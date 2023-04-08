Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

47' Команда Вест Хэм имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Адарабиойо Олуватосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Фулхэм

44' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Игра в одни ворота сейчас. Фулхэм доминирует и владеет мячом

40' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Робинсон Энтони не смог попасть в створ ударом издали

38' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Седрик Соареш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Рид Харрисон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Райс Деклан пробует нанести удар издали, но Бернд Лено держит все под контролем

27' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Г О О О О О Л – Игрок команды Вест Хэм наносит удар и забивает

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Перейра Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Перейра Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Рид Харрисон из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Форнальс Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Боуэн Джаррод навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Рид Бобби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Седрик Соареш из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола