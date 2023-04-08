Грегорич входит в штрафную с левого края и простреливает на дальнюю штангу, Доан, опережая соперника, в падении протыкает мяч в створ, но Зоммер спасает свои ворота!

Сане по дуге преодолел всю штрафную и с левого края прострелил во вратарскую - Флеккен забрал мяч.

2 минуты добавляет Даниэль Зиберт к основному времени первого тайма.

Снова есть работа у врачей "Фрайбурга", получил повреждение Грегорич. Как бы не пришлось вторую вынужденную замену использовать тренерскому штабу хозяев.

Киммих подает штрафной с правого фланга, однако защитники "Фрайбурга" верх снимают.

Фрэндли файр от Сане, зарядил он в безобидной ситуации мячом в лицо Киммиху, но обошлось без травмы.

Есть работа у врачей "Фрайбурга", Гульде требуется помощь врачей после единоборства в центральном круге.

Не смог Мануэль Гульде продолжить встречу, вместо него в центре обороны появляется Филипп Линхарт.

Дэвис с левого фланга исполняет подачу в штрафную, Мюллер подрезает мяч в дальний угол, однако в створ не попадает.

Дэвис промчался по левому флангу и исполнил очередной кросс в чужую штрафную - Флеккен прочитал эпизод и на выходе забрал мяч.

Мане после заброса из глубины имел шанс выскочить на рандеву с Флеккеном, однако не очень удачно обработал мяч, который Флеккен забрал на выходе.

Сане играет в "стенку" с Киммихом и с висящим на плечах соперником выходит на рандеву с голкипером, но Флеккен забирает мяч в ногах Лероя!

Дэвис на левом краю штрафной попытался обыграть Доана, однако японец чисто выиграл это единоборство у канадца.

Прострел Мане с левого края штрафной защитники прерывают, мяч отскакивает на ногу Мусиале, который с 15 метров направляет его в руки Флеккену.

Канселу забрасывает мяч в направлении Гнабри, тот первым касанием прокидывает мяч мимо Гульде, но дальше на выходе надежно играет Флеккен.

Грифо исполняет проникающий пас в штрафную на Гюнтера, тот в касание простреливает во второй темп, но оборона "Баварии" справляется.

Сане получает мяч от Мусиалы на правом краю штрафной и с 15 метров закручивает снаряд в дальний угол, но немного в цель не попадает.

5 ударов нанесла "Бавария" к этой минуте, однажды попав в створ, но это было действительно опасно. У хозяева две попытки и одно попадание в створ.

Длинный аут с правого фланга бросают хозяева поля, мяч немного заметался по штрафной площади "Баварии", но всё же до момента дело не дошло.

Дэвис с левого фланга исполняет подачу в штрафную, но Гнабри не дают пробить головой, вторым темпом следует еще один заброс в штрафную - Флеккен на выходе забирает мяч.

Некоторое затишье на поле у нас, контролировали хозяева мяч на чужой половине, но недолго, а Сильдиллия совершает быстрый тактический фол.

Киммих подает углвоой с левого фланга, следует скидка в центр штрафной на Павара, который через рикошет пробивает в руки Флеккену!

Гюнтер врывается в штрафную с левого края и самостоятельно завершает атаку, однако попасть в створ капитану "Фрайбурга" не удается.

21' Угловой на левом фланге зарабатывает для своей команды Грифо, однако на "стандарте" ничего опасного хозяева не создали.

20' Сильдиллия на фланге обороны жестковато встречает Мане, пока без желтых карточек обходится Даниэль Зиберт.

19' В матче первого круга "Бавария" уверенно расправилась с соперником со счётом 5:0, причем все пять мячей у мюнхенцев забили пять разных футболистов.

18' Мане после паса Мюллера врывается в штрафную с левого края, убегает от защитника и пробивает с носка мимо Флеккена, однако мяч проходит в сантиметрах от штанги!

16' Грегорич со штрафного пробил низом в правый от себя угол, однако Зоммер не дремал и поймал мяч намертво.

15' Мусиала высоко задирает ногу в борьбе за мяч и попадает по голове Доану, штрафной в 30 с небольшим метрах от чужих ворот зарабатывают хозяева.

14' Отбор на чужой половине удается "Фрайбургу", Гюнтер получает мяч на левом фланге, но простреливает безадресно.

13' Сане со штрафного исполняет подачу на набегавшего Упамекано, которого на втором этаже опережают защитники "Фрайбурга".

12' Гюнтер срывает проход Канселу фолом в нескольких метрах от угла собственной штрафной, пока без карточек обходится арбитр.

11' Передачу на Мане с левого фланга исполняет Дэвис, однако Флеккен выходит из ворот и на выходе опережает сенегальца.

10' Вполне ожидаемым получается дебют в этой встрече, понятное дело, что "Бавария" будет владеть инициативой.

9' Мусиала получает мяч на левом краю штрафной, обыгрывает соперника и подает к линии вратарской, а удар Гнабри головой парирует Флеккен!

8' В Бундеслиге "Фрайбург" не проигрывает на протяжении семи матчей - 3 победы и 4 ничьи, последняя неудача случилась в начале февраля в Дортмунде - 1:5.

7' Теперь уже "Бавария" приступает к осаде штрафной площади хозяев, довольно методично команда Тухеля ищет варианты на подступах к владениям Флеккена.

6' Удается "Фрайбургу" немного повладеть мячом в центре поля, но попытка обострения тут же приводит к перехвату мюнхенцев.

5' Первую атаку проводят хозяева поля, Грифо получает мяч на левом краю штрафной, убирает под правую и пытается пробить, но попадает в соперника.

4' На неделе команды встречались в четвертьфинале Кубка Германии, тогда "Фрайбург" одержал сенсационную волевую победу, забив пенальти в компенсированное время. А вот в Бундеслиге "Фрайбург" не обыгрывал "Баварию" с мая 2015 года.

3' Напомним, что обе команды располагаются в зоне Лиги чемпионов - "Бавария" после победы над дортмундской "Боруссией" вернула себе лидерство в турнирной таблице, "Фрайбург" идет на четвертой строчке.

2' Первый угловой сегодня заработали гости, однако ничего серьезного "стандарт" мюнхенского клуба не принес.