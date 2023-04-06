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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Фрайбург
 
Позже
Бавария
Прогнозы 53
Фрайбург 1.9% (1)
X 7.5% (4)
Бавария 90.6% (48)
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Фрайбург
Ничья
Бавария
6.80
6.30
1.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Фрайбург
Бавария

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
116.7%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

26 матчей

7.7%
19.2%
73.1%
2 победы 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

3.8%
34.6%
61.6%
1 победа 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед

История матчей

К
1:2
Б
5:0
Б
1:4
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
5:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
7:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.92
0.71

Среднее время на гол

98
126

Всего голов

43
24

Голов в среднем за матч

3.07
2

Среднее время на гол

29
45

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

2.08
1.31

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

43
68

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 13 (6) 0.5
Грегорич Михаэль 8 0.31
Доан Рицу 4 0.15
Гинтер Маттиас 3 0.12
Хёлер Лукас 3 0.12
Кюблер Лукас 2 0.08
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.08
Эггештайн Максимилиан 1 0.04
Чон У-Ён II 1 0.04
Линхарт Филипп 1 0.04
Шаде Кевин 1 0.04
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 11 0.42
Чупо-Мотинг Эрик 10 0.38
Гнабри Серж 9 (1) 0.35
Сане Лерой 7 0.27
Мюллер Томас 6 0.23
Коман Кингсли 6 0.23
Мане Садио 6 (1) 0.23
Киммих Йозуа 4 0.15
Тель Матис 4 0.15
Горецка Леон 3 0.12
Павар Бенжамен 3 0.12
Де Лигт Маттейс 2 0.08
Дэвис Альфонсо 1 0.04
Канселу Жоау 1 0.04
Забитцер Марсель 1 0.04
Мазрауи Нуссаир 0 0
Упамекано Дайо 0 0
Gabriel Vidovic 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 8 0
Грегорич Михаэль 5 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Эггештайн Максимилиан 4 0
Шаллаи Роланд 4 0
Кристиан Штрайх 2 1
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Кайтель Янник 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Доан Рицу 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 5 1
Киммих Йозуа 4 1
Горецка Леон 4 0
Сане Лерой 4 0
Павар Бенжамен 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Юлиан Нагельсман 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Тель Матис 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Зоммер Янн 1 0
Мане Садио 1 0
Канселу Жоау 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Станишич Йосип 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Бавария
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
0% (0)
85% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

4
7
Фрайбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Бавария
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

19
0

Волевые поражения

15
42
Фрайбург
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Бавария
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (12)
12% (3)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

24
7

Волевые поражения

19
49

Голы по времени матча

Забито

22
32
11 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
5
23%
7
22%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
3
14%
12
38%
31-45
6
27%
3
9%
46-60
1
5%
2
6%
61-75
4
18%
3
9%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
5
45%
4
24%
76-90

Забито

17
42
5 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
1
6%
5
12%
1-15
1
6%
8
19%
16-30
3
18%
13
31%
31-45
6
35%
5
12%
46-60
4
24%
3
7%
61-75
2
12%
8
19%
76-90

Пропущено

24
14
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
8%
4
29%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
7
29%
29%
2
14%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
6
25%
4
29%
76-90

Забито

39
74
16 В 1-м тайме 50
23 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 19
5 Не забивали 1
6
15%
12
16%
1-15
4
10%
13
18%
16-30
6
15%
25
34%
31-45
12
31%
8
11%
46-60
5
13%
5
7%
61-75
6
15%
11
15%
76-90

Пропущено

35
31
11 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 19
2
6%
6
19%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
9
26%
6
19%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
11
31%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2
Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Фрайбург - Люцерн 2:2
Бавария
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3
Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2 Бавария - Вердер 6:1 Герта - Бавария 2:3 Бавария - Интер Милан 2:0

Результаты матчей

Фрайбург
Бавария

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
6
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
6:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
6
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
10
3
2
11
2.5
8
5
1
12
3.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
9
4
2
11
2.5
4
9
1
12
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
25
1
12
14
1.5
19
7
4
22
2.5
12
14
2
24
3.5
9
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 26 16 7 3 76 - 29 55
2.
Боруссия Д
 Заявка 26 17 2 7 57 - 35 53
3.
Унион Берлин
 Заявка 26 15 6 5 41 - 28 51
4.
Фрайбург
 Заявка 26 13 8 5 39 - 35 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 13 6 7 49 - 33 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 26 11 8 7 47 - 37 41
7.
Байер Л
 Заявка 26 12 4 10 48 - 40 40
8.
Майнц
 Заявка 26 11 7 8 43 - 36 40
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Боруссия М
 Заявка 26 8 8 10 40 - 44 32
11.
Вердер
 Заявка 26 9 4 13 40 - 50 31
12.
Аугсбург
 Заявка 26 8 5 13 34 - 47 29
13.
Кёльн
 Заявка 26 6 10 10 33 - 44 28
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
16.
Герта
 Заявка 26 5 7 14 31 - 49 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 13 8 4 1 22 - 11 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 27 - 18 20
9.
Майнц
 Заявка 13 5 5 3 23 - 15 20
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
12.
Аугсбург
 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 7 3 3 33 - 16 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
13.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 1 день 16 часов 53 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой Бавария.
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    • Прогнозы 53
    Фрайбург 1.9% (1)
    X 7.5% (4)
    Бавария 90.6% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Бавария
    6.80
    6.30
    1.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фрайбург - Бавария онлайн

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    Прогнозы на матч Фрайбург - Бавария

    Исход игры
    Фрайбург
    1.9% (1)
    Ничья
    7.5% (4)
    Бавария
    90.6% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (39)
    Меньше
    23.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    74.51% (38)
    Нет
    25.49% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    37.7% (20)
    1:3 Бавария
    22.6% (12)
    0:2 Бавария
    13.2% (7)
    0:3 Бавария
    5.7% (3)
    0:1 Бавария
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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    Фрайбург
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