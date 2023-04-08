С течением времени игра становится всё более вязкой и медленной. Стартовый сумбур уже полностью стих.

Зато угловых при этом всё равно подают с избытком - 3:3 уже счёт. Новый корнер от "волков" снова ничем интересным не увенчался.

Покатать мяч на своей половине поля решили хозяева. В коллективный прессинг пошёл "Челси", но он не принёс сиюминутных успехов - вулверхемптонцы вышли за центральную линию через пас.

Не хватает пока что оригинальных решений от атакующих футболистов у обеих команд. Все атаки строятся максимально прямолинейно.

С правого фланга лондонцы подали уже свой четвёртый угловой. Мяч запускался по воздуху в район линии вратарской площади, но там на высоте опять были защитники "Вулверхэмптона".

В ответной атаке команда Хулена Лопетеги тут же снова сравняла счёт по угловым, заработав стандартное положение на правом фланге. После подачи головой метров с 10 пробил Доусон, но несильно и прямо в Аррисабалагу.

По правому краю в штрафную площадку гостей прорвался Гомес, однако Фофана в рискованном подкате сумел чисто выбить мяч из-под ног соперника.

15' Болельщики на трибунах дружными аплодисментами встречают каждое удачное действие "Вулверхэмптона", таким образом поддерживая своих футболистов.

14' Накоротке решили разыграть стандартное положение "волки", но после этого всё равно последовала подача на ближнюю штангу, где в высоком прыжке мяч головой подальше выбил тот же Кулибали.

13' По правому флангу Семеду обгонял Кулибали и мог сместиться в штрафную площадку, но защитник "синих" всё-таки в подкате сумел дотянуться и выбить мяч на угловой.

12' Зато "Челси" заработал уже свой третий угловой на левом фланге, но пока что стандартные положения не несут реальной угрозы воротам Са.

11' Серьёзно этот матч контрастирует с предыдущим поединком, в котором "Манчестер Юнайтед" играл с "Эвертоном". Здесь общий темп на порядок ниже.

10' Свой первой угловой с левого фланга подали вулверхэмптонцы, но подача получилась не самой лучшей, так что лондонские защитники легко перевели мяч в центральную зону.

9' Лопетеги уже старается у кромки поля что-то подсказывать своим подопечным. Фрэнк Лэмпард пока что молча наблюдает за игрой, несмотря на то, что в последние пару минут его подопечные не могут зацепиться за мяч.