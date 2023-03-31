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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Монако
 
Позже
Страсбург
Прогнозы 49
Монако 95.9% (47)
X 4.1% (2)
Страсбург 0% (0)
0
выиграет Монако, со счетом 2:0
Юз
malta #
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Монако
Ничья
Страсбург
4.55
6.10
6.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Монако
Страсбург

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.83

Среднее время на гол

78
49

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.54
1.62

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
55

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 17 (4) 0.61
Эмболо Брель 12 0.43
Головин Александр 6 0.21
Дьятта Крепен 3 0.11
Бен Сехир Элиссе 3 0.11
Марипан Гильермо 3 0.11
Дисаси Аксель 2 0.07
Фолланд Кевин 2 0.07
Боаду Мирон 2 0.07
Бадьяшиль Бенуа 2 0.07
Кайо Энрике 1 0.04
Минамино Такуми 1 0.04
Фофана Юссуф 1 0.04
Диоп Софьян 1 0.04
Скардовелли Вандерсон 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Матсима Крислен 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 14 (1) 0.5
Гамейро Кевин 7 0.25
Аолу Жан-Эде 3 0.11
Мотиба Лебо 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.04
Джику Александер 1 0.04
Прчич Саньин 1 0.04
Дукуре Исмаэль 1 0.04
Ньямси Жерзино 1 0.04
Ажорк Людовик 1 (1) 0.04
Томассон Адриен 0 0
Сансон Морган 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Делен Тома 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 4 1
Головин Александр 4 0
Марипан Гильермо 2 1
Фофана Юссуф 2 1
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Минамино Такуми 2 0
Эмболо Брель 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Якобс Исмаил 2 0
Матазо Элио 2 0
Клемент Филипп 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 5 1
Ньямси Жерзино 4 1
Джику Александер 5 0
Дукуре Исмаэль 5 0
Аолу Жан-Эде 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Прчич Саньин 2 1
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Делен Тома 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Томассон Адриен 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Дагба Колин 2 0
Перрен Люка 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Диарра Хабиб 1 0

Результаты матчей

Монако
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Страсбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

7
10
Монако
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Страсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

4
14

Волевые поражения

25
13
Монако
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Страсбург
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

9
18

Волевые поражения

32
23

Голы по времени матча

Забито

30
14
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
7
23%
2
14%
1-15
5
17%
3
21%
16-30
5
17%
2
14%
31-45
3
10%
2
14%
46-60
7
23%
2
14%
61-75
3
10%
3
21%
76-90

Пропущено

22
26
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
14%
4
15%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
5
23%
8
31%
31-45
5
23%
4
15%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
6
27%
4
15%
76-90

Забито

28
18
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
7%
4
22%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
6
21%
4
22%
31-45
6
21%
1
6%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
8
29%
4
22%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
2
14%
6
27%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
5
36%
2
9%
61-75
3
21%
5
23%
76-90

Забито

58
32
27 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
9
16%
6
19%
1-15
7
12%
6
19%
16-30
11
19%
6
19%
31-45
9
16%
3
9%
46-60
11
19%
4
13%
61-75
11
19%
7
22%
76-90

Пропущено

36
48
15 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 25
3
8%
7
15%
1-15
5
14%
8
17%
16-30
7
19%
14
29%
29%
31-45
6
17%
7
15%
46-60
6
17%
3
6%
61-75
9
25%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3
Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1 Севилья - Монако 1:1
Страсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1
Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2

Результаты матчей

Монако
Страсбург

Точный счет

1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 43%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
10 раз 36%
0
6 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монако
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
8
6
1.5
6
9
4
10
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
5
8
3
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
2
0.5
Больше Меньше
22
6
19
9
1.5
11
17
7
21
2.5
1
27
2
26
3.5
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 28 18 5 5 53 - 28 59
3.
Ланс
 Заявка 28 16 9 3 47 - 21 57
4.
Монако
 Заявка 28 16 6 6 57 - 37 54
5.
Ренн
 Заявка 28 15 5 8 47 - 29 50
6.
Лилль
 Заявка 28 14 7 7 51 - 36 49
7.
Ницца
 Заявка 28 11 11 6 37 - 25 44
8.
Лорьян
 Заявка 28 12 8 8 41 - 37 44
9.
Реймс
 Заявка 28 10 13 5 36 - 28 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 28 11 3 14 44 - 47 36
12.
Тулуза
 Заявка 28 10 5 13 43 - 48 35
13.
Клермон
 Заявка 28 9 7 12 27 - 40 34
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Страсбург
 Заявка 28 5 11 12 34 - 46 26
16.
Брест
 Заявка 28 5 9 14 30 - 46 24
17.
Осер
 Заявка 28 5 8 15 23 - 51 23
18.
Труа
 Заявка 28 4 9 15 38 - 61 21
19.
Аяччо
 Заявка 28 6 3 19 20 - 50 21
20.
Анже
 Заявка 28 2 4 22 21 - 63 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 14 11 0 3 30 - 11 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
14.
Клермон
 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
16.
Осер
 Заявка 13 3 5 5 11 - 20 14
17.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
18.
Брест
 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
6.
Лорьян
 Заявка 14 5 5 4 20 - 22 20
7.
Ланс
 Заявка 14 4 8 2 18 - 11 20
8.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
12.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 20 - 24 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 Заявка 14 3 0 11 22 - 39 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Страсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 дня 5 часов 43 минуты.

    Главный судья: Делажо Вилли

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 38.8% пользователей.
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    • Прогнозы 49
    Монако 95.9% (47)
    X 4.1% (2)
    Страсбург 0% (0)
    0
    выиграет Монако, со счетом 2:0
    Юз
    malta #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Страсбург
    4.55
    6.10
    6.45
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Монако - Страсбург онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - Страсбург

    Исход игры
    Монако
    95.9% (47)
    Ничья
    4.1% (2)
    Страсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (24)
    Меньше
    50% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (24)
    Нет
    50% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    38.8% (19)
    2:1 Монако
    34.7% (17)
    1:0 Монако
    8.2% (4)
    3:1 Монако
    6.1% (3)
    3:2 Монако
    4.1% (2)
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    Страсбург
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