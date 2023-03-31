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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
ПСЖ
 
Позже
Лион
Прогнозы 53
ПСЖ 90.6% (48)
X 3.8% (2)
Лион 5.7% (3)
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ПСЖ
Ничья
Лион
6.35
5.40
6.90
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История личных встреч

ПСЖ
Лион

26 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

41 матч

58.5%
17.1%
24.4%
24 победы 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

39%
36.6%
24.4%
16 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.9%
34.1%
22%
18 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
0:1
КЛ
0:0
К
1:5
Л1
4:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:2
С
4:1
Л1
2:1
К
3:0
КЛ
2:1
Л1
5:1
С
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
К
1:3
Л1
4:4
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
К
1:0
Л1
4:2
Л1
2:3

Голы

Всего голов

47
30

Голов в среднем за матч

2.14
1.58

Среднее время на гол

42
57

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.42
0.77

Среднее время на гол

63
116

Всего голов

74
47

Голов в среднем за матч

1.8
1.15

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

49
78

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 19 (2) 0.68
Месси Лионель 13 0.46
Неймар 13 (2) 0.46
Хакими Ашраф 4 0.14
Экитике Уго 3 0.11
Солер Карлос 3 0.11
Маркиньос Маркос 2 0.07
Данилу Перейра 2 0.07
Саншеш Ренату 2 0.07
Заир-Эмери Уоррен 2 0.07
Мендеш Нуну 1 0.04
Бернат Хуан 1 0.04
Фабиан Руис 1 0.04
Мукиэле Норди 0 0
Рамос Серхио 0 0
Паредес Леандро 0 0
Витинья II 0 0
Пембеле Тимоте 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 17 (4) 0.61
Тете 6 0.21
Токо-Экамби Карл 5 0.18
Шерки Райан 3 0.11
Баркола Бредли 3 0.11
Дембеле Мусса II 3 0.11
Какере Максанс 1 0.04
Тальяфико Николас 1 0.04
Мендес Тьяго 1 0.04
Ауа Уссем 1 0.04
Лепнан Йоанн 1 0.04
Люкеба Кастелло 1 0.04
Сарр Амин 1 0.04
Гюсто Мало 0 0
Толиссо Корентен 0 0
Февр Ромен 0 0
Кумбеди Саэль 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 8 1
Неймар 5 1
Хакими Ашраф 5 0
Мбаппе Килиан 5 0
Рамос Серхио 3 1
Кимпембе Преснел 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Данилу Перейра 2 0
Доннарумма Джанлуиджи 2 0
Витинья II 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Битшиабу Эль-Шадай 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Кристоф Гальтье 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкеба Кастелло 5 0
Тальяфико Николас 4 0
Кумбеди Саэль 4 0
Лопеш Антони 2 1
Лепнан Йоанн 3 0
Шерки Райан 3 0
Тете 3 0
Ловрен Деян 2 0
Ляказетт Александр 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Диоманде Синали 0 1
Толиссо Корентен 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0
Баркола Бредли 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Лион
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

2
9
ПСЖ
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Лион
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

32
20
ПСЖ
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Лион
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

34
29

Голы по времени матча

Забито

33
23
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
5
15%
0
0%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
3
9%
6
26%
31-45
8
24%
2
9%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
9
27%
8
35%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
5
28%
6
29%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
3
17%
4
19%
76-90

Забито

34
21
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
5
15%
4
19%
1-15
6
18%
4
19%
16-30
6
18%
3
14%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
3
9%
5
24%
61-75
9
26%
2
10%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
5
50%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Забито

67
44
29 В 1-м тайме 21
38 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 15
3 Не забивали 7
10
15%
4
9%
1-15
10
15%
8
18%
16-30
9
13%
9
20%
31-45
13
19%
5
11%
46-60
7
10%
8
18%
61-75
18
27%
10
23%
76-90

Пропущено

29
31
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 21
3
10%
2
6%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
6
21%
8
26%
31-45
8
28%
6
19%
46-60
2
7%
6
19%
61-75
4
14%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2
Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Анже 2:0 Шатору - ПСЖ 1:3 Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1 ПСЖ - Кевийи Руан 3:1
Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1
Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4 Лион - Монца 1:2 Лион - Сошо 1:1 Ливерпуль - Лион 1:3

Результаты матчей

ПСЖ
Лион

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:3
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:3
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
4:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
7
1 раз 4%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
9
5
1.5
5
9
5
9
2.5
2
12
5
9
3.5
2
12
2
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
7
7
7
7
2.5
4
10
2
12
3.5
1
13
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
21
7
18
10
1.5
12
16
12
16
2.5
6
22
7
21
3.5
3
25
4
24
4.5
1
27
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 28 18 5 5 53 - 28 59
3.
Ланс
 Заявка 28 16 9 3 47 - 21 57
4.
Монако
 Заявка 28 16 6 6 57 - 37 54
5.
Ренн
 Заявка 28 15 5 8 47 - 29 50
6.
Лилль
 Заявка 28 14 7 7 51 - 36 49
7.
Ницца
 Заявка 28 11 11 6 37 - 25 44
8.
Лорьян
 Заявка 28 12 8 8 41 - 37 44
9.
Реймс
 Заявка 28 10 13 5 36 - 28 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 28 11 3 14 44 - 47 36
12.
Тулуза
 Заявка 28 10 5 13 43 - 48 35
13.
Клермон
 Заявка 28 9 7 12 27 - 40 34
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Страсбург
 Заявка 28 5 11 12 34 - 46 26
16.
Брест
 Заявка 28 5 9 14 30 - 46 24
17.
Осер
 Заявка 28 5 8 15 23 - 51 23
18.
Труа
 Заявка 28 4 9 15 38 - 61 21
19.
Аяччо
 Заявка 28 6 3 19 20 - 50 21
20.
Анже
 Заявка 28 2 4 22 21 - 63 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 14 11 0 3 30 - 11 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
14.
Клермон
 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
16.
Осер
 Заявка 13 3 5 5 11 - 20 14
17.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
18.
Брест
 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
6.
Лорьян
 Заявка 14 5 5 4 20 - 22 20
7.
Ланс
 Заявка 14 4 8 2 18 - 11 20
8.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
12.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 20 - 24 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 Заявка 14 3 0 11 22 - 39 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 дня 9 часов 23 минуты.

    Главный судья: Летексье Франсуа

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.3% пользователей.
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    • Прогнозы 53
    ПСЖ 90.6% (48)
    X 3.8% (2)
    Лион 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Лион
    6.35
    5.40
    6.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСЖ - Лион онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Лион

    Исход игры
    ПСЖ
    90.6% (48)
    Ничья
    3.8% (2)
    Лион
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.83% (34)
    Меньше
    29.17% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    72.92% (35)
    Нет
    27.08% (13)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    45.3% (24)
    2:0 ПСЖ
    17% (9)
    1:0 ПСЖ
    7.5% (4)
    1:2 Лион
    5.7% (3)
    3:1 ПСЖ
    5.7% (3)
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