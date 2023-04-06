Тур: 27. Стадион: БайАрена.
Позже
История личных встреч
Байер Л
Айнтрахт Фр
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
29 матчей
55.2%
6.9%
37.9%
16 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
21
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
1.93
0.73
Среднее время на гол
46
122
Всего голов
67
32
Голов в среднем за матч
2.31
1.1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
38
81
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|8
|0.31
|Фримпонг Жереми
|8
|0.31
|Гложек Адам
|4
|0.15
|Демирбай Керем
|3
|0.12
|Баккер Митчел
|3
|0.12
|Паласиос Эсекиэль
|3 (2)
|0.12
|Азмун Сердар
|3
|0.12
|Шик Патрик
|3
|0.12
|Амири Надим
|3
|0.12
|Адли Амин
|2
|0.08
|Андрих Роберт
|2
|0.08
|Вирц Флориан
|1
|0.04
|Арангис Чарлес
|1
|0.04
|Паулиньо Жозе
|1
|0.04
|Та Джонатан
|1
|0.04
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|1 (1)
|0.04
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|12 (2)
|0.46
|Камада Даити
|7 (2)
|0.27
|Линдстрём Йеспер
|7
|0.27
|Роде Себастьян
|4
|0.15
|Соу Джибрил
|3
|0.12
|Гётце Марио
|2
|0.08
|Бута
|2
|0.08
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.08
|Эбимбе Эрик
|2
|0.08
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.04
|Тута
|1
|0.04
|Аларио Лукас
|1
|0.04
|Якич Кристиян
|1
|0.04
|Н'Дика Эван
|1
|0.04
|Ленц Кристофер
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|8
|2
|Андрих Роберт
|7
|0
|Та Джонатан
|6
|0
|Баккер Митчел
|3
|1
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Демирбай Керем
|3
|0
|Амири Надим
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Адли Амин
|1
|1
|Алонсо Хаби
|2
|0
|Паласиос Эсекиэль
|2
|0
|Гложек Адам
|2
|0
|Диаби Мусса
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибрил
|7
|0
|Тута
|5
|0
|Роде Себастьян
|5
|0
|Коло-Муани Рандаль
|3
|1
|Гётце Марио
|4
|0
|Н'Дика Эван
|4
|0
|Борре Рафаэль
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Камада Даити
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Айнтрахт Фр
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
10
8
Байер Л
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Айнтрахт Фр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
20
25
Байер Л
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Айнтрахт Фр
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
15
15
Волевые поражения
30
33
Голы по времени матча
Забито
29
20
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
7%
4
20%
1-15
5
17%
3
15%
16-30
4
14%
4
20%
31-45
10
34%
3
15%
46-60
4
14%
4
20%
61-75
4
14%
2
10%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
13%
5
24%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
4
19%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
4
25%
4
19%
76-90
Забито
21
27
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
1
5%
3
11%
1-15
2
10%
8
30%
30%
16-30
4
19%
2
7%
31-45
6
29%
4
15%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
3
14%
5
19%
76-90
Пропущено
22
16
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
9%
4
25%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
7
32%
2
13%
76-90
Забито
50
47
18 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
3
6%
7
15%
1-15
7
14%
11
23%
16-30
8
16%
6
13%
31-45
16
32%
7
15%
46-60
9
18%
9
19%
61-75
7
14%
7
15%
76-90
Пропущено
38
37
16 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
4
11%
9
24%
1-15
6
16%
3
8%
16-30
6
16%
7
19%
31-45
6
16%
7
19%
46-60
5
13%
5
14%
61-75
11
29%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3
Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Байер Л - Цюрих 4:1 Рейнджерс - Байер Л 3:0 Сент-Луис Сити 2 - Байер Л 0:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0
Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2
Результаты матчей
Байер Л
Айнтрахт Фр
Точный счет
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:3
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
3:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
94
76
310
58
310
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
76
58
58
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
224
1610
1214
818
818
323
422
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|76 - 29
|55
|2.
|Заявка
|26
|17
|2
|7
|57 - 35
|53
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 28
|51
|4.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 35
|47
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|49 - 33
|45
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|47 - 37
|41
|7.
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|48 - 40
|40
|8.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 36
|40
|9.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|46 - 34
|39
|10.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|40 - 44
|32
|11.
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|40 - 50
|31
|12.
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 47
|29
|13.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|28 - 57
|26
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|35 - 46
|25
|16.
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|31 - 49
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|21 - 48
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|29 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|43 - 13
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 11
|28
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 18
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 14
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|33 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 23
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 30
|11
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 29
|5
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 29
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
Прогнозы на матч Байер Л - Айнтрахт Фр
Исход игры
Байер Л
84.6% (44)
Ничья
11.5% (6)
Айнтрахт Фр
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (33)
Меньше
35.29% (18)
Обе команды забьют
Да
70.59% (36)
Нет
29.41% (15)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
48.1% (25)
2:0 Байер Л
19.2% (10)
1:0 Байер Л
9.6% (5)
2:2 Ничья
5.8% (3)
1:1 Ничья
5.8% (3)
3:2 Байер Л
3.8% (2)
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