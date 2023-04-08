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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Аугсбург
1:2
Первый тайм: 45+'
Кёльн
0'
6' Желтая карточка
Варгас Рубен
0:1
7' Гол
Схири Эльес
0:2
16' Гол
Мартель Эрик
25' Желтая карточка
Мартель Эрик
27' Желтая карточка
Шиндлер Кингсли
1:2
29' Гол
Варгас Рубен
45' Желтая карточка
Иаго Лопес
0:2. Гол Эрика Мартеля (видео). ...
0:1. Гол Элье Схири (видео). Чем...

Ход матча

6'
Варгас Рубен
 
7'
0:1
Схири Эльес
(Шабо Юлиан)
16'
0:2
Мартель Эрик
(Шиндлер Кингсли)
25'
 
Мартель Эрик
27'
 
Шиндлер Кингсли
29'
Варгас Рубен
(Бауэр Максимилиан)
1:2
45'
Иаго Лопес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 120
Аугсбург 45.8% (55)
X 40% (48)
Кёльн 14.2% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Кёльн
9.00
4.50
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
13
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
7
Бельо
Дион
Дрене
24
Йенсен
Фредрик
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
17
Шиндлер
Кингсли
6
Мартель
Эрик
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
Аугсбург
4-4-2
Кёльн
4-1-4-1

История личных встреч

Аугсбург
Кёльн

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:4
Б
0:2
Б
2:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
3:0
К
2:0
Б2
1:3

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.11

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Среднее время на гол

90
69

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.21
1.21

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

74
74

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.33
Демирович Эрмедин 7 (1) 0.26
Нидерлехнер Флориан 4 0.15
Майер Арне 3 0.11
Варгас Рубен 2 0.07
Йенсен Фредрик 2 0.07
Хан Андре 2 0.07
Гумни Роберт 1 0.04
Калиджиури Даниэль 1 0.04
Кардона Ирвин 1 0.04
Чолина Давид 1 0.04
Бельо Дион Дрене 1 0.04
Энгельс Арне 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Иаго Лопес 0 0
Бауэр Максимилиан 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Йебоа Келвин 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схири Эльес 6 0.22
Кайнц Флориан 5 (2) 0.19
Тиггес Штеффен 5 0.19
Гусенбашич Денис 3 0.11
Любичич Деян 3 0.11
Майна Линтон 2 0.07
Адамян Саркис 1 0.04
Зельке Дейви 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Шмиц Бенно 1 0.04
Хюберс Тимо 1 0.04
Дитц Флориан 1 0.04
Килиан Лука 1 0.04
Мартель Эрик 1 0.04
Шабо Юлиан 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Хектор Йонас 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Мергим 8 1
Гоувелеув Джеффри 9 0
Демирович Эрмедин 5 1
Бауэр Максимилиан 6 0
Педерсен Мадс 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Иаго Лопес 3 1
Гумни Роберт 4 0
Варгас Рубен 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Энгельс Арне 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Майер Арне 2 0
Вейга Ренату 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Петков Лукас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Enrico Maassen 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 3 2
Кайнц Флориан 4 1
Хюберс Тимо 5 0
Шиндлер Кингсли 4 0
Дуда Ондрей 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Схири Эльес 4 0
Мартель Эрик 4 0
Адамян Саркис 3 0
Гусенбашич Денис 3 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Тилманн Ян 2 0
Педерсен Кристиан 1 0
Тиггес Штеффен 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
85% (11)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Кёльн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

7
8
Аугсбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

23
6

Волевые поражения

9
20
Аугсбург
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
65% (17)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
15% (4)
35% (9)
Кёльн
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

24
9

Волевые поражения

16
28

Голы по времени матча

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
2
15%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
6
46%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
4
36%
76-90

Пропущено

17
31
4 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
6%
5
16%
1-15
2
12%
2
6%
16-30
1
6%
7
23%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
3
18%
7
23%
61-75
6
35%
5
16%
76-90

Забито

20
22
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
6
30%
3
14%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
1
5%
6
27%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
4
20%
4
18%
76-90

Пропущено

31
13
17 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
16%
3
23%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
6
19%
3
23%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
6
19%
4
31%
61-75
6
19%
3
23%
76-90

Забито

33
33
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
8
24%
5
15%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
6
18%
5
15%
31-45
7
21%
6
18%
46-60
3
9%
4
12%
61-75
6
18%
8
24%
76-90

Пропущено

48
44
21 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 18
6
13%
8
18%
1-15
8
17%
2
5%
16-30
7
15%
10
23%
31-45
6
13%
5
11%
46-60
9
19%
11
25%
61-75
12
25%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3
Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Аугсбург - Бохум 0:1
Кёльн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2
Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0 Кёльн - Байер Л 1:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Ницца 2:2

Результаты матчей

Аугсбург
Кёльн

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
7
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
12 раз 46%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
5
8
1
12
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
14
12
9
17
1.5
8
18
4
22
2.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 27 16 8 3 76 - 29 56
2.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 27 18 2 7 58 - 35 56
3.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 27 15 6 6 41 - 29 51
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 27 13 9 5 39 - 35 48
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 13 6 7 49 - 33 45
6.
Байер Л
 2:0 Заявка 27 13 4 10 50 - 40 43
7.
Айнтрахт Фр
 0:2 Заявка 27 11 8 8 47 - 39 41
8.
Майнц
 0:0 Заявка 27 11 8 8 43 - 36 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Вердер
 0:0 Заявка 27 9 5 13 40 - 50 32
11.
Боруссия М
 Заявка 26 8 8 10 40 - 44 32
12.
Кёльн
 2:1 Заявка 27 7 10 10 35 - 45 31
13.
Аугсбург
 1:2 Заявка 27 8 5 14 35 - 49 29
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
16.
Герта
 Заявка 26 5 7 14 31 - 49 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 13 11 1 1 37 - 12 34
2.
Бавария
 0:0 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 14 8 5 1 22 - 11 29
6.
Айнтрахт Фр
 0:2 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 2:0 Заявка 14 7 2 5 29 - 18 23
9.
Майнц
 0:0 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
10.
Кёльн
 2:1 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
11.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
12.
Аугсбург
 1:2 Заявка 14 5 3 6 14 - 19 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 0:0 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 14 7 4 3 33 - 16 25
2.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Байер Л
 2:0 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
5.
Майнц
 0:0 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
6.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 0:2 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 0:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 27 16
11.
Кёльн
 2:1 Заявка 14 2 6 6 14 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 1:2 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
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Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Контроль мяча: Аугсбург: 55%, Кёльн: 45%.
  • 51'
    Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 50'
    Иаго Лопес из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    50'
    Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 50'
    Бауэр Максимилиан из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Фол, нарушение
    47'
    Иаго Лопес из команды Аугсбург заходит слишком далеко, он валит Шиндлер Кингсли.
  • 47'
    Кёльн начинает контратаку
  • 47'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Желтая карточка
    47'
    Иаго Лопес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 46'
    Зельке Дейви из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    46'
    Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Прогнозы 120
    Аугсбург 45.8% (55)
    X 40% (48)
    Кёльн 14.2% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Кёльн
    9.00
    4.50
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:2 Кёльн

    Исход игры
    Аугсбург
    46.3% (56)
    Ничья
    39.7% (48)
    Кёльн
    14% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.5% (31)
    Меньше
    73.5% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    65.81% (77)
    Нет
    34.19% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (46)
    1:0 Аугсбург
    23.1% (28)
    2:1 Аугсбург
    17.4% (21)
    1:2 Кёльн
    5.8% (7)
    0:1 Кёльн
    5.8% (7)
    2:0 Аугсбург
    2.5% (3)
    0:2 Кёльн
    1.7% (2)
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    Аугсбург
    Кёльн
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