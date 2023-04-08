Эступиньян слева навесил на Уэлбека, которому выиграть верх либо обработать мяч низом помешали сразу несколько игроков "шпор".

Кейн подключил по правому крылу контратаки Кулушевски и сам открылся впоследствии на углу вратарской, пробив из-под соперника мимо ближнего угла.

ГОЛ! 1:1! ОТМЕНА ГОЛА - ФОЛ В АТАКЕ! СЧЁТ 1:0. Митома принял заброс в районе 11-метровой и отправил мяч в цель.

ВАР-проверка сейчас идёт. Офсайда не было, но был подыгрыш себе рукой со стороны Митомы. Долго высматривают эпизод видеоассистенты.

Гол "Брайтона" не засчитан. Очевидно, что имел место быть гандбол выставленной рукой у Митомы. Так что справедливо.

Роберто де Дзерби нервно шагает по кромке поля. Три минуты назад он думал, что его команда повела в счёте, однако оказалось иначе.

Кажется, перестроился "Тоттенхэм" на контратакующий вариант, поэтому позволяет "Брайтону" проводить позиционную атакующую игру.

14' Со своей половины поля Дайер решил выпилить длинную диагональ в чужую штрафную площадь, и мяч оказался пойман Джейсоном.

13' Эрик Дайер не поднимается с газона, держась за правую ногу. Впрочем, он сам подкатывался против Алексиса Макаллистера.

12' Сразу на стадионе становится громче, когда мяч достаётся игрокам "Тоттенхэма". Это следствие забитого гола "шпор", которых поддерживают трибуны.

11' Игра теперь может пойти повеселее. "Брайтон" получил повод раскрываться, хотя нельзя сказать, что до этого он закрывался.

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Сон Хын-Мин!

Вот это голище! Заигран уже был угловой "Тоттенхэма", и Перишич слева коротко покатил Сону, который по выдающейся траектории ввернул мяч в правый угол.

9' Первис Эступиньян преступил грань фола, нарушив правила на своей половине против соперника. Перишич навесил справа по диагонали со штрафного, а Колуилл выбил мяч на угловой.

8' Неплохо низом разыграли гости атаку по правому краю, однако до удара дело не довели и развернули вектор в левую сторону, а секунд через двадцать потеряли мяч.