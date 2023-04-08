Ушел от соперника по флангу Мален и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

С углового навесил на дальнюю штангу Геррейру. Здесь пробил головой Аллер, но мяч полетел намного выше перекладины.

Сместился с левого фланга в центр Адейеми и пробил в дальний угол, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

После заброса от Геррейру на дальней штанге пробил головой Аллер, но мяч на выходе смог отбить в сторону ногой голкипер.

Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

Сместился на скорости с фланга к линии штрафной Мален, обыграл защитника и пробил в нижний ближний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.

Ворвался в штрафную соперника Геррейру после тонкого паса от от Адейеми и пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.

На фланге получил по ногам Гисельман в борьбе против Рюэрсона. Штрафной удар исполнять будут игроки "Боруссии".

Слишком активно оспаривал решение арбитра Терзич. Судья успокоил тренера разговорами, но обошлось без карточки.

Со штрафного навесил на дальнюю штангу Хаберер. Здесь выиграл верх Хуммельс и вынес снаряд головой обратно на фланг.

Пробивал головой Аллер из пределов штрафной после навеса от Малена. Мяч полетел слабо и оказался в руках голкипера.

С фланга забросил в штрафную соперника Гисельман на ход Бекеру, который пробил в касание, но мяч полетел выше перекладины.

Мягко забросил в штрафную соперника Брандт на ход Малену, но тому зацепиться за мяч не позволил в силовой борьбе Кнохе.

Забросил по флангу Юранович на ход Торсби, но тот в борьбе с двумя защитниками нарушил правила, что углядел судья.

Догнал мяч на фланге Рюэрсон и прострелил низом в штрафную, но здесь спокойно вынес сферу в аут Кнохе.

Мягко забросил с правого фланга Мален на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Беллингем, но у него с головы буквально снял мяч на выходе Рённов.

Долго катают мяч на чужой половине поля дортмундцы, но пройти массированную оборону соперника им так и не удалось.

С правого фланга Рюэрсон прострелил в центр штрафной, но здесь пробить по воротам Малену не дал в подкате Духи.

С угла поля навесил Брандт на дальнюю штангу, но здесь пробил головой Хуммельс крайне неточно. Будет удар от ворот.

Диагональ с левого фланга Геррейру отдавал на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

Ушел от соперника Адейеми по флангу и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Дониэлл Мален! Смогли все же открыть счет в матче хозяева. Подлючился к атаке по флангу Геррейру и прострелил на дальнюю штангу, где выскочил Мален из-за спин защитников и отправил сферу в сетку.

В центре поля получил по ногам в силовой борьбе Мален в борьбе против Гисельмана. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Теперь уже получил по ногам в центре поля Беллингем. Потребуется медицинская помощь футболисту "Боруссии".

21' Проникающий пас исполнял вновь Брандт в штрафную на Аллера, но тому добраться до мяча не позволил Духи в силовой борьбе.

20' Диагональным пасом Брандт искал на правом флангу Рюэрсона, но тому не хватило скорости, чтобы догнать сферу в пределах поля.

19' Зацепился за мяч в чужой штрафной Аллер и сбросил поперек на Адейеми, но тот завозился со сферой и в итоге подарил его защитнику.

18' С левого фланга сместился в штрафную соперника Адейеми и в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья показал желтую карточку за симуляцию.

17' По флангу отдавал пас Рюэрсон на ход Малену, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за боковую линию.

16' С углового навесил в центр штрафной Брандт, но здесь в силовой борьбе против Хедиры не смог пробить Геррейру.

15' Мягко забросил Геррейру в штрафную, куда ворвался Брандт и в падении пробил по воротам, но мяч полетел рядом со штангой.

14' Диагональ исполнял Юранович в штрафную на ход Бехренсу, но на входе спокойно забрал мяч в свои руки Кобель.

13' Ворвался в штрафную соперника на скорости Бехренс после паса от Хаберера, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

12' Проникающий пас Брандт исполнял в штрафную, куда забегал Аллер, но пробить ему не позволили защитники в силовой борьбе.

11' Ушел от соперника на фланге Адейеми и прострелил низом в штрафную, но здесь пробить Малену не позволили защитники.

10' Со штрафного навесил Хаберер на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Бехренс, но нарушил он правила в борьбе против Кобеля.

9' Снова отдавал пас Хедира в штрафную на Бехерса, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

8' С угла поля навесил в центр штрафной Брандт, но здесь головой Хуммельс пробил немного выше перекладины.

7' Выскакивал в штрафную соперника Бехренс после паса от Хедиры, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.

6' На фланге в борьбе с защитником получил повреждение Бекер. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

5' Убежал в контратаку по флангу на скорости Мален и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

4' Со штрафного навесил Юранович на дальнюю штангу. где пробил головой Хедира, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

3' В центре поля в грубом подкате Зюле уложил на газон соперника. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-черных цветах, гости будут играть в бело-красной форме.