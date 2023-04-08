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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Фулхэм
0:1
Конец матча
Вест Хэм
0'
0:1
23' Гол в свои ворота
Рид Харрисон
62' Желтая карточка
Винисиус Карлос
73' Желтая карточка
Райс Деклан
90'+5

Ход матча

23'
0:1
Рид Харрисон
46'
Кэрни Том
Рид Харрисон
 
46'
Манор Соломон
Рид Бобби
 
60'
 
Бенрахма Саид
Форнальс Пабло
61'
 
Даунс Флинн
Ингс Дэнни
62'
Винисиус Карлос
 
68'
Тете Кенни
Седрик Соареш
 
73'
 
Райс Деклан
85'
Уилсон Гарри
Виллиан Боргес
 
85'
Джеймс Дэниэл
Перейра Андреас
 
90'
 
Корне Максвелл
Антонио Майкл

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Фулхэм 40.3% (50)
X 48.4% (60)
Вест Хэм 11.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
12
Седрик
Соареш
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
30
Винисиус
Карлос
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Аарон
20
Боуэн
Джаррод
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
8
Форнальс
Пабло
18
Ингс
Дэнни
9
Антонио
Майкл
Фулхэм
4-2-3-1
Вест Хэм
4-4-2

История личных встреч

Фулхэм
Вест Хэм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

20 матчей

15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.1
0.8

Среднее время на гол

81
112

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.3
1.4

Среднее время на гол

39
64

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 11 (3) 0.38
Рид Бобби 4 0.14
Манор Соломон 4 0.14
Перейра Андреас 3 (1) 0.1
Виллиан Боргес 3 0.1
Пальинья Жоау 3 0.1
Рид Харрисон 2 0.07
Винисиус Карлос 2 0.07
Рим Тим 1 0.03
Адарабиойо Олуватосин 1 0.03
Диоп Исса 1 0.03
Джеймс Дэниэл 1 0.03
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Робинсон Энтони 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 4 (1) 0.14
Бенрахма Саид 4 (3) 0.14
Антонио Майкл 3 0.1
Скамакка Джанлука 3 0.1
Пакета Лукас 2 (1) 0.07
Райс Деклан 2 0.07
Ингс Дэнни 2 0.07
Зума Курт 2 0.07
Соучек Томаш 1 0.03
Форнальс Пабло 1 0.03
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Керер Тило 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 10 0
Перейра Андреас 8 0
Рид Бобби 7 0
Тете Кенни 7 0
Робинсон Энтони 7 0
Митрович Александар 6 0
Рид Харрисон 5 0
Винисиус Карлос 3 0
Виллиан Боргес 2 0
Кэрни Том 2 0
Рим Тим 2 0
Лено Бернд 2 0
Адарабиойо Олуватосин 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кюрзава Левен 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лукич Саша 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 5 0
Цоуфал Владимир 4 0
Керер Тило 4 0
Пакета Лукас 4 0
Агер Наиф 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Антонио Майкл 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Даунс Флинн 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

7
6
Фулхэм
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Вест Хэм
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

15
15

Волевые поражения

11
18
Фулхэм
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Вест Хэм
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

23
15

Волевые поражения

18
24

Голы по времени матча

Забито

18
7
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
5
28%
3
43%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

23
20
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
5
22%
6
30%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
3
13%
3
15%
76-90

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
6
30%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
5
28%
4
20%
76-90

Пропущено

19
18
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
11%
4
22%
1-15
3
16%
4
22%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
8
42%
4
22%
76-90

Забито

36
27
14 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
2
6%
0
0%
1-15
8
22%
7
26%
16-30
4
11%
7
26%
31-45
6
17%
3
11%
46-60
7
19%
6
22%
61-75
9
25%
4
15%
76-90

Пропущено

42
38
19 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 21
5
12%
5
13%
1-15
7
17%
8
21%
16-30
7
17%
5
13%
31-45
7
17%
7
18%
46-60
5
12%
6
16%
61-75
11
26%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2
Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1
АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3

Результаты матчей

Фулхэм
Вест Хэм

Точный счет

2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
7 раз 25%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
4
8
6
1.5
5
10
2
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
6
7
4
10
1.5
1
12
3
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
17
11
12
16
1.5
6
22
5
23
2.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Ньюкасл
 Заявка 29 15 11 3 48 - 21 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 30 14 5 11 41 - 40 47
7.
Брайтон
 1:2 Заявка 28 13 7 8 52 - 36 46
8.
Ливерпуль
 Заявка 28 12 7 9 48 - 33 43
9.
Брентфорд
 Заявка 30 10 13 7 47 - 40 43
10.
Фулхэм
 Заявка 29 11 6 12 39 - 40 39
11.
Челси
 Заявка 30 10 9 11 29 - 31 39
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 8 7 15 24 - 42 31
13.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
14.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
16.
Лидс
 Заявка 29 7 8 14 38 - 49 29
17.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
8.
Астон Вилла
 Заявка 15 8 2 5 25 - 19 26
9.
Брайтон
 1:2 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 6 2 7 13 - 19 20
15.
Лидс
 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
4.
Брайтон
 1:2 Заявка 14 6 4 4 27 - 22 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Брентфорд
 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Фулхэм владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Фулхэм: 76%, Вест Хэм: 24%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 95'
    Бенрахма Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Корне Максвелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Зума Курт из команды Вест Хэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Угловой
      93'
      Уилсон Гарри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Зума Курт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 92'
      Даунс Флинн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Адарабиойо Олуватосин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Фулхэм 40.3% (50)
    X 48.4% (60)
    Вест Хэм 11.3% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Фулхэм 0:1 Вест Хэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Вест Хэм

    Исход игры
    Фулхэм
    40.3% (50)
    Ничья
    48.4% (60)
    Вест Хэм
    11.3% (14)