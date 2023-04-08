Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Эллиот Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Команда Брентфорд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Брентфорд

46' 'Г О О О О О Л - Тони Айвен из команды Брентфорд забивает с пенальти! Он пробил правой. Ник Поуп был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

45' После проверки VAR судья изменил решение - Брентфорд пробьет пенальти!

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Матч возобновлен

37' Пиннок Итан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Исак Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Янссон Понтус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Янссон Понтус нанес удар головой, но Ник Поуп спокойно отбил мяч.

10' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Брентфорд отменен из-за положения "вне игры".

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

9' Г О О О О О Л! Брентфорд забивает!

6' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ньюкасл начинает с центра поля