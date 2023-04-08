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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 33305 Главный судья: Бранд Бенжамин
Майнц
2:2
Конец матча
Вердер
0'
28' Желтая карточка
Гросс Кристиан
42' Желтая карточка
Стаге Йенс
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Стах Антон
59' Желтая карточка
Дукш Марвин
65' Желтая карточка
Онисиво Карим
81' Желтая карточка
Груев Илия
83' Желтая карточка
Штарк Никлас
1:0
85' Гол
Ажорк Людовик
1:1
87' Гол
Стаге Йенс
2:1
90' Гол
Nelson Weiper
2:2
90' Гол
Фюллькруг Никлас
90'+6
1:1. Гол Йенса Стаге (видео). Че...
1:0. Гол Людовика Ажорка (видео)...

Ход матча

28'
 
Гросс Кристиан
42'
 
Стаге Йенс
52'
Стах Антон
 
58'
Онисиво Карим
Ингвартсен Маркус
 
58'
Ли Чхэ-Сон
Баррейро Леандро
 
59'
 
Дукш Марвин
63'
 
Груев Илия
Гросс Кристиан
63'
 
Бьюкенен Ли
Юнг Антони
65'
Онисиво Карим
 
73'
 
Шмид Романо
Биттенкорт Леонардо
73'
 
Филипп Максимилиан
Дукш Марвин
81'
 
Груев Илия
83'
 
Штарк Никлас
85'
Ажорк Людовик
(Видмер Сильван)
1:0
87'
Nelson Weiper
Ажорк Людовик
 
87'
1:1
Стаге Йенс
88'
Да Коста Данни
Видмер Сильван
 
90'
Nelson Weiper
2:1
90'
2:2
Фюллькруг Никлас
(Велькович Милош)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Майнц 79.2% (95)
X 14.2% (17)
Вердер 6.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
16
Бель
Штефан
25
Ханше-Ольсен
Андреас
30
Видмер
Сильван
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
6
Стах
Антон
11
Ингвартсен
Маркус
17
Ажорк
Людовик
1
Павленка
Иржи
4
Штарк
Никлас
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
36
Гросс
Кристиан
3
Юнг
Антони
10
Биттенкорт
Леонардо
6
Стаге
Йенс
11
Фюллькруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Майнц
3-4-2-1
Вердер
3-3-2-2

История личных встреч

Майнц
Вердер

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

25 матчей

40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:5
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

1.25
1.77

Среднее время на гол

72
50

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.08
1.58

Среднее время на гол

83
56

Всего голов

29
42

Голов в среднем за матч

1.16
1.68

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

77
53

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 9 0.33
Ингвартсен Маркус 9 (4) 0.33
Чхэ-Сон Ли II 7 0.26
Ажорк Людовик 4 0.15
Аарон Мартин 3 0.11
Кор Доминик 3 0.11
Баррейро Леандро 2 0.07
Видмер Сильван 2 0.07
Каси Антони 2 0.07
Nelson Weiper 2 0.07
Стах Антон 1 0.04
Буркардт Джонатан 1 0.04
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Баркок Аймен 0 0
Бюргзорг Делано 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 16 (5) 0.59
Дукш Марвин 8 0.3
Стаге Йенс 3 0.11
Юнг Антони 2 0.07
Биттенкорт Леонардо 2 0.07
Пипер Амос 2 0.07
Бёрк Оливер 2 0.07
Шмидт Никлас 2 0.07
Вайзер Митчелл 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Гросс Кристиан 1 0.04
Бьюкенен Ли 1 0.04
Шмид Романо 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 6 0
Кор Доминик 6 0
Свенссон Бо 4 0
Онисиво Карим 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Стах Антон 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Хак Александер 2 1
Фернандес Эдимилсон 3 0
Каси Антони 3 0
Ажорк Людовик 2 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Аарон Мартин 1 0
Центнер Робин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Баркок Аймен 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 8 0
Биттенкорт Леонардо 7 0
Штарк Никлас 7 0
Фридль Марко 5 1
Вайзер Митчелл 6 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Гросс Кристиан 3 0
Дукш Марвин 3 0
Стаге Йенс 2 0
Шмид Романо 2 0
Груев Илия 2 0
Юнг Антони 1 0
Велькович Милош 1 0
Агу Феликс 1 0
Ole Werner 1 0

Результаты матчей

Майнц
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Вердер
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

7
12
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Вердер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

15
14
Майнц
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Вердер
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
56% (15)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

18
21

Волевые поражения

22
26

Голы по времени матча

Забито

25
21
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
12%
2
10%
1-15
5
20%
4
19%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
7
28%
12
57%
76-90

Пропущено

17
27
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
6%
4
15%
1-15
3
18%
6
22%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
1
6%
6
22%
46-60
4
24%
1
4%
61-75
5
29%
29%
7
26%
76-90

Забито

20
22
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
1
5%
6
27%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
30%
7
32%
76-90

Пропущено

21
24
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
7
33%
6
25%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
5
24%
5
21%
76-90

Забито

45
43
21 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
4
9%
8
19%
1-15
7
16%
9
21%
16-30
10
22%
2
5%
31-45
7
16%
3
7%
46-60
4
9%
2
5%
61-75
13
29%
19
44%
76-90

Пропущено

38
51
19 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
4
11%
6
12%
1-15
5
13%
7
14%
16-30
10
26%
9
18%
31-45
4
11%
11
22%
46-60
5
13%
6
12%
61-75
10
26%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0
Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Шальке 04 - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2 Майнц - Кёльн 5:0
Вердер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1
Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0 Хислингер - Вердер 1:3 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Бавария - Вердер 6:1 Вердер - Шальке 04 2:1 Вердер - Герта 1:0

Результаты матчей

Майнц
Вердер

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
0:3
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
10 раз 37%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Майнц
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
7
7
4
10
2.5
3
11
3
11
3.5
1
13
2
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
7
6
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
22
5
11
16
1.5
14
13
6
21
2.5
4
23
3
24
3.5
1
26
2
25
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 27 17 7 3 77 - 29 58
2.
Боруссия Д
 Заявка 27 18 2 7 59 - 36 56
3.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
4.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 13 6 7 49 - 33 45
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
8.
Майнц
 Заявка 27 11 8 8 45 - 38 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
11.
Боруссия М
 Заявка 26 8 8 10 40 - 44 32
12.
Кёльн
 Заявка 27 7 10 10 36 - 45 31
13.
Аугсбург
 Заявка 27 8 5 14 35 - 50 29
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
16.
Герта
 Заявка 26 5 7 14 31 - 49 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
11.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
12.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
5.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
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Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Nelson Weiper из команды Майнц забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
  • 94'
    Чхэ-Сон Ли II нанес удар головой, но Иржи Павленка спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    93'
    Фернандес Эдимилсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Фридль Марко из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 93'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Каси Антони из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Майнц 79.2% (95)
    X 14.2% (17)
    Вердер 6.7% (8)
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