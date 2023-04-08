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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Байер Л
2:0
Перерыв
Айнтрахт Фр
0'
1:0
10' Гол
Адли Амин
2:0
34' Гол
Диаби Мусса
42' Желтая карточка
Гётце Марио
44' Желтая карточка
Тапсоба Эдмон
45' Желтая карточка
Борре Рафаэль

Ход матча

10'
Адли Амин
(Вирц Флориан)
1:0
34'
Диаби Мусса
(Вирц Флориан)
2:0
42'
 
Гётце Марио
44'
Тапсоба Эдмон
 
45'
 
Борре Рафаэль

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 122
Байер Л 84.4% (103)
X 8.2% (10)
Айнтрахт Фр 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Айнтрахт Фр
3.90
4.11
4.34
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
3
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
25
Паласиос
Эсекиэль
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
21
Адли
Амин
1
Трапп
Кевин
6
Якич
Кристиян
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
24
Бута
32
Макс
Филипп
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибрил
19
Борре
Рафаэль
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
Байер Л
3-4-1-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Байер Л
Айнтрахт Фр

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

29 матчей

55.2%
6.9%
37.9%
16 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б
5:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
3:1
К
4:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
3:0
Б
6:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2

Голы

Всего голов

40
21

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

1.93
0.73

Среднее время на гол

46
122

Всего голов

67
32

Голов в среднем за матч

2.31
1.1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

38
81

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 8 0.3
Фримпонг Жереми 8 0.3
Гложек Адам 4 0.15
Демирбай Керем 3 0.11
Адли Амин 3 0.11
Баккер Митчел 3 0.11
Паласиос Эсекиэль 3 (2) 0.11
Азмун Сердар 3 0.11
Шик Патрик 3 0.11
Амири Надим 3 0.11
Андрих Роберт 2 0.07
Вирц Флориан 1 0.04
Арангис Чарлес 1 0.04
Паулиньо Жозе 1 0.04
Та Джонатан 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Тапсоба Эдмон 1 (1) 0.04
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 12 (2) 0.44
Камада Даити 7 (2) 0.26
Линдстрём Йеспер 7 0.26
Роде Себастьян 4 0.15
Соу Джибрил 3 0.11
Гётце Марио 2 0.07
Бута 2 0.07
Борре Рафаэль 2 (1) 0.07
Эбимбе Эрик 2 0.07
Кнауфф Ансгар 1 0.04
Тута 1 0.04
Аларио Лукас 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Н'Дика Эван 1 0.04
Ленц Кристофер 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 8 2
Андрих Роберт 7 0
Та Джонатан 6 0
Баккер Митчел 3 1
Фримпонг Жереми 4 0
Демирбай Керем 3 0
Амири Надим 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Адли Амин 1 1
Алонсо Хаби 2 0
Паласиос Эсекиэль 2 0
Гложек Адам 2 0
Диаби Мусса 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Азмун Сердар 1 0
Синкгравен Дэйли 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Вирц Флориан 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибрил 7 0
Тута 5 0
Роде Себастьян 5 0
Коло-Муани Рандаль 3 1
Гётце Марио 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Борре Рафаэль 3 0
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Камада Даити 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Хасебе Макото 1 0
Костич Филип 1 0
Макс Филипп 1 0
Бута 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0

Результаты матчей

Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Айнтрахт Фр
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

10
8
Байер Л
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Айнтрахт Фр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

20
25
Байер Л
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Айнтрахт Фр
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

15
15

Волевые поражения

30
33

Голы по времени матча

Забито

29
20
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
7%
4
20%
1-15
5
17%
3
15%
16-30
4
14%
4
20%
31-45
10
34%
3
15%
46-60
4
14%
4
20%
61-75
4
14%
2
10%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
13%
5
24%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
4
19%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
4
25%
4
19%
76-90

Забито

21
27
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
1
5%
3
11%
1-15
2
10%
8
30%
30%
16-30
4
19%
2
7%
31-45
6
29%
4
15%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
3
14%
5
19%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
9%
4
25%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
7
32%
2
13%
76-90

Забито

50
47
18 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
3
6%
7
15%
1-15
7
14%
11
23%
16-30
8
16%
6
13%
31-45
16
32%
7
15%
46-60
9
18%
9
19%
61-75
7
14%
7
15%
76-90

Пропущено

38
37
16 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
4
11%
9
24%
1-15
6
16%
3
8%
16-30
6
16%
7
19%
31-45
6
16%
7
19%
46-60
5
13%
5
14%
61-75
11
29%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3
Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Байер Л - Цюрих 4:1 Рейнджерс - Байер Л 3:0 Сент-Луис Сити 2 - Байер Л 0:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0
Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2

Результаты матчей

Байер Л
Айнтрахт Фр

Точный счет

2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:3
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
3:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
9
4
1.5
7
6
3
10
2.5
5
8
3
10
3.5
3
10
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
5
8
5
8
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
22
4
16
10
1.5
12
14
8
18
2.5
8
18
3
23
3.5
4
22
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 27 16 8 3 76 - 29 56
2.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 27 18 2 7 58 - 35 56
3.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 27 15 6 6 41 - 29 51
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 27 13 9 5 39 - 35 48
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 13 6 7 49 - 33 45
6.
Байер Л
 2:0 Заявка 27 13 4 10 50 - 40 43
7.
Айнтрахт Фр
 0:2 Заявка 27 11 8 8 47 - 39 41
8.
Майнц
 0:0 Заявка 27 11 8 8 43 - 36 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Вердер
 0:0 Заявка 27 9 5 13 40 - 50 32
11.
Боруссия М
 Заявка 26 8 8 10 40 - 44 32
12.
Кёльн
 2:1 Заявка 27 7 10 10 35 - 45 31
13.
Аугсбург
 1:2 Заявка 27 8 5 14 35 - 49 29
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
16.
Герта
 Заявка 26 5 7 14 31 - 49 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 13 11 1 1 37 - 12 34
2.
Бавария
 0:0 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 14 8 5 1 22 - 11 29
6.
Айнтрахт Фр
 0:2 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 2:0 Заявка 14 7 2 5 29 - 18 23
9.
Майнц
 0:0 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
10.
Кёльн
 2:1 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
11.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
12.
Аугсбург
 1:2 Заявка 14 5 3 6 14 - 19 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 0:0 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 14 7 4 3 33 - 16 25
2.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Байер Л
 2:0 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
5.
Майнц
 0:0 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
6.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 0:2 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 0:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 27 16
11.
Кёльн
 2:1 Заявка 14 2 6 6 14 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 1:2 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
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Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Байер Л играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Байер Л: 45%, Айнтрахт Фр: 55%.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Байер Л
  • 48'
    Хорошую попытку сделал Адли Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 47'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 47'
    Якич Кристиян из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 44'
      Борре Рафаэль из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      44'
      Вирц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Трапп Кевин делает важнейший сейв!
    • 43'
      Хорошую попытку сделал Адли Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 43'
      Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      42'
      Рефери не любит споров - именно за это Гётце Марио сейчас получил желтую
    • 42'
      Пьеро Инкапье из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Диаби Мусса ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 122
    Байер Л 84.4% (103)
    X 8.2% (10)
    Айнтрахт Фр 7.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    3.90
    4.11
    4.34
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Байер Л 2:0 Айнтрахт Фр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 2:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Байер Л
    84.6% (104)
    Ничья
    8.1% (10)
    Айнтрахт Фр
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.03% (85)
    Меньше
    27.97% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    77.12% (91)
    Нет
    22.88% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    51.2% (63)
    2:0 Байер Л
    12.2% (15)
    1:0 Байер Л
    8.1% (10)
    1:1 Ничья
    4.9% (6)
    3:1 Байер Л
    4.9% (6)
    3:2 Байер Л
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Айнтрахт Фр
    3.3% (4)
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    Байер Л
    Айнтрахт Фр
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