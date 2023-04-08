Тур: 30. Стадион: Молинью. Главный судья: Питер Банкс
0:0
Первый тайм: 20'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
35
Гомес
Жоао
12
Кунья
Матеус
29
Коста
Диего
33
Фофана
Уэсли
29
Хаверц
Кай
11
Фелиш
Жоау
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
35 Гомес ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
-
29 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Ходж ДжозефПолузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Джеймс РисЗащитник
-
33 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
11 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Челси
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
17 матчей
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
2.56
1.63
Среднее время на гол
35
55
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
1.82
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
49
95
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|6
|0.21
|Невеш Рубен
|5 (2)
|0.17
|Траоре Адама
|2
|0.07
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Хи-Чан Хван
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|Гомес Жоао
|1
|0.03
|Кунья Матеус
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Хименес Рауль
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|7 (1)
|0.24
|Стерлинг Рахим
|4
|0.14
|Маунт Мэйсон
|3
|0.1
|Чилуэлл Бен
|2
|0.07
|Кулибали Калиду
|2
|0.07
|Фелиш Жоау
|2
|0.07
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.07
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Пулишич Кристиан
|1
|0.03
|Галлахер Конор
|1
|0.03
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.03
|Фофана Уэсли
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Нелсон
|9
|1
|Невеш Рубен
|10
|0
|Поденсе Даниэл
|5
|0
|Хонни Кастро
|3
|1
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Лемина Марио
|2
|1
|Коллинз Натан
|2
|1
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Гомеш Тоти
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Гомес Жоао
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|6
|1
|Галлахер Конор
|6
|1
|Ковачич Матео
|6
|0
|Жоржиньо II
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Хаверц Кай
|4
|0
|Джеймс Рис II
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Стерлинг Рахим
|3
|0
|Чалоба Трево
|3
|0
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Чилуэлл Бен
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Фелиш Жоау
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Челси
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
7
Вулверхэмптон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Челси
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
5
Волевые поражения
7
16
Вулверхэмптон
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
17% (5)
38% (11)
Челси
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
55% (16)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
12
23
Голы по времени матча
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Пропущено
20
16
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
5
25%
2
13%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
6
38%
76-90
Пропущено
23
12
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
6
26%
1
8%
46-60
5
22%
6
50%
61-75
4
17%
3
25%
76-90
Забито
22
31
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 14
12 Не забивали 11
4
18%
3
10%
1-15
2
9%
6
19%
16-30
4
18%
5
16%
31-45
3
14%
6
19%
46-60
5
23%
3
10%
61-75
4
18%
8
26%
76-90
Пропущено
43
28
16 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
6
14%
2
7%
1-15
6
14%
4
14%
16-30
4
9%
5
18%
31-45
9
21%
2
7%
46-60
9
21%
10
36%
61-75
9
21%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1
Челси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3
Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Челси
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
96
311
69
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
95
213
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
1811
524
920
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|4.
|0:0 Заявка
|29
|14
|12
|3
|46 - 20
|54
|5.
|1:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|54 - 41
|53
|6.
|0:1 Заявка
|28
|13
|7
|8
|51 - 35
|46
|7.
|0:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 40
|45
|8.
|0:0 Заявка
|30
|10
|14
|6
|46 - 38
|44
|9.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|48 - 33
|43
|10.
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|39 - 39
|40
|11.
|0:0 Заявка
|30
|10
|10
|10
|29 - 30
|40
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|38 - 49
|29
|14.
|0:0 Заявка
|30
|7
|8
|15
|23 - 42
|29
|15.
|0:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|26 - 39
|28
|16.
|0:0 Заявка
|30
|6
|10
|14
|24 - 52
|28
|17.
|0:0 Заявка
|30
|7
|7
|16
|27 - 57
|28
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|23 - 43
|27
|19.
|0:0 Заявка
|30
|7
|5
|18
|40 - 51
|26
|20.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|23 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|1:0 Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 16
|33
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|6.
|0:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 14
|28
|8.
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 19
|24
|10.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 20
|23
|12.
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|17.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|18.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 19
|18
|19.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 19
|13
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|23 - 11
|25
|4.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 21
|22
|5.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|0:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|14.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|18.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
|19.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 20
|7
|20.
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|5 - 34
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Челси
Исход игры
Вулверхэмптон
6.3% (8)
Ничья
12.5% (16)
Челси
81.3% (104)
Тотал 2.5
Больше
52.1% (62)
Меньше
47.9% (57)
Обе команды забьют
Да
63.03% (75)
Нет
36.97% (44)
Популярный счёт
1:2 Челси
41.4% (53)
0:1 Челси
26.6% (34)
1:1 Ничья
10.2% (13)
0:2 Челси
4.7% (6)
1:0 Вулверхэмптон
2.3% (3)
2:1 Вулверхэмптон
2.3% (3)
2:3 Челси
2.3% (3)
1:3 Челси
1.6% (2)
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