Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

47' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Иаго Лопес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Кёльн

42' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Кёльн

37' Энгельс Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Шиндлер Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Майна Линтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Г О О О О Л - Варгас Рубен первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

29' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Шиндлер Кингсли получил желтую карточку от судьи

27' Удар от ворот произведет Кёльн

25' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Г О О О О Л - Мартель Эрик забивает с правой ноги!

16' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Кёльн

10' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Кёльн

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

6' Варгас Рубен получает желтую карточку за неспортивное поведение

5' Удар от ворот произведет Кёльн

5' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Шабо Юлиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Шабо Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аугсбург начинает с центра поля