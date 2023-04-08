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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Герта
0:1
Второй тайм: 48'
РБ Лейпциг
0'
20' Желтая карточка
Собослаи Доминик
32' Желтая карточка
Лукебакио Доди
0:1
40' Гол
Айдара Амаду
45' Желтая карточка
Уремович Филип
45' Желтая карточка
Боатенг Кевин-Принс
45' Желтая карточка
Айдара Амаду

Ход матча

20'
 
Собослаи Доминик
32'
Лукебакио Доди
 
40'
0:1
Айдара Амаду
(Симакан Мохамед)
45'
Уремович Филип
 
45'
Боатенг Кевин-Принс
 
45'
 
Айдара Амаду

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 122
Герта 3.3% (4)
X 13.1% (16)
РБ Лейпциг 83.6% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
РБ Лейпциг
5.34
6.40
1.73
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кристенсен
Оливер
5
Уремович
Филип
20
Кемпф
Марк-Оливер
31
Дордой
Мартон
16
Кенни
Джонджо
29
Тусар
Люка
6
Джигерджи
Толга
27
Боатенг
Кевин-Принс
21
Платтенхардт
Марвин
14
Лукебакио
Доди
18
Канга
Вилфрид
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
22
Раум
Давид
8
Айдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
17
Собослаи
Доминик
10
Форсберг
Эмиль
11
Вернер
Тимо
Герта
3-5-2
РБ Лейпциг
3-4-2-1

История личных встреч

Герта
РБ Лейпциг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

13 матчей

15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:6
Б
6:0
Б
0:3
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:4
Б
5:0
Б
0:3
Б
2:3
Б
1:4
Б
2:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
1.13

Среднее время на гол

112
80

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

2.75
4

Среднее время на гол

32
22

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

2
2.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

45
40

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 10 (4) 0.37
Рихтер Марко 4 0.15
Сердар Суат 4 0.15
Тусар Люка 3 0.11
Нганкам Жессик 3 (1) 0.11
Йоветич Стеван 2 0.07
Канга Вилфрид 2 0.07
Зельке Дейви 1 (1) 0.04
Дордой Мартон 1 0.04
Шерхант Дерри 1 0.04
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Джигерджи Толга 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Рохель Агустин 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 12 (2) 0.44
Вернер Тимо 7 0.26
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.22
Собослаи Доминик 4 0.15
Андре Силва 4 0.15
Орбан Вилли 3 0.11
Ольмо Дани 2 0.07
Хенрихс Бенджамин 2 0.07
Симакан Мохамед 2 0.07
Хальстенберг Марсель 1 0.04
Поульсен Юссуф 1 0.04
Айдара Амаду 1 0.04
Шлагер Ксавер 1 0.04
Лаймер Конрад 1 0.04
Диалло Абду 1 0.04
Гвардиол Йошко 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Раум Давид 0 0
Кампль Кевин 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукебакио Доди 7 0
Уремович Филип 5 1
Рохель Агустин 6 0
Рихтер Марко 5 0
Кемпф Марк-Оливер 4 0
Сердар Суат 4 0
Шуньич Иван 4 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Нганкам Жессик 3 0
Боатенг Кевин-Принс 2 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Джигерджи Толга 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Зельке Дейви 1 0
Тусар Люка 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 7 0
Хенрихс Бенджамин 7 0
Лаймер Конрад 6 0
Айдара Амаду 4 0
Раум Давид 4 0
Собослаи Доминик 2 1
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Орбан Вилли 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Андре Силва 2 0
Диалло Абду 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Ольмо Дани 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Результаты матчей

Герта
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
РБ Лейпциг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

9
7
Герта
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
РБ Лейпциг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

27
5

Волевые поражения

4
28
Герта
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
РБ Лейпциг
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
23% (6)
54% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
19% (5)
38% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

29
8

Волевые поражения

13
35

Голы по времени матча

Забито

19
21
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
11%
5
24%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
3
16%
8
38%
76-90

Пропущено

20
20
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
6
30%
7
35%
31-45
3
15%
6
30%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
4
20%
1
5%
76-90

Забито

12
29
2 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
0
0%
4
14%
1-15
2
17%
5
17%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
17%
7
24%
46-60
3
25%
2
7%
61-75
5
42%
6
21%
76-90

Пропущено

29
12
16 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
2
7%
1
8%
1-15
8
28%
0
0%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
1
3%
8
67%
61-75
6
21%
0
0%
76-90

Забито

31
50
10 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
2
6%
9
18%
1-15
4
13%
6
12%
16-30
4
13%
7
14%
31-45
6
19%
8
16%
46-60
7
23%
6
12%
61-75
8
26%
14
28%
76-90

Пропущено

49
32
27 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 19
4
8%
2
6%
1-15
11
22%
3
9%
16-30
12
24%
9
28%
31-45
9
18%
7
22%
46-60
3
6%
10
31%
61-75
10
20%
1
3%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1
Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Club de Lyon FC 3:0 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Людвигсфельдер - Герта 0:5 Герта - Гразер 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0
РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2

Результаты матчей

Герта
РБ Лейпциг

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
3:1
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
4
1 раз 4%
3
7 раз 27%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Герта
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
10
3
1
12
2.5
5
8
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
21
5
9
17
1.5
15
11
1
25
2.5
9
17
1
25
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 27 17 7 3 77 - 29 58
2.
Боруссия Д
 Заявка 27 18 2 7 59 - 36 56
3.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 27 14 6 7 50 - 33 48
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
8.
Майнц
 Заявка 27 11 8 8 45 - 38 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
11.
Боруссия М
 Заявка 26 8 8 10 40 - 44 32
12.
Кёльн
 Заявка 27 7 10 10 36 - 45 31
13.
Аугсбург
 Заявка 27 8 5 14 35 - 50 29
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
16.
Герта
 0:1 Заявка 27 5 7 15 31 - 50 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
11.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
12.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 0:1 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
5.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 0:1 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
  • Фол, нарушение
    49'
    Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Лукебакио Доди пострадал.
  • 48'
    Герта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Герта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Кампль Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 48'
    Джигерджи Толга нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Герта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Йошко Гвардиол ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Герта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Герта пытается что-то создать.
    • 46'
      Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      РБ Лейпциг контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда РБ Лейпциг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Герта: 33%, РБ Лейпциг: 67%.
    • 50'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Герта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой РБ Лейпциг.
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      1.70 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 122
    Герта 3.3% (4)
    X 13.1% (16)
    РБ Лейпциг 83.6% (102)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Герта
    Ничья
    РБ Лейпциг
    5.34
    6.40
    1.73
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Герта 0:1 РБ Лейпциг онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Герта 0:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Герта
    3.3% (4)
    Ничья
    13.1% (16)
    РБ Лейпциг
    83.6% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.91% (82)
    Меньше
    31.09% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    80.67% (96)
    Нет
    19.33% (23)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    50.8% (62)
    1:1 Ничья
    11.5% (14)
    1:3 РБ Лейпциг
    10.7% (13)
    0:1 РБ Лейпциг
    9% (11)
    0:2 РБ Лейпциг
    7.4% (9)
    2:3 РБ Лейпциг
    2.5% (3)
    1:0 Герта
    1.6% (2)
    2:1 Герта
    1.6% (2)
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    Герта
    РБ Лейпциг
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