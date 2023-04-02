Тур: 29. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Летексье Франсуа
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Витинья
II
25
Мендеш
Нуну
23
Мендес
Тьяго
24
Лепнан
Йоанн
18
Шерки
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мендеш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Вратарь
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Экитике УгоНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ЖефферсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Лион
26 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
41 матч
58.5%
17.1%
24.4%
24 победы 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
39%
36.6%
24.4%
16 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.9%
34.1%
22%
18 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
30
Голов в среднем за матч
2.14
1.58
Среднее время на гол
42
57
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.42
0.77
Среднее время на гол
63
116
Всего голов
74
47
Голов в среднем за матч
1.8
1.15
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
49
78
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|19 (2)
|0.66
|Месси Лионель
|13
|0.45
|Неймар
|13 (2)
|0.45
|Хакими Ашраф
|4
|0.14
|Экитике Уго
|3
|0.1
|Солер Карлос
|3
|0.1
|Маркиньос Маркос
|2
|0.07
|Данилу Перейра
|2
|0.07
|Саншеш Ренату
|2
|0.07
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.07
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Бернат Хуан
|1
|0.03
|Фабиан Руис
|1
|0.03
|Мукиэле Норди
|0
|0
|Рамос Серхио
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Витинья II
|0
|0
|Пембеле Тимоте
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|0.59
|Тете
|6
|0.21
|Токо-Экамби Карл
|5
|0.17
|Шерки Райан
|3
|0.1
|Баркола Бредли
|3
|0.1
|Дембеле Мусса II
|3
|0.1
|Какере Максанс
|1
|0.03
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Ауа Уссем
|1
|0.03
|Лепнан Йоанн
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Сарр Амин
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Толиссо Корентен
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|8
|1
|Неймар
|5
|1
|Хакими Ашраф
|5
|0
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|2
|0
|Витинья II
|2
|0
|Битшиабу Эль-Шадай
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люкеба Кастелло
|5
|0
|Тальяфико Николас
|4
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Лопеш Антони
|2
|1
|Лепнан Йоанн
|3
|0
|Шерки Райан
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Диоманде Синали
|0
|1
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Баркола Бредли
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Лион
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
2
9
ПСЖ
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Лион
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
32
20
ПСЖ
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Лион
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
21
9
Волевые поражения
34
29
Голы по времени матча
Забито
33
23
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
5
15%
0
0%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
3
9%
6
26%
31-45
8
24%
2
9%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
9
27%
8
35%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
5
28%
6
29%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
3
17%
4
19%
76-90
Забито
34
21
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
5
15%
4
19%
1-15
6
18%
4
19%
16-30
6
18%
3
14%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
3
9%
5
24%
61-75
9
26%
2
10%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
5
50%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Забито
67
44
29 В 1-м тайме 21
38 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 15
3 Не забивали 7
10
15%
4
9%
1-15
10
15%
8
18%
16-30
9
13%
9
20%
31-45
13
19%
5
11%
46-60
7
10%
8
18%
61-75
18
27%
10
23%
76-90
Пропущено
29
31
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 21
3
10%
2
6%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
6
21%
8
26%
31-45
8
28%
6
19%
46-60
2
7%
6
19%
61-75
4
14%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2
Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Анже 2:0 Шатору - ПСЖ 1:3 Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1 ПСЖ - Кевийи Руан 3:1
Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1
Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4 Лион - Монца 1:2 Лион - Сошо 1:1 Ливерпуль - Лион 1:3
Результаты матчей
ПСЖ
Лион
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:3
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:3
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
4:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
7
1 раз 4%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
95
59
59
212
59
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
95
77
77
410
212
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
217
1810
1216
1216
622
721
325
424
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|29
|21
|4
|4
|68 - 28
|67
|2.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|3.
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|48 - 21
|60
|4.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|61 - 40
|57
|5.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|54 - 37
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|47 - 30
|50
|7.
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|39 - 28
|46
|8.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|38 - 26
|45
|9.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|10.
|0:0 Заявка
|29
|11
|9
|9
|43 - 32
|42
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 41
|37
|13.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|30 - 40
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 47
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|37 - 50
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|24 - 51
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|38 - 62
|21
|19.
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|21 - 52
|21
|20.
|Заявка
|29
|2
|5
|22
|22 - 64
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 17
|36
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|9.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 28
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 28
|11
|18.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Лилль
|Андре Бенжамин
|9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Лион
Исход игры
ПСЖ
93.4% (142)
Ничья
3.3% (5)
Лион
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (85)
Меньше
28.57% (34)
Обе команды забьют
Да
72.27% (86)
Нет
27.73% (33)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
37.5% (57)
2:0 ПСЖ
13.2% (20)
3:1 ПСЖ
8.6% (13)
1:0 ПСЖ
7.2% (11)
3:2 ПСЖ
3.3% (5)
1:2 Лион
2.6% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
3:0 ПСЖ
1.3% (2)
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