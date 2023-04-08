Тур: 27. Стадион: ВВК Арена. Главный судья: Шрёдер Роберт
0'
6' Желтая карточкаВаргас Рубен
0:1
7' ГолСхири Эльес
0:2
16' ГолМартель Эрик
25' Желтая карточкаМартель Эрик
27' Желтая карточкаШиндлер Кингсли
1:2
29' ГолВаргас Рубен
45' Желтая карточкаИаго Лопес
56' Желтая карточкаЭнгельс Арне
1:3
59' ГолМайна Линтон
72' Желтая карточкаХюберс Тимо
84' Желтая карточкаСхири Эльес
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
6'
7'
0:1
16'
0:2
25'
27'
29'
45'
56'
59'
1:3
72'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
6 Угловые 1
-
4 Офсайды 8
-
5 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
16
Варгас
Рубен
20
Швебе
Марвин
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аугсбург
Кёльн
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.4
1.11
Среднее время на гол
64
81
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Среднее время на гол
90
69
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.21
1.21
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
74
74
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Мергим
|9 (3)
|0.33
|Демирович Эрмедин
|7 (1)
|0.26
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.15
|Майер Арне
|3
|0.11
|Варгас Рубен
|2
|0.07
|Йенсен Фредрик
|2
|0.07
|Хан Андре
|2
|0.07
|Гумни Роберт
|1
|0.04
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.04
|Кардона Ирвин
|1
|0.04
|Чолина Давид
|1
|0.04
|Бельо Дион Дрене
|1
|0.04
|Энгельс Арне
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Бауэр Максимилиан
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
|Йебоа Келвин
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схири Эльес
|6
|0.22
|Кайнц Флориан
|5 (2)
|0.19
|Тиггес Штеффен
|5
|0.19
|Майна Линтон
|3
|0.11
|Любичич Деян
|3
|0.11
|Гусенбашич Денис
|3
|0.11
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|Зельке Дейви
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Шмиц Бенно
|1
|0.04
|Хюберс Тимо
|1
|0.04
|Дитц Флориан
|1
|0.04
|Килиан Лука
|1
|0.04
|Мартель Эрик
|1
|0.04
|Шабо Юлиан
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бериша Мергим
|8
|1
|Гоувелеув Джеффри
|9
|0
|Демирович Эрмедин
|5
|1
|Бауэр Максимилиан
|6
|0
|Иаго Лопес
|4
|1
|Педерсен Мадс
|5
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Гумни Роберт
|4
|0
|Варгас Рубен
|4
|0
|Энгельс Арне
|4
|0
|Гикевич Рафал
|3
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Майер Арне
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Килиан Лука
|3
|2
|Хюберс Тимо
|6
|0
|Кайнц Флориан
|4
|1
|Схири Эльес
|5
|0
|Шиндлер Кингсли
|4
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Мартель Эрик
|4
|0
|Адамян Саркис
|3
|0
|Гусенбашич Денис
|3
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Тилманн Ян
|2
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Тиггес Штеффен
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Кёльн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
8
8
Аугсбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Кёльн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
23
6
Волевые поражения
9
20
Аугсбург
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
63% (17)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
15% (4)
37% (10)
Кёльн
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
24
10
Волевые поражения
17
28
Голы по времени матча
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
2
14%
3
21%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
6
43%
1
7%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Пропущено
20
32
6 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
10%
5
16%
1-15
3
15%
3
9%
16-30
1
5%
7
22%
31-45
5
25%
5
16%
46-60
3
15%
7
22%
61-75
6
30%
5
16%
76-90
Забито
20
22
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
6
30%
3
14%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
1
5%
6
27%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
4
20%
4
18%
76-90
Пропущено
31
13
17 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
16%
3
23%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
6
19%
3
23%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
6
19%
4
31%
61-75
6
19%
3
23%
76-90
Забито
34
36
18 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
8
24%
6
17%
1-15
4
12%
6
17%
16-30
6
18%
5
14%
31-45
7
21%
7
19%
46-60
3
9%
4
11%
61-75
6
18%
8
22%
76-90
Пропущено
51
45
23 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
7
14%
8
18%
1-15
9
18%
3
7%
16-30
7
14%
10
22%
31-45
7
14%
5
11%
46-60
9
18%
11
24%
61-75
12
24%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3
Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Аугсбург - Бохум 0:1
Кёльн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2
Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0 Кёльн - Байер Л 1:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Ницца 2:2
Результаты матчей
Аугсбург
Кёльн
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
7
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
12 раз 44%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
76
212
58
113
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
86
76
410
310
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
1512
918
918
423
720
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|77 - 29
|58
|2.
|Заявка
|27
|18
|2
|7
|59 - 36
|56
|3.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 36
|47
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|49 - 33
|45
|6.
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|51 - 41
|43
|7.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|48 - 40
|41
|8.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 38
|41
|9.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|46 - 34
|39
|10.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|42 - 52
|32
|11.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|40 - 44
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|36 - 45
|31
|13.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|35 - 50
|29
|14.
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|28 - 57
|26
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|35 - 46
|25
|16.
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|31 - 49
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|21 - 48
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|29 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|43 - 13
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 14
|19
|11.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 23
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 30
|11
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 29
|5
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 29
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 1:3 Кёльн
Исход игры
Аугсбург
46.3% (56)
Ничья
39.7% (48)
Кёльн
14% (17)
Тотал 2.5
Больше
26.5% (31)
Меньше
73.5% (86)
Обе команды забьют
Да
65.81% (77)
Нет
34.19% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (46)
1:0 Аугсбург
23.1% (28)
2:1 Аугсбург
17.4% (21)
1:2 Кёльн
5.8% (7)
0:1 Кёльн
5.8% (7)
2:0 Аугсбург
2.5% (3)
0:2 Кёльн
1.7% (2)
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