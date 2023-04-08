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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 50679 Главный судья: Айтекин Дениз
Герта
0:1
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
20' Желтая карточка
Собослаи Доминик
32' Желтая карточка
Лукебакио Доди
0:1
40' Гол
Айдара Амаду
45' Желтая карточка
Уремович Филип
45' Желтая карточка
Боатенг Кевин-Принс
45' Желтая карточка
Айдара Амаду
70' Желтая карточка
Канга Вилфрид
90' Желтая карточка
Симакан Мохамед
90'+5

Ход матча

20'
 
Собослаи Доминик
32'
Лукебакио Доди
 
40'
0:1
Айдара Амаду
(Симакан Мохамед)
45'
Уремович Филип
 
45'
Боатенг Кевин-Принс
 
45'
 
Айдара Амаду
62'
Нганкам Жессик
Боатенг Кевин-Принс
 
62'
Рихтер Марко
Кенни Джонджо
 
62'
Сердар Суат
Джигерджи Толга
 
63'
 
Ольмо Дани
Форсберг Эмиль
63'
 
Андре Силва
Вернер Тимо
70'
Канга Вилфрид
 
74'
Йоветич Стеван
Канга Вилфрид
 
74'
Нидерлехнер Флориан
Уремович Филип
 
78'
 
Клостерманн Лукас
Айдара Амаду
84'
 
Хальстенберг Марсель
Раум Давид
90'
 
Симакан Мохамед

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Герта 3.3% (4)
X 13.1% (16)
РБ Лейпциг 83.6% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кристенсен
Оливер
5
Уремович
Филип
20
Кемпф
Марк-Оливер
31
Дордой
Мартон
16
Кенни
Джонджо
29
Тусар
Люка
6
Джигерджи
Толга
27
Боатенг
Кевин-Принс
21
Платтенхардт
Марвин
14
Лукебакио
Доди
18
Канга
Вилфрид
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
22
Раум
Давид
8
Айдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
17
Собослаи
Доминик
10
Форсберг
Эмиль
11
Вернер
Тимо
Герта
3-5-2
РБ Лейпциг
3-4-2-1

История личных встреч

Герта
РБ Лейпциг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

13 матчей

15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:6
Б
6:0
Б
0:3
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:4
Б
5:0
Б
0:3
Б
2:3
Б
1:4
Б
2:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
1.13

Среднее время на гол

112
80

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

2.75
4

Среднее время на гол

32
22

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

2
2.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

45
40

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 10 (4) 0.37
Рихтер Марко 4 0.15
Сердар Суат 4 0.15
Тусар Люка 3 0.11
Нганкам Жессик 3 (1) 0.11
Йоветич Стеван 2 0.07
Канга Вилфрид 2 0.07
Зельке Дейви 1 (1) 0.04
Дордой Мартон 1 0.04
Шерхант Дерри 1 0.04
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Джигерджи Толга 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Рохель Агустин 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 12 (2) 0.44
Вернер Тимо 7 0.26
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.22
Собослаи Доминик 4 0.15
Андре Силва 4 0.15
Орбан Вилли 3 0.11
Ольмо Дани 2 0.07
Хенрихс Бенджамин 2 0.07
Айдара Амаду 2 0.07
Симакан Мохамед 1 0.04
Хальстенберг Марсель 1 0.04
Поульсен Юссуф 1 0.04
Шлагер Ксавер 1 0.04
Лаймер Конрад 1 0.04
Диалло Абду 1 0.04
Гвардиол Йошко 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Раум Давид 0 0
Кампль Кевин 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукебакио Доди 7 0
Уремович Филип 5 1
Рохель Агустин 6 0
Рихтер Марко 5 0
Кемпф Марк-Оливер 4 0
Сердар Суат 4 0
Шуньич Иван 4 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Канга Вилфрид 3 0
Нганкам Жессик 3 0
Боатенг Кевин-Принс 2 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Джигерджи Толга 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Зельке Дейви 1 0
Тусар Люка 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 7 0
Хенрихс Бенджамин 7 0
Лаймер Конрад 6 0
Айдара Амаду 4 0
Раум Давид 4 0
Собослаи Доминик 2 1
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Орбан Вилли 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Андре Силва 2 0
Диалло Абду 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Ольмо Дани 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Результаты матчей

Герта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
РБ Лейпциг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

9
7
Герта
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
РБ Лейпциг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

27
5

Волевые поражения

4
28
Герта
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

29
8

Волевые поражения

13
35

Голы по времени матча

Забито

19
22
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
11%
5
23%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
3
16%
8
36%
76-90

Пропущено

21
20
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
7
33%
7
35%
31-45
3
14%
6
30%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
4
19%
1
5%
76-90

Забито

12
29
2 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
0
0%
4
14%
1-15
2
17%
5
17%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
17%
7
24%
46-60
3
25%
2
7%
61-75
5
42%
6
21%
76-90

Пропущено

29
12
16 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
2
7%
1
8%
1-15
8
28%
0
0%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
1
3%
8
67%
61-75
6
21%
0
0%
76-90

Забито

31
51
10 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
2
6%
9
18%
1-15
4
13%
6
12%
16-30
4
13%
8
16%
31-45
6
19%
8
16%
46-60
7
23%
6
12%
61-75
8
26%
14
27%
76-90

Пропущено

50
32
28 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 19
4
8%
2
6%
1-15
11
22%
3
9%
16-30
13
26%
9
28%
31-45
9
18%
7
22%
46-60
3
6%
10
31%
61-75
10
20%
1
3%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1
Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Club de Lyon FC 3:0 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Людвигсфельдер - Герта 0:5 Герта - Гразер 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0
РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2

Результаты матчей

Герта
РБ Лейпциг

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
3:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
4
1 раз 4%
1
7 раз 26%
3
7 раз 26%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Герта
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
1
7
7
1.5
10
3
1
13
2.5
5
8
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
4
2
11
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
22
5
9
18
1.5
15
12
1
26
2.5
9
18
1
26
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 27 17 7 3 77 - 29 58
2.
Боруссия Д
 Заявка 27 18 2 7 59 - 36 56
3.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 14 6 7 50 - 33 48
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
8.
Майнц
 Заявка 27 11 8 8 45 - 38 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
11.
Боруссия М
 Заявка 26 8 8 10 40 - 44 32
12.
Кёльн
 Заявка 27 7 10 10 36 - 45 31
13.
Аугсбург
 Заявка 27 8 5 14 35 - 50 29
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
16.
Герта
 Заявка 27 5 7 15 31 - 50 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
11.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
12.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
5.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но РБ Лейпциг вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Герта: 35%, РБ Лейпциг: 65%.
  • 94'
    Герта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Орбан Вилли успешно блокирует удар.
  • 94'
    Йоветич Стеван нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Герта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 91'
    Тусар Люка выиграл воздушное противоборство у Андре Силва.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Герта 3.3% (4)
    X 13.1% (16)
    РБ Лейпциг 83.6% (102)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Герта 0:1 РБ Лейпциг онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Герта 0:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Герта
    3.3% (4)
    Ничья
    13.1% (16)
    РБ Лейпциг
    83.6% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.91% (82)
    Меньше
    31.09% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    80.67% (96)
    Нет
    19.33% (23)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    50.8% (62)
    1:1 Ничья
    11.5% (14)
    1:3 РБ Лейпциг
    10.7% (13)
    0:1 РБ Лейпциг
    9% (11)
    0:2 РБ Лейпциг
    7.4% (9)
    2:3 РБ Лейпциг
    2.5% (3)
    1:0 Герта
    1.6% (2)
    2:1 Герта
    1.6% (2)
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