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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Нант
0:3
Конец матча
Реймс
0'
17' Желтая карточка
Каюсте Йенс
0:1
38' Гол
Флипс Алексис
0:2
39' Гол
Флипс Алексис
49' Желтая карточка
Жиротто Андрей
0:3
58' Гол
Манетси Маршал
79' Желтая карточка
Матусива Азор
90'+1

Ход матча

17'
 
Каюсте Йенс
38'
0:1
Флипс Алексис
39'
0:2
Флипс Алексис
(Балогун Фоларин)
46'
Мутуссами Самуэль
Чиривелья Педро
 
49'
Жиротто Андрей
 
58'
0:3
Манетси Маршал
60'
Ганаго Игнатиус
Саймон Мозес
 
60'
Сентонз Фабьен
Жиротто Андрей
 
60'
Мохамед Мостафа
Сиссоко Мусса
 
65'
 
Зенели Арбер
Флипс Алексис
66'
 
Думбия Камори
Каюсте Йенс
77'
Коко Маркус
Делор Анди
 
78'
 
Маолида Мизиан
Ито Дзюня
78'
 
Ван Берген Митчелл
Балогун Фоларин
79'
 
Матусива Азор
85'
 
Бузи Максим
Фоке Томас

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Нант 37.9% (47)
X 45.2% (56)
Реймс 16.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
38
Жоао
Виктор
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
24
Коршья
Себастьен
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
99
Делор
Анди
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
8
Каюсте
Йенс
21
Матусива
Азор
39
Ито
Дзюня
15
Манетси
Маршал
70
Флипс
Алексис
29
Балогун
Фоларин
Нант
4-2-3-1
Реймс
4-2-3-1

История личных встреч

Нант
Реймс

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
2:0
Л2
3:1
КЛ
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
3:3

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

21
4

Голов в среднем за матч

1.91
0.44

Среднее время на гол

47
202

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.45
0.75

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
120

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 6 0.21
Блас Людовик 6 (2) 0.21
Саймон Мозес 5 (1) 0.17
Ганаго Игнатиус 4 0.14
Гессан Эванн 2 0.07
Сиссоко Мусса 2 0.07
Молле Флоран 1 0.03
Жиротто Андрей 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Мутуссами Самуэль 0 0
Жоао Виктор 0 0
Коршья Себастьен 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Хаджам Жауэн 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 17 (4) 0.59
Манетси Маршал 6 0.21
Ито Дзюня 5 0.17
Флипс Алексис 4 0.14
Каюсте Йенс 3 0.1
Думбия Камори 2 (1) 0.07
Абдельамид Юнис 1 0.03
Маолида Мизиан 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 6 0
Жиротто Андрей 5 0
Антуан Комбуаре 4 0
Паллуа Николя 2 1
Сиссоко Мусса 3 0
Саймон Мозес 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Жоао Виктор 2 0
Коршья Себастьен 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Блас Людовик 2 0
Траоре Шарль 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Молле Флоран 1 0
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 8 1
Лопи Дион 4 2
Агбаду Эммануэль 3 2
Ито Дзюня 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Матусива Азор 4 0
Флипс Алексис 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Балогун Фоларин 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Уильям Стилл 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Реймс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
8
Нант
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Реймс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

18
9

Волевые поражения

7
20
Нант
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Реймс
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

14
28

Голы по времени матча

Забито

16
17
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
0
0%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
6
38%
1
6%
61-75
3
19%
6
35%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
1
6%
5
22%
1-15
1
6%
5
22%
16-30
4
25%
2
9%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
7
44%
5
22%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
4
18%
1
7%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
2
9%
3
20%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
27%
5
33%
76-90

Забито

32
40
10 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 17
12 Не забивали 8
1
3%
8
20%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
6
19%
5
13%
31-45
4
13%
5
13%
46-60
8
25%
5
13%
61-75
10
31%
11
28%
76-90

Пропущено

38
27
18 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 16
6
16%
1
4%
1-15
8
21%
2
7%
16-30
4
11%
7
26%
31-45
6
16%
5
19%
46-60
6
16%
4
15%
61-75
8
21%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1
Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3 Нант - Лион 0:0 Вир - Нант 0:2 Нант - Осер 1:0 Труа - Нант 0:0 Лорьян - Нант 2:1
Реймс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0
Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2 Реймс - Сошо 3:0 Монпелье - Реймс 1:1 Реймс - Нант 1:0

Результаты матчей

Нант
Реймс

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Нант
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
3
12
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
21
8
8
21
1.5
9
20
3
26
2.5
6
23
1
28
3.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
3.
Ланс
 Заявка 29 17 9 3 48 - 21 60
4.
Монако
 1:2 Заявка 29 16 6 7 58 - 39 54
5.
Лилль
 Заявка 29 15 7 7 54 - 37 52
6.
Ренн
 Заявка 29 15 5 9 47 - 30 50
7.
Реймс
 Заявка 29 11 13 5 39 - 28 46
8.
Ницца
 Заявка 29 11 12 6 38 - 26 45
9.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Клермон
 Заявка 29 10 7 12 29 - 41 37
13.
Тулуза
 Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
14.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
15.
Страсбург
 2:1 Заявка 29 6 11 12 36 - 47 29
16.
Брест
 Заявка 29 6 9 14 33 - 47 27
17.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 29 6 3 20 21 - 52 21
20.
Анже
 Заявка 29 2 5 22 22 - 64 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 1:2 Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
14.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 2:1 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 3 11 15 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 1:2 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
8.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
9.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
10.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Страсбург
 2:1 Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
14.
Тулуза
 Заявка 14 4 1 9 19 - 28 13
15.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Лилль Андре Бенжамин 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 91'
    Реймс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Контроль мяча: Нант: 48%, Реймс: 52%.
  • 90'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Контроль мяча: Нант: 48%, Реймс: 52%.
  • 89'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 89'
    Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
  • 89'
    Блас Людовик выиграл воздушное противоборство у Ван Берген Митчелл.
  • 88'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 88'
    Оооо... вот это был удар! Kamory Doumbia должен был забить с этой позиции.
  • 88'
    Kamory Doumbia нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 88'
    Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 88'
    Маолида Мизиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 88'
    Реймс начинает контратаку
  • 87'
    Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • 87'
      Реймс начинает контратаку
    • 87'
      Kamory Doumbia ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Сентонз Фабьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Реймс начинает контратаку
    • 86'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Хорошую попытку сделал Мохамед Мостафа. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 86'
      Молле Флоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Реймс играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Нант: 49%, Реймс: 51%.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Каюсте Йенс из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сиссоко Мусса
    • 46'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Реймс контролирует мяч.
    • 45'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Нант: 50%, Реймс: 50%.
    • 44'
      Сиссоко Мусса из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Паллуа Николя из команды Нант поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
    • 43'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Фоларин Балогун
    • 42'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 42'
      Реймс контролирует мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 40'
      Контроль мяча: Нант: 51%, Реймс: 49%.
    • 40'
      Отличный командный гол!
    • 40'
      Ито Дзюня сделал ключевой пас для гола!
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Флипс Алексис забивает с правой ноги!
    • 40'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Фоларин Балогун сделал результативную передачу.
    • 38'
      Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Флипс Алексис забивает ударом с правой ноги!
    • 38'
      Жиротто Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Коршья Себастьен из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      37'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 36'
      Делор Анди пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 36'
      Каюсте Йенс из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      35'
      Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Нант пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Нант: 54%, Реймс: 46%.
    • 35'
      Жоао Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Нант начинает контратаку
    • 34'
      Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      34'
      Жиротто Андрей из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Фоларин Балогун.
    • 33'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Фоларин Балогун из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
    • 32'
      Нант контролирует мяч.
    • 32'
      Делор Анди выиграл воздушное противоборство у Матусива Азор.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 32'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Фоларин Балогун и попал в перекладину!
    • 31'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 31'
      Фоке Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      30'
      Манетси Маршал возвращается на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Нант: 58%, Реймс: 42%.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      30'
      Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      29'
      Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Нант пытается что-то создать.
    • 28'
      Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 27'
      Нант пытается что-то создать.
    • 27'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 25'
      Коршья Себастьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 25'
      Контроль мяча: Нант: 59%, Реймс: 41%.
    • 25'
      Нант пытается что-то создать.
    • 24'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Фоке Томас из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Делор Анди
    • 23'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • Офсайд
      22'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 22'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Жиротто Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Жиротто Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 20'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Нант: 59%, Реймс: 41%.
    • 19'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 19'
      Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      17'
      Каюсте Йенс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      17'
      Безумный фол. Каюсте Йенс грубо играет против соперника. Пострадал Сиссоко Мусса
    • 17'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      17'
      Делор Анди наказан за толчок Диуф Йеванн
    • 16'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 15'
      Сиссоко Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Оооо... вот это был удар! Паллуа Николя должен был забить с этой позиции.
    • 15'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Паллуа Николя нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Саймон Мозес нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Блас Людовик из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Нант: 54%, Реймс: 46%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Матусива Азор из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Блас Людовик.
    • 14'
      Нант пытается что-то создать.
    • 13'
      Агбаду Эммануэль выиграл воздушное противоборство у Делор Анди.
    • 13'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 12'
      Чиривелья Педро из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 12'
      Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Матусива Азор из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Нант пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      11'
      Матусива Азор из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Блас Людовик заработал фол
    • 11'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      11'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Жоао Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Нант: 61%, Реймс: 39%.
    • 10'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      9'
      Делор Анди наказан за толчок Матусива Азор
    • 9'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 8'
      Флипс Алексис из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 8'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Нант пытается что-то создать.
    • 8'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Коршья Себастьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 7'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Де Смет Тибо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Нант контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Агбаду Эммануэль из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сиссоко Мусса
    • 5'
      Контроль мяча: Нант: 76%, Реймс: 24%.
    • 4'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 4'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 2'
      Нант пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      2'
      Фоларин Балогун наказан за толчок Паллуа Николя
    • 2'
      Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 1'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Нант 37.9% (47)
    X 45.2% (56)
    Реймс 16.9% (21)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Нант 0:3 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:3 Реймс

    Исход игры
    Нант
    37.9% (47)
    Ничья
    45.2% (56)
    Реймс
    16.9% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.67% (32)
    Меньше
    73.33% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (80)
    Нет
    33.33% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.5% (49)
    2:1 Нант
    16.1% (20)
    1:0 Нант
    10.5% (13)
    0:1 Реймс
    9.7% (12)
    2:0 Нант
    8.9% (11)
    1:2 Реймс
    6.5% (8)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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