С фланга Вандерсон забрасывал в штрафную соперника на ход Бен-Йеддеру, но того опередил Селс на выходе и забрал мяч в руки.

Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.

Прорывался по правому флангу на скорости Вандерсон и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

Догнал мяч у лицевой линии Вандерсон и прострелил в центр штрафной, где пробил с ходу Бен-Йеддер, но успел сложиться Селс и ногой отбил сферу в сторону.

Получил по ногам в центре поля Сансон в подкате от Бен-Йеддера. Штрафной удар исполнять будут игроки "Страсбурга".

Фофана грубо наступил на ногу сопернику в центре поля, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

С угла поля навесил Кайо на ближнюю штангу, но здесь в верховой борьбе с защитником нарушил правила Марипан.

Неожиданно вышли вперед игроки "Страсбурга"! С правого фланга Сансон навесил на дальнюю штангу, куда ворвался Диалло из-за спин защитников и вколотил с лету снаряд в пустые ворота. После просмотра повторов гол был отменен из-за офсайда.

Протащил мяч по флангу Бен Сехир и отдал в центр на Бен-Йеддера, но тому пробить в силовой борьбе помешал защитник.

Со штрафного Головин подавал в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь выиграл верх Ньямси и вынес мяч головой в аут.

Столкнулись головами Дисаси и Диалло в центре поля. Потребуется медицинская помощь футболистам обеих команд.

В подкате на фланге Камара уложил на газон Беллегарда. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Марипан! Со штрафного навесил Сансон на дальнюю штангу, где в борьбе с соперником срезал мяч головой в свои ворота Марипан. Нюбель ошибся на выходе и не смог спасти свою команду.

Пауза в матче. в прошлом эпизоде получил повреждение Марипан и держится за лицо. Без помощи медиков не обойтись.

Проникающий пас вырезал Аолу на ход Мотиба, но тот пробил с ходу точно в спину Дисаси, который постелился в подкате.

Забросил по флангу Кайо на ход Бен Сехиру, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.

В центре поля получил Кайо по ногам в подкате от Сансона. Штрафной удар исполнять будут игроки "Монако".

Забрасывал в штрафную соперника Бен-Йеддер на ход Бен Сехиру, но вышел из ворот Селс и спокойно вынес сферу за пределы поля в подкате.

Ушел от соперника Кайо на скорости по флангу и подал на дальнюю штангу, но на выходе Селс снова оказался первым на мяче.

Прорывался по флангу на скорости Сансон и попытался прострелить в штрафную, но этот пас перехватил спокойно в подкате Дисаси.

Сместился с фланга к линии штрафной на скорости Сансон и пробил в нижний ближний угол, но Нюбель в падении перевел на угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Лебо Мотиба! Смогли сравнять счет гости со стандарта. Разыграли угловой гости, после чего навесил Делен на линию вратарской, где Мотиба выиграл верховую борьбу и пробил головой точно в нижний угол.

С фланга отдавал Камара в штрафную соперника на Бен Сехира, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Теперь уже Бен Сехир диагональ исполнял на правый фланг, куда забегал Вандерсон, но его опередил Делен и вынес на угловой.

25' Диагональ исполнял в штрафную соперника Делен на ход Диалло, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

24' Догнал мяч Агилар на правой бровке и навесил на дальнюю штангу, но здесь до удара дело так и не дошло.

23' Успокоили немного игру монегаски после забитого гола, спокойно катают они мяч на своей половине поля, сбивая темп.

22' В столкновении с соперником получил теперь уже Диалло небольшое повреждение, но ничего серьезного, сможет он продолжить игру.

21' Мягко забросил в штрафную соперника Мотиба на ход Аолу, но вышел из ворот Нюбель и спокойно забрал мяч в свои руки.

19' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Вандерсон Скардовелли! Смогли выйти вперед довольно быстро монегаски. Отличный пас Бен Сехир исполнял в штрафную на ход Вандерсону, который вторым касанием в борьбе с защитником отправил сферу точно в дальний нижний угол ворот.

18' Головин исполнял пас в штрафную на ход Бен-Йеддеру, но тому добраться до мяча не дал в подкате Дукуре.

17' С угла поля Головин навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Марипан, но проиграл он верховую борьбу Ньямси.

16' Диагональ исполнял Вандерсон в штрафную соперника, но здесь головой вынес сферу на угловой Дукуре.

15' Много вынужденных пауз на старте нашего поединка. Теперь уже долго на ноги не может подняться Аолу, попросив медицинской помощи.

14' Снова Бен Сехир нашел пасом в штрафной соперника Бен-Йеддера, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

13' Один на один с голкипером выскакивал Бен-Йеддер после паса от Фофана, но переиграть в ближнем бою Селса ему не удалось.

12' Пауза в матче. Теперь уже небольшое повреждение получил в столкновении с соперником Аолу. Потребуется ему помощь медиков.

10' С фланга забросил Головин в штрафную на ход Вандерсону, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

9' В центре поля Вандерсон получил локтем по голове от Делена. Штрафной удар будут исполнять монегаски.

8' Отдавал проникающий пас Камара на ход Бен-Йеддеру, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

7' В центре поля получил по ногам Диалло в борьбе против Камара. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.

6' Дальний заброс исполнял Беллегард на ход Мотиба, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

5' Бен-Йеддер зацепился за мяч в чужой штрафной, оттеснил соперника и пробил в дальний нижний угол, но в падении спас свою команду Селс.

4' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Гильберт. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

3' Убегал в контратаку на скорости по левой бровке Диарра и навесил на дальнюю штангу, но здесь Нюбель забрал мяч в свои руки.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.