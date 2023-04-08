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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Аугсбург
1:3
Конец матча
Кёльн
0'
6' Желтая карточка
Варгас Рубен
0:1
7' Гол
Схири Эльес
0:2
16' Гол
Мартель Эрик
25' Желтая карточка
Мартель Эрик
27' Желтая карточка
Шиндлер Кингсли
1:2
29' Гол
Варгас Рубен
45' Желтая карточка
Иаго Лопес
56' Желтая карточка
Энгельс Арне
1:3
59' Гол
Майна Линтон
72' Желтая карточка
Хюберс Тимо
84' Желтая карточка
Схири Эльес
90'+4
0:2. Гол Эрика Мартеля (видео). ...
0:1. Гол Элье Схири (видео). Чем...

Ход матча

6'
Варгас Рубен
 
7'
0:1
Схири Эльес
(Шабо Юлиан)
16'
0:2
Мартель Эрик
(Шиндлер Кингсли)
25'
 
Мартель Эрик
27'
 
Шиндлер Кингсли
29'
Варгас Рубен
(Бауэр Максимилиан)
1:2
45'
Иаго Лопес
 
46'
 
Любичич Деян
Шмиц Бенно
56'
Энгельс Арне
 
59'
1:3
Майна Линтон
(Любичич Деян)
65'
Калиджиури Даниэль
Гумни Роберт
 
65'
Кардона Ирвин
Майер Арне
 
65'
Чолина Давид
Иаго Лопес
 
66'
 
Тиггес Штеффен
Зельке Дейви
71'
Мбуку Натанаэль
Варгас Рубен
 
72'
 
Хюберс Тимо
79'
 
Олесен Матиас
Кайнц Флориан
79'
 
Тилманн Ян
Майна Линтон
80'
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
Йенсен Фредрик
 
84'
 
Схири Эльес
87'
 
Килиан Лука
Шиндлер Кингсли

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 1
  • 4 Офсайды 8
  • 5 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Аугсбург 46.3% (56)
X 39.7% (48)
Кёльн 14% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
13
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
7
Бельо
Дион
Дрене
24
Йенсен
Фредрик
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
17
Шиндлер
Кингсли
6
Мартель
Эрик
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
Аугсбург
4-4-2
Кёльн
4-1-4-1

История личных встреч

Аугсбург
Кёльн

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:4
Б
0:2
Б
2:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
3:0
К
2:0
Б2
1:3

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.11

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Среднее время на гол

90
69

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.21
1.21

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

74
74

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.33
Демирович Эрмедин 7 (1) 0.26
Нидерлехнер Флориан 4 0.15
Майер Арне 3 0.11
Варгас Рубен 2 0.07
Йенсен Фредрик 2 0.07
Хан Андре 2 0.07
Гумни Роберт 1 0.04
Калиджиури Даниэль 1 0.04
Кардона Ирвин 1 0.04
Чолина Давид 1 0.04
Бельо Дион Дрене 1 0.04
Энгельс Арне 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Иаго Лопес 0 0
Бауэр Максимилиан 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Йебоа Келвин 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схири Эльес 6 0.22
Кайнц Флориан 5 (2) 0.19
Тиггес Штеффен 5 0.19
Майна Линтон 3 0.11
Любичич Деян 3 0.11
Гусенбашич Денис 3 0.11
Адамян Саркис 1 0.04
Зельке Дейви 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Шмиц Бенно 1 0.04
Хюберс Тимо 1 0.04
Дитц Флориан 1 0.04
Килиан Лука 1 0.04
Мартель Эрик 1 0.04
Шабо Юлиан 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Хектор Йонас 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Мергим 8 1
Гоувелеув Джеффри 9 0
Демирович Эрмедин 5 1
Бауэр Максимилиан 6 0
Иаго Лопес 4 1
Педерсен Мадс 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Гумни Роберт 4 0
Варгас Рубен 4 0
Энгельс Арне 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Майер Арне 2 0
Вейга Ренату 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Петков Лукас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Enrico Maassen 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 3 2
Хюберс Тимо 6 0
Кайнц Флориан 4 1
Схири Эльес 5 0
Шиндлер Кингсли 4 0
Дуда Ондрей 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Мартель Эрик 4 0
Адамян Саркис 3 0
Гусенбашич Денис 3 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Тилманн Ян 2 0
Педерсен Кристиан 1 0
Тиггес Штеффен 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Кёльн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

8
8
Аугсбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Кёльн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

23
6

Волевые поражения

9
20
Аугсбург
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
63% (17)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
15% (4)
37% (10)
Кёльн
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

24
10

Волевые поражения

17
28

Голы по времени матча

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
2
14%
3
21%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
6
43%
1
7%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Пропущено

20
32
6 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
10%
5
16%
1-15
3
15%
3
9%
16-30
1
5%
7
22%
31-45
5
25%
5
16%
46-60
3
15%
7
22%
61-75
6
30%
5
16%
76-90

Забито

20
22
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
6
30%
3
14%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
1
5%
6
27%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
4
20%
4
18%
76-90

Пропущено

31
13
17 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
16%
3
23%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
6
19%
3
23%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
6
19%
4
31%
61-75
6
19%
3
23%
76-90

Забито

34
36
18 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
8
24%
6
17%
1-15
4
12%
6
17%
16-30
6
18%
5
14%
31-45
7
21%
7
19%
46-60
3
9%
4
11%
61-75
6
18%
8
22%
76-90

Пропущено

51
45
23 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
7
14%
8
18%
1-15
9
18%
3
7%
16-30
7
14%
10
22%
31-45
7
14%
5
11%
46-60
9
18%
11
24%
61-75
12
24%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3
Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Аугсбург - Бохум 0:1
Кёльн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2
Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0 Кёльн - Байер Л 1:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Ницца 2:2

Результаты матчей

Аугсбург
Кёльн

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
7
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
12 раз 44%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
6
2
12
1.5
5
8
1
13
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
6
7
6
1.5
4
10
3
10
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
15
12
9
18
1.5
9
18
4
23
2.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 27 17 7 3 77 - 29 58
2.
Боруссия Д
 Заявка 27 18 2 7 59 - 36 56
3.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
4.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 13 6 7 49 - 33 45
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
8.
Майнц
 Заявка 27 11 8 8 45 - 38 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
11.
Боруссия М
 Заявка 26 8 8 10 40 - 44 32
12.
Кёльн
 Заявка 27 7 10 10 36 - 45 31
13.
Аугсбург
 Заявка 27 8 5 14 35 - 50 29
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
16.
Герта
 Заявка 26 5 7 14 31 - 49 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
11.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
12.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
5.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 93'
    Мартель Эрик не смог попасть в створ ударом издали
  • 92'
    Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Офсайд
    91'
    Олесен Матиас из команды Кёльн в офсайде
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Аугсбург 46.3% (56)
    X 39.7% (48)
    Кёльн 14% (17)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:3 Кёльн

    Исход игры
    Аугсбург
    46.3% (56)
    Ничья
    39.7% (48)
    Кёльн
    14% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.5% (31)
    Меньше
    73.5% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    65.81% (77)
    Нет
    34.19% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (46)
    1:0 Аугсбург
    23.1% (28)
    2:1 Аугсбург
    17.4% (21)
    1:2 Кёльн
    5.8% (7)
    0:1 Кёльн
    5.8% (7)
    2:0 Аугсбург
    2.5% (3)
    0:2 Кёльн
    1.7% (2)
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