Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда РБ Лейпциг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

49' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Айдара Амаду получает желтую карточку за неспортивное поведение

48' Боатенг Кевин-Принс получает желтую карточку за неспортивное поведение

48' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Уремович Филип тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

44' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Мартон Дардаи успешно блокирует удар.

43' Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол РБ Лейпциг будет все-таки засчитан.

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

37' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Кемпф Марк-Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

34' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

33' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Платтенхардт Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Платтенхардт Марвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

27' Йошко Гвардиол наказан за толчок Лукебакио Доди

27' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Игра в одни ворота сейчас. РБ Лейпциг доминирует и владеет мячом

23' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

22' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

21' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Собослаи Доминик получил желтую карточку от судьи

19' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Платтенхардт Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Платтенхардт Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Кампль Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

15' Платтенхардт Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Платтенхардт Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

11' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

10' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Герта

9' Шанс! Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо

9' Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Собослаи Доминик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Хорошую попытку сделал Форсберг Эмиль . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Кампль Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Герта

4' Вернер Тимо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Герта начинает с центра поля