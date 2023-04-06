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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Унион Берлин
Прогнозы 51
Боруссия Д 92.2% (47)
X 3.9% (2)
Унион Берлин 3.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Унион Берлин
4.20
6.15
5.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Боруссия Д
Унион Берлин

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:0
Б
0:3
Б
4:2
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:1
К
3:2
К
1:1
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

3
1.6

Среднее время на гол

30
56

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.3
1.3

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
69

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 8 0.31
Ройс Марко 6 (1) 0.23
Мукоко Юссуфа 6 0.23
Рейна Джованни 5 (1) 0.19
Шлоттербек Нико 4 0.15
Беллингем Джуд 4 0.15
Геррейру Рафаэл 3 0.12
Мален Дониэлл 3 0.12
Адейеми Карим 3 0.12
Аллер Себастьян 3 0.12
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.12
Модест Антони 2 0.08
Джан Эмре 2 (1) 0.08
Зюле Никлас 1 0.04
Вольф Мариус 1 0.04
Рюэрсон Юлиан 1 0.04
Эзкан Салих 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 8 0.31
Бехренс Кевин 6 0.23
Хаберер Яник 5 0.19
Сибачо Жордан 4 0.15
Духи Данило 4 0.15
Михель Свен 3 (1) 0.12
Кнохе Робин 2 (1) 0.08
Зегуйн Пауль 1 0.04
Торсби Мортен 1 0.04
Левелинг Джейми 1 0.04
Юранович Йосип 1 (1) 0.04
Хедира Рани 1 0.04
Пантович Милош 1 0.04
Еккель Пауль 1 0.04
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Руссийон Жером 0 0
Озтунали Левин 0 0
Лейте Диогу 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 6 0
Эзкан Салих 6 0
Беллингем Джуд 6 0
Адейеми Карим 5 0
Хуммельс Матс 4 0
Модест Антони 4 0
Геррейру Рафаэл 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Ройс Марко 2 0
Мёнье Тома 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Азар Торган 1 0
Зюле Никлас 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Вольф Мариус 1 0
Рейна Джованни 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 7 0
Лейте Диогу 4 1
Кнохе Робин 4 0
Гисельман Нико 4 0
Зегуйн Пауль 4 0
Рюэрсон Юлиан 4 0
Бехренс Кевин 3 0
Торсби Мортен 3 0
Сибачо Жордан 3 0
Рённов Фредерик 2 0
Михель Свен 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Руссийон Жером 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Пантович Милош 1 0
Скарке Тим 1 0
Еккель Пауль 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Унион Берлин
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

4
3
Боруссия Д
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Унион Берлин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
0

Волевые поражения

14
23
Боруссия Д
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
54% (14)
23% (6)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Унион Берлин
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

25
4

Волевые поражения

18
26

Голы по времени матча

Забито

36
16
20 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
6
17%
1
6%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
8
22%
3
19%
31-45
3
8%
2
13%
46-60
6
17%
4
25%
61-75
7
19%
5
31%
76-90

Пропущено

12
21
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
42%
7
33%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
33%
2
10%
76-90

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
6
30%
4
17%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
6
30%
6
26%
76-90

Пропущено

24
9
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
5
21%
2
22%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
2
8%
3
33%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
1
4%
1
11%
61-75
4
17%
3
33%
76-90

Забито

56
39
30 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 7
8
14%
4
10%
1-15
8
14%
3
8%
16-30
14
25%
7
18%
31-45
5
9%
7
18%
46-60
8
14%
7
18%
61-75
13
23%
11
28%
76-90

Пропущено

36
30
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
5
14%
7
23%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
7
19%
10
33%
31-45
8
22%
3
10%
46-60
2
6%
3
10%
61-75
8
22%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2
Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Джохор Дарул Такзим - Боруссия Д 1:4
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0
Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Унион Берлин

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
7 раз 54%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 42%
1
5 раз 19%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
2
10 раз 38%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
10
3
6
6
2.5
3
10
5
7
3.5
3
9
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
9
5
1.5
4
9
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
20
6
18
8
1.5
14
12
7
19
2.5
4
22
5
21
3.5
1
25
3
23
4.5
1
25
1
25
5.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 26 16 7 3 76 - 29 55
2.
Боруссия Д
 Заявка 26 17 2 7 57 - 35 53
3.
Унион Берлин
 Заявка 26 15 6 5 41 - 28 51
4.
Фрайбург
 Заявка 26 13 8 5 39 - 35 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 13 6 7 49 - 33 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 26 11 8 7 47 - 37 41
7.
Байер Л
 Заявка 26 12 4 10 48 - 40 40
8.
Майнц
 Заявка 26 11 7 8 43 - 36 40
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Боруссия М
 Заявка 26 8 8 10 40 - 44 32
11.
Вердер
 Заявка 26 9 4 13 40 - 50 31
12.
Аугсбург
 Заявка 26 8 5 13 34 - 47 29
13.
Кёльн
 Заявка 26 6 10 10 33 - 44 28
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
16.
Герта
 Заявка 26 5 7 14 31 - 49 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 13 8 4 1 22 - 11 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 27 - 18 20
9.
Майнц
 Заявка 13 5 5 3 23 - 15 20
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
12.
Аугсбург
 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 7 3 3 33 - 16 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
13.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 1 день 16 часов 53 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 47.1% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Боруссия Д 92.2% (47)
    X 3.9% (2)
    Унион Берлин 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Унион Берлин
    4.20
    6.15
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Боруссия Д - Унион Берлин онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Унион Берлин

    Исход игры
    Боруссия Д
    92.2% (47)
    Ничья
    3.9% (2)
    Унион Берлин
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (35)
    Меньше
    28.57% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    67.35% (33)
    Нет
    32.65% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    47.1% (24)
    2:0 Боруссия Д
    15.7% (8)
    3:2 Боруссия Д
    9.8% (5)
    3:0 Боруссия Д
    7.8% (4)
    1:0 Боруссия Д
    7.8% (4)
    1:1 Ничья
    3.9% (2)
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