  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Фрайбург
0:0
Перерыв
Бавария
0'

Ход матча

36'
Линхарт Филипп
Гульде Мануэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 127
Фрайбург 1.6% (2)
X 7.9% (10)
Бавария 90.6% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Бавария
6.90
6.55
1.57
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Флеккен
Марк
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
5
Гульде
Мануэль
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
9
Хёлер
Лукас
27
Зоммер
Янн
22
Канселу
Жоау
5
Павар
Бенжамен
4
Де
Лигт
Маттейс
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
17
Мане
Садио
7
Гнабри
Серж
Фрайбург
4-4-2
Бавария
4-1-4-1

История личных встреч

Фрайбург
Бавария

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
116.7%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

26 матчей

7.7%
19.2%
73.1%
2 победы 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

3.8%
34.6%
61.6%
1 победа 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед

История матчей

К
1:2
Б
5:0
Б
1:4
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
5:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
7:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.92
0.71

Среднее время на гол

98
126

Всего голов

43
24

Голов в среднем за матч

3.07
2

Среднее время на гол

29
45

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

2.08
1.31

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

43
68

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 13 (6) 0.48
Грегорич Михаэль 8 0.3
Доан Рицу 4 0.15
Гинтер Маттиас 3 0.11
Хёлер Лукас 3 0.11
Кюблер Лукас 2 0.07
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.07
Эггештайн Максимилиан 1 0.04
Чон У-Ён II 1 0.04
Линхарт Филипп 1 0.04
Шаде Кевин 1 0.04
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 11 0.41
Чупо-Мотинг Эрик 10 0.37
Гнабри Серж 9 (1) 0.33
Сане Лерой 7 0.26
Мюллер Томас 6 0.22
Коман Кингсли 6 0.22
Мане Садио 6 (1) 0.22
Киммих Йозуа 4 0.15
Тель Матис 4 0.15
Горецка Леон 3 0.11
Павар Бенжамен 3 0.11
Де Лигт Маттейс 2 0.07
Дэвис Альфонсо 1 0.04
Канселу Жоау 1 0.04
Забитцер Марсель 1 0.04
Мазрауи Нуссаир 0 0
Упамекано Дайо 0 0
Gabriel Vidovic 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 8 0
Грегорич Михаэль 5 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Эггештайн Максимилиан 4 0
Шаллаи Роланд 4 0
Кристиан Штрайх 2 1
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Кайтель Янник 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Доан Рицу 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 5 1
Киммих Йозуа 4 1
Горецка Леон 4 0
Сане Лерой 4 0
Павар Бенжамен 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Юлиан Нагельсман 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Тель Матис 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Зоммер Янн 1 0
Мане Садио 1 0
Канселу Жоау 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Станишич Йосип 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Бавария
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
0% (0)
85% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

4
7
Фрайбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Бавария
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

19
0

Волевые поражения

15
42
Фрайбург
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Бавария
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (12)
12% (3)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

24
7

Волевые поражения

19
49

Голы по времени матча

Забито

22
32
11 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
5
23%
7
22%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
3
14%
12
38%
31-45
6
27%
3
9%
46-60
1
5%
2
6%
61-75
4
18%
3
9%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
5
45%
4
24%
76-90

Забито

17
42
5 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
1
6%
5
12%
1-15
1
6%
8
19%
16-30
3
18%
13
31%
31-45
6
35%
5
12%
46-60
4
24%
3
7%
61-75
2
12%
8
19%
76-90

Пропущено

24
14
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
8%
4
29%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
7
29%
29%
2
14%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
6
25%
4
29%
76-90

Забито

39
74
16 В 1-м тайме 50
23 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 19
5 Не забивали 1
6
15%
12
16%
1-15
4
10%
13
18%
16-30
6
15%
25
34%
31-45
12
31%
8
11%
46-60
5
13%
5
7%
61-75
6
15%
11
15%
76-90

Пропущено

35
31
11 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 19
2
6%
6
19%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
9
26%
6
19%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
11
31%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2
Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Фрайбург - Люцерн 2:2
Бавария
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3
Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2 Бавария - Вердер 6:1 Герта - Бавария 2:3 Бавария - Интер Милан 2:0

Результаты матчей

Фрайбург
Бавария

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
6
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
6:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
6
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
10
3
2
11
2.5
8
5
1
12
3.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
9
4
2
11
2.5
4
9
1
12
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
25
1
12
14
1.5
19
7
4
22
2.5
12
14
2
24
3.5
9
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 27 16 8 3 76 - 29 56
2.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 27 18 2 7 58 - 35 56
3.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 27 15 6 6 41 - 29 51
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 27 13 9 5 39 - 35 48
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 13 6 7 49 - 33 45
6.
Байер Л
 2:0 Заявка 27 13 4 10 50 - 40 43
7.
Айнтрахт Фр
 0:2 Заявка 27 11 8 8 47 - 39 41
8.
Майнц
 0:0 Заявка 27 11 8 8 43 - 36 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Вердер
 0:0 Заявка 27 9 5 13 40 - 50 32
11.
Боруссия М
 Заявка 26 8 8 10 40 - 44 32
12.
Кёльн
 2:1 Заявка 27 7 10 10 35 - 45 31
13.
Аугсбург
 1:2 Заявка 27 8 5 14 35 - 49 29
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
16.
Герта
 Заявка 26 5 7 14 31 - 49 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 13 11 1 1 37 - 12 34
2.
Бавария
 0:0 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 14 8 5 1 22 - 11 29
6.
Айнтрахт Фр
 0:2 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 2:0 Заявка 14 7 2 5 29 - 18 23
9.
Майнц
 0:0 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
10.
Кёльн
 2:1 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
11.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
12.
Аугсбург
 1:2 Заявка 14 5 3 6 14 - 19 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 0:0 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 14 7 4 3 33 - 16 25
2.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Байер Л
 2:0 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
5.
Майнц
 0:0 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
6.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 0:2 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 0:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 27 16
11.
Кёльн
 2:1 Заявка 14 2 6 6 14 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 1:2 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Фрэндли файр от Сане, зарядил он в безобидной ситуации мячом в лицо Киммиху, но обошлось без травмы.
  • 45'
    Киммих подает штрафной с правого фланга, однако защитники "Фрайбурга" верх снимают.
  • Травма, повреждение
    45'
    Снова есть работа у врачей "Фрайбурга", получил повреждение Грегорич. Как бы не пришлось вторую вынужденную замену использовать тренерскому штабу хозяев.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Даниэль Зиберт к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Сане по дуге преодолел всю штрафную и с левого края прострелил во вратарскую - Флеккен забрал мяч.
  • Опасный момент
    44'
    Грегорич входит в штрафную с левого края и простреливает на дальнюю штангу, Доан, опережая соперника, в падении протыкает мяч в створ, но Зоммер спасает свои ворота!
  • 43'
    Прострел Мане с левого края штрафной защитники прерывают, мяч отскакивает на ногу Мусиале, который с 15 метров направляет его в руки Флеккену.
  • 42'
    Дэвис на левом краю штрафной попытался обыграть Доана, однако японец чисто выиграл это единоборство у канадца.
  • Опасный момент
    41'
    Сане играет в "стенку" с Киммихом и с висящим на плечах соперником выходит на рандеву с голкипером, но Флеккен забирает мяч в ногах Лероя!
  • 40'
    Мане после заброса из глубины имел шанс выскочить на рандеву с Флеккеном, однако не очень удачно обработал мяч, который Флеккен забрал на выходе.
  • 39'
    Дэвис промчался по левому флангу и исполнил очередной кросс в чужую штрафную - Флеккен прочитал эпизод и на выходе забрал мяч.
  • 38'
    Дэвис с левого фланга исполняет подачу в штрафную, Мюллер подрезает мяч в дальний угол, однако в створ не попадает.
  • Замена
    36'
    Не смог Мануэль Гульде продолжить встречу, вместо него в центре обороны появляется Филипп Линхарт.
  • Травма, повреждение
    35'
    Есть работа у врачей "Фрайбурга", Гульде требуется помощь врачей после единоборства в центральном круге.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Гюнтер врывается в штрафную с левого края и самостоятельно завершает атаку, однако попасть в створ капитану "Фрайбурга" не удается.
    • Опасный момент
      33'
      Киммих подает углвоой с левого фланга, следует скидка в центр штрафной на Павара, который через рикошет пробивает в руки Флеккену!
    • Фол, нарушение
      32'
      Некоторое затишье на поле у нас, контролировали хозяева мяч на чужой половине, но недолго, а Сильдиллия совершает быстрый тактический фол.
    • 30'
      Дэвис с левого фланга исполняет подачу в штрафную, но Гнабри не дают пробить головой, вторым темпом следует еще один заброс в штрафную - Флеккен на выходе забирает мяч.
    • 29'
      Длинный аут с правого фланга бросают хозяева поля, мяч немного заметался по штрафной площади "Баварии", но всё же до момента дело не дошло.
    • 27'
      5 ударов нанесла "Бавария" к этой минуте, однажды попав в створ, но это было действительно опасно. У хозяева две попытки и одно попадание в створ.
    • 26'
      Сане получает мяч от Мусиалы на правом краю штрафной и с 15 метров закручивает снаряд в дальний угол, но немного в цель не попадает.
    • 25'
      Ответная атака "Баварии" завершается дальним ударом Мусиалы из центральной зоны - мяч прокатывается левее створа.
    • 24'
      Грифо исполняет проникающий пас в штрафную на Гюнтера, тот в касание простреливает во второй темп, но оборона "Баварии" справляется.
    • 22'
      Канселу забрасывает мяч в направлении Гнабри, тот первым касанием прокидывает мяч мимо Гульде, но дальше на выходе надежно играет Флеккен.
    • Угловой
      21'
      Угловой на левом фланге зарабатывает для своей команды Грифо, однако на "стандарте" ничего опасного хозяева не создали.
    • Фол, нарушение
      20'
      Сильдиллия на фланге обороны жестковато встречает Мане, пока без желтых карточек обходится Даниэль Зиберт.
    • 19'
      В матче первого круга "Бавария" уверенно расправилась с соперником со счётом 5:0, причем все пять мячей у мюнхенцев забили пять разных футболистов.
    • Опасный момент
      18'
      Мане после паса Мюллера врывается в штрафную с левого края, убегает от защитника и пробивает с носка мимо Флеккена, однако мяч проходит в сантиметрах от штанги!
    • 16'
      Грегорич со штрафного пробил низом в правый от себя угол, однако Зоммер не дремал и поймал мяч намертво.
    • Фол, нарушение
      15'
      Мусиала высоко задирает ногу в борьбе за мяч и попадает по голове Доану, штрафной в 30 с небольшим метрах от чужих ворот зарабатывают хозяева.
    • 14'
      Отбор на чужой половине удается "Фрайбургу", Гюнтер получает мяч на левом фланге, но простреливает безадресно.
    • 13'
      Сане со штрафного исполняет подачу на набегавшего Упамекано, которого на втором этаже опережают защитники "Фрайбурга".
    • Фол, нарушение
      12'
      Гюнтер срывает проход Канселу фолом в нескольких метрах от угла собственной штрафной, пока без карточек обходится арбитр.
    • 11'
      Передачу на Мане с левого фланга исполняет Дэвис, однако Флеккен выходит из ворот и на выходе опережает сенегальца.
    • 10'
      Вполне ожидаемым получается дебют в этой встрече, понятное дело, что "Бавария" будет владеть инициативой.
    • Опасный момент
      9'
      Мусиала получает мяч на левом краю штрафной, обыгрывает соперника и подает к линии вратарской, а удар Гнабри головой парирует Флеккен!
    • 8'
      В Бундеслиге "Фрайбург" не проигрывает на протяжении семи матчей - 3 победы и 4 ничьи, последняя неудача случилась в начале февраля в Дортмунде - 1:5.
    • 7'
      Теперь уже "Бавария" приступает к осаде штрафной площади хозяев, довольно методично команда Тухеля ищет варианты на подступах к владениям Флеккена.
    • 6'
      Удается "Фрайбургу" немного повладеть мячом в центре поля, но попытка обострения тут же приводит к перехвату мюнхенцев.
    • 5'
      Первую атаку проводят хозяева поля, Грифо получает мяч на левом краю штрафной, убирает под правую и пытается пробить, но попадает в соперника.
    • 4'
      На неделе команды встречались в четвертьфинале Кубка Германии, тогда "Фрайбург" одержал сенсационную волевую победу, забив пенальти в компенсированное время. А вот в Бундеслиге "Фрайбург" не обыгрывал "Баварию" с мая 2015 года.
    • 3'
      Напомним, что обе команды располагаются в зоне Лиги чемпионов - "Бавария" после победы над дортмундской "Боруссией" вернула себе лидерство в турнирной таблице, "Фрайбург" идет на четвертой строчке.
    • Угловой
      2'
      Первый угловой сегодня заработали гости, однако ничего серьезного "стандарт" мюнхенского клуба не принес.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 46.1% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Фрайбург 0:0 Бавария онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Бавария

    Исход игры
    Фрайбург
    1.6% (2)
    Ничья
    7.8% (10)
    Бавария
    90.6% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.15% (99)
    Меньше
    18.85% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    82.79% (101)
    Нет
    17.21% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    46.1% (59)
    1:3 Бавария
    19.5% (25)
    0:2 Бавария
    10.9% (14)
    2:3 Бавария
    3.9% (5)
    1:1 Ничья
    3.9% (5)
    0:1 Бавария
    3.1% (4)
    0:3 Бавария
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фрайбург
    Бавария
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     