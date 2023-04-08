Тур: 27. Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Зиберт Даниэль
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Флеккен
Марк
42
Доан
Рицу
27
Зоммер
Янн
22
Канселу
Жоау
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
17
Мане
Садио
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-Ён IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
27 Зоммер ЯннВратарь
-
22 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
23 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фрайбург
Бавария
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
116.7%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
26 матчей
7.7%
19.2%
73.1%
2 победы 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
3.8%
34.6%
61.6%
1 победа 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.92
0.71
Среднее время на гол
98
126
Всего голов
43
24
Голов в среднем за матч
3.07
2
Среднее время на гол
29
45
Всего голов
54
34
Голов в среднем за матч
2.08
1.31
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
43
68
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|13 (6)
|0.48
|Грегорич Михаэль
|8
|0.3
|Доан Рицу
|4
|0.15
|Гинтер Маттиас
|3
|0.11
|Хёлер Лукас
|3
|0.11
|Кюблер Лукас
|2
|0.07
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0.07
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.04
|Чон У-Ён II
|1
|0.04
|Линхарт Филипп
|1
|0.04
|Шаде Кевин
|1
|0.04
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|11
|0.41
|Чупо-Мотинг Эрик
|10
|0.37
|Гнабри Серж
|9 (1)
|0.33
|Сане Лерой
|7
|0.26
|Мюллер Томас
|6
|0.22
|Коман Кингсли
|6
|0.22
|Мане Садио
|6 (1)
|0.22
|Киммих Йозуа
|4
|0.15
|Тель Матис
|4
|0.15
|Горецка Леон
|3
|0.11
|Павар Бенжамен
|3
|0.11
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.07
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.04
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|Забитцер Марсель
|1
|0.04
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Упамекано Дайо
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|8
|0
|Грегорич Михаэль
|5
|0
|Гюнтер Кристиан
|5
|0
|Сильдиллия Килианн
|3
|1
|Эггештайн Максимилиан
|4
|0
|Шаллаи Роланд
|4
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|1
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Кайтель Янник
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Доан Рицу
|2
|0
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Петерсен Нильс
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|5
|1
|Киммих Йозуа
|4
|1
|Горецка Леон
|4
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Павар Бенжамен
|4
|0
|Де Лигт Маттейс
|4
|0
|Юлиан Нагельсман
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Бавария
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
0% (0)
85% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
4
7
Фрайбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Бавария
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
19
0
Волевые поражения
15
42
Фрайбург
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Бавария
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (12)
12% (3)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
24
7
Волевые поражения
19
49
Голы по времени матча
Забито
22
32
11 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
5
23%
7
22%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
3
14%
12
38%
31-45
6
27%
3
9%
46-60
1
5%
2
6%
61-75
4
18%
3
9%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
5
45%
4
24%
76-90
Забито
17
42
5 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
1
6%
5
12%
1-15
1
6%
8
19%
16-30
3
18%
13
31%
31-45
6
35%
5
12%
46-60
4
24%
3
7%
61-75
2
12%
8
19%
76-90
Пропущено
24
14
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
8%
4
29%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
7
29%
29%
2
14%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
6
25%
4
29%
76-90
Забито
39
74
16 В 1-м тайме 50
23 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 19
5 Не забивали 1
6
15%
12
16%
1-15
4
10%
13
18%
16-30
6
15%
25
34%
31-45
12
31%
8
11%
46-60
5
13%
5
7%
61-75
6
15%
11
15%
76-90
Пропущено
35
31
11 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 19
2
6%
6
19%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
9
26%
6
19%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
11
31%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2
Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Фрайбург - Люцерн 2:2
Бавария
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3
Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2 Бавария - Вердер 6:1 Герта - Бавария 2:3 Бавария - Интер Милан 2:0
Результаты матчей
Фрайбург
Бавария
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
6
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
6:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
6
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
103
211
85
112
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
58
94
211
49
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
251
1214
197
422
1214
224
917
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|16
|8
|3
|76 - 29
|56
|2.
|1:0 Заявка
|27
|18
|2
|7
|58 - 35
|56
|3.
|0:1 Заявка
|27
|15
|6
|6
|41 - 29
|51
|4.
|0:0 Заявка
|27
|13
|9
|5
|39 - 35
|48
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|49 - 33
|45
|6.
|2:0 Заявка
|27
|13
|4
|10
|50 - 40
|43
|7.
|0:2 Заявка
|27
|11
|8
|8
|47 - 39
|41
|8.
|0:0 Заявка
|27
|11
|8
|8
|43 - 36
|41
|9.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|46 - 34
|39
|10.
|0:0 Заявка
|27
|9
|5
|13
|40 - 50
|32
|11.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|40 - 44
|32
|12.
|2:1 Заявка
|27
|7
|10
|10
|35 - 45
|31
|13.
|1:2 Заявка
|27
|8
|5
|14
|35 - 49
|29
|14.
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|28 - 57
|26
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|35 - 46
|25
|16.
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|31 - 49
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|21 - 48
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|29 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|13
|11
|1
|1
|37 - 12
|34
|2.
|0:0 Заявка
|13
|9
|4
|0
|43 - 13
|31
|3.
|0:1 Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|0:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|0:2 Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|8.
|2:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|29 - 18
|23
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 15
|21
|10.
|2:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 14
|19
|11.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|12.
|1:2 Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 19
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|0:0 Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 16
|25
|2.
|1:0 Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 23
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|5.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|6.
|0:1 Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|0:2 Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 27
|16
|11.
|2:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 31
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|13.
|1:2 Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 30
|11
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 29
|5
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 29
|5
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Бавария
Исход игры
Фрайбург
1.6% (2)
Ничья
7.8% (10)
Бавария
90.6% (116)
Тотал 2.5
Больше
81.15% (99)
Меньше
18.85% (23)
Обе команды забьют
Да
82.79% (101)
Нет
17.21% (21)
Популярный счёт
1:2 Бавария
46.1% (59)
1:3 Бавария
19.5% (25)
0:2 Бавария
10.9% (14)
2:3 Бавария
3.9% (5)
1:1 Ничья
3.9% (5)
0:1 Бавария
3.1% (4)
0:3 Бавария
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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