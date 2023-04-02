Защитники "Лиона" катают мяч в центре поля плюс подключают к этому делу собственного вратаря. Задумок с продвижением вперёд у гостей пока особо нет.

Ляказетт - красавчик. Навязал мощную борьбу для Битшиабу на правом фланге и практически уже оторвался от него, но тот сфолил и получил жёлтую карточку. Перспективным штрафным обзавёлся таким образом "Лион".

Подали стандарт с правого края визитёры, и трижды коснулись мяча футболисты "Лиона" в чужой штрафной, не опуская его на поле, однако никакого опасного момента не создали. Более того, вскоре они довели футбольный снаряд назад до Антони Лопеша.

Мбаппе продемонстрировал большой палец Месси, несмотря на то что проникающая передача Лионеля по левому полуфлангу для Килиана оказалась слишком сильной.

А вот тут уже парижанам повезло! Данилу Перейра сначала потерял концентрацию и вместе с ней мяч в в середине поля, и образовалась атака "Лиона", в завершение которой Тьяго Мендес из зоны левого инсайда пробил рядом с дальней штангой.

Главный арбитр Франсуа Летексье подбежал к резервному арбитру, чтобы тот помог поправить ему часы. Какие-то сложности возникли с амуницией у ключевого рефери матча.

Витинья в центре поля роняет на газон Райана Шерки. Нарушение правил достаточно мелкое, поэтому и нет жёлтой карточки для полузащитника "Пари Сен-Жермен".

10' Итого - за неполные десять минут уже было два опасных момента перед воротами "Лиона", и загубили свои шансы футболисты парижской команды. Но впереди ещё новые голевые возможности будут у хозяев, тут можно не сомневаться.

9' Мбаппе на левом полуфланге накоротке устроил стеночку с Месси и открылся под пас Лео пяткой, а дальше с левого угла вратарской прокинул мяч мимо дальнего угла ворот. Довольно остро было!

8' Нуну Мендеш недоволен тем, что судья назначил аут в пользу "Лиона", а не "ПСЖ". Со злости полузащитник хозяев бьёт мяч об газон. Судья мог выдать здесь жёлтую карточку за неспортивное поведение, но не стал это делать.

7' "Лион" впервые пробует себя в нападении. Амин Сарр на левом фланге плотно зажимался двумя оппонентами, поэтому отыграл назад партнёру.

6' Дымом немного обволакивает футбольное поле. Зажгли пиротехнику фанаты. Глядишь, потом прилетит за это штраф парижскому суперклубу.

5' Нарушение правил фиксируется главным арбитром встречи. Это Ренату Саншеш прихватил соперника около штрафной площади лионцев.

4' Опасный момент не реализует "ПСЖ"! Мбаппе на левом полуфланге получил пас от Битшиабу и покатил мяч к дальнему углу вратарской на Витинью, который стрельнул выше створа из убойной позиции.