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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Монако
1:2
Первый тайм: 45+'
Страсбург
0'
1:0
19' Гол
Скардовелли Вандерсон
1:1
32' Гол
Мотиба Лебо
36' Undefined phrase: football_event_
Диалло Хабиб
41' Желтая карточка
Камара Мохамед
1:2
42' Гол в свои ворота
Марипан Гильермо

Ход матча

19'
Скардовелли Вандерсон
1:0
32'
1:1
Мотиба Лебо
(Делен Тома)
36'
 
Диалло Хабиб
41'
Камара Мохамед
 
42'
1:2
Марипан Гильермо

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 126
Монако 96.8% (122)
X 3.2% (4)
Страсбург 0% (0)
0
выиграет Монако, со счетом 2:0
Юз
malta #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Страсбург
4.30
5.80
6.13
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
19
Фофана
Юссуф
4
Камара
Мохамед
VII
2
Скардовелли
Вандерсон
44
Бен
Сехир
Элиссе
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
1
Селс
Матц
29
Дукуре
Исмаэль
22
Ньямси
Жерзино
32
Гильберт
Фредерик
19
Диарра
Хабиб
8
Сансон
Морган
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
3
Делен
Тома
12
Мотиба
Лебо
20
Диалло
Хабиб
Монако
4-2-3-1
Страсбург
3-5-2

История личных встреч

Монако
Страсбург

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.83

Среднее время на гол

78
49

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.54
1.62

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
55

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 17 (4) 0.59
Эмболо Брель 12 0.41
Головин Александр 6 0.21
Дьятта Крепен 3 0.1
Бен Сехир Элиссе 3 0.1
Марипан Гильермо 3 0.1
Дисаси Аксель 2 0.07
Фолланд Кевин 2 0.07
Боаду Мирон 2 0.07
Бадьяшиль Бенуа 2 0.07
Кайо Энрике 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Минамино Такуми 1 0.03
Фофана Юссуф 1 0.03
Диоп Софьян 1 0.03
Камара Мохамед VII 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Матсима Крислен 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 14 (1) 0.48
Гамейро Кевин 7 0.24
Аолу Жан-Эде 3 0.1
Мотиба Лебо 3 0.1
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
Джику Александер 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Дукуре Исмаэль 1 0.03
Ньямси Жерзино 1 0.03
Ажорк Людовик 1 (1) 0.03
Томассон Адриен 0 0
Сансон Морган 0 0
Делен Тома 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 5 1
Головин Александр 4 0
Марипан Гильермо 2 1
Фофана Юссуф 2 1
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Минамино Такуми 2 0
Эмболо Брель 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Якобс Исмаил 2 0
Матазо Элио 2 0
Клемент Филипп 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 5 1
Ньямси Жерзино 4 1
Джику Александер 5 0
Дукуре Исмаэль 5 0
Аолу Жан-Эде 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Прчич Саньин 2 1
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Делен Тома 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Томассон Адриен 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Дагба Колин 2 0
Перрен Люка 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Диарра Хабиб 1 0

Результаты матчей

Монако
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Страсбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

7
10
Монако
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Страсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

4
14

Волевые поражения

25
13
Монако
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Страсбург
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

9
18

Волевые поражения

32
23

Голы по времени матча

Забито

30
14
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
7
23%
2
14%
1-15
5
17%
3
21%
16-30
5
17%
2
14%
31-45
3
10%
2
14%
46-60
7
23%
2
14%
61-75
3
10%
3
21%
76-90

Пропущено

22
26
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
14%
4
15%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
5
23%
8
31%
31-45
5
23%
4
15%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
6
27%
4
15%
76-90

Забито

28
18
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
7%
4
22%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
6
21%
4
22%
31-45
6
21%
1
6%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
8
29%
4
22%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
2
14%
6
27%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
5
36%
2
9%
61-75
3
21%
5
23%
76-90

Забито

58
32
27 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
9
16%
6
19%
1-15
7
12%
6
19%
16-30
11
19%
6
19%
31-45
9
16%
3
9%
46-60
11
19%
4
13%
61-75
11
19%
7
22%
76-90

Пропущено

36
48
15 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 25
3
8%
7
15%
1-15
5
14%
8
17%
16-30
7
19%
14
29%
29%
31-45
6
17%
7
15%
46-60
6
17%
3
6%
61-75
9
25%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3
Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1 Севилья - Монако 1:1
Страсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1
Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2

Результаты матчей

Монако
Страсбург

Точный счет

1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 43%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
10 раз 36%
0
6 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монако
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
8
6
1.5
6
9
4
10
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
5
8
3
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
2
0.5
Больше Меньше
22
6
19
9
1.5
11
17
7
21
2.5
1
27
2
26
3.5
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
3.
Ланс
 Заявка 29 17 9 3 48 - 21 60
4.
Монако
 1:2 Заявка 29 16 6 7 58 - 39 54
5.
Лилль
 Заявка 29 15 7 7 54 - 37 52
6.
Ренн
 Заявка 29 15 5 9 47 - 30 50
7.
Реймс
 Заявка 29 11 13 5 39 - 28 46
8.
Ницца
 Заявка 29 11 12 6 38 - 26 45
9.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Клермон
 Заявка 29 10 7 12 29 - 41 37
13.
Тулуза
 Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
14.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
15.
Страсбург
 2:1 Заявка 29 6 11 12 36 - 47 29
16.
Брест
 Заявка 29 6 9 14 33 - 47 27
17.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 29 6 3 20 21 - 52 21
20.
Анже
 Заявка 29 2 5 22 22 - 64 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 1:2 Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
14.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 2:1 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 3 11 15 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 1:2 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
8.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
9.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
10.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Страсбург
 2:1 Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
14.
Тулуза
 Заявка 14 4 1 9 19 - 28 13
15.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Лилль Андре Бенжамин 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • Желтая карточка
    45'
    Фофана грубо наступил на ногу сопернику в центре поля, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 45'
    Получил по ногам в центре поля Сансон в подкате от Бен-Йеддера. Штрафной удар исполнять будут игроки "Страсбурга".
  • Опасный момент
    45'
    Догнал мяч у лицевой линии Вандерсон и прострелил в центр штрафной, где пробил с ходу Бен-Йеддер, но успел сложиться Селс и ногой отбил сферу в сторону.
  • 45'
    Прорывался по правому флангу на скорости Вандерсон и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.
  • 44'
    С фланга Вандерсон забрасывал в штрафную соперника на ход Бен-Йеддеру, но того опередил Селс на выходе и забрал мяч в руки.
  • 43'
    Пауза в матче. в прошлом эпизоде получил повреждение Марипан и держится за лицо. Без помощи медиков не обойтись.
  • Гол в свои ворота
    42'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Марипан! Со штрафного навесил Сансон на дальнюю штангу, где в борьбе с соперником срезал мяч головой в свои ворота Марипан. Нюбель ошибся на выходе и не смог спасти свою команду.
  • Желтая карточка
    41'
    В подкате на фланге Камара уложил на газон Беллегарда. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
  • 40'
    Столкнулись головами Дисаси и Диалло в центре поля. Потребуется медицинская помощь футболистам обеих команд.
  • 39'
    Со штрафного Головин подавал в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь выиграл верх Ньямси и вынес мяч головой в аут.
  • 38'
    Протащил мяч по флангу Бен Сехир и отдал в центр на Бен-Йеддера, но тому пробить в силовой борьбе помешал защитник.
  • Видеоповтор
    37'
    Неожиданно вышли вперед игроки "Страсбурга"! С правого фланга Сансон навесил на дальнюю штангу, куда ворвался Диалло из-за спин защитников и вколотил с лету снаряд в пустые ворота. После просмотра повторов гол был отменен из-за офсайда.
  • 36'
    С угла поля навесил Кайо на ближнюю штангу, но здесь в верховой борьбе с защитником нарушил правила Марипан.
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    • Угловой
      35'
      Теперь уже Бен Сехир диагональ исполнял на правый фланг, куда забегал Вандерсон, но его опередил Делен и вынес на угловой.
    • 34'
      С фланга отдавал Камара в штрафную соперника на Бен Сехира, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • Описание гола
      33'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Лебо Мотиба! Смогли сравнять счет гости со стандарта. Разыграли угловой гости, после чего навесил Делен на линию вратарской, где Мотиба выиграл верховую борьбу и пробил головой точно в нижний угол.
    • Опасный момент
      32'
      Сместился с фланга к линии штрафной на скорости Сансон и пробил в нижний ближний угол, но Нюбель в падении перевел на угловой.
    • 31'
      Прорывался по флангу на скорости Сансон и попытался прострелить в штрафную, но этот пас перехватил спокойно в подкате Дисаси.
    • 30'
      Ушел от соперника Кайо на скорости по флангу и подал на дальнюю штангу, но на выходе Селс снова оказался первым на мяче.
    • 29'
      Забрасывал в штрафную соперника Бен-Йеддер на ход Бен Сехиру, но вышел из ворот Селс и спокойно вынес сферу за пределы поля в подкате.
    • 28'
      В центре поля получил Кайо по ногам в подкате от Сансона. Штрафной удар исполнять будут игроки "Монако".
    • 27'
      Забросил по флангу Кайо на ход Бен Сехиру, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
    • 26'
      Проникающий пас вырезал Аолу на ход Мотиба, но тот пробил с ходу точно в спину Дисаси, который постелился в подкате.
    • 25'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Делен на ход Диалло, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 24'
      Догнал мяч Агилар на правой бровке и навесил на дальнюю штангу, но здесь до удара дело так и не дошло.
    • 23'
      Успокоили немного игру монегаски после забитого гола, спокойно катают они мяч на своей половине поля, сбивая темп.
    • 22'
      В столкновении с соперником получил теперь уже Диалло небольшое повреждение, но ничего серьезного, сможет он продолжить игру.
    • 21'
      Мягко забросил в штрафную соперника Мотиба на ход Аолу, но вышел из ворот Нюбель и спокойно забрал мяч в свои руки.
    • Описание гола
      19'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Вандерсон Скардовелли! Смогли выйти вперед довольно быстро монегаски. Отличный пас Бен Сехир исполнял в штрафную на ход Вандерсону, который вторым касанием в борьбе с защитником отправил сферу точно в дальний нижний угол ворот.
    • 18'
      Головин исполнял пас в штрафную на ход Бен-Йеддеру, но тому добраться до мяча не дал в подкате Дукуре.
    • 17'
      С угла поля Головин навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Марипан, но проиграл он верховую борьбу Ньямси.
    • 16'
      Диагональ исполнял Вандерсон в штрафную соперника, но здесь головой вынес сферу на угловой Дукуре.
    • 15'
      Много вынужденных пауз на старте нашего поединка. Теперь уже долго на ноги не может подняться Аолу, попросив медицинской помощи.
    • 14'
      Снова Бен Сехир нашел пасом в штрафной соперника Бен-Йеддера, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • Опасный момент
      13'
      Один на один с голкипером выскакивал Бен-Йеддер после паса от Фофана, но переиграть в ближнем бою Селса ему не удалось.
    • 12'
      Пауза в матче. Теперь уже небольшое повреждение получил в столкновении с соперником Аолу. Потребуется ему помощь медиков.
    • 10'
      С фланга забросил Головин в штрафную на ход Вандерсону, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 9'
      В центре поля Вандерсон получил локтем по голове от Делена. Штрафной удар будут исполнять монегаски.
    • Офсайд
      8'
      Отдавал проникающий пас Камара на ход Бен-Йеддеру, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 7'
      В центре поля получил по ногам Диалло в борьбе против Камара. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.
    • 6'
      Дальний заброс исполнял Беллегард на ход Мотиба, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
    • 5'
      Бен-Йеддер зацепился за мяч в чужой штрафной, оттеснил соперника и пробил в дальний нижний угол, но в падении спас свою команду Селс.
    • 4'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Гильберт. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 3'
      Убегал в контратаку на скорости по левой бровке Диарра и навесил на дальнюю штангу, но здесь Нюбель забрал мяч в свои руки.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 1:2 Страсбург

    Исход игры
    Монако
    96.8% (122)
    Ничья
    3.2% (4)
    Страсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.98% (75)
    Меньше
    38.02% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    61.98% (75)
    Нет
    38.02% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    44.4% (56)
    2:0 Монако
    29.4% (37)
    3:1 Монако
    9.5% (12)
    1:0 Монако
    5.6% (7)
    3:2 Монако
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    3:0 Монако
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Монако
    Страсбург
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