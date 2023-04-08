Тур: 27. Стадион: Олимпиаштадион. Главный судья: Айтекин Дениз
0:1
Второй тайм: 48'
0'
20' Желтая карточкаСобослаи Доминик
32' Желтая карточкаЛукебакио Доди
0:1
40' ГолАйдара Амаду
45' Желтая карточкаУремович Филип
45' Желтая карточкаБоатенг Кевин-Принс
45' Желтая карточкаАйдара Амаду
Ход матча
20'
32'
40'
0:1
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тусар
Люка
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Герта
РБ Лейпциг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
13 матчей
15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.8
1.13
Среднее время на гол
112
80
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
2.75
4
Среднее время на гол
32
22
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
2
2.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
45
40
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|10 (4)
|0.37
|Рихтер Марко
|4
|0.15
|Сердар Суат
|4
|0.15
|Тусар Люка
|3
|0.11
|Нганкам Жессик
|3 (1)
|0.11
|Йоветич Стеван
|2
|0.07
|Канга Вилфрид
|2
|0.07
|Зельке Дейви
|1 (1)
|0.04
|Дордой Мартон
|1
|0.04
|Шерхант Дерри
|1
|0.04
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Джигерджи Толга
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
|Рохель Агустин
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|12 (2)
|0.44
|Вернер Тимо
|7
|0.26
|Форсберг Эмиль
|6 (2)
|0.22
|Собослаи Доминик
|4
|0.15
|Андре Силва
|4
|0.15
|Орбан Вилли
|3
|0.11
|Ольмо Дани
|2
|0.07
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.07
|Симакан Мохамед
|2
|0.07
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.04
|Поульсен Юссуф
|1
|0.04
|Айдара Амаду
|1
|0.04
|Шлагер Ксавер
|1
|0.04
|Лаймер Конрад
|1
|0.04
|Диалло Абду
|1
|0.04
|Гвардиол Йошко
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Раум Давид
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукебакио Доди
|7
|0
|Уремович Филип
|5
|1
|Рохель Агустин
|6
|0
|Рихтер Марко
|5
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|4
|0
|Сердар Суат
|4
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Нганкам Жессик
|3
|0
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|7
|0
|Хенрихс Бенджамин
|7
|0
|Лаймер Конрад
|6
|0
|Айдара Амаду
|4
|0
|Раум Давид
|4
|0
|Собослаи Доминик
|2
|1
|Розе Марко
|2
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Вернер Тимо
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Андре Силва
|2
|0
|Диалло Абду
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Ольмо Дани
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Результаты матчей
Герта
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
РБ Лейпциг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
9
7
Герта
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
РБ Лейпциг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
27
5
Волевые поражения
4
28
Герта
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
РБ Лейпциг
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
23% (6)
54% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
19% (5)
38% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
29
8
Волевые поражения
13
35
Голы по времени матча
Забито
19
21
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
11%
5
24%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
3
16%
8
38%
76-90
Пропущено
20
20
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
6
30%
7
35%
31-45
3
15%
6
30%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
4
20%
1
5%
76-90
Забито
12
29
2 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
0
0%
4
14%
1-15
2
17%
5
17%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
17%
7
24%
46-60
3
25%
2
7%
61-75
5
42%
6
21%
76-90
Пропущено
29
12
16 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
2
7%
1
8%
1-15
8
28%
0
0%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
1
3%
8
67%
61-75
6
21%
0
0%
76-90
Забито
31
50
10 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
2
6%
9
18%
1-15
4
13%
6
12%
16-30
4
13%
7
14%
31-45
6
19%
8
16%
46-60
7
23%
6
12%
61-75
8
26%
14
28%
76-90
Пропущено
49
32
27 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 19
4
8%
2
6%
1-15
11
22%
3
9%
16-30
12
24%
9
28%
31-45
9
18%
7
22%
46-60
3
6%
10
31%
61-75
10
20%
1
3%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1
Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Club de Lyon FC 3:0 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Людвигсфельдер - Герта 0:5 Герта - Гразер 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0
РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2
Результаты матчей
Герта
РБ Лейпциг
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
3:1
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
4
1 раз 4%
3
7 раз 27%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Герта
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
76
103
112
58
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
211
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
215
917
1511
125
917
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|77 - 29
|58
|2.
|Заявка
|27
|18
|2
|7
|59 - 36
|56
|3.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|42 - 30
|51
|4.
|1:0 Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 33
|48
|5.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 36
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|51 - 41
|43
|7.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|48 - 40
|41
|8.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 38
|41
|9.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|46 - 34
|39
|10.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|42 - 52
|32
|11.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|40 - 44
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|36 - 45
|31
|13.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|35 - 50
|29
|14.
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|28 - 57
|26
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|35 - 46
|25
|16.
|0:1 Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 50
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|21 - 48
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|29 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|43 - 13
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|4.
|1:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 14
|19
|11.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 23
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 30
|11
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 29
|5
|18.
|0:1 Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 29
|5
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Герта 0:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Герта
3.3% (4)
Ничья
13.1% (16)
РБ Лейпциг
83.6% (102)
Тотал 2.5
Больше
68.91% (82)
Меньше
31.09% (37)
Обе команды забьют
Да
80.67% (96)
Нет
19.33% (23)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
50.8% (62)
1:1 Ничья
11.5% (14)
1:3 РБ Лейпциг
10.7% (13)
0:1 РБ Лейпциг
9% (11)
0:2 РБ Лейпциг
7.4% (9)
2:3 РБ Лейпциг
2.5% (3)
1:0 Герта
1.6% (2)
2:1 Герта
1.6% (2)
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