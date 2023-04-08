Тур: 30. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Джиллетт Джаред
Ход матча
24'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
13
Рим
Тим
14
Рид
Бобби
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
18
Ингс
Дэнни
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Вест Хэм
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
20 матчей
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.1
0.8
Среднее время на гол
81
112
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.3
1.4
Среднее время на гол
39
64
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.7
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|11 (3)
|0.38
|Рид Бобби
|4
|0.14
|Манор Соломон
|4
|0.14
|Перейра Андреас
|3 (1)
|0.1
|Виллиан Боргес
|3
|0.1
|Пальинья Жоау
|3
|0.1
|Рид Харрисон
|2
|0.07
|Винисиус Карлос
|2
|0.07
|Рим Тим
|1
|0.03
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.03
|Диоп Исса
|1
|0.03
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.03
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Робинсон Энтони
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|4 (1)
|0.14
|Бенрахма Саид
|4 (3)
|0.14
|Антонио Майкл
|3
|0.1
|Скамакка Джанлука
|3
|0.1
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.07
|Райс Деклан
|2
|0.07
|Ингс Дэнни
|2
|0.07
|Зума Курт
|2
|0.07
|Соучек Томаш
|1
|0.03
|Форнальс Пабло
|1
|0.03
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Агер Наиф
|1
|0.03
|Керер Тило
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|10
|0
|Перейра Андреас
|8
|0
|Рид Бобби
|7
|0
|Тете Кенни
|7
|0
|Робинсон Энтони
|7
|0
|Митрович Александар
|6
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Виллиан Боргес
|2
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Рим Тим
|2
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Кюрзава Левен
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоуфал Владимир
|4
|0
|Керер Тило
|4
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Райс Деклан
|4
|0
|Агер Наиф
|3
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Даунс Флинн
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
7
6
Фулхэм
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Вест Хэм
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
15
15
Волевые поражения
11
18
Фулхэм
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Вест Хэм
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
23
15
Волевые поражения
18
24
Голы по времени матча
Забито
18
7
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
5
28%
3
43%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Пропущено
23
20
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
5
22%
6
30%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
3
13%
3
15%
76-90
Забито
18
20
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
6
30%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
5
28%
4
20%
76-90
Пропущено
19
18
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
11%
4
22%
1-15
3
16%
4
22%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
8
42%
4
22%
76-90
Забито
36
27
14 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
2
6%
0
0%
1-15
8
22%
7
26%
16-30
4
11%
7
26%
31-45
6
17%
3
11%
46-60
7
19%
6
22%
61-75
9
25%
4
15%
76-90
Пропущено
42
38
19 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 21
5
12%
5
13%
1-15
7
17%
8
21%
16-30
7
17%
5
13%
31-45
7
17%
7
18%
46-60
5
12%
6
16%
61-75
11
26%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2
Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1
АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3
Результаты матчей
Фулхэм
Вест Хэм
Точный счет
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
7 раз 25%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
86
510
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
67
410
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1711
1216
622
523
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|4.
|0:0 Заявка
|29
|14
|12
|3
|46 - 20
|54
|5.
|1:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|54 - 41
|53
|6.
|0:1 Заявка
|28
|13
|7
|8
|51 - 35
|46
|7.
|0:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 40
|45
|8.
|0:0 Заявка
|30
|10
|14
|6
|46 - 38
|44
|9.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|48 - 33
|43
|10.
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|39 - 39
|40
|11.
|0:0 Заявка
|30
|10
|10
|10
|29 - 30
|40
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|38 - 49
|29
|14.
|0:0 Заявка
|30
|7
|8
|15
|23 - 42
|29
|15.
|0:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|26 - 39
|28
|16.
|0:0 Заявка
|30
|6
|10
|14
|24 - 52
|28
|17.
|0:0 Заявка
|30
|7
|7
|16
|27 - 57
|28
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|23 - 43
|27
|19.
|0:0 Заявка
|30
|7
|5
|18
|40 - 51
|26
|20.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|23 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|1:0 Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 16
|33
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|6.
|0:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 14
|28
|8.
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 19
|24
|10.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 20
|23
|12.
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|17.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|18.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 19
|18
|19.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 19
|13
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|23 - 11
|25
|4.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 21
|22
|5.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|0:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|14.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|18.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
|19.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 20
|7
|20.
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|5 - 34
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Вест Хэм
Исход игры
Фулхэм
40.3% (50)
Ничья
48.4% (60)
Вест Хэм
11.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (42)
Меньше
64.1% (75)
Обе команды забьют
Да
80.34% (94)
Нет
19.66% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.9% (52)
2:1 Фулхэм
23.4% (29)
1:0 Фулхэм
12.1% (15)
1:2 Вест Хэм
5.6% (7)
2:2 Ничья
4% (5)
0:1 Вест Хэм
1.6% (2)
2:0 Фулхэм
1.6% (2)
0:2 Вест Хэм
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!