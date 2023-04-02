Тур: 29. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
3' Желтая карточкаЛала Кенни
0:1
9' ГолДаллинга Тийс
24' Желтая карточкаДеслер Миккел
29' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
29' Желтая карточкаСпирингс Стейн
1:1
32' ГолМунье Стив
59' Желтая карточкаАбухляль Закария
2:1
63' ГолЛе Дуарон Жереми
75' Желтая карточкаРуо Антони
83' Вторая желтая карточкаРуо Антони
3:1
84' ГолКамара Махди
90'+5
Ход матча
3'
9'
24'
29'
29'
32'
59'
63'
2:1
75'
83'
84'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
15
Мунье
Стив
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Элис АльбертНападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шаиби ФаресНападающий
- Нападающий
-
29 Said Hamulic
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Тулуза
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
9
Голов в среднем за матч
0.25
1.5
Среднее время на гол
360
60
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.9
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
100
69
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|7
|0.24
|Дель Кастильо Ромен
|5 (4)
|0.17
|Онора Франк
|5
|0.17
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.17
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0.14
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.03
|Белькебла Арис
|1
|0.03
|Камара Махди
|1
|0.03
|Дари Ашраф
|1
|0.03
|Фадига Ноа
|1
|0.03
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Маньетти Уго
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|11
|0.38
|Абухляль Закария
|6
|0.21
|Ван ден Бомен Бранко
|5 (4)
|0.17
|Ратао Рафаэл
|5
|0.17
|Шаиби Фарес
|4
|0.14
|Деягере Брехт
|4
|0.14
|Онаиву Адо
|2
|0.07
|Руо Антони
|2
|0.07
|Спирингс Стейн
|2
|0.07
|Деслер Миккел
|1
|0.03
|Хили Рис
|1
|0.03
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|8
|1
|Слимани Ислам
|5
|0
|Шардонне Брендан
|5
|0
|Бизот Марко
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Камара Махди
|2
|1
|Белькебла Арис
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Лала Кенни
|2
|0
|Эрей Кристоф
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Фадига Ноа
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николайсен Расмус
|5
|1
|Деслер Миккел
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|5
|0
|Руо Антони
|3
|1
|Абухляль Закария
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Силла Иссиага
|3
|0
|Спирингс Стейн
|3
|0
|Ратао Рафаэл
|2
|0
|Генро Денис
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Дюпе Максим
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
|Филипп Монтанье
|1
|0
Результаты матчей
Брест
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Тулуза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
8
Брест
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Тулуза
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
11
Волевые поражения
11
24
Брест
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Тулуза
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
13
Волевые поражения
19
32
Голы по времени матча
Забито
18
19
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
2
11%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
4
22%
5
26%
46-60
3
17%
3
16%
61-75
4
22%
2
11%
76-90
Пропущено
22
28
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
18%
5
18%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
6
27%
3
11%
31-45
2
9%
8
29%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
3
14%
6
21%
76-90
Забито
16
26
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
3
19%
2
8%
1-15
3
19%
6
23%
16-30
2
13%
7
27%
31-45
2
13%
5
19%
46-60
5
31%
4
15%
61-75
1
6%
2
8%
76-90
Пропущено
24
22
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
4%
3
14%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
5
21%
5
23%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
6
25%
8
36%
76-90
Забито
34
45
15 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
5
15%
5
11%
1-15
5
15%
8
18%
16-30
5
15%
11
24%
31-45
6
18%
10
22%
46-60
8
24%
7
16%
61-75
5
15%
4
9%
76-90
Пропущено
46
50
22 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
5
11%
8
16%
1-15
7
15%
3
6%
16-30
10
22%
5
10%
31-45
7
15%
13
26%
46-60
8
17%
7
14%
61-75
9
20%
14
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1
Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3
Тулуза
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1
Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0 Марсель - Тулуза 6:1 Тулуза - Монпелье 1:2 Галатасарай - Тулуза 2:1
Результаты матчей
Брест
Тулуза
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брест
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
410
87
212
411
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
411
410
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
227
821
1217
425
623
128
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|68 - 28
|66
|2.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|3.
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|48 - 21
|60
|4.
|1:2 Заявка
|29
|16
|6
|7
|58 - 39
|54
|5.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|54 - 37
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|47 - 30
|50
|7.
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|39 - 28
|46
|8.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|38 - 26
|45
|9.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 41
|37
|13.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|30 - 40
|30
|15.
|2:1 Заявка
|29
|6
|11
|12
|36 - 47
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 47
|27
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|24 - 51
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|38 - 62
|21
|19.
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|21 - 52
|21
|20.
|Заявка
|29
|2
|5
|22
|22 - 64
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|34 - 17
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|1:2 Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|2:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|1:2 Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|13.
|2:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|14.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 28
|13
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Лилль
|Андре Бенжамин
|9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 3:1 Тулуза
Исход игры
Брест
19.4% (24)
Ничья
51.6% (64)
Тулуза
29% (36)
Тотал 2.5
Больше
27.5% (33)
Меньше
72.5% (87)
Обе команды забьют
Да
74.17% (89)
Нет
25.83% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46% (57)
1:2 Тулуза
15.3% (19)
1:0 Брест
9.7% (12)
2:1 Брест
7.3% (9)
0:1 Тулуза
7.3% (9)
0:0 Ничья
3.2% (4)
0:2 Тулуза
2.4% (3)
2:0 Брест
1.6% (2)
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