то создать.
    • 36'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Тулуза: 50%.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      34'
      Шардонне Брендан наказан за толчок Даллинга Тийс
    • Описание гола
      33'
      ГОООООЛ - Мунье Стив Брест забивает ударом головой
    • 33'
      Жереми Ле Дуарон пробует нанести удар издали, но Максим Дупе ловит мяч
    • 32'
      Дель Кастильо Ромен сделал результативную передачу.
    • Угловой
      32'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест подал угловой справа.
    • 32'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      31'
      Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Anthony Rouault
    • 31'
      Брест контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      30'
      Спирингс Стейн получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Желтая карточка
      30'
      Лис-Мелу Пьерр получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 51%, Тулуза: 49%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест толкнул локтем оппонента. Это Спирингс Стейн заработал фол
    • 29'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Жереми Ле Дуарон из команды Брест поставил подножку. Пострадал Деслер Миккел
    • 28'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Тулуза: 50%.
    • 27'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Брест контролирует мяч.
    • Офсайд
      27'
      Абухляль Закария из команды Тулуза в офсайде
    • 26'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 26'
      Шанс! Шардонне Брендан из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 26'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Жереми Ле Дуарон и попал в каркас ворот!
    • 26'
      Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      26'
      Белькебла Арис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Желтая карточка
      25'
      Деслер Миккел получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Онора Франк пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем
    • 25'
      Брест пытается что-то создать.
    • 24'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Брест пытается что-то создать.
    • 23'
      Жереми Ле Дуарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 23'
      Даллинга Тийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 21'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      21'
      Даллинга Тийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 47%, Тулуза: 53%.
    • 19'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Близко! Онора Франк нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 17'
      Брест контролирует мяч.
    • 17'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 17'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 16'
      Николайсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Брест пытается что-то создать.
    • 15'
      Брест контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 42%, Тулуза: 58%.
    • 14'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 14'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Брест начинает контратаку
    • 13'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 13'
      Брест контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      12'
      Абухляль Закария задерживает мяч рукой
    • 12'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 11'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Белькебла Арис выиграл воздушное противоборство у Anthony Rouault.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О О О Л - Даллинга Тийс из команды Тулуза с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 10'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Ван ден Бомен Бранко сделал результативную передачу.
    • 9'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 8'
      Брест контролирует мяч.
    • 8'
      Деслер Миккел пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 8'
      Брассье Лилиан успешно блокирует удар.
    • 8'
      Даллинга Тийс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Деслер Миккел выиграл воздушное противоборство у Белькебла Арис.
    • 7'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Брест пытается что-то создать.
    • 6'
      Брест контролирует мяч.
    • 6'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 5'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Брест: 33%, Тулуза: 67%.
    • 5'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      4'
      Даллинга Тийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      4'
      Лала Кенни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      4'
      Лала Кенни из команды Брест опасно и грубо сыграл. Даллинга Тийс пострадал.
    • Желтая карточка
      3'
      Лала Кенни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 3'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Брест контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      2'
      Николайсен Расмус наказан за толчок Мунье Стив
    • 2'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Брест 19.4% (24)
    X 51.6% (64)
    Тулуза 29% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Брест 3:1 Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 3:1 Тулуза

    Исход игры
    Брест
    19.4% (24)
    Ничья
    51.6% (64)
    Тулуза
    29% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.5% (33)
    Меньше
    72.5% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    74.17% (89)
    Нет
    25.83% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46% (57)
    1:2 Тулуза
    15.3% (19)
    1:0 Брест
    9.7% (12)
    2:1 Брест
    7.3% (9)
    0:1 Тулуза
    7.3% (9)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    0:2 Тулуза
    2.4% (3)
    2:0 Брест
    1.6% (2)
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