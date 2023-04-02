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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
ПСЖ
0:0
Первый тайм: 16'
Лион
0'
13' Желтая карточка
Битшиабу Эль-Шадай

Ход матча

13'
Битшиабу Эль-Шадай
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 149
ПСЖ 93.3% (139)
X 3.4% (5)
Лион 3.4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ПСЖ
Ничья
Лион
7.00
5.40
7.02
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99
Доннарумма
Джанлуиджи
15
Данилу
Перейра
5
Маркиньос
Маркос
31
Битшиабу
Эль-Шадай
2
Хакими
Ашраф
17
Витинья
II
6
Верратти
Марко
18
Саншеш
Ренату
25
Мендеш
Нуну
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
1
Лопеш
Антони
2
Диоманде
Синали
4
Люкеба
Кастелло
5
Ловрен
Деян
20
Кумбеди
Саэль
3
Тальяфико
Николас
23
Мендес
Тьяго
24
Лепнан
Йоанн
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
7
Сарр
Амин
ПСЖ
3-5-2
Лион
5-3-2

История личных встреч

ПСЖ
Лион

26 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

41 матч

58.5%
17.1%
24.4%
24 победы 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

39%
36.6%
24.4%
16 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.9%
34.1%
22%
18 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
0:1
КЛ
0:0
К
1:5
Л1
4:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:2
С
4:1
Л1
2:1
К
3:0
КЛ
2:1
Л1
5:1
С
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
К
1:3
Л1
4:4
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
К
1:0
Л1
4:2
Л1
2:3

Голы

Всего голов

47
30

Голов в среднем за матч

2.14
1.58

Среднее время на гол

42
57

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.42
0.77

Среднее время на гол

63
116

Всего голов

74
47

Голов в среднем за матч

1.8
1.15

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

49
78

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 19 (2) 0.66
Месси Лионель 13 0.45
Неймар 13 (2) 0.45
Хакими Ашраф 4 0.14
Экитике Уго 3 0.1
Солер Карлос 3 0.1
Маркиньос Маркос 2 0.07
Данилу Перейра 2 0.07
Саншеш Ренату 2 0.07
Заир-Эмери Уоррен 2 0.07
Мендеш Нуну 1 0.03
Бернат Хуан 1 0.03
Фабиан Руис 1 0.03
Мукиэле Норди 0 0
Рамос Серхио 0 0
Паредес Леандро 0 0
Витинья II 0 0
Пембеле Тимоте 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 17 (4) 0.59
Тете 6 0.21
Токо-Экамби Карл 5 0.17
Шерки Райан 3 0.1
Баркола Бредли 3 0.1
Дембеле Мусса II 3 0.1
Какере Максанс 1 0.03
Тальяфико Николас 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Ауа Уссем 1 0.03
Лепнан Йоанн 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Сарр Амин 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Толиссо Корентен 0 0
Февр Ромен 0 0
Кумбеди Саэль 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 8 1
Неймар 5 1
Хакими Ашраф 5 0
Мбаппе Килиан 5 0
Рамос Серхио 3 1
Кимпембе Преснел 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Данилу Перейра 2 0
Доннарумма Джанлуиджи 2 0
Витинья II 2 0
Битшиабу Эль-Шадай 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Кристоф Гальтье 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкеба Кастелло 5 0
Тальяфико Николас 4 0
Кумбеди Саэль 4 0
Лопеш Антони 2 1
Лепнан Йоанн 3 0
Шерки Райан 3 0
Тете 3 0
Ловрен Деян 2 0
Ляказетт Александр 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Диоманде Синали 0 1
Толиссо Корентен 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0
Баркола Бредли 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Лион
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

2
9
ПСЖ
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Лион
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

32
20
ПСЖ
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Лион
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

34
29

Голы по времени матча

Забито

33
23
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
5
15%
0
0%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
3
9%
6
26%
31-45
8
24%
2
9%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
9
27%
8
35%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
5
28%
6
29%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
3
17%
4
19%
76-90

Забито

34
21
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
5
15%
4
19%
1-15
6
18%
4
19%
16-30
6
18%
3
14%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
3
9%
5
24%
61-75
9
26%
2
10%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
5
50%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Забито

67
44
29 В 1-м тайме 21
38 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 15
3 Не забивали 7
10
15%
4
9%
1-15
10
15%
8
18%
16-30
9
13%
9
20%
31-45
13
19%
5
11%
46-60
7
10%
8
18%
61-75
18
27%
10
23%
76-90

Пропущено

29
31
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 21
3
10%
2
6%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
6
21%
8
26%
31-45
8
28%
6
19%
46-60
2
7%
6
19%
61-75
4
14%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2
Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Анже 2:0 Шатору - ПСЖ 1:3 Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1 ПСЖ - Кевийи Руан 3:1
Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1
Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4 Лион - Монца 1:2 Лион - Сошо 1:1 Ливерпуль - Лион 1:3

Результаты матчей

ПСЖ
Лион

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:3
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:3
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
4:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
7
1 раз 4%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
9
5
1.5
5
9
5
9
2.5
2
12
5
9
3.5
2
12
2
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
7
7
7
7
2.5
4
10
2
12
3.5
1
13
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
21
7
18
10
1.5
12
16
12
16
2.5
6
22
7
21
3.5
3
25
4
24
4.5
1
27
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 29 21 4 4 68 - 28 67
2.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
3.
Ланс
 Заявка 29 17 9 3 48 - 21 60
4.
Монако
 Заявка 29 17 6 6 61 - 40 57
5.
Лилль
 Заявка 29 15 7 7 54 - 37 52
6.
Ренн
 Заявка 29 15 5 9 47 - 30 50
7.
Реймс
 Заявка 29 11 13 5 39 - 28 46
8.
Ницца
 Заявка 29 11 12 6 38 - 26 45
9.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
10.
Лион
 0:0 Заявка 29 11 9 9 43 - 32 42
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Клермон
 Заявка 29 10 7 12 29 - 41 37
13.
Тулуза
 Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
14.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
15.
Брест
 Заявка 29 6 9 14 33 - 47 27
16.
Страсбург
 Заявка 29 5 11 13 37 - 50 26
17.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 29 6 3 20 21 - 52 21
20.
Анже
 Заявка 29 2 5 22 22 - 64 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 0:0 Заявка 15 11 3 1 34 - 17 36
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
6.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
7.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
8.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
9.
Лион
 0:0 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
14.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 3 11 15 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 0:0 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
8.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
9.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
10.
Лион
 0:0 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Тулуза
 Заявка 14 4 1 9 19 - 28 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
17.
Страсбург
 Заявка 14 2 5 7 19 - 28 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Лилль Андре Бенжамин 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    17'
    Витинья в центре поля роняет на газон Райана Шерки. Нарушение правил достаточно мелкое, поэтому и нет жёлтой карточки для полузащитника "Пари Сен-Жермен".
  • Судья
    16'
    Главный арбитр Франсуа Летексье подбежал к резервному арбитру, чтобы тот помог поправить ему часы. Какие-то сложности возникли с амуницией у ключевого рефери матча.
  • Опасный момент
    15'
    А вот тут уже парижанам повезло! Данилу Перейра сначала потерял концентрацию и вместе с ней мяч в в середине поля, и образовалась атака "Лиона", в завершение которой Тьяго Мендес из зоны левого инсайда пробил рядом с дальней штангой.
  • 14'
    Мбаппе продемонстрировал большой палец Месси, несмотря на то что проникающая передача Лионеля по левому полуфлангу для Килиана оказалась слишком сильной.
  • 13'
    Подали стандарт с правого края визитёры, и трижды коснулись мяча футболисты "Лиона" в чужой штрафной, не опуская его на поле, однако никакого опасного момента не создали. Более того, вскоре они довели футбольный снаряд назад до Антони Лопеша.
  • Желтая карточка
    12'
    Ляказетт - красавчик. Навязал мощную борьбу для Битшиабу на правом фланге и практически уже оторвался от него, но тот сфолил и получил жёлтую карточку. Перспективным штрафным обзавёлся таким образом "Лион".
  • 11'
    Защитники "Лиона" катают мяч в центре поля плюс подключают к этому делу собственного вратаря. Задумок с продвижением вперёд у гостей пока особо нет.
  • 10'
    Итого - за неполные десять минут уже было два опасных момента перед воротами "Лиона", и загубили свои шансы футболисты парижской команды. Но впереди ещё новые голевые возможности будут у хозяев, тут можно не сомневаться.
  • Опасный момент
    9'
    Мбаппе на левом полуфланге накоротке устроил стеночку с Месси и открылся под пас Лео пяткой, а дальше с левого угла вратарской прокинул мяч мимо дальнего угла ворот. Довольно остро было!
  • 8'
    Нуну Мендеш недоволен тем, что судья назначил аут в пользу "Лиона", а не "ПСЖ". Со злости полузащитник хозяев бьёт мяч об газон. Судья мог выдать здесь жёлтую карточку за неспортивное поведение, но не стал это делать. 
  • 7'
    "Лион" впервые пробует себя в нападении. Амин Сарр на левом фланге плотно зажимался двумя оппонентами, поэтому отыграл назад партнёру.
  • 6'
    Дымом немного обволакивает футбольное поле. Зажгли пиротехнику фанаты. Глядишь, потом прилетит за это штраф парижскому суперклубу.
  • Фол, нарушение
    5'
    Нарушение правил фиксируется главным арбитром встречи. Это Ренату Саншеш прихватил соперника около штрафной площади лионцев.
  • Опасный момент
    4'
    Опасный момент не реализует "ПСЖ"! Мбаппе на левом полуфланге получил пас от Битшиабу и покатил мяч к дальнему углу вратарской на Витинью, который стрельнул выше створа из убойной позиции. 
  • 3'
    Парижане уже покатали мяч на чужой половине поля, а "Лион" в свою атаку ещё не выбирался и только обороняется.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      В случае победы в сегодняшнем матче "ПСЖ" будет опережать второе место по итогам 29-го тура на 9 очков.
    • 1'
      "ПСЖ" играет в своей традиционной форме с преобладанием тёмно-синего цвета, а у "Лиона" полностью белые футболки, трусы и гетры.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался.
    • Первый тайм
    • 17'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Матч остановлен
    • 15'
      Мендес Тьяго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Сарр Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Ляказетт Александр из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Лион начинает контратаку
    • 15'
      Данилу Перейра ошибается в защите.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСЖ: 64%, Лион: 36%.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 14'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 14'
      Маркиньос Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ловрен Деян из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 13'
      Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      13'
      Битшиабу Эль-Шадай получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      13'
      Битшиабу Эль-Шадай из команды ПСЖ заходит слишком далеко, он валит Ляказетт Александр.
    • 12'
      Лион начинает контратаку
    • 12'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 12'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Лион контролирует мяч.
    • 11'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 10'
      Лион пытается что-то создать.
    • 10'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: ПСЖ: 72%, Лион: 28%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Шерки Райан наказан за толчок Хакими Ашраф
    • 9'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 9'
      Оооо... вот это был удар! Мбаппе Килиан должен был забить с этой позиции.
    • 9'
      Мбаппе Килиан из команды ПСЖ попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 9'
      Месси Лионель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Синали Диоманде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 8'
      Синали Диоманде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Ловрен Деян успешно блокирует удар.
    • 8'
      Мбаппе Килиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 8'
      Верратти Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Синали Диоманде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 7'
      Ловрен Деян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 7'
      Нуну Мендеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Лион пытается что-то создать.
    • 7'
      Лион пытается что-то создать.
    • 6'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Игра в одни ворота сейчас. ПСЖ доминирует и владеет мячом
    • 6'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      5'
      Назначен штрафной. Пострадал Синали Диоманде, его свалил Саншеш Ренату.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСЖ: 89%, Лион: 11%.
    • 5'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 5'
      Витинья II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Верратти Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 4'
      Оооо... вот это был удар! Витинья II должен был забить с этой позиции.
    • 4'
      Витинья II из команды ПСЖ попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 4'
      Мбаппе Килиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 3'
      Тальяфико Николас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 2'
      Лион контролирует мяч.
    • 2'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 1'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Лион

    Исход игры
    ПСЖ
    93.4% (142)
    Ничья
    3.3% (5)
    Лион
    3.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (85)
    Меньше
    28.57% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    72.27% (86)
    Нет
    27.73% (33)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    37.5% (57)
    2:0 ПСЖ
    13.2% (20)
    3:1 ПСЖ
    8.6% (13)
    1:0 ПСЖ
    7.2% (11)
    3:2 ПСЖ
    3.3% (5)
    1:2 Лион
    2.6% (4)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    3:0 ПСЖ
    1.3% (2)
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    ПСЖ
    Лион
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