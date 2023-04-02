Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Anthony Rouault совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Матч возобновлен

49' Спирингс Стейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

40' Удар от ворот произведет Брест

39' Лала Кенни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Удар от ворот произведет Тулуза

38' Дель Кастильо Ромен не смог попасть в створ ударом издали

38' Мунье Стив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Жереми Ле Дуарон пробует нанести удар издали, но Максим Дупе ловит мяч

32' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Anthony Rouault

30' Спирингс Стейн получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Лис-Мелу Пьерр получает желтую карточку за неспортивное поведение

29' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Тулуза

26' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Жереми Ле Дуарон и попал в каркас ворот!

26' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Белькебла Арис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Деслер Миккел получил желтую карточку от судьи

25' Онора Франк пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем

24' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Жереми Ле Дуарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Брест

23' Даллинга Тийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

21' Даллинга Тийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Близко! Онора Франк нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

17' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Удар от ворот произведет Тулуза

14' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

12' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Белькебла Арис выиграл воздушное противоборство у Anthony Rouault.

10' Г О О О О О О Л - Даллинга Тийс из команды Тулуза с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

8' Деслер Миккел пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

7' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновлен

4' Даллинга Тийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Лала Кенни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Лала Кенни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

3' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брест начинает с центра поля