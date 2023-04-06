Тур: 27. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
История личных встреч
Боруссия Д
Унион Берлин
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
3
1.6
Среднее время на гол
30
56
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
2.3
1.3
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
69
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|8
|0.31
|Ройс Марко
|6 (1)
|0.23
|Мукоко Юссуфа
|6
|0.23
|Рейна Джованни
|5 (1)
|0.19
|Шлоттербек Нико
|4
|0.15
|Беллингем Джуд
|4
|0.15
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.12
|Мален Дониэлл
|3
|0.12
|Адейеми Карим
|3
|0.12
|Аллер Себастьян
|3
|0.12
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|0.12
|Модест Антони
|2
|0.08
|Джан Эмре
|2 (1)
|0.08
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Вольф Мариус
|1
|0.04
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.04
|Эзкан Салих
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|8
|0.31
|Бехренс Кевин
|6
|0.23
|Хаберер Яник
|5
|0.19
|Сибачо Жордан
|4
|0.15
|Духи Данило
|4
|0.15
|Михель Свен
|3 (1)
|0.12
|Кнохе Робин
|2 (1)
|0.08
|Зегуйн Пауль
|1
|0.04
|Торсби Мортен
|1
|0.04
|Левелинг Джейми
|1
|0.04
|Юранович Йосип
|1 (1)
|0.04
|Хедира Рани
|1
|0.04
|Пантович Милош
|1
|0.04
|Еккель Пауль
|1
|0.04
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Озтунали Левин
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|6
|0
|Эзкан Салих
|6
|0
|Беллингем Джуд
|6
|0
|Адейеми Карим
|5
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Модест Антони
|4
|0
|Геррейру Рафаэл
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|7
|0
|Лейте Диогу
|4
|1
|Кнохе Робин
|4
|0
|Гисельман Нико
|4
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Рюэрсон Юлиан
|4
|0
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Торсби Мортен
|3
|0
|Сибачо Жордан
|3
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Руссийон Жером
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Унион Берлин
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
4
3
Боруссия Д
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Унион Берлин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
0
Волевые поражения
14
23
Боруссия Д
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
54% (14)
23% (6)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Унион Берлин
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
25
4
Волевые поражения
18
26
Голы по времени матча
Забито
36
16
20 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
6
17%
1
6%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
8
22%
3
19%
31-45
3
8%
2
13%
46-60
6
17%
4
25%
61-75
7
19%
5
31%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
42%
7
33%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
33%
2
10%
76-90
Забито
20
23
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
6
30%
4
17%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
6
30%
6
26%
76-90
Пропущено
24
9
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
5
21%
2
22%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
2
8%
3
33%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
1
4%
1
11%
61-75
4
17%
3
33%
76-90
Забито
56
39
30 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 7
8
14%
4
10%
1-15
8
14%
3
8%
16-30
14
25%
7
18%
31-45
5
9%
7
18%
46-60
8
14%
7
18%
61-75
13
23%
11
28%
76-90
Пропущено
36
30
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
5
14%
7
23%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
7
19%
10
33%
31-45
8
22%
3
10%
46-60
2
6%
3
10%
61-75
8
22%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2
Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Джохор Дарул Такзим - Боруссия Д 1:4
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0
Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1
Результаты матчей
Боруссия Д
Унион Берлин
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
7 раз 54%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 42%
1
5 раз 19%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
2
10 раз 38%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
66
310
57
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
95
49
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
206
188
1412
719
422
521
125
323
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|76 - 29
|55
|2.
|Заявка
|26
|17
|2
|7
|57 - 35
|53
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 28
|51
|4.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 35
|47
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|49 - 33
|45
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|47 - 37
|41
|7.
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|48 - 40
|40
|8.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 36
|40
|9.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|46 - 34
|39
|10.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|40 - 44
|32
|11.
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|40 - 50
|31
|12.
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 47
|29
|13.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|28 - 57
|26
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|35 - 46
|25
|16.
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|31 - 49
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|21 - 48
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|29 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|43 - 13
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 11
|28
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 18
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 14
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|33 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 23
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 30
|11
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 29
|5
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 29
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
Прогнозы на матч Боруссия Д - Унион Берлин
Исход игры
Боруссия Д
92.2% (47)
Ничья
3.9% (2)
Унион Берлин
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (35)
Меньше
28.57% (14)
Обе команды забьют
Да
67.35% (33)
Нет
32.65% (16)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
47.1% (24)
2:0 Боруссия Д
15.7% (8)
3:2 Боруссия Д
9.8% (5)
3:0 Боруссия Д
7.8% (4)
1:0 Боруссия Д
7.8% (4)
1:1 Ничья
3.9% (2)
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