Тур: 29. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Болланжье Марк
0'
17' Желтая карточкаКаюсте Йенс
0:1
38' ГолФлипс Алексис
0:2
39' ГолФлипс Алексис
49' Желтая карточкаЖиротто Андрей
0:3
58' ГолМанетси Маршал
79' Желтая карточкаМатусива Азор
90'+1
Ход матча
17'
38'
0:1
39'
0:2
49'
58'
0:3
79'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 9
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Жоао
Виктор
10
Блас
Людовик
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
99
Делор
Анди
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
39
Ито
Дзюня
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Жоао ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
99 Делор АндиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюняПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Кейта ШейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Нант
Реймс
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
21
4
Голов в среднем за матч
1.91
0.44
Среднее время на гол
47
202
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
1.45
0.75
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
120
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|6
|0.21
|Блас Людовик
|6 (2)
|0.21
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.17
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.14
|Гессан Эванн
|2
|0.07
|Сиссоко Мусса
|2
|0.07
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Жоао Виктор
|0
|0
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
|Хаджам Жауэн
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|17 (4)
|0.59
|Манетси Маршал
|6
|0.21
|Ито Дзюня
|5
|0.17
|Флипс Алексис
|4
|0.14
|Каюсте Йенс
|3
|0.1
|Думбия Камори
|2 (1)
|0.07
|Абдельамид Юнис
|1
|0.03
|Маолида Мизиан
|1
|0.03
|Зенели Арбер
|0
|0
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
|Лопи Дион
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|6
|0
|Жиротто Андрей
|5
|0
|Антуан Комбуаре
|4
|0
|Паллуа Николя
|2
|1
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Жоао Виктор
|2
|0
|Коршья Себастьен
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|8
|1
|Лопи Дион
|4
|2
|Агбаду Эммануэль
|3
|2
|Ито Дзюня
|3
|1
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Матусива Азор
|4
|0
|Флипс Алексис
|2
|1
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Балогун Фоларин
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Диуф Йеванн
|2
|0
|Адлен Мартин
|2
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
|Уильям Стилл
|1
|0
Результаты матчей
Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Реймс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
8
Нант
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Реймс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
18
9
Волевые поражения
7
20
Нант
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Реймс
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
14
28
Голы по времени матча
Забито
16
17
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
0
0%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
6
38%
1
6%
61-75
3
19%
6
35%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
1
6%
5
22%
1-15
1
6%
5
22%
16-30
4
25%
2
9%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
7
44%
5
22%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
4
18%
1
7%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
2
9%
3
20%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
27%
5
33%
76-90
Забито
32
40
10 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 17
12 Не забивали 8
1
3%
8
20%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
6
19%
5
13%
31-45
4
13%
5
13%
46-60
8
25%
5
13%
61-75
10
31%
11
28%
76-90
Пропущено
38
27
18 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 16
6
16%
1
4%
1-15
8
21%
2
7%
16-30
4
11%
7
26%
31-45
6
16%
5
19%
46-60
6
16%
4
15%
61-75
8
21%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1
Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3 Нант - Лион 0:0 Вир - Нант 0:2 Нант - Осер 1:0 Труа - Нант 0:0 Лорьян - Нант 2:1
Реймс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0
Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2 Реймс - Сошо 3:0 Монпелье - Реймс 1:1 Реймс - Нант 1:0
Результаты матчей
Нант
Реймс
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Нант
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
410
68
212
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
411
312
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
218
821
920
326
623
128
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|68 - 28
|66
|2.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|3.
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|48 - 21
|60
|4.
|1:2 Заявка
|29
|16
|6
|7
|58 - 39
|54
|5.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|54 - 37
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|47 - 30
|50
|7.
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|39 - 28
|46
|8.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|38 - 26
|45
|9.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 41
|37
|13.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|30 - 40
|30
|15.
|2:1 Заявка
|29
|6
|11
|12
|36 - 47
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 47
|27
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|24 - 51
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|38 - 62
|21
|19.
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|21 - 52
|21
|20.
|Заявка
|29
|2
|5
|22
|22 - 64
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|34 - 17
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|1:2 Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|2:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|1:2 Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|13.
|2:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|14.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 28
|13
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Лилль
|Андре Бенжамин
|9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 0:3 Реймс
Исход игры
Нант
37.9% (47)
Ничья
45.2% (56)
Реймс
16.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (32)
Меньше
73.33% (88)
Обе команды забьют
Да
66.67% (80)
Нет
33.33% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (49)
2:1 Нант
16.1% (20)
1:0 Нант
10.5% (13)
0:1 Реймс
9.7% (12)
2:0 Нант
8.9% (11)
1:2 Реймс
6.5% (8)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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