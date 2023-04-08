Тур: 31. Стадион: Селтик Парк.
1
Харт
Джо
13
Муй
Аарон
17
Жота
Серран
16
Сауттар
Джон
26
Дэвис
Бен
II
14
Кент
Райан
- Основной состав
-
1 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Жота СерранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Бэйн СкоттВратарь
-
18 Кобаяси ЮкиЗащитник
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ивата ТомокиПолузащитник
-
19 О Хен-ГюНападающий
-
98 Rocco Vata
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сауттар ДжонЗащитник
-
26 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кент РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
- Нападающий
-
30 Сакала ФэшнНападающий
-
Главный тренер: Бил Майкл
История личных встреч
Селтик
Рейнджерс
33 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
27 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.6%
42.4%
20 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.3%
6%
22 победы 9 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 17 побед
57 матчей
47.4%
15.8%
36.8%
27 побед 9 ничьих 21 победа
Первый тайм
35.1%
43.9%
21%
20 побед 25 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.6%
31.6%
29.8%
22 победы 18 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
35
Голов в среднем за матч
1.83
1.25
Среднее время на гол
49
72
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.36
0.93
Среднее время на гол
66
96
Всего голов
91
62
Голов в среднем за матч
1.6
1.09
Тотал матчей
2.5
54
Больше 95%
Меньше 5%
3
42
Больше 74%
Меньше 26%
15
29
Больше 51%
Меньше 49%
28
15
Больше 26%
Меньше 74%
42
9
Больше 16%
Меньше 84%
48
4
Больше 7%
Меньше 93%
53
Среднее время на гол
56
82
Бомбардиры внутри турнира
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фурухаси Кёго
|20
|0.67
|Жота Серран
|10 (2)
|0.33
|Абада Лиэль
|10
|0.33
|Маэда Дайдзэн
|7
|0.23
|Якумакис Георгиос
|6
|0.2
|Хатате Рео
|5
|0.17
|Хакшабанович Сеад
|5
|0.17
|Муй Аарон
|4 (2)
|0.13
|Тернбулл Дэвид
|4
|0.13
|Форрест Джеймс
|4
|0.13
|Тэйлор Грэг
|3
|0.1
|Макгрегор Каллум
|2
|0.07
|Старфельт Карл
|2
|0.07
|Дженц Мориц
|2
|0.07
|О Хен-Гю
|2 (1)
|0.07
|О'Райли Мэттью
|1
|0.03
|Бернабей Александро
|1
|0.03
|Юранович Йосип
|1
|0.03
|Уэлш Стивен
|1
|0.03
|Джонстон Алистер
|1
|0.03
|Ралстон Энтони
|0
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавернье Джеймс
|13 (8)
|0.43
|Чолак Антонио-Мирко
|13
|0.43
|Тильман Малик
|10
|0.33
|Морелос Альфредо
|9
|0.3
|Сакала Фэшн
|7
|0.23
|Ландстрем Джон
|5
|0.17
|Арфилд Скотт
|4
|0.13
|Кент Райан
|3
|0.1
|Голдсон Коннор
|2
|0.07
|Лоуренс Том
|2
|0.07
|Баришич Борна
|1
|0.03
|Джек Райан
|1
|0.03
|Кантуэлл Тодд
|1
|0.03
|Дэвис Стивен
|1
|0.03
|Руф Кемар
|1
|0.03
|Камара Глен
|1
|0.03
|Матондо Рабби
|0
|0
|Райт Скотт
|0
|0
|Дэвис Бен II
|0
|0
Карточки
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картер-Викерс Кэмерон
|4
|0
|Дженц Мориц
|4
|0
|Тернбулл Дэвид
|2
|1
|Тэйлор Грэг
|3
|0
|Макгрегор Каллум
|1
|1
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Маэда Дайдзэн
|2
|0
|Фурухаси Кёго
|2
|0
|Уэлш Стивен
|2
|0
|Абада Лиэль
|2
|0
|Бернабей Александро
|2
|0
|Муй Аарон
|1
|0
|Жота Серран
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Ралстон Энтони
|1
|0
|О'Райли Мэттью
|1
|0
|О Хен-Гю
|1
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ландстрем Джон
|5
|1
|Морелос Альфредо
|5
|1
|Тавернье Джеймс
|6
|0
|Джек Райан
|5
|0
|Голдсон Коннор
|4
|0
|Баришич Борна
|4
|0
|Тильман Малик
|4
|0
|Кент Райан
|3
|0
|Сэндс Джеймс
|3
|0
|Кинг Леон
|3
|0
|Арфилд Скотт
|2
|0
|Дэвис Бен II
|2
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0
|Дэвис Стивен
|1
|0
|Сауттар Джон
|1
|0
|Райт Скотт
|1
|0
|Камара Глен
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Сакала Фэшн
|1
|0
Результаты матчей
Селтик
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
0
4
Селтик
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Рейнджерс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
46
39
Селтик
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
17% (5)
37% (11)
Рейнджерс
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
17% (5)
47% (14)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
46
43
Голы по времени матча
Забито
46
36
25 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
9
20%
5
14%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
10
22%
4
11%
31-45
5
11%
8
22%
46-60
5
11%
8
22%
61-75
11
24%
7
19%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
20%
4
24%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
4
24%
76-90
Забито
46
39
16 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 11
16 Не забивали 15
6
13%
6
15%
1-15
2
4%
4
10%
16-30
8
17%
7
18%
31-45
11
24%
9
23%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
15
33%
7
18%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
14%
3
33%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
5
36%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Забито
92
75
41 В 1-м тайме 30
51 Во 2-м тайме 45
22 Забивали первыми 20
1 Не забивали 1
15
16%
11
15%
1-15
8
9%
8
11%
16-30
18
20%
11
15%
31-45
16
17%
17
23%
46-60
9
10%
14
19%
61-75
26
28%
14
19%
76-90
Пропущено
24
26
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
4
17%
7
27%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
8
33%
6
23%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
3
13%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Селтик
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Росс Каунти - Селтик 0:2 Селтик - Хиберниан 3:1 Хартс - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 3:1
Сент-Миррен - Селтик 1:5 Рейнджерс - Селтик 1:2 Селтик - Абердин 4:0 Селтик - Сент-Миррен 5:1 Сент-Джонстон - Селтик 1:4 Селтик - Ливингстон 3:0 Данди Юнайтед - Селтик 0:2 Селтик - Гринок Мортон 5:0 Селтик - Сент-Миррен 4:0 Селтик - Килмарнок 2:0 Селтик - Килмарнок 2:0 Рейнджерс - Селтик 2:2 Хиберниан - Селтик 0:4 Селтик - Сент-Джонстон 4:1 Селтик - Ливингстон 2:1 Абердин - Селтик 0:1
Рейнджерс
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 2:4 Рейнджерс - Райт Роверс 3:0 Хиберниан - Рейнджерс 1:4
Рейнджерс - Килмарнок 3:1 Рейнджерс - Селтик 1:2 Ливингстон - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Партик Тисл 3:2 Рейнджерс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:1 Килмарнок - Рейнджерс 2:3 Рейнджерс - Абердин 2:1 Данди Юнайтед - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Селтик 2:2 Рейнджерс - Мазеруэлл 3:0 Росс Каунти - Рейнджерс 0:1 Абердин - Рейнджерс 2:3 Рейнджерс - Хиберниан 3:2
Результаты матчей
Селтик
Рейнджерс
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
4
5 раз 33%
3
3 раза 20%
6
1 раз 7%
2
6 раз 40%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
Точный счет
1:2
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
0:9
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
9
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:9
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
4:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
4
8 раз 27%
3
5 раз 17%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
1
1 раз 3%
6
1 раз 3%
9
1 раз 3%
2
10 раз 33%
3
7 раз 23%
4
7 раз 23%
1
5 раз 17%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Селтик
Рейнджерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
78
69
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
132
114
87
78
69
312
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
291
Больше Меньше
291
282
246
1713
1416
1218
723
426
228
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|20 (2)
|Хартс
|Шенклэнд Лоуренс
|18 (4)
|Мазеруэлл
|Ван Вен Кевин
|16 (1)
|Абердин
|Миовски Боян
|15
|Рейнджерс
|Тавернье Джеймс
|13 (6)
|Мазеруэлл
|Слэйттери Каллум
|1 11
|Килмарнок
|Маккензи Рори
|1 10
|Ливингстон
|Холт Джейсон
|1 8
|Сент-Миррен
|Данн Чарльз
|1 8
|Килмарнок
|Danny Armstrong
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Селтик - Рейнджерс
Исход игры
Селтик
77.3% (92)
Ничья
16% (19)
Рейнджерс
6.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
78.07% (89)
Меньше
21.93% (25)
Обе команды забьют
Да
88.6% (101)
Нет
11.4% (13)
Популярный счёт
2:1 Селтик
54.6% (65)
1:1 Ничья
10.1% (12)
1:0 Селтик
6.7% (8)
3:2 Селтик
5.9% (7)
2:2 Ничья
4.2% (5)
1:2 Рейнджерс
4.2% (5)
3:1 Селтик
4.2% (5)
2:0 Селтик
3.4% (4)
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