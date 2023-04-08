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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Боруссия Д
1:0
Перерыв
Унион Берлин
0'
1' Желтая карточка
Зюле Никлас
16' Желтая карточка
Адейеми Карим
1:0
28' Гол
Мален Дониэлл

Ход матча

1'
Зюле Никлас
 
16'
Адейеми Карим
 
28'
Мален Дониэлл
(Геррейру Рафаэл)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 124
Боруссия Д 89.5% (111)
X 7.3% (9)
Унион Берлин 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Унион Берлин
3.95
5.80
5.98
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейру
Рафаэл
22
Беллингем
Джуд
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
21
Мален
Дониэлл
9
Аллер
Себастьян
27
Адейеми
Карим
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
5
Духи
Данило
18
Юранович
Йосип
2
Торсби
Мортен
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
23
Гисельман
Нико
17
Бехренс
Кевин
27
Бекер
Шеральдо
Боруссия Д
4-3-3
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Боруссия Д
Унион Берлин

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:0
Б
0:3
Б
4:2
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:1
К
3:2
К
1:1
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

3
1.6

Среднее время на гол

30
56

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.3
1.3

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
69

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 8 0.3
Ройс Марко 6 (1) 0.22
Мукоко Юссуфа 6 0.22
Рейна Джованни 5 (1) 0.19
Шлоттербек Нико 4 0.15
Беллингем Джуд 4 0.15
Мален Дониэлл 4 0.15
Геррейру Рафаэл 3 0.11
Адейеми Карим 3 0.11
Аллер Себастьян 3 0.11
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.11
Модест Антони 2 0.07
Джан Эмре 2 (1) 0.07
Зюле Никлас 1 0.04
Вольф Мариус 1 0.04
Рюэрсон Юлиан 1 0.04
Эзкан Салих 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 8 0.3
Бехренс Кевин 6 0.22
Хаберер Яник 5 0.19
Сибачо Жордан 4 0.15
Духи Данило 4 0.15
Михель Свен 3 (1) 0.11
Кнохе Робин 2 (1) 0.07
Зегуйн Пауль 1 0.04
Торсби Мортен 1 0.04
Левелинг Джейми 1 0.04
Юранович Йосип 1 (1) 0.04
Хедира Рани 1 0.04
Пантович Милош 1 0.04
Еккель Пауль 1 0.04
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Руссийон Жером 0 0
Озтунали Левин 0 0
Лейте Диогу 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 6 0
Эзкан Салих 6 0
Адейеми Карим 6 0
Беллингем Джуд 6 0
Хуммельс Матс 4 0
Модест Антони 4 0
Геррейру Рафаэл 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Ройс Марко 2 0
Мёнье Тома 2 0
Зюле Никлас 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Азар Торган 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Вольф Мариус 1 0
Рейна Джованни 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 7 0
Лейте Диогу 4 1
Кнохе Робин 4 0
Гисельман Нико 4 0
Зегуйн Пауль 4 0
Рюэрсон Юлиан 4 0
Бехренс Кевин 3 0
Торсби Мортен 3 0
Сибачо Жордан 3 0
Рённов Фредерик 2 0
Михель Свен 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Руссийон Жером 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Пантович Милош 1 0
Скарке Тим 1 0
Еккель Пауль 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Унион Берлин
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

4
3
Боруссия Д
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Унион Берлин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
0

Волевые поражения

14
23
Боруссия Д
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
54% (14)
23% (6)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Унион Берлин
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

25
4

Волевые поражения

18
26

Голы по времени матча

Забито

36
16
20 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
6
17%
1
6%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
8
22%
3
19%
31-45
3
8%
2
13%
46-60
6
17%
4
25%
61-75
7
19%
5
31%
76-90

Пропущено

12
21
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
42%
7
33%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
33%
2
10%
76-90

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
6
30%
4
17%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
6
30%
6
26%
76-90

Пропущено

24
9
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
5
21%
2
22%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
2
8%
3
33%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
1
4%
1
11%
61-75
4
17%
3
33%
76-90

Забито

56
39
30 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 7
8
14%
4
10%
1-15
8
14%
3
8%
16-30
14
25%
7
18%
31-45
5
9%
7
18%
46-60
8
14%
7
18%
61-75
13
23%
11
28%
76-90

Пропущено

36
30
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
5
14%
7
23%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
7
19%
10
33%
31-45
8
22%
3
10%
46-60
2
6%
3
10%
61-75
8
22%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2
Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Джохор Дарул Такзим - Боруссия Д 1:4
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0
Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Унион Берлин

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
7 раз 54%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 42%
1
5 раз 19%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
2
10 раз 38%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
10
3
6
6
2.5
3
10
5
7
3.5
3
9
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
9
5
1.5
4
9
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
20
6
18
8
1.5
14
12
7
19
2.5
4
22
5
21
3.5
1
25
3
23
4.5
1
25
1
25
5.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 27 16 8 3 76 - 29 56
2.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 27 18 2 7 58 - 35 56
3.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 27 15 6 6 41 - 29 51
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 27 13 9 5 39 - 35 48
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 13 6 7 49 - 33 45
6.
Байер Л
 2:0 Заявка 27 13 4 10 50 - 40 43
7.
Айнтрахт Фр
 0:2 Заявка 27 11 8 8 47 - 39 41
8.
Майнц
 0:0 Заявка 27 11 8 8 43 - 36 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Вердер
 0:0 Заявка 27 9 5 13 40 - 50 32
11.
Боруссия М
 Заявка 26 8 8 10 40 - 44 32
12.
Кёльн
 2:1 Заявка 27 7 10 10 35 - 45 31
13.
Аугсбург
 1:2 Заявка 27 8 5 14 35 - 49 29
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
16.
Герта
 Заявка 26 5 7 14 31 - 49 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 13 11 1 1 37 - 12 34
2.
Бавария
 0:0 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 14 8 5 1 22 - 11 29
6.
Айнтрахт Фр
 0:2 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 2:0 Заявка 14 7 2 5 29 - 18 23
9.
Майнц
 0:0 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
10.
Кёльн
 2:1 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
11.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
12.
Аугсбург
 1:2 Заявка 14 5 3 6 14 - 19 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 0:0 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 14 7 4 3 33 - 16 25
2.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Байер Л
 2:0 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
5.
Майнц
 0:0 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
6.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 0:2 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 0:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 27 16
11.
Кёльн
 2:1 Заявка 14 2 6 6 14 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 1:2 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • 45'
    Сместился на скорости с фланга к линии штрафной Мален, обыграл защитника и пробил в нижний ближний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты. 
  • 44'
    После заброса от Геррейру на дальней штанге пробил головой Аллер, но мяч на выходе смог отбить в сторону ногой голкипер.
  • 43'
    Сместился с левого фланга в центр Адейеми и пробил в дальний угол, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 42'
    С углового навесил на дальнюю штангу Геррейру. Здесь пробил головой Аллер, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • Угловой
    41'
    Ушел от соперника по флангу Мален и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 40'
    Забросил по флангу Юранович на ход Торсби, но тот в борьбе с двумя защитниками нарушил правила, что углядел судья.
  • 39'
    Мягко забросил в штрафную соперника Брандт на ход Малену, но тому зацепиться за мяч не позволил в силовой борьбе Кнохе.
  • 38'
    С фланга забросил в штрафную соперника Гисельман на ход Бекеру, который пробил в касание, но мяч полетел выше перекладины.
  • 37'
    Пробивал головой Аллер из пределов штрафной после навеса от Малена. Мяч полетел слабо и оказался в руках голкипера.
  • 36'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Хаберер. Здесь выиграл верх Хуммельс и вынес снаряд головой обратно на фланг.
  • 35'
    Слишком активно оспаривал решение арбитра Терзич. Судья успокоил тренера разговорами, но обошлось без карточки.
  • 34'
    На фланге получил по ногам Гисельман в борьбе против Рюэрсона. Штрафной удар исполнять будут игроки "Боруссии".
  • 33'
    Ворвался в штрафную соперника Геррейру после тонкого паса от от Адейеми и пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.
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    • 32'
      Теперь уже получил по ногам в центре поля Беллингем. Потребуется медицинская помощь футболисту "Боруссии".
    • 31'
      В центре поля получил по ногам в силовой борьбе Мален в борьбе против Гисельмана. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • Описание гола
      29'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Дониэлл Мален! Смогли все же открыть счет в матче хозяева. Подлючился к атаке по флангу Геррейру и прострелил на дальнюю штангу, где выскочил Мален из-за спин защитников и отправил сферу в сетку.
    • 28'
      Ушел от соперника Адейеми по флангу и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 27'
      Диагональ с левого фланга Геррейру отдавал на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 26'
      С угла поля навесил Брандт на дальнюю штангу, но здесь пробил головой Хуммельс крайне неточно. Будет удар от ворот.
    • 25'
      С правого фланга Рюэрсон прострелил в центр штрафной, но здесь пробить по воротам Малену не дал в подкате Духи.
    • 24'
      Долго катают мяч на чужой половине поля дортмундцы, но пройти массированную оборону соперника им так и не удалось.
    • 23'
      Мягко забросил с правого фланга Мален на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Беллингем, но у него с головы буквально снял мяч на выходе Рённов.
    • 22'
      Догнал мяч на фланге Рюэрсон и прострелил низом в штрафную, но здесь спокойно вынес сферу в аут Кнохе.
    • 21'
      Проникающий пас исполнял вновь Брандт в штрафную на Аллера, но тому добраться до мяча не позволил Духи в силовой борьбе.
    • 20'
      Диагональным пасом Брандт искал на правом флангу Рюэрсона, но тому не хватило скорости, чтобы догнать сферу в пределах поля.
    • 19'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Аллер и сбросил поперек на Адейеми, но тот завозился со сферой и в итоге подарил его защитнику.
    • Желтая карточка
      18'
      С левого фланга сместился в штрафную соперника Адейеми и в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья показал желтую карточку за симуляцию.
    • 17'
      По флангу отдавал пас Рюэрсон на ход Малену, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за боковую линию.
    • 16'
      С углового навесил в центр штрафной Брандт, но здесь в силовой борьбе против Хедиры не смог пробить Геррейру.
    • 15'
      Мягко забросил Геррейру в штрафную, куда ворвался Брандт и в падении пробил по воротам, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 14'
      Диагональ исполнял Юранович в штрафную на ход Бехренсу, но на входе спокойно забрал мяч в свои руки Кобель.
    • 13'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Бехренс после паса от Хаберера, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
    • 12'
      Проникающий пас Брандт исполнял в штрафную, куда забегал Аллер, но пробить ему не позволили защитники в силовой борьбе.
    • 11'
      Ушел от соперника на фланге Адейеми и прострелил низом в штрафную, но здесь пробить Малену не позволили защитники.
    • 10'
      Со штрафного навесил Хаберер на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Бехренс, но нарушил он правила в борьбе против Кобеля.
    • Офсайд
      9'
      Снова отдавал пас Хедира в штрафную на Бехерса, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 8'
      С угла поля навесил в центр штрафной Брандт, но здесь головой Хуммельс пробил немного выше перекладины.
    • Офсайд
      7'
      Выскакивал в штрафную соперника Бехренс после паса от Хедиры, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.
    • 6'
      На фланге в борьбе с защитником получил повреждение Бекер. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 5'
      Убежал в контратаку по флангу на скорости Мален и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • Угловой
      4'
      Со штрафного навесил Юранович на дальнюю штангу. где пробил головой Хедира, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
    • Желтая карточка
      3'
      В центре поля в грубом подкате Зюле уложил на газон соперника. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-черных цветах, гости будут играть в бело-красной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Боруссия Д
    89.5% (111)
    Ничья
    7.3% (9)
    Унион Берлин
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.73% (87)
    Меньше
    26.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    73.73% (87)
    Нет
    26.27% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    46.8% (58)
    2:0 Боруссия Д
    10.5% (13)
    1:0 Боруссия Д
    9.7% (12)
    3:2 Боруссия Д
    8.1% (10)
    3:1 Боруссия Д
    5.6% (7)
    3:0 Боруссия Д
    4.8% (6)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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    Унион Берлин
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