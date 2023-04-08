Тур: 27. Стадион: МЕВА Арена. Зрители: 33305 Главный судья: Бранд Бенжамин
0'
28' Желтая карточкаГросс Кристиан
42' Желтая карточкаСтаге Йенс
52' Undefined phrase: football_event_Стах Антон
59' Желтая карточкаДукш Марвин
65' Желтая карточкаОнисиво Карим
81' Желтая карточкаГруев Илия
83' Желтая карточкаШтарк Никлас
1:0
85' ГолАжорк Людовик
1:1
87' ГолСтаге Йенс
2:1
90' ГолNelson Weiper
2:2
90' ГолФюллькруг Никлас
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
28'
42'
52'
59'
65'
81'
83'
85'
1:0
87'
1:1
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бель
Штефан
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
32
Фридль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бьюкенен ЛиПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Вердер
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
25 матчей
40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
1.25
1.77
Среднее время на гол
72
50
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.08
1.58
Среднее время на гол
83
56
Всего голов
29
42
Голов в среднем за матч
1.16
1.68
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
77
53
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|9
|0.33
|Ингвартсен Маркус
|9 (4)
|0.33
|Чхэ-Сон Ли II
|7
|0.26
|Ажорк Людовик
|4
|0.15
|Аарон Мартин
|3
|0.11
|Кор Доминик
|3
|0.11
|Баррейро Леандро
|2
|0.07
|Видмер Сильван
|2
|0.07
|Каси Антони
|2
|0.07
|Nelson Weiper
|2
|0.07
|Стах Антон
|1
|0.04
|Буркардт Джонатан
|1
|0.04
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Баркок Аймен
|0
|0
|Бюргзорг Делано
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|0.59
|Дукш Марвин
|8
|0.3
|Стаге Йенс
|3
|0.11
|Юнг Антони
|2
|0.07
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.07
|Пипер Амос
|2
|0.07
|Бёрк Оливер
|2
|0.07
|Шмидт Никлас
|2
|0.07
|Вайзер Митчелл
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Гросс Кристиан
|1
|0.04
|Бьюкенен Ли
|1
|0.04
|Шмид Романо
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|6
|0
|Кор Доминик
|6
|0
|Свенссон Бо
|4
|0
|Онисиво Карим
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Хак Александер
|2
|1
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Аарон Мартин
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|8
|0
|Биттенкорт Леонардо
|7
|0
|Штарк Никлас
|7
|0
|Фридль Марко
|5
|1
|Вайзер Митчелл
|6
|0
|Фюллькруг Никлас
|4
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Гросс Кристиан
|3
|0
|Дукш Марвин
|3
|0
|Стаге Йенс
|2
|0
|Шмид Романо
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Велькович Милош
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Ole Werner
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Вердер
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
7
12
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Вердер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
18
Волевые поражения
15
14
Майнц
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Вердер
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
56% (15)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
18
21
Волевые поражения
22
26
Голы по времени матча
Забито
25
21
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
12%
2
10%
1-15
5
20%
4
19%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
7
28%
12
57%
76-90
Пропущено
17
27
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
6%
4
15%
1-15
3
18%
6
22%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
1
6%
6
22%
46-60
4
24%
1
4%
61-75
5
29%
29%
7
26%
76-90
Забито
20
22
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
1
5%
6
27%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
30%
7
32%
76-90
Пропущено
21
24
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
7
33%
6
25%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
5
24%
5
21%
76-90
Забито
45
43
21 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
4
9%
8
19%
1-15
7
16%
9
21%
16-30
10
22%
2
5%
31-45
7
16%
3
7%
46-60
4
9%
2
5%
61-75
13
29%
19
44%
76-90
Пропущено
38
51
19 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
4
11%
6
12%
1-15
5
13%
7
14%
16-30
10
26%
9
18%
31-45
4
11%
11
22%
46-60
5
13%
6
12%
61-75
10
26%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0
Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Шальке 04 - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2 Майнц - Кёльн 5:0
Вердер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1
Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0 Хислингер - Вердер 1:3 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Бавария - Вердер 6:1 Вердер - Шальке 04 2:1 Вердер - Герта 1:0
Результаты матчей
Майнц
Вердер
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
0:3
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
10 раз 37%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Майнц
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
59
77
410
311
311
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
67
76
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
225
1116
1413
621
423
324
126
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|77 - 29
|58
|2.
|Заявка
|27
|18
|2
|7
|59 - 36
|56
|3.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 36
|47
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|49 - 33
|45
|6.
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|51 - 41
|43
|7.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|48 - 40
|41
|8.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 38
|41
|9.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|46 - 34
|39
|10.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|42 - 52
|32
|11.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|40 - 44
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|36 - 45
|31
|13.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|35 - 50
|29
|14.
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|28 - 57
|26
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|35 - 46
|25
|16.
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|31 - 49
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|21 - 48
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|29 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|43 - 13
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 14
|19
|11.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 23
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 30
|11
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 29
|5
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9