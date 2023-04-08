Тур: 30. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дайер
Эрик
23
Порро
Педро
14
Перишич
Иван
10
Кейн
Гарри
23
Стил
Джейсон
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
23 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Девайн АлфиПолузащитник
-
55 Мандл РомейнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стеллини Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
21 Ундав ДенизПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Брайтон
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
14 матчей
71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Среднее время на гол
52
70
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
0.57
Среднее время на гол
78
157
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.43
0.93
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
96
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|22 (4)
|0.76
|Хын-Мин Сон
|6
|0.21
|Бентанкур Родриго
|5
|0.17
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.14
|Кулушевски Деян
|2
|0.07
|Дэвис Бен
|2
|0.07
|Дайер Эрик
|2
|0.07
|Эмерсон Жуниор
|2
|0.07
|Сессеньон Райан
|2
|0.07
|Перишич Иван
|1
|0.03
|Порро Педро
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Скипп Оливер
|1
|0.03
|Ришарлисон
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Алексис
|8 (5)
|0.3
|Митома Каору
|7
|0.26
|Троссар Леандро
|7
|0.26
|Гросс Паскаль
|6
|0.22
|Марч Соломон
|6
|0.22
|Фергюсон Эван
|4
|0.15
|Уэлбек Данни
|3
|0.11
|Лаллана Адам
|2
|0.07
|Вельтман Йоел
|1
|0.04
|Кайседо Мойсес
|1
|0.04
|Энсисо Хулио
|1
|0.04
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Стил Джейсон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
|Буонанотте Факундо
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|7
|1
|Бентанкур Родриго
|8
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Биссума Ив
|5
|0
|Скипп Оливер
|5
|0
|Перишич Иван
|4
|0
|Дайер Эрик
|4
|0
|Сессеньон Райан
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|1
|Антонио Конте
|2
|1
|Дэвис Бен
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Лукас Моура
|0
|1
|Хын-Мин Сон
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|8
|0
|Макаллистер Алексис
|7
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Вельтман Йоел
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
3
11
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Брайтон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
19
19
Тоттенхэм
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
24% (7)
21% (6)
Брайтон
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
23
13
Волевые поражения
22
30
Голы по времени матча
Забито
29
27
10 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
10%
4
15%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
3
10%
3
11%
31-45
6
21%
7
26%
46-60
7
24%
4
15%
61-75
6
21%
4
15%
76-90
Пропущено
16
19
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
4
25%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
38%
6
32%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Забито
23
22
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
9%
4
18%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
9
39%
5
23%
61-75
3
13%
7
32%
76-90
Пропущено
26
17
8 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
4%
5
29%
29%
1-15
5
19%
3
18%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
8
31%
4
24%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
7
27%
1
6%
76-90
Забито
52
49
18 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 17
4 Не забивали 5
5
10%
8
16%
1-15
5
10%
8
16%
16-30
8
15%
3
6%
31-45
9
17%
10
20%
46-60
16
31%
9
18%
61-75
9
17%
11
22%
76-90
Пропущено
42
36
18 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
5
12%
6
17%
1-15
5
12%
5
14%
16-30
8
19%
9
25%
31-45
9
21%
6
17%
46-60
5
12%
7
19%
61-75
10
24%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Ницца 1:1
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0
Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2
Результаты матчей
Тоттенхэм
Брайтон
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
86
68
410
59
311
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
121
78
94
312
49
114
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
225
1514
1512
722
918
425
423
128
126
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|4.
|0:0 Заявка
|29
|14
|12
|3
|46 - 20
|54
|5.
|1:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|54 - 41
|53
|6.
|0:1 Заявка
|28
|13
|7
|8
|51 - 35
|46
|7.
|0:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 40
|45
|8.
|0:0 Заявка
|30
|10
|14
|6
|46 - 38
|44
|9.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|48 - 33
|43
|10.
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|39 - 39
|40
|11.
|0:0 Заявка
|30
|10
|10
|10
|29 - 30
|40
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|38 - 49
|29
|14.
|0:0 Заявка
|30
|7
|8
|15
|23 - 42
|29
|15.
|0:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|26 - 39
|28
|16.
|0:0 Заявка
|30
|6
|10
|14
|24 - 52
|28
|17.
|0:0 Заявка
|30
|7
|7
|16
|27 - 57
|28
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|23 - 43
|27
|19.
|0:0 Заявка
|30
|7
|5
|18
|40 - 51
|26
|20.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|23 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|1:0 Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 16
|33
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|6.
|0:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 14
|28
|8.
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 19
|24
|10.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 20
|23
|12.
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|17.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|18.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 19
|18
|19.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 19
|13
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|23 - 11
|25
|4.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 21
|22
|5.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|0:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|14.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|18.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
|19.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 20
|7
|20.
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|5 - 34
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Брайтон
Исход игры
Тоттенхэм
78% (99)
Ничья
15.7% (20)
Брайтон
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
47.9% (57)
Меньше
52.1% (62)
Обе команды забьют
Да
60.5% (72)
Нет
39.5% (47)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
35.4% (45)
2:0 Тоттенхэм
18.1% (23)
1:1 Ничья
14.2% (18)
1:0 Тоттенхэм
14.2% (18)
1:2 Брайтон
2.4% (3)
3:2 Тоттенхэм
1.6% (2)
0:1 Брайтон
1.6% (2)
3:0 Тоттенхэм
1.6% (2)
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