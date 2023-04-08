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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 20'
Ньюкасл
0'
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Ход матча

9'
 
16'
Йоргенсен Матиас Занка
Янссон Понтус
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 127
Брентфорд 7.1% (9)
X 21.3% (27)
Ньюкасл 71.7% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Ньюкасл
4.20
4.20
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райя
Давид
18
Янссон
Понтус
16
Ми
Бен
5
Пиннок
Итан
2
Хикки
Аарон
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
10
Дасилва
Джош
3
Генри
Рико
9
Шаде
Кевин
17
Тони
Айвен
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
7
Жоэлинтон
Брентфорд
3-5-2
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Брентфорд
Ньюкасл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
КЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
3:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

3.67
1.33

Среднее время на гол

24
67

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

41
60

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 17 (5) 0.59
Йенсен Матиас 5 0.17
Мбеумо Брайан 5 (1) 0.17
Висса Йоан 5 0.17
Дасилва Джош 3 0.1
Янельт Витали 3 0.1
Ми Бен 3 0.1
Пиннок Итан 2 0.07
Норгор Кристиан 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 11 0.39
Уилсон Каллум 10 (1) 0.36
Исак Александр 7 (2) 0.25
Жоэлинтон 4 0.14
Уиллок Джо 3 0.11
Гимараэс Бруно 3 0.11
Вуд Крис 2 (1) 0.07
Триппьер Киран 1 0.04
Сен-Максимен Аллан 1 0.04
Лонгстафф Шон 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Шёр Фабиан 1 0.04

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Хикки Аарон 6 0
Норгор Кристиан 5 0
Мбеумо Брайан 4 0
Баптист Шендон 2 1
Йенсен Матиас 3 0
Дамсгор Миккель 3 0
Ми Бен 2 0
Висса Йоан 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Янельт Витали 1 0
Дасилва Джош 1 0
Шаде Кевин 1 0
Томас Франк 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 11 0
Триппьер Киран 5 0
Поуп Ник 3 1
Бёрн Дэн 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Исак Александр 1 0
Ботман Свен 1 0
Уиллок Джо 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Ньюкасл
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

6
3
Брентфорд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Ньюкасл
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

16
22
Брентфорд
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (14)
38% (11)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Ньюкасл
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
7

Волевые поражения

22
25

Голы по времени матча

Забито

27
23
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
11%
5
22%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
7
26%
9
39%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
7
26%
5
22%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
0
0%
1
9%
1-15
4
27%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Забито

20
22
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
1
5%
1
5%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
4
20%
4
18%
61-75
6
30%
5
23%
76-90

Пропущено

22
10
14 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
5
23%
2
20%
1-15
7
32%
1
10%
16-30
2
9%
1
10%
31-45
4
18%
2
20%
46-60
1
5%
3
30%
61-75
3
14%
1
10%
76-90

Забито

47
45
22 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
4
9%
6
13%
1-15
7
15%
4
9%
16-30
11
23%
12
27%
31-45
6
13%
8
18%
46-60
6
13%
5
11%
61-75
13
28%
10
22%
76-90

Пропущено

37
21
20 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
5
14%
3
14%
1-15
11
30%
30%
3
14%
16-30
4
11%
3
14%
31-45
8
22%
3
14%
46-60
4
11%
5
24%
61-75
5
14%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2
Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1

Результаты матчей

Брентфорд
Ньюкасл

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 31%
0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
6
8
5
9
2.5
3
11
2
12
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
5
7
8
1.5
6
8
1
14
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
20
8
15
14
1.5
12
16
6
23
2.5
7
21
2
27
3.5
5
23
1
28
4.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 29 14 12 3 46 - 20 54
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 30 16 5 9 54 - 41 53
6.
Брайтон
 0:1 Заявка 28 13 7 8 51 - 35 46
7.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 30 13 6 11 39 - 40 45
8.
Брентфорд
 0:0 Заявка 30 10 14 6 46 - 38 44
9.
Ливерпуль
 Заявка 28 12 7 9 48 - 33 43
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 29 11 7 11 39 - 39 40
11.
Челси
 0:0 Заявка 30 10 10 10 29 - 30 40
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Лидс
 Заявка 29 7 8 14 38 - 49 29
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 30 7 8 15 23 - 42 29
15.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 29 7 7 15 26 - 39 28
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 30 6 10 14 24 - 52 28
17.
Борнмут
 0:0 Заявка 30 7 7 16 27 - 57 28
18.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
19.
Лестер
 0:0 Заявка 30 7 5 18 40 - 51 26
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 15 11 0 4 30 - 16 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 0:0 Заявка 15 7 7 1 28 - 14 28
8.
Брайтон
 0:1 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 15 7 3 5 23 - 19 24
10.
Челси
 0:0 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 6 5 4 21 - 20 23
12.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Лидс
 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
17.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
18.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 15 5 3 7 12 - 19 18
19.
Лестер
 0:0 Заявка 15 3 4 8 17 - 19 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 15 6 7 2 23 - 11 25
4.
Брайтон
 0:1 Заявка 14 6 4 4 26 - 21 22
5.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 0:0 Заявка 15 4 5 6 13 - 18 17
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 0:0 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
18.
Борнмут
 0:0 Заявка 15 2 3 10 12 - 38 9
19.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 14 1 4 9 7 - 20 7
20.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 15 1 4 10 5 - 34 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 22 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Травма, повреждение
    15'
    Янссон Понтус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    Шанс! Янссон Понтус из команды Брентфорд пробил головой, но мимо
  • Угловой
    12'
    Йенсен Матиас из команды Брентфорд исполняет угловой.
  • 12'
    Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 11'
    Янссон Понтус нанес удар головой, но Ник Поуп спокойно отбил мяч.
  • 10'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Брентфорд отменен из-за положения "вне игры".
  • 10'
    Контроль мяча: Брентфорд: 42%, Ньюкасл: 58%.
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    • Описание гола
      10'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О О Л! Брентфорд забивает!
    • Угловой
      8'
      Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      7'
      Жоэлинтон нарушает правила. Хикки Аарон пострадал
    • 6'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      6'
      Шёр Фабиан из команды Ньюкасл в офсайде
    • 3'
      Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      2'
      Йенсен Матиас из команды Брентфорд разыграл угловой с правого угла.
    • 1'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Ньюкасл начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 127
    Брентфорд 7.1% (9)
    X 21.3% (27)
    Ньюкасл 71.7% (91)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Ньюкасл
    4.20
    4.20
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брентфорд 0:0 Ньюкасл онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Ньюкасл

    Исход игры
    Брентфорд
    7.1% (9)
    Ничья
    21.3% (27)
    Ньюкасл
    71.7% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.02% (72)
    Меньше
    38.98% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    78.81% (93)
    Нет
    21.19% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    44.1% (56)
    1:1 Ничья
    16.5% (21)
    0:1 Ньюкасл
    13.4% (17)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    0:2 Ньюкасл
    3.9% (5)
    2:1 Брентфорд
    3.9% (5)
    1:3 Ньюкасл
    3.1% (4)
    1:0 Брентфорд
    1.6% (2)
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