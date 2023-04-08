Тур: 30. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Оливер Майкл
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
21
Антони
25
Санчо
Джедон
22
Годфри
Бен
11
Грэй
Демарай
17
Айуоби
Алекс
50
Симмс
Эллис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Батлэнд ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Симмс ЭллисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
30 Коуди КонорЗащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мопе НилНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Эвертон
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 10 побед
36 матчей
50%
27.8%
22.2%
18 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
16 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
1.84
1.29
Среднее время на гол
48
69
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.35
0.84
Среднее время на гол
66
106
Всего голов
58
38
Голов в среднем за матч
1.61
1.06
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
55
85
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|15
|0.54
|Фернандеш Бруну
|5 (1)
|0.18
|Санчо Джедон
|4
|0.14
|Марсьяль Антони
|3 (1)
|0.11
|Антони
|3
|0.11
|Каземиро Карлос
|2
|0.07
|Гарначо Алехандро
|2
|0.07
|Фред Сантос
|2
|0.07
|Эриксен Кристиан
|1
|0.04
|Шоу Люк
|1
|0.04
|Роналду Криштиану
|1
|0.04
|Мартинес Лисандро
|1
|0.04
|Далот Диогу
|0
|0
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|4 (2)
|0.14
|Макнил Дуайт
|3
|0.1
|Гордон Энтони
|3
|0.1
|Дукуре Абдулай
|2
|0.07
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Коуди Конор
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Мопе Нил
|1
|0.03
|Мина Йерри
|1
|0.03
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.03
|Симмс Эллис
|1
|0.03
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Годфри Бен
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|5
|2
|Мактоминай Скотт
|7
|0
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Шоу Люк
|6
|0
|Мартинес Лисандро
|6
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Далот Диогу
|5
|0
|Антони
|4
|0
|Эриксен Кристиан
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Маласиа Тирелл
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|7
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|1
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Гордон Энтони
|6
|0
|Макнил Дуайт
|5
|0
|Гуэйе Идрисса
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Паттерсон Нэйтан
|3
|0
|Мопе Нил
|3
|0
|Дэвис Том
|3
|0
|Миколенко Виталий
|3
|0
|Коуди Конор
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Грэй Демарай
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Эвертон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
7
Манчестер Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Эвертон
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
26
15
Волевые поражения
11
9
Манчестер Юнайтед
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
Эвертон
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
30
16
Волевые поражения
14
16
Голы по времени матча
Забито
25
9
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
1
4%
1
11%
1-15
6
24%
3
33%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
5
20%
2
22%
46-60
7
28%
2
22%
61-75
4
16%
1
11%
76-90
Пропущено
8
25
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
16%
16-30
1
13%
7
28%
31-45
2
25%
5
20%
46-60
1
13%
2
8%
61-75
2
25%
7
28%
76-90
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
13%
4
31%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
44%
4
31%
76-90
Пропущено
30
17
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
5
17%
2
12%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
20%
3
18%
31-45
4
13%
4
24%
46-60
6
20%
2
12%
61-75
6
20%
5
29%
29%
76-90
Забито
41
22
15 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
3
7%
5
23%
1-15
8
20%
3
14%
16-30
4
10%
1
5%
31-45
8
20%
4
18%
46-60
7
17%
4
18%
61-75
11
27%
5
23%
76-90
Пропущено
38
42
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 22
6
16%
2
5%
1-15
4
11%
5
12%
16-30
7
18%
10
24%
31-45
6
16%
9
21%
46-60
7
18%
4
10%
61-75
8
21%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1
Эвертон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2
Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Точный счет
3:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
10 раз 67%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
1
14 раз 48%
0
11 раз 38%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
114
95
114
410
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
77
59
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1811
1414
425
523
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|46 - 20
|53
|4.
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|42 - 37
|53
|5.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|53 - 41
|50
|6.
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|51 - 34
|46
|7.
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|39 - 40
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|48 - 33
|43
|9.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|46 - 38
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 39
|39
|11.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|29 - 30
|39
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|38 - 49
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 42
|28
|15.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|26 - 39
|27
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|23 - 41
|27
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|24 - 52
|27
|18.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|27 - 57
|27
|19.
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|40 - 51
|25
|20.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|23 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|25 - 8
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|17.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|19.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 19
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|23 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 20
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|5 - 34
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Эвертон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
97% (131)
Ничья
2.2% (3)
Эвертон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (57)
Меньше
52.5% (63)
Обе команды забьют
Да
44.17% (53)
Нет
55.83% (67)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
31.1% (42)
2:1 Манчестер Юнайтед
31.1% (42)
1:0 Манчестер Юнайтед
14.8% (20)
3:1 Манчестер Юнайтед
6.7% (9)
3:0 Манчестер Юнайтед
3.7% (5)
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