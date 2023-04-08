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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 20'
Челси
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 122
Вулверхэмптон 5.7% (7)
X 11.5% (14)
Челси 82.8% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Челси
5.00
5.00
1.93
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
27
Луис
Матеус
II
35
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
10
Поденсе
Даниэл
12
Кунья
Матеус
29
Коста
Диего
1
Аррисабалага
Кепа
24
Джеймс
Рис
II
33
Фофана
Уэсли
26
Кулибали
Калиду
32
Кукурелья
Марк
23
Галлахер
Конор
5
Фернандес
Энцо
8
Ковачич
Матео
17
Стерлинг
Рахим
29
Хаверц
Кай
11
Фелиш
Жоау
Вулверхэмптон
4-4-2
Челси
4-3-3

История личных встреч

Вулверхэмптон
Челси

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:2
КЛ
6:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.56
1.63

Среднее время на гол

35
55

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

1.82
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

49
95

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 6 0.21
Невеш Рубен 5 (2) 0.17
Траоре Адама 2 0.07
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Хи-Чан Хван 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Хонни Кастро 1 0.03
Гомес Жоао 1 0.03
Кунья Матеус 1 0.03
Аит-Нури Раян 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Хименес Рауль 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Луис Матеус II 0 0
Буэно Уго 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.24
Стерлинг Рахим 4 0.14
Маунт Мэйсон 3 0.1
Чилуэлл Бен 2 0.07
Кулибали Калиду 2 0.07
Фелиш Жоау 2 0.07
Жоржиньо II 2 (2) 0.07
Ковачич Матео 1 0.03
Пулишич Кристиан 1 0.03
Галлахер Конор 1 0.03
Джеймс Рис II 1 0.03
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.03
Фофана Уэсли 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Мудрик Михаил 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Нелсон 9 1
Невеш Рубен 10 0
Поденсе Даниэл 5 0
Хонни Кастро 3 1
Аит-Нури Раян 4 0
Коста Диего 2 1
Лемина Марио 2 1
Коллинз Натан 2 1
Сарабия Пабло 3 0
Моутинью Жоау 3 0
Килман Макс 3 0
Гомеш Тоти 3 0
Луис Матеус II 1 1
Доусон Крэйг 2 0
Гомес Жоао 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Ходж Джозеф 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 6 1
Галлахер Конор 6 1
Ковачич Матео 6 0
Жоржиньо II 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Хаверц Кай 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Стерлинг Рахим 3 0
Чалоба Трево 3 0
Кукурелья Марк 3 0
Томас Тухель 1 1
Чилуэлл Бен 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Фелиш Жоау 0 1
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Холл Льюис 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Челси
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
7
Вулверхэмптон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Челси
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

7
16
Вулверхэмптон
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
17% (5)
38% (11)
Челси
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
55% (16)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

12
23

Голы по времени матча

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Пропущено

20
16
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
5
25%
2
13%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
5
25%
2
13%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
6
38%
76-90

Пропущено

23
12
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
6
26%
1
8%
46-60
5
22%
6
50%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Забито

22
31
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 14
12 Не забивали 11
4
18%
3
10%
1-15
2
9%
6
19%
16-30
4
18%
5
16%
31-45
3
14%
6
19%
46-60
5
23%
3
10%
61-75
4
18%
8
26%
76-90

Пропущено

43
28
16 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
6
14%
2
7%
1-15
6
14%
4
14%
16-30
4
9%
5
18%
31-45
9
21%
2
7%
46-60
9
21%
10
36%
61-75
9
21%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1
Челси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3
Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Челси

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
6
3
11
1.5
6
9
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
5
2
13
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
18
11
5
24
1.5
9
20
1
28
2.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 29 14 12 3 46 - 20 54
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 30 16 5 9 54 - 41 53
6.
Брайтон
 0:1 Заявка 28 13 7 8 51 - 35 46
7.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 30 13 6 11 39 - 40 45
8.
Брентфорд
 0:0 Заявка 30 10 14 6 46 - 38 44
9.
Ливерпуль
 Заявка 28 12 7 9 48 - 33 43
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 29 11 7 11 39 - 39 40
11.
Челси
 0:0 Заявка 30 10 10 10 29 - 30 40
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Лидс
 Заявка 29 7 8 14 38 - 49 29
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 30 7 8 15 23 - 42 29
15.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 29 7 7 15 26 - 39 28
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 30 6 10 14 24 - 52 28
17.
Борнмут
 0:0 Заявка 30 7 7 16 27 - 57 28
18.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
19.
Лестер
 0:0 Заявка 30 7 5 18 40 - 51 26
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 15 11 0 4 30 - 16 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 0:0 Заявка 15 7 7 1 28 - 14 28
8.
Брайтон
 0:1 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 15 7 3 5 23 - 19 24
10.
Челси
 0:0 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 6 5 4 21 - 20 23
12.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Лидс
 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
17.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
18.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 15 5 3 7 12 - 19 18
19.
Лестер
 0:0 Заявка 15 3 4 8 17 - 19 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 15 6 7 2 23 - 11 25
4.
Брайтон
 0:1 Заявка 14 6 4 4 26 - 21 22
5.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 0:0 Заявка 15 4 5 6 13 - 18 17
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 0:0 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
18.
Борнмут
 0:0 Заявка 15 2 3 10 12 - 38 9
19.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 14 1 4 9 7 - 20 7
20.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 15 1 4 10 5 - 34 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 22 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    По правому краю в штрафную площадку гостей прорвался Гомес, однако Фофана в рискованном подкате сумел чисто выбить мяч из-под ног соперника.
  • Угловой
    22'
    В ответной атаке команда Хулена Лопетеги тут же снова сравняла счёт по угловым, заработав стандартное положение на правом фланге. После подачи головой метров с 10 пробил Доусон, но несильно и прямо в Аррисабалагу.
  • Угловой
    21'
    С правого фланга лондонцы подали уже свой четвёртый угловой. Мяч запускался по воздуху в район линии вратарской площади, но там на высоте опять были защитники "Вулверхэмптона".
  • 20'
    Не хватает пока что оригинальных решений от атакующих футболистов у обеих команд. Все атаки строятся максимально прямолинейно.
  • 19'
    Покатать мяч на своей половине поля решили хозяева. В коллективный прессинг пошёл "Челси", но он не принёс сиюминутных успехов - вулверхемптонцы вышли за центральную линию через пас.
  • Угловой
    17'
    Зато угловых при этом всё равно подают с избытком - 3:3 уже счёт. Новый корнер от "волков" снова ничем интересным не увенчался.
  • 16'
    С течением времени игра становится всё более вязкой и медленной. Стартовый сумбур уже полностью стих.
  • 15'
    Болельщики на трибунах дружными аплодисментами встречают каждое удачное действие "Вулверхэмптона", таким образом поддерживая своих футболистов.
  • 14'
    Накоротке решили разыграть стандартное положение "волки", но после этого всё равно последовала подача на ближнюю штангу, где в высоком прыжке мяч головой подальше выбил тот же Кулибали.
  • Угловой
    13'
    По правому флангу Семеду обгонял Кулибали и мог сместиться в штрафную площадку, но защитник "синих" всё-таки в подкате сумел дотянуться и выбить мяч на угловой.
  • Угловой
    12'
    Зато "Челси" заработал уже свой третий угловой на левом фланге, но пока что стандартные положения не несут реальной угрозы воротам Са.
  • 11'
    Серьёзно этот матч контрастирует с предыдущим поединком, в котором "Манчестер Юнайтед" играл с "Эвертоном". Здесь общий темп на порядок ниже.
  • Угловой
    10'
    Свой первой угловой с левого фланга подали вулверхэмптонцы, но подача получилась не самой лучшей, так что лондонские защитники легко перевели мяч в центральную зону.
  • 9'
    Лопетеги уже старается у кромки поля что-то подсказывать своим подопечным. Фрэнк Лэмпард пока что молча наблюдает за игрой, несмотря на то, что в последние пару минут его подопечные не могут зацепиться за мяч.
  • 8'
    "Вулвз" начал стараться агрессивней прессинговать соперника на чужой половине поля, понимая, что соперника надо максимально лишать свободного пространства, чтобы нивелировать превосходство соперника в классе.
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    • Офсайд
      7'
      Первую атаку попытались провести по центральной оси подопечные Хулена Лопетеги, но Диего Коста попался в офсайдную ловушку, который организовали защитники "Челси".
    • 6'
      Отмечаем, что сегодня вне заявки оказался Нголо Канте, которого "Челси", по всей видимости, решил приберечь на предстоящий четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором "синие" сыграют на выезде против мадридского "Реала".
    • Угловой
      5'
      На левом фланге теперь был заработан угловой, откуда подачу также выполнил Джеймс, но защитники хозяев поля пока что на высоте в своих владениях.
    • Угловой
      4'
      В первой своей атаке "Челси" заработал угловой на правом фланге. Джеймс выполнил на ближний угол вратарской площади, но там головой сработал защитник "волков".
    • 3'
      Первые минуты встречи проходят в достаточно спокойном ритме. Лондонцы пасуются на своей половине поля, тогда как "Вулверхэмптон" весьма робко идёт в прессинг.
    • 2'
      Особое внимание сегодня уделено возвращению Фрэнка Лэмпарда на тренерский мостик "Челси". Пока что он подписал контракт только до конца сезона, но если всё будет получаться, то есть надежда на долгосрочное соглашение.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 41.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Челси

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    6.3% (8)
    Ничья
    12.5% (16)
    Челси
    81.3% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.1% (62)
    Меньше
    47.9% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    63.03% (75)
    Нет
    36.97% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    41.4% (53)
    0:1 Челси
    26.6% (34)
    1:1 Ничья
    10.2% (13)
    0:2 Челси
    4.7% (6)
    1:0 Вулверхэмптон
    2.3% (3)
    2:1 Вулверхэмптон
    2.3% (3)
    2:3 Челси
    2.3% (3)
    1:3 Челси
    1.6% (2)
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    Вулверхэмптон
    Челси
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