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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Тоттенхэм
1:0
Первый тайм: 17'
Брайтон
0'
1:0
10' Гол
Хын-Мин Сон

Ход матча

10'
Хын-Мин Сон
(Перишич Иван)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 127
Тоттенхэм 78% (99)
X 15.7% (20)
Брайтон 6.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Брайтон
2.81
3.74
3.45
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Льорис
Уго
17
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
34
Ленгле
Клеман
23
Порро
Педро
4
Скипп
Оливер
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
14
Перишич
Иван
21
Кулушевски
Деян
10
Кейн
Гарри
7
Хын-Мин
Сон
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
6
Колуилл
Леви
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
25
Кайседо
Мойсес
7
Марч
Соломон
10
Макаллистер
Алексис
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
Тоттенхэм
3-4-3
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Брайтон

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

14 матчей

71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Среднее время на гол

52
70

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Среднее время на гол

78
157

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.43
0.93

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
96

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 22 (4) 0.76
Хын-Мин Сон 6 0.21
Бентанкур Родриго 5 0.17
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.14
Кулушевски Деян 2 0.07
Дэвис Бен 2 0.07
Дайер Эрик 2 0.07
Эмерсон Жуниор 2 0.07
Сессеньон Райан 2 0.07
Перишич Иван 1 0.03
Порро Педро 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Скипп Оливер 1 0.03
Ришарлисон 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Хиль Бриан 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 8 (5) 0.3
Митома Каору 7 0.26
Троссар Леандро 7 0.26
Гросс Паскаль 6 0.22
Марч Соломон 6 0.22
Фергюсон Эван 4 0.15
Уэлбек Данни 3 0.11
Лаллана Адам 2 0.07
Вельтман Йоел 1 0.04
Кайседо Мойсес 1 0.04
Энсисо Хулио 1 0.04
Эступиньян Первис 0 0
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Сармиенто Джереми 0 0
Буонанотте Факундо 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 7 1
Бентанкур Родриго 8 0
Кейн Гарри 5 0
Биссума Ив 5 0
Скипп Оливер 5 0
Перишич Иван 4 0
Дайер Эрик 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Дэвис Бен 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Ришарлисон 2 0
Лукас Моура 0 1
Хын-Мин Сон 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Хиль Бриан 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 8 0
Макаллистер Алексис 7 0
Де Зерби Роберто 4 0
Эступиньян Первис 3 0
Гросс Паскаль 2 0
Данк Льюис 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Марч Соломон 2 0
Стил Джейсон 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Санчес Роберт 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

3
11
Тоттенхэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Брайтон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

19
19
Тоттенхэм
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
24% (7)
21% (6)
Брайтон
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

23
13

Волевые поражения

22
30

Голы по времени матча

Забито

29
27
10 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
10%
4
15%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
3
10%
3
11%
31-45
6
21%
7
26%
46-60
7
24%
4
15%
61-75
6
21%
4
15%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
4
25%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
38%
6
32%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
3
19%
2
11%
76-90

Забито

23
22
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
9%
4
18%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
9
39%
5
23%
61-75
3
13%
7
32%
76-90

Пропущено

26
17
8 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
4%
5
29%
29%
1-15
5
19%
3
18%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
8
31%
4
24%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
7
27%
1
6%
76-90

Забито

52
49
18 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 17
4 Не забивали 5
5
10%
8
16%
1-15
5
10%
8
16%
16-30
8
15%
3
6%
31-45
9
17%
10
20%
46-60
16
31%
9
18%
61-75
9
17%
11
22%
76-90

Пропущено

42
36
18 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
5
12%
6
17%
1-15
5
12%
5
14%
16-30
8
19%
9
25%
31-45
9
21%
6
17%
46-60
5
12%
7
19%
61-75
10
24%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Ницца 1:1
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0
Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Брайтон

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
6
8
4
10
2.5
5
9
3
11
3.5
3
11
1
13
4.5
1
13
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
8
1.5
9
4
3
12
2.5
4
9
1
14
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
22
5
15
14
1.5
15
12
7
22
2.5
9
18
4
25
3.5
4
23
1
28
4.5
1
26
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 29 14 12 3 46 - 20 54
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 30 16 5 9 54 - 41 53
6.
Брайтон
 0:1 Заявка 28 13 7 8 51 - 35 46
7.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 30 13 6 11 39 - 40 45
8.
Брентфорд
 0:0 Заявка 30 10 14 6 46 - 38 44
9.
Ливерпуль
 Заявка 28 12 7 9 48 - 33 43
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 29 11 7 11 39 - 39 40
11.
Челси
 0:0 Заявка 30 10 10 10 29 - 30 40
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Лидс
 Заявка 29 7 8 14 38 - 49 29
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 30 7 8 15 23 - 42 29
15.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 29 7 7 15 26 - 39 28
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 30 6 10 14 24 - 52 28
17.
Борнмут
 0:0 Заявка 30 7 7 16 27 - 57 28
18.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
19.
Лестер
 0:0 Заявка 30 7 5 18 40 - 51 26
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 15 11 0 4 30 - 16 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 0:0 Заявка 15 7 7 1 28 - 14 28
8.
Брайтон
 0:1 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 15 7 3 5 23 - 19 24
10.
Челси
 0:0 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 6 5 4 21 - 20 23
12.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Лидс
 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
17.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
18.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 15 5 3 7 12 - 19 18
19.
Лестер
 0:0 Заявка 15 3 4 8 17 - 19 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 15 6 7 2 23 - 11 25
4.
Брайтон
 0:1 Заявка 14 6 4 4 26 - 21 22
5.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 0:0 Заявка 15 4 5 6 13 - 18 17
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 0:0 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
18.
Борнмут
 0:0 Заявка 15 2 3 10 12 - 38 9
19.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 14 1 4 9 7 - 20 7
20.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 15 1 4 10 5 - 34 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 22 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Кажется, перестроился "Тоттенхэм" на контратакующий вариант, поэтому позволяет "Брайтону" проводить позиционную атакующую игру.
  • Судья
    20'
    Роберто де Дзерби нервно шагает по кромке поля. Три минуты назад он думал, что его команда повела в счёте, однако оказалось иначе.
  • 19'
    Гол "Брайтона" не засчитан. Очевидно, что имел место быть гандбол выставленной рукой у Митомы. Так что справедливо.
  • Видеоповтор
    18'
    ВАР-проверка сейчас идёт. Офсайда не было, но был подыгрыш себе рукой со стороны Митомы. Долго высматривают эпизод видеоассистенты.
  • Фол, нарушение
    17'
    ГОЛ! 1:1! ОТМЕНА ГОЛА - ФОЛ В АТАКЕ! СЧЁТ 1:0.
    Митома принял заброс в районе 11-метровой и отправил мяч в цель.
  • Опасный момент
    16'
    Кейн подключил по правому крылу контратаки Кулушевски и сам открылся впоследствии на углу вратарской, пробив из-под соперника мимо ближнего угла.
  • 15'
    Эступиньян слева навесил на Уэлбека, которому выиграть верх либо обработать мяч низом помешали сразу несколько игроков "шпор".
  • 14'
    Со своей половины поля Дайер решил выпилить длинную диагональ в чужую штрафную площадь, и мяч оказался пойман Джейсоном.
  • Травма, повреждение
    13'
    Эрик Дайер не поднимается с газона, держась за правую ногу. Впрочем, он сам подкатывался против Алексиса Макаллистера.
  • 12'
    Сразу на стадионе становится громче, когда мяч достаётся игрокам "Тоттенхэма". Это следствие забитого гола "шпор", которых поддерживают трибуны.
  • 11'
    Игра теперь может пойти повеселее. "Брайтон" получил повод раскрываться, хотя нельзя сказать, что до этого он закрывался.
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Сон Хын-Мин!
    Вот это голище! Заигран уже был угловой "Тоттенхэма", и Перишич слева коротко покатил Сону, который по выдающейся траектории ввернул мяч в правый угол.
  • Фол, нарушение
    9'
    Первис Эступиньян преступил грань фола, нарушив правила на своей половине против соперника. Перишич навесил справа по диагонали со штрафного, а Колуилл выбил мяч на угловой.
  • 8'
    Неплохо низом разыграли гости атаку по правому краю, однако до удара дело не довели и развернули вектор в левую сторону, а секунд через двадцать потеряли мяч.
  • 7'
    Относительно скоростную атаку провели "шпоры" левым флангом, где снабжался мячом Перишич, заработавший аут. После этого обострить у лондонцев не получилось.
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    • Опасный момент
      6'
      Корнер с правого фланга подавали визитёры, и на дальней штанге возник тревожный звонок для хозяев, но Митома ткнул мяч в Дайера, а не в створ ворот.
    • Угловой
      5'
      Данни Уэлбек простреливал от лицевой с правого угла вратарской, и удалось "Брайтону" добиться углового.
    • Фол, нарушение
      4'
      Мелкое нарушение зафиксировано вдали от ворот против Алексиса Макаллистера. Поскольку Эрик Дайер преступил грань фола. 
    • 3'
      Что касается турнирной таблицы, то команды идут рядом друг с другом. "Тоттенхэм" располагается чуть выше и должен побеждать сегодня, если хочет сделать себе нормальное преимущество.
    • 2'
      "Тоттенхэм", как обычно, появился на поле в бело-чёрной форме, а у "Брайтона" полностью красная амуниция.
    • Фол, нарушение
      1'
      Ромеро оказался на газоне после столкновения с Кайседо в середине поля. Это небольшой фол со стороны гостей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Брайтон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    78% (99)
    Ничья
    15.7% (20)
    Брайтон
    6.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.9% (57)
    Меньше
    52.1% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    60.5% (72)
    Нет
    39.5% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    35.4% (45)
    2:0 Тоттенхэм
    18.1% (23)
    1:1 Ничья
    14.2% (18)
    1:0 Тоттенхэм
    14.2% (18)
    1:2 Брайтон
    2.4% (3)
    3:2 Тоттенхэм
    1.6% (2)
    0:1 Брайтон
    1.6% (2)
    3:0 Тоттенхэм
    1.6% (2)
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    Тоттенхэм
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