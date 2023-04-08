  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Майнц
0:0
Перерыв
Вердер
0'
28' Желтая карточка
Гросс Кристиан
42' Желтая карточка
Стаге Йенс

Ход матча

28'
 
Гросс Кристиан
42'
 
Стаге Йенс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 118
Майнц 78.8% (93)
X 14.4% (17)
Вердер 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Вердер
3.95
4.22
5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
16
Бель
Штефан
25
Ханше-Ольсен
Андреас
30
Видмер
Сильван
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
6
Стах
Антон
11
Ингвартсен
Маркус
17
Ажорк
Людовик
1
Павленка
Иржи
4
Штарк
Никлас
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
36
Гросс
Кристиан
3
Юнг
Антони
10
Биттенкорт
Леонардо
6
Стаге
Йенс
11
Фюллькруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Майнц
3-4-2-1
Вердер
3-3-2-2

История личных встреч

Майнц
Вердер

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

25 матчей

40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:5
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

1.25
1.77

Среднее время на гол

72
50

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.08
1.58

Среднее время на гол

83
56

Всего голов

29
42

Голов в среднем за матч

1.16
1.68

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

77
53

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 9 0.33
Ингвартсен Маркус 9 (4) 0.33
Чхэ-Сон Ли II 7 0.26
Аарон Мартин 3 0.11
Ажорк Людовик 3 0.11
Кор Доминик 3 0.11
Баррейро Леандро 2 0.07
Каси Антони 2 0.07
Видмер Сильван 2 0.07
Стах Антон 1 0.04
Буркардт Джонатан 1 0.04
Nelson Weiper 1 0.04
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Баркок Аймен 0 0
Бюргзорг Делано 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 15 (5) 0.56
Дукш Марвин 8 0.3
Юнг Антони 2 0.07
Биттенкорт Леонардо 2 0.07
Стаге Йенс 2 0.07
Пипер Амос 2 0.07
Бёрк Оливер 2 0.07
Шмидт Никлас 2 0.07
Вайзер Митчелл 1 0.04
Гросс Кристиан 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Бьюкенен Ли 1 0.04
Шмид Романо 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 6 0
Кор Доминик 6 0
Свенссон Бо 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Стах Антон 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Хак Александер 2 1
Фернандес Эдимилсон 3 0
Онисиво Карим 3 0
Каси Антони 3 0
Ажорк Людовик 2 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Аарон Мартин 1 0
Центнер Робин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Баркок Аймен 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 8 0
Биттенкорт Леонардо 7 0
Фридль Марко 5 1
Вайзер Митчелл 6 0
Штарк Никлас 6 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Гросс Кристиан 3 0
Дукш Марвин 2 0
Стаге Йенс 2 0
Шмид Романо 2 0
Юнг Антони 1 0
Велькович Милош 1 0
Агу Феликс 1 0
Груев Илия 1 0
Ole Werner 1 0

Результаты матчей

Майнц
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Вердер
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

5
10
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Вердер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

15
14
Майнц
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Вердер
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

18
21

Волевые поражения

20
24

Голы по времени матча

Забито

23
19
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
13%
2
11%
1-15
5
22%
4
21%
16-30
5
22%
1
5%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
5
22%
10
53%
76-90

Пропущено

15
25
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
7%
4
16%
1-15
3
20%
6
24%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
1
7%
6
24%
46-60
4
27%
1
4%
61-75
3
20%
5
20%
76-90

Забито

20
22
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
1
5%
6
27%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
30%
7
32%
76-90

Пропущено

21
24
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
7
33%
6
25%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
5
24%
5
21%
76-90

Забито

43
41
21 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
4
9%
8
20%
1-15
7
16%
9
22%
16-30
10
23%
2
5%
31-45
7
16%
3
7%
46-60
4
9%
2
5%
61-75
11
26%
17
41%
76-90

Пропущено

36
49
19 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
4
11%
6
12%
1-15
5
14%
7
14%
16-30
10
28%
9
18%
31-45
4
11%
11
22%
46-60
5
14%
6
12%
61-75
8
22%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0
Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Шальке 04 - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2 Майнц - Кёльн 5:0
Вердер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1
Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0 Хислингер - Вердер 1:3 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Бавария - Вердер 6:1 Вердер - Шальке 04 2:1 Вердер - Герта 1:0

Результаты матчей

Майнц
Вердер

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:3
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Майнц
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
7
7
4
9
2.5
3
11
3
10
3.5
1
13
2
11
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
6
6
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
21
5
10
16
1.5
13
13
6
20
2.5
4
22
3
23
3.5
1
25
2
24
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 27 16 8 3 76 - 29 56
2.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 27 18 2 7 58 - 35 56
3.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 27 15 6 6 41 - 29 51
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 27 13 9 5 39 - 35 48
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 13 6 7 49 - 33 45
6.
Байер Л
 2:0 Заявка 27 13 4 10 50 - 40 43
7.
Айнтрахт Фр
 0:2 Заявка 27 11 8 8 47 - 39 41
8.
Майнц
 0:0 Заявка 27 11 8 8 43 - 36 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Вердер
 0:0 Заявка 27 9 5 13 40 - 50 32
11.
Боруссия М
 Заявка 26 8 8 10 40 - 44 32
12.
Кёльн
 2:1 Заявка 27 7 10 10 35 - 45 31
13.
Аугсбург
 1:2 Заявка 27 8 5 14 35 - 49 29
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
16.
Герта
 Заявка 26 5 7 14 31 - 49 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 13 11 1 1 37 - 12 34
2.
Бавария
 0:0 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 14 8 5 1 22 - 11 29
6.
Айнтрахт Фр
 0:2 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 2:0 Заявка 14 7 2 5 29 - 18 23
9.
Майнц
 0:0 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
10.
Кёльн
 2:1 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
11.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
12.
Аугсбург
 1:2 Заявка 14 5 3 6 14 - 19 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 0:0 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 14 7 4 3 33 - 16 25
2.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Байер Л
 2:0 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
5.
Майнц
 0:0 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
6.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 0:2 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 0:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 27 16
11.
Кёльн
 2:1 Заявка 14 2 6 6 14 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 1:2 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 52.5% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Майнц 78.8% (93)
    X 14.4% (17)
    Вердер 6.8% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Вердер
    3.95
    4.22
    5.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Майнц 0:0 Вердер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 0:0 Вердер

    Исход игры
    Майнц
    79.2% (95)
    Ничья
    14.2% (17)
    Вердер
    6.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.52% (79)
    Меньше
    32.48% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    78.63% (92)
    Нет
    21.37% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    52.5% (63)
    1:1 Ничья
    12.5% (15)
    1:0 Майнц
    12.5% (15)
    2:0 Майнц
    5% (6)
    3:1 Майнц
    4.2% (5)
    1:2 Вердер
    4.2% (5)
    3:2 Майнц
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Майнц
    Вердер
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     