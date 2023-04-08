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  4. Премьер-лига 2022-2023

Шотландия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Селтик
 
Позже
Рейнджерс
Прогнозы 115
Селтик 77.4% (89)
X 15.7% (18)
Рейнджерс 7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Рейнджерс
1.78
4.55
4.67
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
1
Харт
Джо
2
Джонстон
Алистер
20
Картер-Викерс
Кэмерон
4
Старфельт
Карл
3
Тэйлор
Грэг
13
Муй
Аарон
42
Макгрегор
Каллум
33
О'Райли
Мэттью
17
Жота
Серран
8
Фурухаси
Кёго
38
Маэда
Дайдзэн
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
16
Сауттар
Джон
26
Дэвис
Бен
II
31
Баришич
Борна
43
Раскин
Николас
8
Джек
Райан
13
Кантуэлл
Тодд
71
Тильман
Малик
14
Кент
Райан
20
Морелос
Альфредо
Селтик
4-3-3
Рейнджерс
4-2-3-1

История личных встреч

Селтик
Рейнджерс

33 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
27 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.6%
42.4%
20 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.3%
6%
22 победы 9 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 17 побед

57 матчей

47.4%
15.8%
36.8%
27 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

35.1%
43.9%
21%
20 побед 25 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.6%
31.6%
29.8%
22 победы 18 ничьих 17 побед

История матчей

КЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛЧГ
1:1
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛЧГ
4:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:5
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
5:1
К
2:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
КЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

53
35

Голов в среднем за матч

1.83
1.25

Среднее время на гол

49
72

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.36
0.93

Среднее время на гол

66
96

Всего голов

91
62

Голов в среднем за матч

1.6
1.09

Тотал матчей

2.5
54
Больше 95%
Меньше 5%
3
42
Больше 74%
Меньше 26%
15
29
Больше 51%
Меньше 49%
28
15
Больше 26%
Меньше 74%
42
9
Больше 16%
Меньше 84%
48
4
Больше 7%
Меньше 93%
53

Среднее время на гол

56
82

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фурухаси Кёго 20 0.67
Жота Серран 10 (2) 0.33
Абада Лиэль 10 0.33
Маэда Дайдзэн 7 0.23
Якумакис Георгиос 6 0.2
Хатате Рео 5 0.17
Хакшабанович Сеад 5 0.17
Муй Аарон 4 (2) 0.13
Тернбулл Дэвид 4 0.13
Форрест Джеймс 4 0.13
Тэйлор Грэг 3 0.1
Макгрегор Каллум 2 0.07
Старфельт Карл 2 0.07
Дженц Мориц 2 0.07
О Хен-Гю 2 (1) 0.07
О'Райли Мэттью 1 0.03
Бернабей Александро 1 0.03
Юранович Йосип 1 0.03
Уэлш Стивен 1 0.03
Джонстон Алистер 1 0.03
Ралстон Энтони 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавернье Джеймс 13 (8) 0.43
Чолак Антонио-Мирко 13 0.43
Тильман Малик 10 0.33
Морелос Альфредо 9 0.3
Сакала Фэшн 7 0.23
Ландстрем Джон 5 0.17
Арфилд Скотт 4 0.13
Кент Райан 3 0.1
Голдсон Коннор 2 0.07
Лоуренс Том 2 0.07
Баришич Борна 1 0.03
Джек Райан 1 0.03
Кантуэлл Тодд 1 0.03
Дэвис Стивен 1 0.03
Руф Кемар 1 0.03
Камара Глен 1 0.03
Матондо Рабби 0 0
Райт Скотт 0 0
Дэвис Бен II 0 0

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картер-Викерс Кэмерон 4 0
Дженц Мориц 4 0
Тернбулл Дэвид 2 1
Тэйлор Грэг 3 0
Макгрегор Каллум 1 1
Якумакис Георгиос 2 0
Старфельт Карл 2 0
Маэда Дайдзэн 2 0
Фурухаси Кёго 2 0
Уэлш Стивен 2 0
Абада Лиэль 2 0
Бернабей Александро 2 0
Муй Аарон 1 0
Жота Серран 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Ралстон Энтони 1 0
О'Райли Мэттью 1 0
О Хен-Гю 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ландстрем Джон 5 1
Морелос Альфредо 5 1
Тавернье Джеймс 6 0
Джек Райан 5 0
Голдсон Коннор 4 0
Баришич Борна 4 0
Тильман Малик 4 0
Кент Райан 3 0
Сэндс Джеймс 3 0
Кинг Леон 3 0
Арфилд Скотт 2 0
Дэвис Бен II 2 0
Чолак Антонио-Мирко 2 0
Дэвис Стивен 1 0
Сауттар Джон 1 0
Райт Скотт 1 0
Камара Глен 1 0
Хаджи Янис 1 0
Сакала Фэшн 1 0

Результаты матчей

Селтик
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

0
4
Селтик
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Рейнджерс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

46
39
Селтик
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
17% (5)
37% (11)
Рейнджерс
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
17% (5)
47% (14)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

46
43

Голы по времени матча

Забито

46
36
25 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
9
20%
5
14%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
10
22%
4
11%
31-45
5
11%
8
22%
46-60
5
11%
8
22%
61-75
11
24%
7
19%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
20%
4
24%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Забито

46
39
16 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 11
16 Не забивали 15
6
13%
6
15%
1-15
2
4%
4
10%
16-30
8
17%
7
18%
31-45
11
24%
9
23%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
15
33%
7
18%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
14%
3
33%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
5
36%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Забито

92
75
41 В 1-м тайме 30
51 Во 2-м тайме 45
22 Забивали первыми 20
1 Не забивали 1
15
16%
11
15%
1-15
8
9%
8
11%
16-30
18
20%
11
15%
31-45
16
17%
17
23%
46-60
9
10%
14
19%
61-75
26
28%
14
19%
76-90

Пропущено

24
26
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
4
17%
7
27%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
8
33%
6
23%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
3
13%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Росс Каунти - Селтик 0:2 Селтик - Хиберниан 3:1 Хартс - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 3:1
Сент-Миррен - Селтик 1:5 Рейнджерс - Селтик 1:2 Селтик - Абердин 4:0 Селтик - Сент-Миррен 5:1 Сент-Джонстон - Селтик 1:4 Селтик - Ливингстон 3:0 Данди Юнайтед - Селтик 0:2 Селтик - Гринок Мортон 5:0 Селтик - Сент-Миррен 4:0 Селтик - Килмарнок 2:0 Селтик - Килмарнок 2:0 Рейнджерс - Селтик 2:2 Хиберниан - Селтик 0:4 Селтик - Сент-Джонстон 4:1 Селтик - Ливингстон 2:1 Абердин - Селтик 0:1
Рейнджерс
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 2:4 Рейнджерс - Райт Роверс 3:0 Хиберниан - Рейнджерс 1:4
Рейнджерс - Килмарнок 3:1 Рейнджерс - Селтик 1:2 Ливингстон - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Партик Тисл 3:2 Рейнджерс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:1 Килмарнок - Рейнджерс 2:3 Рейнджерс - Абердин 2:1 Данди Юнайтед - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Селтик 2:2 Рейнджерс - Мазеруэлл 3:0 Росс Каунти - Рейнджерс 0:1 Абердин - Рейнджерс 2:3 Рейнджерс - Хиберниан 3:2

Результаты матчей

Селтик
Рейнджерс

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
4
5 раз 33%
3
3 раза 20%
6
1 раз 7%
2
6 раз 40%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
0:9
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
9
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:9
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
4:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
4
8 раз 27%
3
5 раз 17%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
1
1 раз 3%
6
1 раз 3%
9
1 раз 3%
2
10 раз 33%
3
7 раз 23%
4
7 раз 23%
1
5 раз 17%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Селтик
Рейнджерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
2.5
Больше Меньше
7
8
6
9
3.5
4
11
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
13
2
1.5
11
4
8
7
2.5
7
8
6
9
3.5
3
12
3
12
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
1
0.5
Больше Меньше
29
1
28
2
1.5
24
6
17
13
2.5
14
16
12
18
3.5
7
23
4
26
4.5
2
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Селтик
 30 28 1 1 95 - 21 85
2.
Рейнджерс
 30 24 4 2 74 - 27 76
3.
Хартс
 30 13 6 11 50 - 45 45
4.
Абердин
 30 14 2 14 47 - 52 44
5.
Сент-Миррен
 30 11 8 11 34 - 42 41
6.
Хиберниан
 30 12 4 14 46 - 49 40
7.
Ливингстон
 30 11 6 13 31 - 47 39
8.
Мазеруэлл
 30 9 6 15 39 - 45 33
9.
Сент-Джонстон
 30 9 5 16 33 - 49 32
10.
Килмарнок
 30 7 7 16 26 - 52 28
11.
Росс Каунти
 30 6 6 18 25 - 45 24
12.
Данди Юнайтед
 30 5 7 18 30 - 56 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Селтик
 15 15 0 0 47 - 9 45
2.
Рейнджерс
 15 13 2 0 39 - 9 41
3.
Хартс
 14 10 1 3 34 - 20 31
4.
Абердин
 15 10 1 4 34 - 14 31
5.
Сент-Миррен
 16 9 4 3 21 - 14 31
6.
Килмарнок
 15 7 5 3 20 - 20 26
7.
Ливингстон
 16 7 4 5 17 - 20 25
8.
Хиберниан
 15 7 3 5 28 - 21 24
9.
Росс Каунти
 16 4 3 9 17 - 26 15
10.
Данди Юнайтед
 15 4 2 9 18 - 28 14
11.
Сент-Джонстон
 14 3 3 8 14 - 20 12
12.
Мазеруэлл
 14 3 3 8 16 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Селтик
 15 13 1 1 48 - 12 40
2.
Рейнджерс
 15 11 2 2 35 - 18 35
3.
Мазеруэлл
 16 6 3 7 23 - 21 21
4.
Сент-Джонстон
 16 6 2 8 19 - 29 20
5.
Хиберниан
 15 5 1 9 18 - 28 16
6.
Хартс
 16 3 5 8 16 - 25 14
7.
Ливингстон
 14 4 2 8 14 - 27 14
8.
Абердин
 15 4 1 10 13 - 38 13
9.
Сент-Миррен
 14 2 4 8 13 - 28 10
10.
Росс Каунти
 14 2 3 9 8 - 19 9
11.
Данди Юнайтед
 15 1 5 9 12 - 28 8
12.
Килмарнок
 15 0 2 13 6 - 32 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Селтик Фурухаси Кёго 20 (2)
Хартс Шенклэнд Лоуренс 18 (4)
Мазеруэлл Ван Вен Кевин 16 (1)
Абердин Миовски Боян 15
Рейнджерс Тавернье Джеймс 13 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Мазеруэлл Слэйттери Каллум 1 11
Килмарнок Маккензи Рори 1 10
Ливингстон Холт Джейсон 1 8
Сент-Миррен Данн Чарльз 1 8
Килмарнок Danny Armstrong 1 8
Весь список
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые болельщики. Приглашаю вас на центральный матч тура Шотландской Премьер-лиги, в котором встретятся "Селтик" и "Рейнджерс". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 34 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Селтик.
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Прогнозы 115
Селтик 77.4% (89)
X 15.7% (18)
Рейнджерс 7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Рейнджерс
1.78
4.55
4.67
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Где смотреть матч Селтик - Рейнджерс онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Селтик - Рейнджерс

Исход игры
Селтик
77.3% (92)
Ничья
16% (19)
Рейнджерс
6.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
78.07% (89)
Меньше
21.93% (25)
Обе команды забьют
Да
88.6% (101)
Нет
11.4% (13)
Популярный счёт
2:1 Селтик
54.6% (65)
1:1 Ничья
10.1% (12)
1:0 Селтик
6.7% (8)
3:2 Селтик
5.9% (7)
2:2 Ничья
4.2% (5)
1:2 Рейнджерс
4.2% (5)
3:1 Селтик
4.2% (5)
2:0 Селтик
3.4% (4)
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