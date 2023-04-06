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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 58
Манчестер Юнайтед 100% (58)
X 0% (0)
Эвертон 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Эвертон
4.45
6.90
6.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Эвертон

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 10 побед

36 матчей

50%
27.8%
22.2%
18 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
16 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:3
КЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.84
1.29

Среднее время на гол

48
69

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.35
0.84

Среднее время на гол

66
106

Всего голов

58
38

Голов в среднем за матч

1.61
1.06

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

55
85

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 15 0.54
Фернандеш Бруну 5 (1) 0.18
Санчо Джедон 4 0.14
Марсьяль Антони 3 (1) 0.11
Антони 3 0.11
Каземиро Карлос 2 0.07
Гарначо Алехандро 2 0.07
Фред Сантос 2 0.07
Эриксен Кристиан 1 0.04
Шоу Люк 1 0.04
Роналду Криштиану 1 0.04
Мартинес Лисандро 1 0.04
Далот Диогу 0 0
Забитцер Марсель 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 4 (2) 0.14
Макнил Дуайт 3 0.1
Гордон Энтони 3 0.1
Дукуре Абдулай 2 0.07
Айуоби Алекс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Коуди Конор 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Мопе Нил 1 0.03
Мина Йерри 1 0.03
Калверт-Льюин Доминик 1 0.03
Симмс Эллис 1 0.03
Гуэйе Идрисса 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Годфри Бен 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 5 2
Мактоминай Скотт 7 0
Фернандеш Бруну 6 0
Шоу Люк 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Фред Сантос 5 0
Далот Диогу 5 0
Антони 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 7 0
Дукуре Абдулай 5 1
Тарковски Джеймс 6 0
Гордон Энтони 6 0
Макнил Дуайт 5 0
Гуэйе Идрисса 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Паттерсон Нэйтан 3 0
Мопе Нил 3 0
Дэвис Том 3 0
Миколенко Виталий 3 0
Коуди Конор 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Грэй Демарай 2 0
Годфри Бен 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Мина Йерри 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Прайс Айзек 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Эвертон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
7
Манчестер Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Эвертон
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

26
15

Волевые поражения

11
9
Манчестер Юнайтед
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
Эвертон
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

30
16

Волевые поражения

14
16

Голы по времени матча

Забито

25
9
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
1
4%
1
11%
1-15
6
24%
3
33%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
5
20%
2
22%
46-60
7
28%
2
22%
61-75
4
16%
1
11%
76-90

Пропущено

8
25
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
16%
16-30
1
13%
7
28%
31-45
2
25%
5
20%
46-60
1
13%
2
8%
61-75
2
25%
7
28%
76-90

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
13%
4
31%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
44%
4
31%
76-90

Пропущено

30
17
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
5
17%
2
12%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
20%
3
18%
31-45
4
13%
4
24%
46-60
6
20%
2
12%
61-75
6
20%
5
29%
29%
76-90

Забито

41
22
15 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
3
7%
5
23%
1-15
8
20%
3
14%
16-30
4
10%
1
5%
31-45
8
20%
4
18%
46-60
7
17%
4
18%
61-75
11
27%
5
23%
76-90

Пропущено

38
42
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 22
6
16%
2
5%
1-15
4
11%
5
12%
16-30
7
18%
10
24%
31-45
6
16%
9
21%
46-60
7
18%
4
10%
61-75
8
21%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1
Эвертон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2
Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Эвертон

Точный счет

3:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
10 раз 67%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
1
14 раз 48%
0
11 раз 38%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
4
9
5
1.5
1
14
4
10
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
3
11
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
18
11
14
14
1.5
4
25
5
23
2.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Ньюкасл
 Заявка 28 14 11 3 46 - 20 53
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 16 5 7 42 - 37 53
5.
Тоттенхэм
 Заявка 29 15 5 9 53 - 41 50
6.
Брайтон
 Заявка 27 13 7 7 51 - 34 46
7.
Астон Вилла
 Заявка 29 13 5 11 39 - 40 44
8.
Ливерпуль
 Заявка 28 12 7 9 48 - 33 43
9.
Брентфорд
 Заявка 29 10 13 6 46 - 38 43
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 29 10 9 10 29 - 30 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Лидс
 Заявка 29 7 8 14 38 - 49 29
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
15.
Вест Хэм
 Заявка 28 7 6 15 26 - 39 27
16.
Эвертон
 Заявка 29 6 9 14 23 - 41 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 29 6 9 14 24 - 52 27
18.
Борнмут
 Заявка 29 7 6 16 27 - 57 27
19.
Лестер
 Заявка 29 7 4 18 40 - 51 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 10 3 1 25 - 8 33
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Лидс
 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
17.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 14 3 3 8 17 - 19 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 14 6 6 2 23 - 11 24
4.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 26 - 20 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 1 3 10 5 - 34 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 22 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 1 день 14 часов 53 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 51.7% пользователей.
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    • Прогнозы 58
    Манчестер Юнайтед 100% (58)
    X 0% (0)
    Эвертон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Эвертон
    4.45
    6.90
    6.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Эвертон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    100% (58)
    Ничья
    0% (0)
    Эвертон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (20)
    Меньше
    64.91% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    28.07% (16)
    Нет
    71.93% (41)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    51.7% (30)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    25.9% (15)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    12.1% (7)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    6.9% (4)
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