Тур: 30. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Зрители: 17107 Главный судья: Кавана Крис
0'
9' Undefined phrase: football_event_Тони Айвен
28' Желтая карточкаБотман Свен
0:0
29' Не забитый пенальтиТони Айвен
1:0
45' ПенальтиТони Айвен
1:1
54' Гол в свои воротаРайя Давид
1:2
61' ГолИсак Александр
66' Undefined phrase: football_event_Уилсон Каллум
87' Желтая карточкаИсак Александр
90'+5
Ход матча
9'
28'
29'
0:0
45'
1:0
54'
1:1
61'
1:2
66'
82'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ми
Бен
10
Дасилва
Джош
17
Тони
Айвен
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
28
Уиллок
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дасилва ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ритчи МэттНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Ньюкасл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
3.67
1.33
Среднее время на гол
24
67
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.17
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
41
60
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|18 (6)
|0.6
|Йенсен Матиас
|5
|0.17
|Мбеумо Брайан
|5 (1)
|0.17
|Висса Йоан
|5
|0.17
|Дасилва Джош
|3
|0.1
|Янельт Витали
|3
|0.1
|Ми Бен
|3
|0.1
|Пиннок Итан
|2
|0.07
|Норгор Кристиан
|1
|0.03
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
|Шаде Кевин
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|11
|0.38
|Уилсон Каллум
|10 (1)
|0.34
|Исак Александр
|8 (2)
|0.28
|Жоэлинтон
|4
|0.14
|Уиллок Джо
|3
|0.1
|Гимараэс Бруно
|3
|0.1
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.07
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.03
|Шёр Фабиан
|1
|0.03
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|9
|0
|Хикки Аарон
|6
|0
|Норгор Кристиан
|5
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Баптист Шендон
|2
|1
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|Ми Бен
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Дасилва Джош
|1
|0
|Шаде Кевин
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|11
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Поуп Ник
|3
|1
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Гимараэс Бруно
|4
|0
|Уилсон Каллум
|3
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Уиллок Джо
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ньюкасл
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
8
3
Брентфорд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Ньюкасл
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
16
22
Брентфорд
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (15)
37% (11)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
Ньюкасл
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
9
Волевые поражения
24
25
Голы по времени матча
Забито
29
24
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
10%
5
21%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
8
28%
9
38%
31-45
5
17%
3
13%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
7
24%
5
21%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
20
22
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
1
5%
1
5%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
4
20%
4
18%
61-75
6
30%
5
23%
76-90
Пропущено
22
10
14 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
5
23%
2
20%
1-15
7
32%
1
10%
16-30
2
9%
1
10%
31-45
4
18%
2
20%
46-60
1
5%
3
30%
61-75
3
14%
1
10%
76-90
Забито
49
46
23 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
4
8%
6
13%
1-15
7
14%
4
9%
16-30
12
24%
12
26%
31-45
7
14%
8
17%
46-60
6
12%
6
13%
61-75
13
27%
10
22%
76-90
Пропущено
38
23
20 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 16
5
13%
3
13%
1-15
11
29%
3
13%
16-30
4
11%
4
17%
31-45
8
21%
4
17%
46-60
5
13%
5
22%
61-75
5
13%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2
Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1
Результаты матчей
Брентфорд
Ньюкасл
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
87
68
510
311
213
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
78
78
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
218
1515
1316
624
722
228
524
129
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|1:0 Заявка
|29
|21
|4
|4
|72 - 26
|67
|3.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|48 - 21
|56
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|55 - 42
|53
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|41 - 40
|47
|7.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|52 - 36
|46
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|48 - 33
|43
|9.
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|47 - 40
|43
|10.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|39 - 40
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|29 - 31
|39
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|24 - 42
|31
|13.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|14.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|28 - 57
|30
|15.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|16.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|38 - 49
|29
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|23 - 43
|27
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19.
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|40 - 52
|25
|20.
|0:1 Заявка
|30
|6
|5
|19
|23 - 48
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|1:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 17
|33
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|6.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 19
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 19
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 12
|30
|3.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|0:1 Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|13 - 38
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|29 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 1:2 Ньюкасл
Исход игры
Брентфорд
7.1% (9)
Ничья
21.3% (27)
Ньюкасл
71.7% (91)
Тотал 2.5
Больше
61.02% (72)
Меньше
38.98% (46)
Обе команды забьют
Да
78.81% (93)
Нет
21.19% (25)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
44.1% (56)
1:1 Ничья
16.5% (21)
0:1 Ньюкасл
13.4% (17)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:2 Ньюкасл
3.9% (5)
2:1 Брентфорд
3.9% (5)
1:3 Ньюкасл
3.1% (4)
1:0 Брентфорд
1.6% (2)
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