Юз
malta #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|0.59
|Эмболо Брель
|12
|0.41
|Головин Александр
|6
|0.21
|Дьятта Крепен
|3
|0.1
|Бен Сехир Элиссе
|3
|0.1
|Марипан Гильермо
|3
|0.1
|Дисаси Аксель
|2
|0.07
|Фолланд Кевин
|2
|0.07
|Боаду Мирон
|2
|0.07
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.07
|Кайо Энрике
|1
|0.03
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|Фофана Юссуф
|1
|0.03
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|14 (1)
|0.48
|Гамейро Кевин
|7
|0.24
|Аолу Жан-Эде
|3
|0.1
|Мотиба Лебо
|3
|0.1
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.03
|Джику Александер
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Дукуре Исмаэль
|1
|0.03
|Ньямси Жерзино
|1
|0.03
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.03
|Томассон Адриен
|0
|0
|Сансон Морган
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Соболь Эдуард
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|5
|1
|Головин Александр
|4
|0
|Марипан Гильермо
|2
|1
|Фофана Юссуф
|2
|1
|Сарр Маланг
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Дьятта Крепен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Минамино Такуми
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Агилар Рубен
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Якобс Исмаил
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|5
|1
|Ньямси Жерзино
|4
|1
|Джику Александер
|5
|0
|Дукуре Исмаэль
|5
|0
|Аолу Жан-Эде
|3
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Льенар Димитри
|4
|0
|Прчич Саньин
|2
|1
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Делен Тома
|3
|0
|Гамейро Кевин
|1
|1
|Соболь Эдуард
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Томассон Адриен
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Дагба Колин
|2
|0
|Перрен Люка
|2
|0
|Сансон Морган
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|68 - 28
|66
|2.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|3.
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|48 - 21
|60
|4.
|1:2 Заявка
|29
|16
|6
|7
|58 - 39
|54
|5.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|54 - 37
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|47 - 30
|50
|7.
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|39 - 28
|46
|8.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|38 - 26
|45
|9.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 41
|37
|13.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|30 - 40
|30
|15.
|2:1 Заявка
|29
|6
|11
|12
|36 - 47
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 47
|27
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|24 - 51
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|38 - 62
|21
|19.
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|21 - 52
|21
|20.
|Заявка
|29
|2
|5
|22
|22 - 64
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|34 - 17
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|1:2 Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|2:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|1:2 Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|13.
|2:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|14.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 28
|13
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Лилль
|Андре Бенжамин
|9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7